Пригожин назвал потери ЧВК «Вагнер» в Артемовске

Подразделения группы «Вагнер» потеряли в боях за Артемовск около 20 тыс. человек, половина из них – это заключенные, сообщил основатель группы Евгений Пригожин в интервью медиатехнологу Константину Долгову.

Всего было завербовано 50 тыс. заключенных, вместе с контрактниками в боях в Артемовске в составе «Вагнера» принимали участие 35 тыс. человек, передает РБК.

Из завербованных заключенных погибло около 20%, столько же, сколько и служащих по контракту.

Между тем со стороны Вооруженных сил Украины погибли 50 тыс. военных, еще 50–70 тыс. получили ранения. Подтверждения со стороны официальных источников пока нет.

Напомним, Пригожин сообщал, что российские силы в субботу полностью установили контроль над Артемовском.

Военный эксперт Алексей Леонков в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пояснял, что теперь нужно «прочесать» каждый метр города, чтобы его разминировать.