Публицисту Шендеровичу не дали выступить в зале UCL в Лондоне

Публицист Виктор Шендерович (признан иноагентом в России), недавно обвинивший Украину в сотрудничестве с нацистами, вынужден был провести концерт в парке в Лондоне, из-за того, что его не пустили выступать в зале UCL.

Писатель Шендерович (признан иноагентом в России) рассказал, что провел «свой лучший концерт» в Ридженс-парке в Лондоне, поскольку ему отказали в выступлении в зале. По его словам, не пустили в зал UCL и 300 его поклонников, поэтому пришлось пойти всей толпой на лоно природы.

Также он поблагодарил «идиотов», которые отменили его концерт в помещении, за «такой невероятный промоушен».

Ранее проукраинские активисты на концерте в Вильнюсе облили кетчупом публициста Виктора Шендеровича (признан иноагентом в России), недавно обвинившего Украину в сотрудничестве с нацистами.