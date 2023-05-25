Путин выразил уверенность в расширении сотрудничества со странами Африки Кремль: Путин доволен работой Куренкова Представитель Кремля Песков: Путин доволен тем, как глава МЧС Куренков выстраивает работу ведомства 25 мая 2023, 11:59 Текст: Александра Юдина

Российский лидер Владимир Путин доволен работой Александра Куренкова на посту главы МЧС, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, что на долю МЧС выпадает «один из наиболее беспокойных участков» работы, однако назначенный год назад на пост главы МЧС Куренков грамотно выстраивает работу ведомства, передает ТАСС. Песков подчеркнул, что Путин находится в постоянном контакте с министром Куренковым и положительно оценивает то, как происходит работа министерства. Также представитель Кремля подчеркнул, что все российское правительство усердно работает. «Каждый министерский «портфель» – всегда очень напряженная ежедневная работа», – заключил Песков. Путин: До создания УССР никакой Украины не было

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Текст: Кристина Цыцура

Не было Украины в истории человечества, пока не появилась УССР, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с председателем Конституционного суда России Валерием Зорькиным. Зорькин принес президенту составленную во Франции в XVII веке карту, где были указаны земли, входившие в состав Российского царства, Казакии и Речи Посполитой, отметив, что Украины там нет, передает ТАСС. «Советская власть создала Советскую Украину, это хорошо известно. А до этого никакой Украины не было в истории человечества», – сказал глава государства. Зорькин объяснил, что на отсутствие на карте Украины он решил указать «ради истины». «Это один из документов, конечно», – кивнул ему Путин. Продолжая изучать старинную карту, глава государства заметил: «Ну да, [земли Украины] входили в Речь Посполитую. <…> Естественно, не все территории Советской Украины [входили в нее], только северо-западная часть». Зорькин в свою очередь обратил внимание на то, что карту сделали французы. «Ну так как, [французы] отмечали то, что было. На карте отмечали то, что было в жизни, на земле», – заключил президент. Ранее историки отметили параллели вхождения Крыма в состав России при Екатерине II и современной истории России.

Санду пообещала исполнить постановление МУС об аресте Путина Санду пообещала исполнить постановление МУС об аресте Путина в случае его приезда в Молдавию

Фото: Soeren Stache/DPA/Global Look Press

Текст: Елизавета Шишкова

Молдавия будет исполнять решения Международного уголовного суда, в частности, решение об аресте президента России Владимира Путина, заявила глава республики Майя Санду в интервью Euronews Romania. Она уточнила, что Молдавия подписала соглашение о МУС и будет уважать его решения. Таким образом Санду ответила на вопрос, арестуют ли российского лидера в случае его визита в республику, передает «Коммерсант». Напомним, МУС выдал ордер на арест президента России и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине. После этого СК России заочно предъявил обвинение прокурору и судье МУС. Новости СМИ2 Путин: Россия становится одним из лидеров процесса перемен в международной финансовой сфере

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Текст: Вера Басилая

России в текущих условиях удается не только адаптироваться, но и стать одним из лидеров процесса перемен в сфере международных финансов, заявил российский президент Владимир Путин на пленарной сессии второго Евразийского экономического форума. «Кардинальные изменения происходят и в международной финансовой сфере. И хотел бы с удовлетворением отметить, что России удается не только адаптироваться, но и стать одним из лидеров этих процессов», – цитирует ТАСС Путина. По его словам, Россия всегда ответственно и добросовестно подходит к взаимодействию со всеми странами и в полном объеме выполняет свои договоренности. «Ни для кого не секрет, что наши западные оппоненты пытаются уговорами, посулами различными, шантажом заставить многих наших партнеров свернуть выгодное сотрудничество с Россией, при этом их совершенно не волнует, какие убытки это принесет соответствующим государствам и их народам», – заявил президент. Ранее Путин заявил, что сценарий, по которому эксперты «за бугром» сулили России обвал экономики, уже явно не сбудется. Путин: Россия с помощью спецоперации пытается прекратить идущую уже девять лет войну

Фото: Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Текст: Елизавета Шишкова

