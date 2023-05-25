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Украина собрала до 500 иностранных наемников в Херсонской области
На правобережье Днепра в Херсонской области число иностранных наемников выросло до 500 человек
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На правобережье Днепра в Херсонской области значительно возросло число иностранных наемников, которые участвуют в боевых действиях на стороне Украины, их уже около 500 человек, сообщил источник в российских силовых структурах.
Речь идет о поляках, англичанах, а также боевиках, входящих в состав «Кавказского легиона», «Батальона имени Шейха Мансура» и «Грузинского легиона». До 100 человек находятся в Херсоне, столько же – в Чернобаевке, еще 300 – в прибрежных селах Качкаровка, Саблуковка, Дудчаны. Наемники группами до 10 человек занимают частные дома, конфискованные у местных жителей, передает РИА «Новости».
Напомним, подходы ко всем островам в устье Днепра вблизи Херсона и на выходе в Днепровский залив взяты под полный контроль российскими войсками.
Стали известны подробности о ранении Залужного
Главнокомандующий ВСУ Залужный в начале мая получил травму головы и осколочные ранения
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный получил травму головы и осколочные ранения при ракетном ударе России по командному пункту украинских военных под Херсоном в начале мая, сообщает источник.
По информации источника, после ранения Залужному сделали трепанацию черепа. По прогнозам врачей, главком ВСУ будет жить, но выполнять работу уже не сможет, передает РИА «Новости».
Как заявлял ранее экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник, ранение Залужного создает ряд внутриполитических и военных проблем для Украины – замедлится координация действий ВСУ и появятся слухи о том, что Зеленский причастен к ликвидации главкома.
Напомним, Залужный перестал появляться на публике после нескольких ударов, нанесенных ВС России по военным объектам на территории Украины. Но в Минобороны Украины продолжают утверждать, что Залужный «на месте».
Генерал Попов допустил причастность «двойных агентов» к ранению Залужного
Генерал Попов назвал возможные сценарии устранения главкома ВСУ Валерия Залужного
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Не исключено, что удар по объекту, где получил ранение главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, мог быть нанесен при содействии «двойных агентов», заявил экс-начальник Федеральной службы авиационно-космического поиска и спасания генерал-майор ВВС Владимир Попов.
У него поинтересовались, мог ли быть удар не случайным, на что Попов отметил, что такой вариант можно рассматривать в качестве одной из версий. При этом сложно сказать однозначно, работала ли разведка по этому направлению.
«Не исключено, что и среди его окружения могли оказаться люди, которые работали «на два фронта» и были двойными агентами. Вот и результат», – сказал генерал-майор «Московскому Комсомольцу».
Попов напомнил, что в начале спецоперации был нанесен удар по месту, где проходило крупное оперативное совещание. «Вот там точно знали, что все они соберутся в одном месте, и действовали прицельно», – сказал он.
По его словам, есть версия, что там, где был ранен главком ВСУ, также проводилось масштабное оперативное совещание. Ранее источники сообщили, что Залужный, пропавший из медийного поля в начале мая, получил серьезное ранение под Херсоном и не сможет дальше осуществлять командование.
Захарова назвала оговоркой по Фрейду заявление Борреля об атаке на Белгородскую область
Захарова прокомментировала заявление Борреля, перепутавшего Белгород и Белград
Заявление главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля об атаке украинской ДРГ на Белгородскую область – это оговорка по Фрейду, считает официальный представитель МИД Мария Захарова.
«У него что Белгородская область, что Белград – все смешалось», – сказала Захарова в эфире радио Sputnik. Она также предположила, что это оговорка по Фрейду, поскольку это отражает отношение Евросоюза ко всему, что выпадает из его вассальной системы, в том числе к Белграду.
Захарова также заявила, что Боррель «перестал быть приличным человеком» и «заврался настолько, что противоречит сам себе».
Ранее Боррель на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны ЕС не смог ответить на вопрос о событиях в Белгородской области, перепутав Белгород и Белград.
В офисе Зеленского заявили о начале контрнаступления
Советник главы офиса президента Украины Подоляк заявил о начале «отдельных операций» в рамках контрнаступления ВСУ
Уже начались отдельные операции в рамках контрнаступления вооруженных сил Украины, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.
Подоляк утверждает, что «контрнаступление идет уже несколько дней». Он отметил, что боевые действия «растянуты на 1,5 тыс. км вдоль границы». Подоляк заверил, что западные вооружения будут использоваться только на тех территориях, которые Киев считает «украинскими». Также Подоляк подчеркнул, что Украина нуждается в истребителях F-16, поскольку нужно «перекрыть воздушное пространство», передает ТАСС со ссылкой на Rai 1.
