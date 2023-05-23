Лукашенко помиловал Протасевича Лукашенко не планирует участие в ПМЭФ в этом году Посол Белоруссии Крутой заявил, что Лукашенко не планирует участие в ПМЭФ в 2023 году 23 мая 2023, 19:45 Текст: Алексей Дегтярев

Белорусский лидер Александр Лукашенко не планирует лично участвовать в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в июне, заявил посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой. Лукашенко не планирует туда ехать и участвовать в форуме, сейчас ведется проработка 10 юбилейного форума регионов Белоруссии и России, сказал Крутой ТАСС. По его словам, Белоруссию возглавит на ПМЭФ первый вице-премьер Николай Снопков, курирующий экономические вопросы. Также Крутой отметил, что сам намерен участвовать в форуме. Военкоры: В Артемовске ликвидирован снайпер ВСУ с чемпионским прошлым Российские военкоры: В боях за Артемовск ликвидирован экс-чемпион Украины по прыжкам с шестом, ставший снайпером ВСУ

Фото: Niclas Hammarstrom/ZUMA/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Бывший чемпион Украины по прыжкам с шестом Богдан Ходаковский, ставший в рядах ВСУ снайпером, ликвидирован в ходе боев в Артемовске, сообщили российские военкоры. Как сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», 15 мая у Артемовска уничтожен Богдан Ходаковский 2000 года рождения – экс-чемпион Украины по прыжкам с шестом из города Узин, победитель украинских чемпионатов, член киевской сборной по легкой атлетике, ставший снайпером ВСУ. Напомним, в апреле из данных радиоперехвата переговоров противника стало известно, что Киев привлек к обстрелу российских позиций на левом берегу Днепра в Херсонской области снайперов из числа украинских биатлонисток. Ветеран «Альфы» рассказал о сложностях зачистки Белгородской области от ДРГ Ветеран «Альфы» Филатов: КТО в Белгородской области осложняет ландшафт местности

Фото: кадр из видео

Текст: Дарья Волкова

Сейчас силовым структурам необходимо тщательно и методично зачищать территорию Белгородской области от ДРГ. Учитывая ландшафт местности и стоящие перед нами задачи, сделать это быстро невозможно, сказал газете ВЗГЛЯД подполковник ФСБ в отставке Алексей Филатов. Ранее СК возбудил уголовное дело факту нападения украинской ДРГ на Белгородскую область. «Ситуацию в Белгородской области осложняет ландшафт местности. Леса позволяют противнику прятаться, поэтому и искать их приходится долго. Помимо этого, перед нами стоит задача не только уничтожить диверсантов, но и сохранить личный состав», – рассказал президент Союза «Офицеры группы «Альфа» Алексей Филатов. «Для реализации последнего существует ряд общепринятых мер. В частности, большую роль тут играют технические средства для разведки местности. Очевидно, что мы не можем взять и перекинуть в Белгородскую область все свои силы, чтобы максимально быстро зачистить территорию. Это оголит другие места на нашей границе и даст противнику возможность для прорыва. Возможно, именно на это и был их расчет. В целом у этой диверсии не столько политические и военные цели, сколько морально-психологические. Они пытаются воздействовать на мирное население», – полагает собеседник. Оценивая уровень подготовки диверсантов, Филатов отметил, что они, судя по всему, хорошо обучены. «Учитывая то, на какую задачу их отправили, они, скорее всего, имеют боевой опыт, проходили специальную подготовку, знают технику, умеют убивать. Нужно быть морально заряженным для того, чтобы пойти на такое дело», – добавил он. «Наша основная задача – нейтрализовать угрозу, защитить свою территорию. Никакой цели сохранять жизни противнику, который вторгся на наши земли, у нас нет. Кого-то получится ликвидировать, других взять в плен или вытеснить за государственную границу», – заключил эксперт. Следственный комитет по факту нападения украинских боевиков на населенные пункты Белгородской области возбудил уголовное дело по шести статьям Уголовного кодекса. В частности, дело возбуждено по статьям «Террористический акт», «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов», «Покушение на убийство», «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» и «Незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ», говорится в сообщении на сайте Следственного комитета. В ведомстве уточнили, что представители украинских вооруженных формирований в понедельник, 22 мая, напали на Грайворонский район Белгородской области, обстреляв из минометов и артиллерии жилые и административные здания, а также объекты гражданской инфраструктуры. Ранения получили несколько мирных жителей. Напомним, с вечера понедельника в Белгородской области введен режим контртеррористической операции. Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, в 14.20 понедельника стало известно, что на территорию Грайворонского округа Белгородской области зашла диверсионно-разведывательная группа украинских вооруженных сил. Он заверил, что Вооруженные силы России, Погранслужба, Росгвардия и ФСБ принимают необходимые меры для ликвидации противника. Позднее Гладков объявил, что в Белгородской области введен режим контртеррористической операции, который устанавливает специальные меры и временные ограничения. Он уточнил, что в регионе вводится проверка у физлиц документов, удостоверяющих личность, приостанавливается работа опасных производств и предприятий, где используются взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества. Гладков также информировал, что при атаке украинской ДРГ пострадали восемь человек, одна женщина умерла при эвакуации. В тот же день МВД России объявило в розыск одного из предполагаемых диверсантов. Во вторник утром глава региона сообщил, что правоохранители и военные продолжают зачистку территории в Грайворонском округе Белгородской области. Губернатор также попросил жителей округа пока не возвращаться в свои дома. Ранее в Кремле заявили, что Киев, засылая ДРГ в Белгородскую область, пытается отвлечь медийное внимание от поражения в Артемовске. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему Украина устроила рейд диверсантов в Белгородскую область сразу после потери Артемовска. Новости СМИ2 Названо условие переноса столицы России в Сибирь Климатолог Кокорин: Столица России будет в Сибири при потеплении климата на пять градусов 23 мая 2023, 08:25 Текст: Дмитрий Зубарев

