Послам Дании, Германии и Швеции выразили протест в МИД из-за расследования взрывов на «Северных потоках»

В МИД России вызвали послов Дании, Германии и Швеции, им выражен протест в связи с ситуацией с расследованием терактов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», сообщили в ведомстве.

Протест выражен в связи с «полным отсутствием у нас результатов якобы проводимых властями этих стран национальных расследований диверсий» на газопроводах и «их неспособностью обеспечить транспарентность следственных действий», сообщается на сайте МИД.

В ведомстве заявили послам, что их страны уклоняются от взаимодействия с российской стороной в данном деле.

Также зафиксировано отсутствие заинтересованности в установлении подлинных обстоятельств данной диверсии. В МИД считают, что участники расследования «явно затягивают время и пытаются скрыть следы и истинных виновников преступления, за которым, как мы думаем, стоят известные страны».

Послам заявлено, что Россия будет и дальше добиваться от властей Германии, Дании и Швеции проведения объективного расследования с обязательным подключением Москвы.

Ранее газета New York Times сообщала, что Швеция, ФРГ и Дания признали, что следователи не хотят делиться данными по взрывам на газопроводах в связи с вероятностью раскрытия возможности ведения разведки.