Додик: США поставили под угрозу энергобезопасность Европы

|
24 мая, среда | Последнее обновление — 13:33 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: NYT заявила о признании Киевом роли ВСУ в подготовке атаки на Белгородскую область
Разделы
Позиция папы Римского Франциска по отношению к СВО на Украине явно расходится с позицией Запада и с позицией предыдущих пап, которые во времена противостояния НАТО и Варшавского договора были однозначно на стороне Запада.
Подробности...
Славяне раздробленные – последние из народов, лакеи и шуты при стареющих нациях Запада. Славяне, объединенные вокруг России, стали бы важной цивилизационной силой в многополярном мире.
Подробности...
Кто-то говорит, что зерновая сделка позволила Украине сохранить рабочие места. Но учитывая вдвое схлопнувшуюся украинскую экономику, шесть миллионов беженцев и перманентную мобилизацию, рабочие места – последнее, что волнует украинские власти. Лучше уж пусть украинцы пашут землю, чем стройными рядами идут в ВСУ ее удобрять.
Подробности...
По всей России начались последние школьные звонки и выпускные для учеников 9 и 11 классов. В этом году торжества проходят с особым размахом, потому что прошлые три года существовали коронавирусные ограничения. Для многих завершение учебы в школе – это один из самых трогательных моментов в жизни
Подробности...
В четверг в Симферопольском районе Крыма, на перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое с рельсов сошли восемь вагонов с зерном. В результате ЧП никто не пострадал. По сообщениям местных жителей, перед аварией прогремел взрыв
Подробности...
В результате урагана «Мокко», обрушившегося в воскресенье на побережье Бангладеш и Мьянмы, более 700 человек получили ранения, несколько сотен могли погибнуть. Более 700 тыс. человек эвакуированы. Отмечается, что это самый сильный циклон с 2010 года
Подробности...
12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
Додик: США поставили под угрозу энергобезопасность Европы
Президент Республики Сербской Додик: Антироссийскими санкциями США поставили под угрозу энергобезопасность Европы
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в Новости
Соединенные Штаты введением антироссийских санкций подвергли угрозе энергетическую безопасность европейских стран, заявил президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик.
По его словам, страны Европы вынуждены следовать политике США, хотя у них нет альтернативы российской нефти и газу, и тем самым они наносят прямой ущерб своим экономическим системам, передает ТАСС.
Додик также отметил, что увеличение числа членов НАТО в восточной Европе является крупнейшим фактором нестабильности международной безопасности, подчеркнув, что кульминация расширения альянса произошла «в 2008 году, когда было предложено присоединиться Грузии и Украине».
Кроме того, президент Республики Сербской добавил, что Евросоюз находится в серьезной зависимости от США и открыто поддерживает киевский режим.
«Сегодня Евросоюз является фактически вассалом США, как писал Збигнев Бжезинский»», – заметил Додик.
Ранее глава Республики Сербской заявил, что Россия станет одной из основных опор нового многополярного мира.
Будапешт потребовал от фон дер Ляйен лично объяснить угрозы безопасности Венгрии
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто попросил фон дер Ляйен ответить на вопрос по поводу угроз безопасности страны
|
|
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен должна лично прояснить вопрос, действительно ли Украина получала из Брюсселя рекомендации перекрыть нефтепровод «Дружба», по которому Венгрия получает российскую нефть, заявил глава МИД страны Петер Сийярто.
Он отметил, что в этом случае идет речь о возможной угрозе безопасности и суверенитету Венгрии, передает ТАСС.
Глава ведомства заявил, что от Киева не было объяснений в связи с информацией о том, что чиновники из ЕК советовали заблокировать поставки по нефтепроводу «Дружба», чтобы нанести ущерб России и оказать давление на Венгрию.
Сийярто подчеркнул, что по этому серьезному вопросу председатель Еврокомиссии должна лично дать ответ, так как идет речь о безопасности и суверенитете Венгрии.
«Если кто-то пытается подорвать безопасность энергоснабжения страны, то это может быть расценено как нападение и посягательство на ее суверенитет», – пояснил министр.
Ранее СМИ со ссылкой на документы Пентагона, попавшие в Сеть, писали о предложении Владимира Зеленского взорвать нефтепровод «Дружба».
Экс-советник главы Пентагона допустил проведение военной операции США на Украине
Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: США могут ввести ВВС и сухопутные войска вместе с подразделениями НАТО на Западную Украину
Вашингтон, не желая признавать поражение украинской стороны, может прибегнуть к военной операции на этой территории, заявил бывший советник руководителя Пентагона Дуглас Макгрегор.
