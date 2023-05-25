Ростех запустил производство оборудования для умных домов

Предприятие Ростеха запустило производство оборудования для умных домов

Входящий в Ростех холдинг «Росэлектроника» запустил производство электронных блоков управления отечественными системами «Умный дом inSmart».

Как сообщили в Ростехе, данные устройства помогают создать интеллектуальные системы автоматизированного управления водо- и электроснабжением, отоплением квартир, офисов и коммерческих помещений и т. д. Первая партия должна быть передана заказчику до конца мая, передает ТАСС.

Производство было запущено в партнерстве с группой компаний inSmart на автоматизированной линии Челябинского радиозавода «Полет» (ЧРЗ, входит в Росэлектронику).

Как отметил гендиректор ЧРЗ «Полет» Дмитрий Довженко, изделия дадут комфорт пользователям, повысят безопасность эксплуатации инженерных систем, а также эффективность использования энергоресурсов, станут шагом к импортонезависимости и развитию цифровой экономики в России.

В Ростехе также рассказали, что на мощностях предприятия планируется наладить выпуск корпусов других устройств: регуляторов отопления, датчиков параметров микроклимата, систем защиты от протечек.

Ранее холдинг «Росэлектроника» (входит в Ростех) разработал отечественные аналоги выносных и встраиваемых антенн для глобальных навигационных систем связи GPS и ГЛОНАСС.