Генерал Попов допустил причастность «двойных агентов» к ранению Залужного

Генерал Попов назвал возможные сценарии устранения главкома ВСУ Валерия Залужного

Не исключено, что удар по объекту, где получил ранение главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, мог быть нанесен при содействии «двойных агентов», заявил экс-начальник Федеральной службы авиационно-космического поиска и спасания генерал-майор ВВС Владимир Попов.

У него поинтересовались, мог ли быть удар не случайным, на что Попов отметил, что такой вариант можно рассматривать в качестве одной из версий. При этом сложно сказать однозначно, работала ли разведка по этому направлению.

«Не исключено, что и среди его окружения могли оказаться люди, которые работали «на два фронта» и были двойными агентами. Вот и результат», – сказал генерал-майор «Московскому Комсомольцу».

Попов напомнил, что в начале спецоперации был нанесен удар по месту, где проходило крупное оперативное совещание. «Вот там точно знали, что все они соберутся в одном месте, и действовали прицельно», – сказал он.

По его словам, есть версия, что там, где был ранен главком ВСУ, также проводилось масштабное оперативное совещание. Ранее источники сообщили, что Залужный, пропавший из медийного поля в начале мая, получил серьезное ранение под Херсоном и не сможет дальше осуществлять командование.