В американском руководстве все еще сильны настроения в поддержку киевского режима, заявил Макгрегор на YouTube-канале Judging Freedom, передает РИА «Новости».
По его словам, США могут допустить введение американских военно-воздушных и сухопутных войск вместе с подразделениями НАТО на Западную Украину в последний момент.
Целью подобных действий, по словам эксперта, станет сохранение действующей украинской власти от полного уничтожения.
Ранее Макгрегор заявлял, что Россия в ходе боевых действий вернет в свой состав Харьков и Одессу.
ЕС назвал резко выросший после антироссийских санкций автомобильный рынок мира
Боррель заявил о сокращении поставок авто в Россию из ЕС на 80% и их росте на 300% в Центральную Азию
Поставки автомашин из Евросоюза в Россию упали на 80% в прошлом году, но троекратно выросли в Центральную Азию, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
Экспорт авто в Россию из ЕС в 2022 году сократился почти на 80%, но вырос на 300% в страны Центральной Азии, сказал Боррель, передает ТАСС.
Он предположил, что эти машины перепродаются в России. По словам Борреля, в очередном пакете европейских санкций будут включены «ответные меры».
Ранее в Минпромторге заявили о продолжении практики параллельного импорта из дружественных стран.
Захарова назвала оговоркой по Фрейду заявление Борреля об атаке на Белгородскую область
Захарова прокомментировала заявление Борреля, перепутавшего Белгород и Белград
Заявление главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля об атаке украинской ДРГ на Белгородскую область – это оговорка по Фрейду, считает официальный представитель МИД Мария Захарова.
«У него что Белгородская область, что Белград – все смешалось», – сказала Захарова в эфире радио Sputnik. Она также предположила, что это оговорка по Фрейду, поскольку это отражает отношение Евросоюза ко всему, что выпадает из его вассальной системы, в том числе к Белграду.
Захарова также заявила, что Боррель «перестал быть приличным человеком» и «заврался настолько, что противоречит сам себе».
Ранее Боррель на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны ЕС не смог ответить на вопрос о событиях в Белгородской области, перепутав Белгород и Белград.
Главы МИД Германии и Венгрии поругались в Брюсселе из-за Украины
Politico: Встреча глав МИД Германии и Венгрии в Брюсселе закончилась перепалкой из-за разногласий по Украине
|
|
Встреча главы внешнеполитического ведомства Германии Анналены Бербок с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто в Брюсселе закончилась перепалкой из-за блокировки Будапештом помощи Киеву и обвинений в адрес венгерского банка OTP, сообщило европейское издание Politico.
Обозреватель издания Якопо Баригацци в своей статье отметил, что, по словам четырех дипломатических источников, главы МИД Германии и Венгрии во время встречи министров иностранных дел в Брюсселе в понедельник поругались из-за разногласий по Украине, передает РИА «Новости».
По словам журналиста, Бербок упрекнула Сийярто за отказ одобрить выделение дополнительной военной помощи ЕС Киеву. Она также бездоказательно обвинила венгерский банк ОТР в нарушении международного права в связи с конфликтом на Украине. Как сообщил Баригацци, Будапешт отверг обвинения и назвал данные неверными.
Накануне глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что ЕС не согласовал предоставление нового транша военной помощи Украине из-за рестрикции против банка ОТР. Будапешт также раскритиковал проект новых санкций Евросоюза против России.
Евросоюз отказался рассматривать подключение Россельхозбанка к SWIFT
Представитель дипломатии Евросоюза Стано сообщил об отсутствии у ЕС планов подключать Россельхозбанк к SWIFT
|
|
Евросоюз не собирается подключать Россельхозбанк и другие российские банки к межбанковской системе SWIFT, пока продолжается специальная военная операция на Украине, заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
Стано, комментируя «де-SWIFT-инг российских банков», пояснил, что соответствующие санкции введены в ответ на российскую спецоперацию, и отметил, что санкции смягчат или снимут только после завершения кнфликта на Украине, пишут «Известия».
Переподключение Россельхозбанка к SWIFT стало одним из условий меморандума Россия – ООН, входящего в состав пакетной зерновой сделки, передает РИА «Новости».