При худшем сценарии потепления на планете и повышении глобальной среднегодовой температуры на пять градусов по сравнению с концом XIX века столицу России могут перенести в Сибирь, считает климатолог Алексей Кокорин. Углеродная нейтральность – один из элементов Парижского климатического соглашения. США и страны ЕС планируют ее достичь к 2050 году, Россия и Китай – к 2060-му, Индия – к 2070-му. Кокорин считает, что более реалистичные оценки сдвигают сроки к 2080-м годам, передает РИА «Новости». При этом, отмечает климатолог, к тому времени температура на Земле все равно поднимется на 2–2,5 градуса относительно доиндустриальной эпохи. Это приведет к тому, что волны жары начнут накрывать планету как минимум в два-три раза чаще. При наихудшем сценарии, полагает эксперт, температура на планете может подняться на 4,5–5 градусов, и тогда восемь-девять лет из десяти окажутся аномально жаркими. По словам Кокорина, если все действительно будет так плохо, то столицей России станет Новосибирск или Красноярск. Ранее ученые Санкт-Петербургского госуниверситета (СПбГУ) в ходе экспериментов выяснили, что причиной резких перепадов температуры в Арктике могут быть изменения параметров земной атмосферы, происходящие в течение более чем 16 суток. Военкоры показали видео с бронетехникой ВСУ перед нападением на Белгородскую область Украинская бронетехника попала на видео перед нападением ДРГ на Белгородскую область

Фото: кадр из видео

Текст: Алина Власенко

В интернете появилось видео американской бронетехники перед прорывом диверсионно-разведывательной группы ВСУ в Белгородскую область, рядом с техникой можно заметить бойцов в военной форме с желтыми повязками. На кадрах, в частности, можно заметить колонну бронетехники ВСУ, которую позже задействовали в атаке на Белгородскую область. Вся техника в колонне американского производства. Преимущественно это американские бронетранспортеры MaxxPro, также есть Hummer, танк и внедорожники. «Военкоры Русской весны» в своем Telegram отмечают, что один из этих MaxxPro в настоящее время захвачен российскими военными. С вечера понедельника в Белгородской области введен режим контртеррористической операции. В результате атаки украинской ДРГ пострадали восемь человек. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему Украина устроила рейд диверсантов в Белгородскую область сразу после потери Артемовска. Новости СМИ2 Минобороны сообщило об уничтожении в Белгородской области более 70 украинских террористов

