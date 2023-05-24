Первая в истории автомобильная экспедиция вокруг Азовского моря проехала 2,8 тыс. км

Автомобильная экспедиция вокруг Азовского моря, приуроченная к пятилетию президентской платформы «Россия – страна возможностей», проехала 2,8 тыс. км, маршрут завершился в ЛНР.

Автомобильная экспедиция является первой, в ходе которой колонна транспорта проехала по сухопутному маршруту вокруг Азовского моря – внутреннего моря России.

В рамках автомобильной экспедиции участники преодолели 2,8 тыс. км, а с учетом возврата экспедиции в Москву – около 4 тыс. километров.

Основная цель экспедиции – показать полный спектр возможностей для жителей России, а также интегрировать жителей новых регионов в проекты платформы «Россия – страна возможностей».

«Маршрут был больше, чем протяженность Дуная, это действительно огромное расстояние. Мы проехали 11 регионов, в каждом нас гостеприимно встречали, я хочу поблагодарить все субъекты, которые помогали в проведении автомобильной экспедиции. Мы возлагали цветы к местам боевой славы, посещали памятные места, нас встречали жители, и что важно, в Херсонской области и ДНР они присоединялись к колонне, чтобы проехать по своему региону», – отметил директор по коммуникациям АНО «Россия – страна возможностей» Сергей Коляда.

По словам ведущего, журналиста, путешественника и гонщика Андрея Леонтьева, когда обсуждался план поездки, стало понятно, что многие даты сходятся – первая годовщина освобождения Мариуполя, пять лет платформе «Россия – страна возможностей», 240 лет с манифеста Екатерины II о присоединении Крыма к России и пять лет открытия Крымского моста – как раз и пришла идея объехать Азовское море.

В Херсонскую и Запорожскую области, а также Донецкую и Луганскую народные республики команда платформы «Россия – страна возможностей» приезжала с гуманитарной миссией. Участники экспедиции привезли русскую классику, историческую и профессиональную литературу – множество книг для библиотек и культурных центров новых субъектов нашей страны, которые испытывают дефицит в книгах на русском языке, так как в прошлые годы большинство русскоязычных изданий было недоступно или запрещено. Сбор книг проходил и в регионах по маршруту экспедиции.

Для самых разных организаций: от молодежных центров и музеев до сельских школ были закуплены и переданы необходимые для творчества и занятий спортом вещи. Музыкальные инструменты, спортивный инвентарь, проекторы, оборудование для проведения лекций и образовательных программ. Все это было приобретено на личные средства сотрудников АНО «Россия – страна возможностей» и подарено партнерами экспедиции.