Напомним, сообщалось, что нынешнее военно-политическое состояние Киева и ВСУ позволяет Украине организовать серию небольших контратак ограниченного свойства и масштаба. Также возможна имитация наступательной деятельности более крупного масштаба, но без желания уходить в какой-то глубокий прорыв.
Поляки устроили «пляжно-барные войны» против русских в Турции
Mysl Polska рассказала о недовольстве поляков присутствием русских и украинских туристов на курортах в Турции
В Турции польские туристы устроили «пляжно-барные войны», они недовольны присутствием русских и украинцев на курортах, пишут СМИ.
Обозреватель Конрад Ренкас сообщил, что «польские гусары» не только не захотели играть с русскими в волейбол, но даже предприняли «атаки в турецких барах». Кроме того, поляков удивляет, что «страдающие украинцы» отдыхают в отелях или даже владеют на курортах квартирами. Гражданам Польши не нравится, что украинцы не пытаются «мстить встреченным русским», передает РИА «Новости» со ссылкой на Mysl Polska.
«А что, если это в Польше что-то не так, что если это в Польше кто-то, как минимум, проявляет излишнее усердие, играя на наших национальных чувствах?» – заявил Ренкас. Он с сожалением отметил, что «в перегревшейся гусарской голове» нет места для подобных мыслей. Ренкас предложил польским туристам наслаждаться солнцем, отдыхом, покупками, а не обсуждать мировые проблемы на шезлонгах.
По его словам, подобные «пляжно-барные войны», в которых только поляки и принимают участие, «выглядят инфантильными и смешными». Ренкас рекомендовал полякам прекратить думать о «ненавистных русских», которые, как считает обозреватель, еще несколько лет назад были безразличны его согражданам. Он выразил надежду, что в таком случае жизнь в Польше тоже станет легче.
Напомним, журналистка польского портала Onet Наталия Гомулка жаловалась, что ей было неприятно встретить на курортах Египта россиян, а также видеть русский язык в меню.
Уникальные укрытия для защиты российских военных создали в Тюмени
Уникальные модули для размещения российских военных, находящихся в зоне спецоперации, разработали и собрали в Тюмени, сообщили в информационном центре правительства региона.
Как рассказали специалисты, идея создать комфортное укрытие для бойцов пришла спецпредставителю губернатора Николаю Савченко, когда он во время рабочей командировки на территории спецоперации осматривал пункты временной дислокации бойцов и искал решения улучшить условия проживания военнослужащих при переброске с одной точки на другую, передает Ura.ru.
В опубликованном в соцсети «ВКонтакте» видео уточняется, что модули имеют легкий вес и простой способ установки – их можно размещать как на земле, так и погружать в траншеи.
Отмечается, что в один такой комплекс помещается до трех человек. Аналогов у укрытий нет.
Также в инфоцентре правительства указали, что конструкция здания позволяет вести наблюдение, а на крыше установлена защита от сбрасываемых с коптеров снарядов. Внутри установлен люк, который можно использовать в качестве амбразуры для ведения огня, либо как запасной выход. Кроме того, есть место для хранения оружия и установки печки.
Военкоры показали видео уничтожения боевиков ВСУ под Авдеевкой
Военкоры показали, как дроны-камикадзе уничтожают боевиков ВСУ под Авдеевкой
Военкоры «Русской весны» опубликовали видео, на котором запечатлена ликвидация боевиков Вооруженных сил Украины под Авдеевкой при помощи беспилотников-камикадзе.
Так, Telegram «Военкоры Русской весны» показал, как боевые беспилотники-камикадзе 9-й бригады Первого Донецкого армейского корпуса «ликвидируют украинских нацистов». Авторы канала отмечают, что украинские силы каждый день несут потери от ударов таких дронов.
Ранее военкоры «Русской весны» сообщили, что российские военные уничтожили подполковника Вооруженных сил Украины Сергея Гулевского на Запорожском направлении.
Советница командования Сухопутных войск ВСУ неудачно «реанимировала» Залужного
На Украине попытались выдать старое фото раненого Залужного за свежее
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Советница командования Сухопутных войск Украины Алена Шевцова опубликовала якобы новое фото с главкомом вооруженных сил Украины Валерием Залужным. Однако в соцсетях указали, что она уже публиковала похожий снимок. После этого Шевцова удалила старую фотографию.