Фото: t.me/mod_russia

Текст: Елизавета Шишкова

В ходе КТО в Белгородской области украинские нацформирования были заблокированы и разгромлены, сообщили в Минобороны. В военном ведомстве подчеркнули, что после поражения в Артемовске киевский режим перешел к реализации террористических акций против мирного населения. После интенсивных артобстрелов международного пункта пропуска «Козинка» и ряда других гражданских объектов Грайворонского района Белгородской области подразделение украинского нацформирования вторглось на российскую территорию, указывается в Telegram-канале Минобороны. «В ходе КТО ударами авиации и активными действиями подразделений прикрытия государственной границы Западного военного округа националистические формирования были заблокированы, а затем разгромлены. Остатки националистов отброшены на территорию Украины, и уже там продолжалось нанесение огневого поражения по ним до полной ликвидации», – сказано в сообщении. Всего было уничтожено более 70 украинских террористов. Накануне на территорию Брянской области проникла украинская диверсионно-разведывательная группа, был введен режим КТО, при атаке диверсантов пострадали восемь человек. Немецкая разведка не увидела признаков военного ослабления России Глава разведслужбы Германии Каль: Нет ни одного признака военного ослабления России 23 мая 2023, 10:23 Текст: Алина Власенко

Россия не проявляет признаков военного ослабления и все еще может вести боевые действия в долгосрочной перспективе, заявил глава Федеральной разведслужбы Германии Бруно Каль. По его словам, нет ни единого признака слабости Российской армии или того, что военная деятельность России «может свернуться». Каль отметил, что Москва способна вести боевые действия в долгосрочной перспективе, пополняя войска военнослужащими, оружием и боеприпасами, пишет Die Welt.

По мнению главы разведслужбы Германии, если Запад «не очень организованно поддержит Украину», то выбранная российским руководством «стратегия … может возобладать», пишет «Коммерсант». Тем временем в ВСУ заявили о наличии необходимого для контрнаступления минимума вооружений. Однако президент США Джо Байден заявил, что гарантий успеха возможного контрнаступления Украины нет. Новости СМИ2 Мать актера Канахина узнала сына на видео среди диверсантов Мать актера Кирилла Канахина узнала сына на видео с диверсантами в Белгородской области

Фото: Скриншот из видео/@Zonov

Молодой человек в камуфляже на видео, которое предположительно записали диверсанты в Белгородской области, похож на актера Кирилла Канахина, сообщила его мать Валентина Павловна. «Да, вроде похож», – сказала Валентина Павловна в ответ на вопрос, похож ли человек на видео на ее сына, добавив, что не помнит, чтобы сын звонил или писал ей с марта, передает РИА «Новости». Мужчина, присутствовавший при разговоре в квартире, представился помощником Валентины Павловны и заявил агентству, что связи с Канахиным нет. Ранее МВД России объявило актера Канахина в розыск по делу о брянском теракте. Напомним, МВД России также объявило в розыск предполагаемого организатора нападения на Брянскую область Дениса Капустина. Террористы убили двух мирных жителей и ранили ребенка, грабили местных жителей и минировали гражданские объекты. ЕС назвал резко выросший после антироссийских санкций автомобильный рынок мира Боррель заявил о сокращении поставок авто в Россию из ЕС на 80% и их росте на 300% в Центральную Азию

Фото: REUTERS

Текст: Алексей Дегтярев

Поставки автомашин из Евросоюза в Россию упали на 80% в прошлом году, но троекратно выросли в Центральную Азию, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. Экспорт авто в Россию из ЕС в 2022 году сократился почти на 80%, но вырос на 300% в страны Центральной Азии, сказал Боррель, передает ТАСС. Он предположил, что эти машины перепродаются в России. По словам Борреля, в очередном пакете европейских санкций будут включены «ответные меры». Ранее в Минпромторге заявили о продолжении практики параллельного импорта из дружественных стран. Новости СМИ2 Белгородские власти рассказали о зачистке территории от украинской ДРГ Губернатор Белгородской области Гладков: Зачистка Грайворонского округа от украинской ДРГ продолжается

Фото: Антон Вергун/ТАСС

Текст: Алина Власенко

Правоохранители и военные продолжают зачистку территории в Грайворонском округе Белгородской области, куда прорывалась диверсионно-разведывательная группа ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он уточнил в своем Telegram, что в Грайворонском округе все еще ведется зачистка территории. Ее проводит Минобороны совместно с силовыми структурами. Губернатор также попросил жителей округа пока не возвращаться в свои дома. С вечера понедельника в регионе введен режим контртеррористической операции. В результате атаки украинской ДРГ пострадали восемь человек. МВД России объявило в розыск одного из предполагаемых диверсантов. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему Украина устроила рейд диверсантов в Белгородскую область сразу после потери Артемовска. Международная ассоциация бокса приостановила членство нескольких западных федераций