Враг ведет войну уже девять лет, а Россия с помощью специальной военной операции пытается ее прекратить, заявил президент России Владимир Путин в ходе церемонии вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля. «В течение девяти лет Донбасс отражает нападение на людей, которые там живут. Девять лет против этих людей наш противник, враг нашего народа ведет войну. Нам часто говорят, и мы слышим, что Россия начала какую-то войну. Нет, Россия с помощью специальной военной операции пытается прекратить эту войну, которую ведут против нас, против нашего народа, часть которого, в силу исторической несправедливости, оказалась за границами исторического Российского государства», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

«Но от этого они не перестали быть нашими людьми. И Россия делает все для того, чтобы защитить их. И конечно, будет (делать) для этого все. Благодаря в значительной степени таким людям, которые представлены и здесь», – добавил глава государства. Путин также заявил, что Россия гордится бойцами СВО и теми, кто налаживает мирную жизнь в новых регионах.

Новости СМИ2 Песков назвал актуальным высказывание Путина о борьбе с терроризмом «мочить в сортире»

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Текст: Кристина Цыцура

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что и сейчас актуальны прежние заявления главы государства Владимира Путина о борьбе с терроризмом. Песков отметил, что имеет в виду сказанное в конце 1990-х – начале 2000-х годов, передает ТАСС. В частности пресс-секретарь прокомментировал заявление Путина «мочить в сортире», сделанное в отношении террористов. Отвечая на вопрос об ужесточении риторики в отношении диверсантов на фоне их нападения на Белгородскую область, Песков сказал, что «дело не в риторике, дело в действиях». Напомним, во вторник на территорию Белгородской области пробралась украинская ДРГ, в регионе ввели режим КТО.

Путин: Обвальный сценарий Запада для экономики России уже не сбудется

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Сценарий, по которому эксперты «за бугром» сулили России обвал экономики, уже явно не сбудется, заявил президент Владимир Путин, выступая в среду на пленарной сессии второго Евразийского экономического форума. «Цифры говорят сами за себя. Несмотря на масштабные кризисные явления в мировой экономике и торговле, немалые геополитические риски и фактор неопределенности, общий ВВП государств Евразийского [экономического] союза за 2022 год сократился, но сократился на 1,6%, а некоторые эксперты, как у нас в народе говорят, «за бугром», предсказывали совсем другой сценарий, такой обвальный сценарий», – цитирует ТАСС президента. По словам Путина, ничего подобного не происходит и точно не произойдет. Напомним, президент России Владимир Путин выступает в среду на пленарном заседании второго Евразийского экономического форума, а позже примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Новости СМИ2 Кремль: Путин планирует принять участие в саммите Евразийского экономического форума В Кремле сообщили о планах Путина принять участие в саммите Евразийского экономического форума в Москве 23 мая 2023, 16:30 Текст: Кристина Цыцура

Президент России Владимир Путин выступит в среду на пленарном заседании второго Евразийского экономического форума, а позже примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, сообщили в Кремле. Темой форума значится «Евразийская интеграция в многополярном мире». А 25 мая Владимир Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, говорится в сообщении. В ходе мероприятия планируется рассмотреть ход реализации российского председательства в Евразийском экономическом союзе в текущем году. Также речь отдельно пойдет об обеспечении энергетической и продовольственной безопасности, развитии транспортной инфраструктуры. На полях саммита президент России проведет серию отдельных встреч с зарубежными коллегами. Ранее в ходе церемонии вручения госнаград Владимир Путин заявил, что Россия с помощью спецоперации пытается прекратить войну. Путин напомнил о наличии у России союзников на всех континентах Путин: Россия ценит отношения с союзниками на всех континентах

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

Текст: Алина Власенко

Россия дорожит дружескими отношениями со многими государствами особенно на фоне все менее стабильной ситуации в мире, заявил президент Владимир Путин, обращаясь к участникам XI Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. «У России много союзников и партнеров в разных регионах, на разных континентах. Искренне дорожим исторически прочными, по-настоящему доверительными связями с государствами Азии, Африки и Латинской Америки. Будем их всемерно укреплять», – заявил Путин в размещенном на сайте Кремля приветствии к участникам XI Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