Шевцова опубликовала снимок в среду и утверждала, что встретилась с Залужным и «передала подарок». Однако в Сети заметили, что еще 2 мая девушка публиковала фотографию с главкомом ВСУ. На снимке они были в той же одежде, передает RT. Это заметно несмотря на то, что на «новом» снимке изображение отзеркалено. После того, как об этом написали в комментариях, Шевцова удалила старое сообщение в соцсетях, оставив только «свежий» снимок.
Напомним, Залужный с начала мая пропал из медиапространства, ВСУ отчитывается о его деятельности пресс-релизами. Длительно отсутствие Залужного связывают с тяжелым ранением, полученным при ракетном ударе по командному пункту украинских военных под Херсоном. Источники сообщают, что Залужному сделана трепанация черепа. После реабилитации он уже может не вернуться к своим обязанностям.
Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил, что российские власти получают сообщения о состоянии здоровья главкома ВСУ.
Лавров заявил о прямом участии стран НАТО в конфликте на Украине
Лавров: Прямое участие стран НАТО в конфликте на Украине увеличивает угрозу столкновения ядерных держав
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Государства НАТО фактически напрямую участвуют в конфликте на Украине на стороне Киева, что увеличивает угрозу прямого военного столкновения ядерных держав, заявил глава МИД Сергей Лавров на международной встрече высоких представителей по безопасности.
По его словам, государства Североатлантического альянса де-юре напрямую участвуют в конфликте на стороне Киева, что значительно повышает угрозу прямого военного столкновения ядерных держав, передает ТАСС.
Вместе с тем министр указал, что все большая часть поставляемых Киеву Западом вооружений бесконтрольно расползается по миру.
Лавров также заявил, что одновременно с конфликтом на Украине Запад стремится эксплуатировать богатейшие ресурсы Африканского континента, а «США продолжают рассматривать страны Латинской Америки и Карибского бассейна как свой задний двор» и не приветствуют, когда эти страны проводят независимую политику. «Во всех упомянутых регионах западники сознательно провоцируют межэтнические, межконфессиональные и межгосударственные конфликты», – добавил министр.
Глава МИД также призвал Вашингтон и Брюссель отказаться от попыток маргинализировать ООН и создавать за ее рамками структуры ограниченного состава, «не обладающие легитимностью, но претендующие на то, чтобы властвовать над всеми остальными».
Ранее Лавров заявил, что Россия не продвигает враждебность к кому бы то ни было, она вынуждена твердо отвечать на войну, фактически объявленную ей Западом.
Шойгу предупредил о предельно жесткой реакции Москвы на теракты Киева
Глава Минобороны Шойгу: Москва продолжит оперативно и предельно жестко реагировать на теракты Киева
Минобороны и дальше будет оперативно и предельно жестко реагировать на действия Киева, подобные теракту против мирного населения России в Белгородской области, заявил глава ведомства Сергей Шойгу.
По его словам, на подобные действия ВСУ и в дальнейшем Москва будет реагировать оперативно и предельно жестко, передает ТАСС.
Шойгу напомнил, что вторгнувшееся 22 мая на территорию России в районе пункта пропуска Козинка Белгородской области подразделение украинского националистического формирования было заблокировано и разгромлено, а оставшиеся националисты были полностью ликвидированы.
«Уничтожено более 70 террористов, а также автомобильная и бронетанковая техника», – подчеркнул он.
В понедельник на территорию Белгородской области проникла диверсионно-разведывательная группа с территории Украины. Почти на сутки в регионе был введен режим КТО, было уничтожено до 70 украинских террористов.
Мирошник назвал возможные цели визита Уоллеса в Киев
Экс-посол ЛНР Мирошник: Уоллес пытается надавить на Зеленского с контрнаступлением и найти Залужного
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Британский министр мог приехать на Украину, чтобы подтолкнуть Зеленского поскорей начать обещанное контрнаступление. Кроме того, Уоллес может искать главкома Залужного, который давно не появлялся на публике, сказал газете ВЗГЛЯД экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник. Ранее Бен Уоллес прибыл в Киев с необъявленным визитом.
«Западные страны пытаются подтолкнуть офис Зеленского к началу контрнаступления. Вероятно, именно для этого и был прислан «высокопоставленный гонец». Кроме того, ранее были сообщения о ранении главкома ВСУ Залужного. И на фоне возможной атаки Лондону могла быть интересна его судьба», – сказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«Залужный для США и Британии – персонаж, который необходим для того, чтобы войска Украины продолжали функционировать в привычном режиме. Если подтвердится информация о тяжелом состоянии главкома, то Уоллес может прямо на месте подобрать нового человека на этот пост», – отмечает собеседник.