Стано заявил, что экспорту продовольствия через Черное море мешает только СВО, а конфликт на Украине «усугубил и без того серьезные глобальные проблемы продовольственной безопасности». По версии Стано, европейские санкции не затрагивают торговлю сельскохозяйственной и пищевой продукцией «между третьими странами и Россией». Он заявил, что «между ними по-прежнему существуют варианты платежей».
Напомним, Россия поддержала продление зерновой сделки до 17 июля. МИД России заявил, что системными задачами являются переподключение Россельхозбанка к SWIFT, поставки запчастей, разблокирование транспортной логистики и страхования, реанимирование аммиакопровода «Тольятти – Одесса» и «разморозка» активов российских компаний. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что прорабатываются гарантии, эквивалентные разблокированию SWIFT, для Россельхозбанка.
Рябков прокомментировал заявление Салливана об «ударах Киева по Крыму»
Замглавы МИД Рябков о заявлении Салливана об «ударах Киева по Крыму»: Угрозы США безответственны
|
|
Крым является неотъемлемой частью России, угрозы Вашингтона об ударах по республике отражают эскалационный курс США, заявил замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя заявление помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана.
Рябков напомнил, что Крым входит в состав России и попытки США «представить дело по-другому» в очередной раз подчеркивают безответственный эскалационный курс Вашингтона, передает РИА «Новости».
Комментируя заявление Салливана о том, что Крым якобы не является частью России, и США не устанавливали ограничений по использованию западного оружия Киевом для ударов по республике, Рябков подчеркнул, что Москва найдет способ, как не допустить реализации подобных угроз.
Вице-премьер крымского правительства – постпред республики при президенте России Георгий Мурадов заявил, что американские власти, согласившись на применение авиации США против Крыма, одобрили развязывание ядерной войны.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В США заявили о готовности выступить главным гарантом безопасности для Украины
WSJ: США могут выступить в качестве ключевого гаранта безопасности для Украины
США готовы выступить основным гарантом для Киева при участии европейских партнеров, соглашение должно быть тщательно проработано, сообщила газета The Wall Street Journal.
Как сообщил изданию бывший руководитель отдела по политическому планированию НАТО Фабрис Потье, соглашение должно иметь достаточную обязывающую силу, чтобы вызвать у России доверие. Кроме того, нужно учесть все детали, от которых будет зависеть успех этого договора, передает ТАСС.
Уточняется, что модель безопасности, которая будет предложена Украине, будет схожа с той, которая сейчас применяется в Израиле. По словам президента Польши Анджея Дуды, соглашение с Украиной будет обсуждаться, в том числе, на саммите НАТО в Вильнюсе, которое будет включать поставку вооружений и передовых технологий.
Другие европейские чиновники отмечают, что модель безопасности будет связана с вступлением Украины в НАТО, но альянс не станет стороной конфликта в случае любого столкновения Киева с Россией.
Газета пишет, что лидеры европейских стран в большинстве согласны с проектом соглашения о двусторонних гарантий Украине. Кроме США гарантами безопасности выступят Великобритания, Германия и Франция.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в обозримой перспективе Украина не станет членом НАТО, поскольку Киев сейчас не в состоянии выполнить ряд требований для этого.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все страны Североатлантического альянса согласны с тем, что Украина должна стать членом организации.
Ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что Украина становится страной с наилучшим вооружением, но наименее стратегически опытным руководством в Европе, ее следует принять в НАТО, чтобы контролировать.
Эксперт: На саммите G7 в Хиросиме США усилили давление на союзников из-за России и Китая
Политолог Бордачев: Внутри «Большой семерки» идет борьба вокруг противостояния России и Китаю
|
|
Соединенные Штаты пытаются склонить своих европейских союзников к тотальной антироссийской и антикитайской повестке. Но пока окончательно продавить свою позицию у них не получается. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Тимофей Бордачев. Ранее в Хиросиме завершился саммит G7.
«Ожидания от саммита «Большой семерки» в Хиросиме в целом были очень низкими. Единственное, что нас интересовало, смогут ли страны-участницы договориться об очередных пакостях в отношении России и Китая», – рассказал программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.
«Очевидно, что достигнуть консенсуса по всем вопросам не удалось. Американцы продолжают давить в первую очередь на европейских союзников, заставляют их порвать отношения с Россией. На этом фоне японцы пока находятся в привилегированном отношении, поскольку могут потихоньку продолжать сотрудничество с Россией по многим экономическим вопросам», – отметил он.
