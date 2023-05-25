|
|
В ЕС отреагировали на соглашение России и Белоруссии по ядерному оружию
Представитель политслужбы ЕС Стано заявил, что соглашение по ЯО между Россией и Белоруссией не приблизит деэскалацию
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в Новости
Российско-белорусское соглашение о размещении в республике нестратегического ядерного оружия «не способствует деэскалации», сообщил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
По его словам, соглашение не приблизит снижение напряженности, а напротив, ее повысит, передает ТАСС.
Стано добавил, что соглашение между странами можно рассматривать в контексте «российской агрессии» и ее поддержки со стороны Белоруссии.
«Мы будем внимательно следить за развитием ситуации и реагировать, насколько необходимо», – заявил он.
Ранее главы Минобороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали в Минске документы о порядке содержания российского ядерного оружия в специальном хранилище на белорусской территории.
Как отмечал российский лидер Владимир Путин, российская сторона не намерена отдавать белорусской тактическое ядерное оружие России, но будет размещать его в республике и обучит военных, как США в Европе.
Лукашенко раскрыл название своей болезни
Лукашенко заявил, что переболел аденовирусом
Белорусский президент Александр Лукашенко во вторник, комментируя сообщения о своей болезни, заявил, что не собирается умирать.
Глава белорусского государства призвал успокоиться всех тех, кто думает, что он «умирать собрался», и пояснил, что сообщения о его заболевании – досужие рассуждения в мессенджерах и Telegram-каналах, передает БелТА.
Он добавил, что переболел аденовирусной инфекцией, и уточнил, что из-за плотного графика у него не было возможности пройти лечение. Ему нужно было посетить Москву, Гродно, Гомель, попасть на субботники – и «все это накопилось».
«Вы еще мучиться со мной будете очень долго», – заключил Лукашенко.
Напомним, замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин сообщал, что президент Белоруссии якобы заболел. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Минск не давал официальных данных о недомогании белорусского лидера.
Захарова назвала оговоркой по Фрейду заявление Борреля об атаке на Белгородскую область
Захарова прокомментировала заявление Борреля, перепутавшего Белгород и Белград
Заявление главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля об атаке украинской ДРГ на Белгородскую область – это оговорка по Фрейду, считает официальный представитель МИД Мария Захарова.
«У него что Белгородская область, что Белград – все смешалось», – сказала Захарова в эфире радио Sputnik. Она также предположила, что это оговорка по Фрейду, поскольку это отражает отношение Евросоюза ко всему, что выпадает из его вассальной системы, в том числе к Белграду.
Захарова также заявила, что Боррель «перестал быть приличным человеком» и «заврался настолько, что противоречит сам себе».
Ранее Боррель на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны ЕС не смог ответить на вопрос о событиях в Белгородской области, перепутав Белгород и Белград.
ЕС назвал резко выросший после антироссийских санкций автомобильный рынок мира
Боррель заявил о сокращении поставок авто в Россию из ЕС на 80% и их росте на 300% в Центральную Азию
Поставки автомашин из Евросоюза в Россию упали на 80% в прошлом году, но троекратно выросли в Центральную Азию, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
Экспорт авто в Россию из ЕС в 2022 году сократился почти на 80%, но вырос на 300% в страны Центральной Азии, сказал Боррель, передает ТАСС.
Он предположил, что эти машины перепродаются в России. По словам Борреля, в очередном пакете европейских санкций будут включены «ответные меры».
Ранее в Минпромторге заявили о продолжении практики параллельного импорта из дружественных стран.
Главы МИД Германии и Венгрии поругались в Брюсселе из-за Украины
Politico: Встреча глав МИД Германии и Венгрии в Брюсселе закончилась перепалкой из-за разногласий по Украине
|
|
Встреча главы внешнеполитического ведомства Германии Анналены Бербок с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто в Брюсселе закончилась перепалкой из-за блокировки Будапештом помощи Киеву и обвинений в адрес венгерского банка OTP, сообщило европейское издание Politico.
Обозреватель издания Якопо Баригацци в своей статье отметил, что, по словам четырех дипломатических источников, главы МИД Германии и Венгрии во время встречи министров иностранных дел в Брюсселе в понедельник поругались из-за разногласий по Украине, передает РИА «Новости».
По словам журналиста, Бербок упрекнула Сийярто за отказ одобрить выделение дополнительной военной помощи ЕС Киеву. Она также бездоказательно обвинила венгерский банк ОТР в нарушении международного права в связи с конфликтом на Украине. Как сообщил Баригацци, Будапешт отверг обвинения и назвал данные неверными.
Накануне глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что ЕС не согласовал предоставление нового транша военной помощи Украине из-за рестрикции против банка ОТР. Будапешт также раскритиковал проект новых санкций Евросоюза против России.
