Стартовал фестиваль-форум «Российская креативная неделя – Дальний Восток»

Во Владивостоке дан старт «Российской креативной неделе – Дальний Восток»: крупнейший форум в стране в сфере креативных индустрий впервые проходит в регионе.

О необходимости развивать креативные индустрии Дальнего Востока заявил начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков.

«Креативные индустрии, в центре которых находится человек образованный, интеллектуальный, самостоятельный, могут стать драйвером для перехода на качественно новый уровень жизни всего региона. Именно с помощью креативных индустрий мы можем создать комфортную среду для жизни, чтобы творческий продукт, контент, создаваемый на Дальнем Востоке, стал востребованным и конкурентоспособным, а молодые специалисты видели в перспективы в своем регионе. Рассчитываю, что в рамках форума мы сможем принимать оперативные решения и запускать эффективные адресные механизмы поддержки всего креативного сообщества субъекта», – сказал он.

Директор «Российской креативной недели» Марина Абрамова обозначила перспективные направления развития креативных индустрий ДФО.

«Среди всех российских регионов именно Дальний Восток, расположенный близко к рынкам АТР, представляет собой микс различных культур и обладает уникальным потенциалом развития креативных индустрий в России. Динамичное развитие связей с Азиатско-Тихоокеанским регионом – наиболее перспективный вектор для креативных индустрий ДФО», – сказала она.

Форум «Российская креативная неделя – Дальний Восток» продлится до 27 мая включительно. Деловая программа проходит на площадках кинотеатра «Океан». Масштабная фестивальная часть на улицах города – это музыкальные площадки партнеров, выставки в культурных учреждениях, лектории в городских пространствах, модные показы и гастрономический фестиваль минтая «О! Мега вкус».