«Что касается итогового документа в целом, то там действительно очень большое внимание уделяется противостоянию с Китаем. При этом мы видим, что внутри «Большой семерки» идет серьезное согласование интересов, буквально на грани борьбы. Европейцы не хотят конфликтовать с Пекином, но Соединенные Штаты их последовательно к этому двигают. Антикитайские инициативы G7 пока просто слова, которыми страны Европы пытаются отделаться», – рассуждает собеседник.
«Участие в этом мероприятии президента Украины Владимира Зеленского действительно является частью пропагандистской работы Запада. Его возят по всем политическим мероприятиям и показывают, как олицетворение борьбы с Россией. Такие же куклы у Запада есть в разных сферах и направлениях. Например, в вопросах экономики – это глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая ничего не решает, но участвует в таких вот представлениях. В Хиросиму ее тоже притащили», – заключил Бордачев.
В превью к саммиту политолог отмечал, что «с момента своего создания почти 50 лет назад «Большая семерка» была символом безусловного доминирования Запада в мировой экономике и международной политике». «Сейчас это доминирование сталкивается с наиболее серьезным и, по всей видимости, смертельным вызовом. Источник вызова – демократизация международной жизни, локомотивом которой является рост экономических возможностей Китая, а также еще пары десятков держав, не относящихся к «золотому миллиарду», – рассуждал он.
«Россия, как и всегда в истории ее отношений с Западом, мужественно и самоотверженно сражается за свою уникальную нишу в мировых делах и право самостоятельно определять собственную судьбу. Однако впервые она опирается не на помощь нескольких союзников из числа стран того же Запада, а на объективное развитие исторического процесса», – отметил эксперт.
«Сейчас отношения России и Запада приобрели форму военно-политического противостояния «по всем фронтам», а Китай все больше оценивается в США и Европе как враг. Более того, другие крупные и средние страны мира все больше ведут себя непокорно: продолжают торговать с Россией ради своих коммерческих интересов и не уничтожают собственные экономики ради реализации целей США и Европы», – добавил он.
В воскресенье в японском городе Хиросиме завершился саммит «Большой семерки», сообщает РИА «Новости». В 2023 году председательство в G7 перешло Японии. Саммит проходил в Хиросиме 19-21 мая. Помимо стран «Семерки» приглашение на него получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам, а также председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие на Форуме тихоокеанских островов Острова Кука и председательствующие в Африканском союзе Коморские Острова.
Приглашение получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития, Всемирного банка, Всемирной организации здравоохранения и Всемирной торговой организации. В субботу на саммит также приехал президент Украины Владимир Зеленский.
В МИД России заявили, что участие президента Украины Владимира Зеленского в саммите G7 в Хиросиме превратило встречу в пропагандистское шоу, а результаты саммита стали подтверждением того, что смысл существования объединения – ведение гибридной войны с Россией. В ведомстве отметили, что саммит зациклился на всеобъемлющей конфронтации с Россией, а усилия США привели к тому, что G7 взяла на себя функции штаба планирования санкционных мер и поставок оружия Киеву.
Кроме того, Китай выразил решительный протест Японии после клеветы и грубого вмешательства стран «Большой семерки» в дела Китая на саммите в Хиросиме, сообщили в пресс-службе МИД КНР. В заявлении уточняется, что страны G7 под лозунгами глобального процветания «препятствуют восстановлению всеобщего мира и подрывают региональную стабильность», стремясь сдержать развитие других государств, а мировое сообщество абсолютно не должно верить подобным действиям.
Сенатор Долгов: Символическим итогом саммита G7 стало взятие Артемовска
|
|
Формат «Большой семерки» маргинализирует себя. На этом фоне формирование новых центров влияния в мире только ускорится, в частности уже активно развиваются сообщества БРИКС, ШОС. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал сенатор Константин Долгов, комментируя итоги саммита G7, завершившегося в воскресенье в японском городе Хиросима.
«Большая семерка», как институт и центр мирового влияния, поступательно себя дискредитирует и маргинализирует. Предполагалось, что это будет элитный клуб, который задает тренды и тенденции в мировых делах, но по факту ее роль в международной повестке абсолютно выродилась», – сказал Константин Долгов, член Совета Федерации, бывший зампостпреда России при ООН.
«Американцы в рамках саммита сумели продавить свою линию о необходимости продолжения военного противостояния Запада с Россией. Таким образом, можно констатировать, что ни о каких мирных договоренностях в ближайшее время не может идти речи. Штаты не разрешат этого ни Киеву, ни европейским государствам», – отметил он.