Экономист объяснил неготовность Украины отказаться от транзита энергоресурсов из России
Экономист Лизан: Украина пытается использовать транзит газа для давления на ЕС в вопросе антироссийских санкций
|
|
Основное желание офиса Зеленского – нанести как можно больше вреда экономике России. При этом в Киеве готовы пожертвовать благополучием Европы ради иллюзорной попытки разорить Москву. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экономист Иван Лизан. Ранее The Washington Post сообщила, что на Украине не намерены отказываться от транзита российских энергоресурсов.
«Украина пытается принудить некоторые западные страны к отказу от российской нефти. Жертвой нападок зачастую становится Венгрия. Офис Зеленского в большей степени думает не о доходах, а о том, как бы нанести побольше вреда российской экономике. Если бы на первом месте стояли деньги, то в рамках зерновой сделки давно бы запустили, например, поставки аммиака», – сказал политолог и экономист Иван Лизан.
«Очевидно, что действующий президент Украины не совсем понимает, сколько в реальности можно получить за счет транзита. Будь его воля – с Россией были бы разорваны все возможные связи, но реальность показывает, что это невозможно, в частности, потому, что все другие направления прокачки нефти и газа недоступны», – отмечает эксперт.
«Северные потоки» взорваны, «Ямал – Европа» попал под наши санкции после того, как Польша национализировала инфраструктуру «Газпрома» и «Новатэк». Таким образом, в настоящий момент транзит через Украину остается практически безальтернативным. Энергоресурсы по нему поступают в строго ограниченных объемах – в районе 40 млн кубов газа», – подчеркивает собеседник.
«Помимо этого, офис Зеленского отказался принимать транзит через одну из станций, находящихся в ЛНР, сославшись на то, что данный объект правительство Украины не контролирует. В целом, киевские власти придерживается следующей политики: если есть возможность усилить антироссийские санкции – это надо делать. Все более-менее адекватные политики, разбиравшиеся в выгодах кооперации, остались во временах Януковича», – считает эксперт.
«Порошенко какие-то связи еще сохранялись, но в основном за счет того, что Украине удавалось неплохо «барыжить» с Европой. С приходом же к власти «Квартала 95» все и вовсе рухнуло», – резюмирует Лизан.
Ранее стало известно, что в офисе Зеленского не намерены прекращать транзит энергоресурсов из России через территорию Украины. Об этом сообщает издание The Washington Post. В то же время руководство страны требует от союзников прервать экономические связи с Москвой.
Авторы статьи подчеркивают: «Транзит российских углеводородов приносит Кремлю миллионы долларов, однако Украине также нужны деньги». Отмечается, что офис Зеленского прикрывается тезисом о безвыходности сложившегося положения.
Так, по данным издания, рабочая группа по антироссийским санкциям, которой руководят глава офиса президента Украины Андрей Ермак и бывший посол США в России Майкл Макфол, разработала так называемый план действий, в котором обозначены дальнейшие ограничительные меры против Москвы.
По информации газеты, в планах «остановить работы всех оставшихся трубопроводных маршрутов под контролем России», кроме тех, которые проходят через территорию Украины.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что антироссийские санкции со стороны западных стран заставили Европу платить более высокую цену за них, чем платит Москва.
Боррель назвал дружбу с Россией препятствием для евроинтеграции Сербии
Боррель заявил о несовместимости для Сербии евроинтеграции и дружбы с Россией
Тесные отношения сербской стороны с российской несовместимы с евроинтеграцией, заявил руководитель европейской внешнеполитической службы Жозеп Боррель.
Тесные отношения с Россией несовместимы с европейским путем, и Сербии необходимо это осознать, заявил Боррель, передает ТАСС.
Также он заявил, что Сербия должна быстро выполнить требования о нормализации отношений с непризнанным Косово.
Ранее глава сербского МИД Ивица Дачич заявил, что Белград считает стратегической задачей развитие сотрудничества с Вашингтоном.
В Белгородской области назвали число поврежденных домов из-за действий украинской ДРГ
В Белгородской области повреждены не менее 500 домов из-за действий украинских диверсантов
Из-за действий украинской диверсионно-разведывательной группы в Белгородской области оказались повреждены не менее 500 домов, сообщил глава Грайворонского городского округа региона Геннадий Бондарев.
По его словам, самые большие разрушения зафиксированы в Козинке, так как участники украинской ДРГ загоняли во дворы технику, окапывались, передает ТАСС.
«В одном Грайвороне только около 200 домов повреждены в разной степени – и жилые, и хозяйственные, и производственные, и административные здания», – отметил Бондарев.
Также он отметил, что в детском саду на Замостье до сих пор в окне торчит боевая часть «Урагана», несколько населенных пунктов оставались без света.
По информации главы Грайворонского городского округа, в данный момент идут восстановительные работы, в ближайшее время будет восстановлена газовая сеть.