Президент подчеркнул, что ситуация в мире становится все менее стабильной, появляются новые очаги напряженности, а народы многих стран переживают драматические последствия организованных извне переворотов. По словам президента, это прямо связано с желанием ряда государств и объединений «сохранить доминирование, навязать свои правила, полностью игнорируя суверенитет, национальные интересы, традиции других государств». Путин также подчеркнул, «все это сопровождается наращиванием военного потенциала, бесцеремонным вмешательством во внутренние дела других стран, а также попытками извлечь односторонние преимущества из спровоцированных рядом западных государств энергетического и продовольственного кризисов». Одновременно президент напомнил, что Россия готова к тесному взаимодействию со всеми заинтересованными государствами в противостоянии общим угрозам, общим вызовам, с которыми сталкивается сегодня человечество. Новости СМИ2 Депутат Наумов: Платформа «Россия – страна возможностей» стала ценнейшим социальным лифтом

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

Платформа «Россия – страна возможностей» – это уникальный социальный лифт, который служит инструментом для укрепления системы госуправления в масштабах всей страны, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Станислав Наумов. В понедельник президентская платформа «Россия – страна возможностей» празднует пятилетие со дня основания. «Я принимаю участие в программах платформы «Россия – страна возможностей» с самого начала ее основания. Мой товарищ, экс-зампред правительства Виктор Христенко был наставником для победителей конкурса «Лидеры России». Я же помогал организовывать проекты в рамках наставничества, проводимые в течение года после каждого конкурса», – рассказал зампред комитета Госдумы по экономической политике, победитель конкурса «Лидеры России. Политика» Станислав Наумов. «Как непосредственный участник проектов могу сказать: «Россия – страна возможностей» – это уникальный инструмент в первую очередь для развития личностных качеств, для саморазвития и самореализации. Не говоря уже о том, что платформа дает максимально широкие возможности для карьерного роста. Как только ты подал заявку на участие в каком бы то ни было направлении платформы – ты уже победитель, победитель нам самим собой вчерашним», – заметил собеседник. «Все это заложено в «Лидерах России» и в других проектах платформы, которая является уникальной даже в сравнении с заграничными проектами. Это ценнейший для кадровой работы в России социальный лифт. Неслучайно победители конкурса затем сами становятся наставниками. Все это показывает россиянам, что профессиональный успех и возможен, и востребован», – напомнил он. «Примечательно, что все участники начиная с четвертьфинала после конкурса сохраняют горизонтальные связи, в каких бы регионах они ни жили. На принципах доверия между участниками создается еще одно профессиональное сообщество. А это уже мощнейший инструмент для укрепления системы госуправления в федеральном масштабе», – подчеркнул депутат. «Значимость проектов платформы иллюстрирует и тот факт, что глава нашего государства регулярно проводит очные встречи с участниками проектов. Это является мощнейшим стимулом для других потенциальных участников, а самому президенту позволяет видеть альтернативные точки зрения на те или иные вопросы. Причем это нисколько не умаляет работы российской управленческой системы – правительства, министерств и ведомства, а дополняет их. Иногда полезно заглянуть за границы согласованных параметров», – заключил парламентарий. 22 мая исполнилось пять лет с момента подписания президентом указа о создании АНО «Россия – страна возможностей». Платформа работает по пяти направлениям – это 26 проектов, конкурсов и олимпиад, сообщество выпускников конкурсов, в том числе клуб «Эльбрус» и Послы гостеприимства.

Также в платформу входят образовательный центр – Мастерская управления «Сенеж», 84 Центра оценки и развития компетенций на базе вузов в 46 регионах страны, собственное кадровое агентство, помогающее выпускникам платформы в трудоустройстве на госслужбу. За пять лет участниками платформы стали 20 млн человек из всех регионов России и из 150 стран мира.

В понедельник в Москве прошла пресс-конференция, посвященная пятилетию президентской платформы «Россия – страна возможностей», на которой выступили гендиректор платформы Алексей Комиссаров, ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин и другие.

В этот же день участники автомобильной экспедиции, организованной платформой «Россия – страна возможностей» проехали по маршруту через Запорожскую область. Это первая автомобильная экспедиция, в ходе которой колонна брендированного транспорта проедет вокруг Азовского моря – внутреннего моря России, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Путин наградил разработчика снайперской винтовки Чукавина орденом Невского 22 мая 2023, 14:19 Текст: Алексей Дегтярев