«Саммит изначально был выстроен по антироссийскому и антикитайскому сценарию. И уже в рамках него проходили дискуссии и готовился итоговый документ. Впрочем, это было ожидаемо. Конечно, внешнеполитические ведомства и России, и Китая дали свою оценку происходящему и заявили о грубом вмешательстве в свои внутренние дела», – акцентировал собеседник.
«Вместе с тем, деградация таких форматов, как «Большая семерка», только ускорит формирование новых центров влияния в мире. Отчетливо это становится заметно, если сравнивать G7 например с БРИКС и ШОС, которые расширяются и следуют в ногу со временем», – полагает парламентарий.
«Изначально сообщество «Большой семерки» формировалось как площадка государств-лидеров. Но сегодня мы видим, что из себя представляют эти лидеры – Европа впадает в экономический регресс, не в лучшей кондиции и Япония. Кроме того, стоит отметить, что собравшиеся в Хиросиме главы государств G7 имеют очень низкие рейтинги поддержки у себя в странах. Если они ничего не могут предложить своим избирателям то, что они предложат миру?», – рассуждает Долгов.
«Международное политическое мероприятие превратили в шоу. Украинский президент Владимир Зеленский, как подобает шоумену, хотел выступить на Евровидении, но ему не дали, поэтому он выступил в Хиросиме. Главные режиссеры этого шоу – американцы, они написали сценарий, раздали всем памятки, что нужно делать и как себя вести. В том числе, и своему президенту Джо Байдену», – отметил он.
«Вместе с тем, я бы назвал символическим итогом саммита «семерки», его финальным аккордом – взятие Артемовска. С точки зрения сегодняшней ситуации в мире, именно это событие станет основным, а не то, о чем договорились или не договорились участники мероприятия в Хиросиме», – заключил сенатор.
В воскресенье в японском городе Хиросима завершился саммит «Большой семерки», сообщает «РИА-Новости». В 2023 году председательство в G7 перешло Японии. Саммит проходил в Хиросиме 19-21 мая. Помимо стран «семерки» приглашение на него получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам, а также председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие на Форуме тихоокеанских островов Острова Кука и председательствующие в Африканском союзе Коморские Острова.
Приглашение получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития, Всемирного банка, Всемирной организации здравоохранения и Всемирной торговой организации. В субботу на саммит также приехал президент Украины Владимир Зеленский.
В МИД России заявили, что участие президента Украины Владимира Зеленского в саммите G7 в Хиросиме превратило встречу в пропагандистское шоу, а результаты саммита стали подтверждением того, что смысл существования объединения – ведение гибридной войны с Россией. В ведомстве отметили, что саммит зациклился на всеобъемлющей конфронтации с Россией, а усилия США привели к тому, что G7 взяла на себя функции штаба планирования санкционных мер и поставок оружия Киеву.
Кроме того, Китай выразил решительный протест Японии после клеветы и грубого вмешательства стран «Большой семерки» в дела Китая на саммите в Хиросиме, сообщили в пресс-службе МИД КНР. В заявлении уточняется, что страны G7 под лозунгами глобального процветания «препятствуют восстановлению всеобщего мира и подрывают региональную стабильность», стремясь сдержать развитие других государств, а мировое сообщество абсолютно не должно верить подобным действиям.
Белгородскую область за два дня до нападения снимал американский спутник
Грайворонский округ Белгородской области незадолго до нападения украинских боевиков снимал американский коммерческий спутник GeoEye-1, следует из данных компании Maxar.
На сайте Maxar есть снимки района от 20 мая, передает РИА «Новости».
Отмечается, что другие американские космические аппараты Worldview-2 и Worldview-3 снимали этот же округ 17 и 5 мая. Maxar производит и обслуживает спутники и другие космические аппараты.
В понедельник на территорию Белгородской области прошли украинские боевики, в регионе ввели режим КТО. Российские силовики ликвидировали более 70 диверсантов.
Лавров заявил о прямом участии стран НАТО в конфликте на Украине
Лавров: Прямое участие стран НАТО в конфликте на Украине увеличивает угрозу столкновения ядерных держав
|
|
Государства НАТО фактически напрямую участвуют в конфликте на Украине на стороне Киева, что увеличивает угрозу прямого военного столкновения ядерных держав, заявил глава МИД Сергей Лавров на международной встрече высоких представителей по безопасности.
По его словам, государства Североатлантического альянса де-юре напрямую участвуют в конфликте на стороне Киева, что значительно повышает угрозу прямого военного столкновения ядерных держав, передает ТАСС.