«Начали сбор заявок от жителей по ремонту имущества и автомобилей, которые были повреждены», – заключил Бондарев.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что ведомство и дальше будет предельно жестко реагировать на действия Киева, подобные теракту против мирного населения в Белгородской области.
ЕС не согласовал военную помощь Украине
Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что ЕС не согласовал военную помощь Украине
Министры иностранных дел Евросоюза не смогли согласовать новый транш военного финансирования киевского режима, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
Предложения о финансировании поставок оружия Киеву продвигало большинство стран, но принять их не смогли, заявил Сийярто, передает РИА «Новости».
По словам венгерского министра, позиция Будапешта «остается твердой как скала», и Венгрия не согласна выделять 500 млн евро Украине, пока венгерский банк ОТР остается в списке «спонсоров войны».
Ранее Сийярто заявлял, что венгерская сторона намерена блокировать все европейские военные выплаты киевскому режиму, пока ЕС не снимет рестрикции против банка ОТР.
Минск и Москва договорились о содержании российского ядерного оружия в Белоруссии
Шойгу и Хренин подписали документы о содержании ядерного оружия России в Белоруссии
|
|
Главы Минобороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали в Минске документы о порядке содержания российского ядерного оружия в специальном хранилище на белорусской территории, сообщает Минобороны Белоруссии.
В ведомстве уточнили, что подписанные документы определяют порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище на территории Белоруссии, передает ТАСС.
В то же время Шойгу подчеркнул, что эти меры «соответствуют всем действующим международно-правовым обязательствам». Он также уточнил, что контроль над ядерным оружием остается за Москвой. «Россия не передает Республике Беларусь ядерное оружие: контроль над ним и решение о применении остается за российской стороной», – указал министр.
Ранее президент России Владимир Путин также заявил, что российская сторона не намерена отдавать белорусской тактическое ядерное оружие России, но будет размещать его в республике и обучит военных, как США в Европе.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В ООН допустили проведение операций с Россельхозбанком вне системы SWIFT
Представитель генсека ООН Дюжаррик заявил, что проведение операций с Россельхозбанком возможно и не в рамках SWIFT
Транзакции с Россельхозбанком можно проводить вне платежной системы SWIFT, ООН продолжает работу над этим, заявил официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик на брифинге.
Дюжаррик, отвечая о высказываниях представителей Евросоюза по поводу того, что переподключать российскую кредитную организацию к SWIFT не планируется, указал, что, во-первых, ООН продолжит делать все возможное для обеспечения поставок, в том числе операции через Россельхозбанк, передает ТАСС.
По его словам, есть возможности по проведению этих транзакций вне системы SWIFT. Он уточнил, что в рамках SWIFT это было бы легче, однако ООН продолжит взаимодействие со всеми собеседниками, включая ЕС, Великобританию, США, Россию, для того чтобы обеспечить поставки. Дюжаррик добавил, что глава Конференции ООН по торговле и развитию Ребекка Гринспен постоянно работает над этим.
Напомним, официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что Евросоюз отказался рассматривать подключение Россельхозбанка к SWIFT. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что прорабатываются гарантии, эквивалентные разблокированию SWIFT, для Россельхозбанка.
Венгрия раскритиковала проект новых санкций ЕС против России
Министр Сийярто: Венгрия не согласна с рядом положений 11-го пакета санкций ЕС против России
|
|
Ряд основных положений 11-го пакета антироссийских санкций, разработанного Еврокомиссией, несет ущерб европейской экономике, Венгрия с ними не согласна, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Сийярто на пресс-конференции по итогам совещания со своими коллегами из стран ЕС в бельгийской столице заявил, что Брюсселю следовало бы извлечь уроки из последствий санкций. Он подчеркнул, что эти ограничения куда больше вредят Европе, чем России. Министр отметил, что десятый пакет санкций не нужно дополнять 11-м, который «станет настоящим испытанием для самой Европы и для экономики европейских стран», передает ТАСС.
Венгерский министр уточнил, что его страна выступает против новых ограничений в области торговли российскими товарами. Кроме того, добавил он, Венгрия не поддерживает санкции против компаний из Китая, которые подозреваются в сотрудничестве с Россией.
Венгрия, подчеркнул Сийярто, будет выступать против любых санкций Евросоюза, касающихся сотрудничества с Россией в области ядерной энергетики. Это затрагивает энергобезопасность Венгрии, указал он, добавив, что Венгрия не станет рисковать безопасностью своего энергоснабжения.
Ранее глава внешнеполитической службы сообщества Жозеп Боррель заявил, что министры иностранных дел стран – членов ЕС спорят по вопросам нового транша военной помощи Украине и очередного пакета санкций против России.