«Сейчас именно британцы являются наиболее приближенными к системе управления ВСУ. И на фоне разочарования от недавнего поражения под Артемовском, а также общих экономических проблем, вызванных поддержкой Украины, западные страны не могут допустить разрозненных действий украинской армии», – заключил Мирошник.
Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес прибыл в Киев с необъявленным визитом. Об этом сообщает издание ТАСС. На переговорах с украинским коллегой Алексеем Резниковым он обсудил, помимо прочего, перспективы вступления Украины в НАТО и будущие поставки вооружений.
Визит проходит на фоне сообщений о том, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в начале месяца получил тяжелое ранение во время ракетного удара по украинскому штабу. Отмечается, что он может покинуть свой пост. При этом информация о его здоровье блокируется по заданию западных спецслужб, чтобы не подрывать боевой дух армии.
Напомним, Валерий Залужный не появлялся на публике уже больше десяти дней. Политолог Марат Баширов в своем Telegram-канале назвал сложившуюся ситуацию «странной». По его мнению, главнокомандующий ВСУ стал для Зеленского «политической проблемой» в связи с тем, что военный стремительно набирал популярность.
Эксперт уточняет, что Залужный все чаще и чаще появлялся на первых страницах западных СМИ, активно контактировал с представителями НАТО и даже создал собственный благотворительный фонд для украинских солдат. Отмечается, что главком многими воспринимался как «сменщик Зеленского», что не устраивало действующего президента.
Баширов допускает, что по приказу Зеленского спецслужбы могли ликвидировать Залужного, однако его отсутствие в течение десяти дней деморализует ВСУ. «Гибель от артиллерии России – это одно. Гибель от рук украинских силовиков – совсем другое и грозит переворотом», – заключил политолог.
В свою очередь экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что возможное ранение Залужного создает ряд внутриполитических и военных проблем для Украины.
Тем не менее в Минобороны Украины продолжают подчеркивать, что Залужный «на месте». Заместитель главы военного ведомства Анна Маляр заявила, что главком «делает свою работу», а слухи о его исчезновении являются «информационной волной», запущенной РФ.
Ранее опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты пришли к выводу, что вылазка террористов в Белгороде призвана «перебить» сразу три «зрады» – потерю Артемовска, пропажу Залужного и взрыв складов в Хмельницком, где предположительно хранились снаряды с обедненным ураном.
Военный эксперт: Автоматическая работа С-350 доказала преимущество комплекса перед Patriot
Военный эксперт Хатылев: Наши «Витязи» доказали свое преимущество перед американскими Patriot
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Уничтожение самолетов ВСУ российским ЗРК в автоматическом режиме свидетельствует о высоком уровне отечественной военной промышленности и инженерной мысли, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Сергей Хатылев. Ранее стало известно, что ЗРК С-350 впервые в мире в боевых условиях сбил самолеты противника в зоне СВО в полностью автоматическом режиме.
«Речь идет о зенитно-ракетном комплексе средней дальности С-350, так называемом «Витязе». Появившаяся информация о том, что он в автоматическом режиме сбил цель, – это яркий пример того, что наши системы относятся к пятому поколению и серьезно превосходят американские Patriot», – сказал Сергей Хатылев, бывший начальник зенитно-ракетных войск командования спецназначения ВВС России, полковник запаса.
«Насколько мы можем судить, обнаружение цели происходило автоматически, без участия оператора. Далее осуществлялась передача целеуказания из командного пункта системы на зенитно-ракетный дивизион, который захватывает ее на сопровождение, затем происходит наведение ракеты, пуск и уничтожение», – отметил он.
«Вместе с тем, конечно, такую работу можно вести не по всем целям. Так что в некоторых случаях требуется вмешательство человека. Автоматический режим опасен тем, что все цели, находящиеся в зоне поражения, будут по умолчанию уничтожаться. Поэтому есть еще голосовые команды. То есть для ситуации, когда уничтожение не нужно, а необходимо, например, только сопроводить цель, можно перейти в полуавтомат», – пояснил собеседник.
«Кроме того, такой режим может быть востребован, когда в зону ПВО зашел наш истребитель для работы по той или иной цели. В таком случае оператор должен предпринять меры и предотвратить пуск ракеты. К преимуществам работы ЗРК в автоматическом режиме в первую очередь стоит отнести уменьшение работного времени практически в полтора-два раза. Кроме того, необходимо задействование меньшего числа операторов», – акцентировал он.