Вместе с тем министр указал, что все большая часть поставляемых Киеву Западом вооружений бесконтрольно расползается по миру.
Лавров также заявил, что одновременно с конфликтом на Украине Запад стремится эксплуатировать богатейшие ресурсы Африканского континента, а «США продолжают рассматривать страны Латинской Америки и Карибского бассейна как свой задний двор» и не приветствуют, когда эти страны проводят независимую политику. «Во всех упомянутых регионах западники сознательно провоцируют межэтнические, межконфессиональные и межгосударственные конфликты», – добавил министр.
Глава МИД также призвал Вашингтон и Брюссель отказаться от попыток маргинализировать ООН и создавать за ее рамками структуры ограниченного состава, «не обладающие легитимностью, но претендующие на то, чтобы властвовать над всеми остальными».
Ранее Лавров заявил, что Россия не продвигает враждебность к кому бы то ни было, она вынуждена твердо отвечать на войну, фактически объявленную ей Западом.
Медведев: США должны выплатить России деньги на восстановление Артемовска и Мариуполя
Зампред Совбеза Медведев заявил, что США должны выплатить России деньги на восстановление Артемовска и Мариуполя
Американская сторона обязана выплатить компенсацию российской для восстановления городов Артемовска и Мариуполя в Донецкой народной республике, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Вашингтон должен выделить средства Москве для восстановления Артемовска, Мариуполя и других мест, которые были разрушены при поддержке США, сказал Медведев в интервью RT.
Также США должны компенсировать ущерб за подрыв «Северных потоков».
По словам зампреда Совбеза, конечной целью для себя американское руководство видит разрушение России как страны, а потому занимается ее сдерживанием и ограничениями, тем же самым они занимаются и в отношении Китая. Медведев выразил уверенность, что у США не получится воплотить свои планы.
Ранее Медведев предлагал американскому миллиардеру Илону Маску, интересовавшемуся обстановкой в Артемовске, посетить этот город.
Посол Антонов дал оценку одобрению Вашингтоном ударов Украины по Крыму
Посол Антонов счел одобрение ударов по Крыму доказательством желания США продлить конфликт на Украине
|
|
Одобрение Вашингтоном ударов вооруженных сил Украины по Крыму свидетельствует, что США стремятся не к миру, а к продолжению украинского конфликта, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Антонов считает, что США «полностью подчинили» G7 в вопросе украинского конфликта. При этом США «резко ужесточили подходы по двум важным вопросам»: поставкам ВСУ истребителей F-16 и «безоговорочному одобрению ударов по Крыму с использованием американского и другого западного оружия» – сказал Антонов. По его словам, такая позиция США доказывает, что «США никогда не были заинтересованы в мире».
Как подчеркнул Антонов, Россия будет относиться к ударам по Крыму, как к «нападению на любой другой субъект» в своем составе. Посол заявил, что США должны полностью отдавать себе отчет в ответных мерах со стороны Москвы, передает ТАСС.
Антонов отметил, что у Украины нет ни инфраструктуры, ни необходимого числа пилотов для F-16, так что возникает вопрос о вовлечения в конфликт НАТО – «американские истребители станут взлетать с натовских аэродромов, управляемые иностранными «добровольцами».
Напомним, США не стали возражать против использования Киевом западного оружия для ударов по Крыму. Сообщалось, что США и их союзники намерены определиться со сроками передачи Киеву F-16.
США не стали осуждать атаку украинской ДРГ на Белгородскую область
Глава пресс-службы Госдепа США Миллер не стал осуждать проникновение украинских диверсантов в Белгородскую область
Украина должна сама решать, как проводить военные операции против России, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер по поводу проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в Белгородскую область.
Представитель американского внешнеполитического ведомства прокомментировал проникновение украинских диверсантов в Белгородскую область фразой «украинцам решать, как они хотят проводить свои военные операции». Он также возложил ответственность за произошедшее на Россию, объяснив атаку украинской ДРГ решением России о начале специальной военной операции на Украине, передает ТАСС.
При этом Миллер выступил с утверждением, что Вашингтон якобы не призывает Киев к вылазкам на территории России и не обеспечивает Украине возможности для таких атак.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что при нападении украинской ДРГ пострадали восемь человек. В регионе введен режим контртеррористической операции (КТО). Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему Украина устроила рейд диверсантов в Белгородскую область сразу после потери Артемовска.
|
|