Лукашенко: Евразийский формат интеграции начался на кухне Путина
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что евразийский формат интеграции стартовал на «кухне у президента России Владимира Путина», тогда в нем участвовала и Украина.
По словам Лукашенко, он присутствовал у истоков многих процессов.
«Должен подсказать, что наше евразийство, ЕврАзЭС, ЕАЭС начинался на кухне у президента Путина», – передает РИА «Новости» слова белорусского лидера.
Лукашенко вспомнил, что Путин тогда пригласил будущих участников ЕАЭС к себе домой, там же был тогда экс-президент Украины Леонид Кучма.
Президент Белоруссии добавил, что тогда заявил, что «из этого вряд ли что-то получится в силу той ситуации, которая уже тогда начала складываться на постсоветском пространстве».
Вместе с Украиной тогда было разработано 28 документов, но страна позже от этого отошла.
Песков ответил Токаеву на слова об одном на двоих ядерном оружии у России и Белоруссии
Песков прокомментировал слова Токаева об одном на двоих ядерном оружии у России и Белоруссии
Союзное государство России и Белоруссии является наиболее продвинутой формой интеграции, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева о том, что у Москвы и Минска «даже ядерное оружие сейчас одно на двоих».
Песков подтвердил слова Токаева о том, что Союзное государство – это уникальный прецедент, «уникальная ситуация в мире», поскольку фактически в рамках одной интеграции «существует более продвинутая интеграция».
Представитель Кремля также подчеркнул, что Союзное государство России и Белоруссии – это более продвинутая интеграция, чем Евразийский экономический союз, передает ТАСС.
Напомним, Токаев на заседании второго Евразийского экономического форума в среду обратил внимание на феномен Союзного государства в структуре ЕАЭС и предложил обсудить работу в условиях разного уровня интеграции государств.
В четверг главы Минобороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали в Минске документы о порядке содержания российского ядерного оружия в специальном хранилище на белорусской территории. При этом Шойгу уточнил, что контроль над ядерным оружием остается за Москвой.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
ЕС обсудил передачу Украине прибыли от замороженных российских активов
Financial Times сообщила об обсуждении Евросоюзом плана по передаче Украине прибыли от замороженных российских активов
|
|
Чиновники из стран ЕС и Еврокомиссии рассмотрели «варианты» перевода Киеву прибыли от замороженных российских активов, сообщают СМИ.
Как пишет Financial Times, обсуждалось «перекачивание процентов, генерируемых российскими активами, хранящимися в (депозитарии) Euroclear». При этом некоторые из официальных лиц считают, что подобное можно сделать с российскими активами, которые заморожены в Clearstream, передает РИА «Новости».
Как следует из данных властей Бельгии, в результате введенных ЕС санкций оказались заблокированы 196,6 млрд евро российских активов в Euroclear, из них 180 млрд евро – активы ЦБ России.
Ряд источников указал на необходимость изучить юридические последствия таких шагов и их возможное влияние на финансовые рынки. Более конкретные предложения планируется подготовить ко встрече лидеров ЕС в конце июня.
Напомним, и.о. постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов заявил, что отъем Западом замороженных российских средств превращается в «воровскую схему», средства придется возвращать с процентами. В феврале Юридическая служба Евросоюза подтвердила, что не может определить местонахождение 86% «замороженных» активов ЦБ России, общий размер которых она оценивает в 258 млрд долларов.
РСА: Российские «Зеленые карты» перестают действовать в ЕС с 1 июня
Российский союз автостраховщиков: «Зеленые карты» перестают действовать в ЕС с 1 июня
Российские «Зеленые карты» перестанут действовать в странах ЕС с 1 июня 2023 года, как и карты ЕС, Швейцарии и Британии утратят актуальность в России, сообщает Российский союз автостраховщиков (РСА).
Отмечается, что с 1 июня прекратится действие двусторонних соглашений, заключенных РСА с бюро/союзами автостраховщиков государств Европейского пространства, а также Швейцарии и Британии по страховым сертификатам «Зеленая карта», передает «Интерфакс».
Так, для передвижения по этим территориям после 31 мая водителям необходимо будет приобрести на пунктах пропуска полис приграничного страхования соответствующей страны.
А для передвижения по российской территории водителям транспортных средств, зарегистрированных в ЕС, Швейцарии и Британии, необходимо будет приобрести российский полис ОСАГО.
При этом в РСА отметили, что ситуации касательно дорожно-транспортных происшествий, произошедших в странах ЕС до 1 июня, будут урегулированы в стандартном порядке.
При этом действие карт в дружественных странах продолжится – для поездок в Азербайджан, Белоруссию, Молдавию, Сербию и Турцию, российские «Зеленые карты» действуют без ограничений.
О пересмотре международного договора страхования автомобилей «Зеленая карта», заключенным между Россией, Евросоюзом, Швейцарией и Британией, стало известно в конце апреля.