Разработчик снайперской винтовки конструктор Андрей Чукавин награжден орденом Александра Невского, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, сообщили в концерне «Калашников». Глава КБ снайперского оружия концерна Чукавин награжден орденом Александра Невского за большой вклад в укрепление обороноспособности страны по указу президента, сообщили в «Калашникове», передает ТАСС. Награда присвоена также за создание и разработку новых образцов вооружения и многолетнюю добросовестную работу, указали в концерне. Торжественное вручение награды прошло в Москве. Новости СМИ2 Лидеры стран ЕАЭС приехали в Кремль на микроавтобусе Лидеры стран ЕАЭС прибыли из «Зарядья» в Кремль на одном микроавтобусе 24 мая 2023, 23:14 Текст: Антон Антонов

Главы России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии Владимир Путин, Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров прибыли на неформальный ужин в Кремле на одном микроавтобусе. Для поездки из «Зарядья», где прошла пленарная сессия второго Евразийского экономического форума, лидеры ЕАЭС не стали использовать собственные кортежи, передает ТАСС со ссылкой на канал «Россия-1». Напомним, Армению в среду представлял вице-премьер Мгер Григорян. Глава правительства страны Никол Пашинян присоединится к коллегам в четверг, когда состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета.

Путин поручил правительству и ЦБ вести мониторинг ситуации на рынке ипотеки 22 мая 2023, 20:25 Текст: Елизавета Шишкова

В случае необходимости ЦБ и правительство должны принять дополнительные меры для поддержания ипотечного кредитования. Данное поручение дал президент России Владимир Путин. Он поручил правительству и Банку России осуществлять мониторинг ситуации на рынке ипотечного кредитования. В случае необходимости следует принять дополнительные меры, направленные на поддержку ипотечного кредитования, говорится в опубликованных на сайте Кремля поручениях президента. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава ЦБ Эльвира Набиуллина, они должны предоставить доклад до 5 июня и далее ежеквартально. Ранее в ЦБ выступили за постепенное сворачивание льготной программы ипотечного кредитования. Новости СМИ2 Песков ответил на вопрос о визите Путина в Китай Пресс-секретарь главы государства Песков: Даты визита президента России Путина в Китай согласовываются 24 мая 2023, 06:59 Текст: Антон Никитин

Даты визита президента России Владимира Путина в Китай согласовываются, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Песков отметил, что у президента России есть действующее приглашение, оно дальше будет уже согласовываться, в том числе даты и все остальное, передает ТАСС. В понедельник премьер-министр России Михаил Мишустин в рамках первого официального визита в Китай в должности председателя правительства РФ прилетел в Шанхай. В марте председатель КНР Си Цзиньпин сообщал Мишустину, что пригласил президента России Владимира Путина посетить в этом году Китай «в любое удобное для него время». Путин: В России наступил момент мощной консолидации 23 мая 2023, 15:59 Текст: Алексей Дегтярев

Российское государство переживает нелегкие времена, но сегодня наступил момент мощной консолидации, заявил президент Владимир Путин на церемонии вручения госнаград в Кремле. «Россия сейчас переживает нелегкие времена и говорили также о том, что никогда легких и не было. Но все-таки сегодня особый момент нашей мощной консолидации, обострения нашего национального чувства, желания укрепить во что бы то ни стало основы нашей духовности, создать условия в сфере экономики, производства», – цитирует главу государства РИА «Новости». Он отметил, что необходимо воспитывать подрастающее поколение, чтобы обеспечить будущее страны. Президент поблагодарил деятелей культуры, космонавтики, образования и ряда других сфер, которым вручаются награды, и отметил, что они вносят зримый и осязаемый вклад в общее дело. Путин также заявил, что Россия гордится бойцами СВО и теми, кто налаживает мирную жизнь в новых регионах.

Новости СМИ2 Песков предположил обсуждение Путиным с СБ атаку диверсантов на Белгородскую область Песков заявил о возможном обсуждении Путиным нападения на Белгородскую область с СБ России 23 мая 2023, 17:11 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами СБ России может обсудить атаку украинских боевиков на Белгородскую область, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Совещание с постоянными членами Совбеза России у президента запланировано на пятницу, сказал Песков, передает ТАСС. На подобных оперативных совещаниях проводится обмен мнениями по текущим вопросам. Представитель Кремля отметил, что нападение на регион – чрезвычайно важная тема для обсуждения, можно предположить, что этот вопрос затронут на совещании. В понедельник на территорию Белгородской области пробралась группа украинских диверсантов, в регионе ввели режим КТО. Российские силовики ликвидировали более 70 боевиков.