«В целом же сам факт возможности автоматической работы ЗРК говорит о высоком уровне развития нашей военной промышленности и инженерной мысли. Наши конструкторы могут готовить эти системы к работе в абсолютно автоматическом режиме», – заключил Хатылев.
Ранее стало известно, что российский мобильный зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь» впервые сбил самолеты вооруженных сил Украины в зоне спецоперации в полностью автоматическом режиме. Отмечается, что «Витязь» впервые в мире в боевых условиях реализовал такую задачу. Без участия оператора было выполнено обнаружение, сопровождение и поражение воздушных целей, в результате ракеты системы сбили несколько боевых самолетов и беспилотников ВСУ.
Источник уточнил, что боевой расчет лишь только контролировал решения, принятые заложенным в комплекс искусственным интеллектом в рамках складывающейся воздушной боевой обстановки, при этом оператор не вмешивался в работу ЗРК. По его словам, в целях повышения помехозащищенности комплекса в условиях обнаружения и классификации целей «Витязь» одновременно работал как в активном, так и в пассивном режимах радиолокации.
Напомним, в мае 2021 года в Минобороны сообщали, что первый зенитный ракетный комплекс (ЗРС) С-350 «Витязь» поступил на вооружение Южного военного округа.
Военкоры рассказали о ликвидации подполковника ВСУ под Запорожьем
Военкоры рассказали о ликвидации подполковника ВСУ Гулевского под Запорожьем
Российские военные уничтожили подполковника Вооруженных сил Украины Сергея Гулевского на Запорожском направлении, сообщают военкоры «Русской весны».
Как сообщает Telegram «Военкоры Русской весны», Гулевский был ликвидирован российскими силами на Запорожском направлении в конце мая. Смерть наступила в результате попадания осколка в грудь.
Ранее сообщалось, что офицерскому составу вооруженных сил Украины с целью сохранения командного состава запретили посещать зону активных боевых действий.
Генсек НАТО заявил о невозможности вступления Украины в альянс
Генсек НАТО Столтенберг: Прием Украины в альянс до завершения военного конфликта не рассматривается
Вступление Украины в НАТО до завершения военного конфликта не рассматривается и невозможно, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Украина не соответствует многим критериям, которые необходимы для вступления в Североатлантический альянс.
До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все страны Североатлантического альянса согласны с тем, что Украина должна стать членом организации.
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что Украина становится страной с наилучшим вооружением, но наименее стратегически опытным руководством в Европе, ее следует принять в НАТО, чтобы контролировать.
Киев не смог объяснить технику США у напавших на Белгородскую область
Представитель военной разведки Украины Черняк не смог объяснить наличие у напавших на Белгородскую область техники США
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Представитель главного управления разведки минобороны Украины Андрей Черняк утверждает, что ему якобы не известно, откуда у напавших на Белгородскую область России диверсантов взялась американская техника.
Черняк заявил, что западные поставки предназначены для вооруженных сил Украины, причем «каждая пуля отслеживается» как Киевом, так и Западом. По версии Черняка, диверсанты якобы действуют самостоятельно, хоть ГУР и поддерживает с ними контакты, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.
В свою очередь, обозреватель Daily Telegraph, историк и писатель Оуэн Мэттьюс заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «играет в отчаянно опасную игру», если «действительно одобрил вылазки под Белгородом». По версии Мэттьюса, такие нападения «непосредственно на территорию России являются законным casus belli согласно российской ядерной доктрине», передает ТАСС.
Источники Мэттьюса утверждают, что «высшее командование НАТО по-прежнему серьезно беспокоится по поводу возможности применения Кремлем тактических ядерных зарядов». Он поддерживает военные действия Киева на территории, которую считает «украинской», но указывает, что «вторжение на территорию страны с крупнейшим ядерным арсеналом создает риск катастрофической эскалации». Такие действия могут оказаться для Киева «голом в собственные ворота», считает Мэттьюс.
В понедельник на территорию Белгородской области проникла диверсионно-разведывательная группа с территории Украины. Почти на сутки в регионе был введен режим КТО, было уничтожено до 70 украинских террористов.
Было опубликовано видео, сделанное перед прорывом диверсантов ВСУ в Белгородскую область, на котором видна американская бронетехника, рядом с которой можно заметить бойцов в военной форме с желтыми повязками. В Пентагоне заявили, что США не одобряли передачу военной техники, отправленной Украине, каким-либо «военизированным формированиям третьей стороны».