Фото: imago images/Global Look Press

Текст: Валентина Григоренко

Международная ассоциация бокса (IBA) приостановила членство в организации федерациям Новой Зеландии, Германии, Швеции, Нидерландов, Чехии, Либерии и Экваториальной Гвинеи, сообщила пресс-служба IBA. Ассоциации бокса Новой Зеландии и Германии, Федерации бокса Швеции и Нидерландов признаны виновными в нарушении правил и положений IBA и были отстранены в качестве членов IBA, передает ТАСС. Отмечается, что членство Чешской боксерской ассоциации было приостановлено после организации международного турнира, к участию в котором она допустила боксеров из США, которые в апреле объявили о прекращении членства в организации. Членство Либерийской боксерской ассоциации и Федерации бокса Экваториальной Гвинеи было приостановлено по причине того, что они не предоставили ежегодную отчетность в соответствии с политикой членства в IBA. В пресс-службе уточнили, что всем национальным федерациям выдвинуты четкие условия, при выполнении которых они будут полностью восстановлены. Отмечается, что спортсмены отстраненных национальных федераций по-прежнему могут принимать участие в соревнованиях под эгидой IBA, однако они должны быть зарегистрированы напрямую через спортивный отдел IBA. 5 октября IBA отменила отстранение российских и белорусских боксеров, им разрешено выступать с национальной символикой. В связи с этим об отказе от участия в мужском и женском чемпионатах мира заявили федерации бокса ряда западных стран. Ранее американская федерация бокса сообщила, что прекращает свое членство в IBA. Новости СМИ2 Минобороны показало видео ликвидации украинской ДРГ в Белгородской области

Фото: t.me/mod_russia

Текст: Алексей Дегтярев

Уничтожение колонны проникнувших на российскую территорию украинских диверсантов сняли на видео с высоты птичьего полета, ролик опубликовало российское Минобороны. В ходе операции по уничтожению проникнувших на российскую территорию украинских диверсантов ликвидировано порядка 70 боевиков, сообщило Минобороны, передает RT. В ролике запечатлены удары по украинским диверсантам. Ведомство сообщило, что в ходе операции их заблокировали и разгромили. Остатки группы были отброшены на территорию Украины, где по ним продолжали наносить удары до полной ликвидации. Также были уничтожены четыре бронированные боевые машины и пять пикапов. Напомним, в понедельник на территорию Белгородской области пробралась украинская ДРГ, в регионе ввели режим КТО. Камерун отказался играть с Россией 23 мая 2023, 14:50 Текст: Дмитрий Зубарев

Сборная Камеруна отказалась проводить товарищеский матч с Россией, который должен был состояться в июне, сообщили СМИ. Правительство африканской страны запретило своей команде играть против россиян, передает «Спорт-Экспресс». Ранее планировалось, что матч Россия – Камерун состоится 15 июня, он должен был пройти на стадионе «Лужники». Ранее президент организации Александр Дюков заявил, что РФС в качестве спарринг-партнеров для товарищеских матчей с национальной командой рассматривает варианты со сборными из Азии, Африки и Латинской Америки. Новости СМИ2 Главы МИД Германии и Венгрии поругались в Брюсселе из-за Украины Politico: Встреча глав МИД Германии и Венгрии в Брюсселе закончилась перепалкой из-за разногласий по Украине

Фото: Thomas Trutschel/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Встреча главы внешнеполитического ведомства Германии Анналены Бербок с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто в Брюсселе закончилась перепалкой из-за блокировки Будапештом помощи Киеву и обвинений в адрес венгерского банка OTP, сообщило европейское издание Politico. Обозреватель издания Якопо Баригацци в своей статье отметил, что, по словам четырех дипломатических источников, главы МИД Германии и Венгрии во время встречи министров иностранных дел в Брюсселе в понедельник поругались из-за разногласий по Украине, передает РИА «Новости». По словам журналиста, Бербок упрекнула Сийярто за отказ одобрить выделение дополнительной военной помощи ЕС Киеву. Она также бездоказательно обвинила венгерский банк ОТР в нарушении международного права в связи с конфликтом на Украине. Как сообщил Баригацци, Будапешт отверг обвинения и назвал данные неверными. Накануне глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что ЕС не согласовал предоставление нового транша военной помощи Украине из-за рестрикции против банка ОТР. Будапешт также раскритиковал проект новых санкций Евросоюза против России. Во Франции назвали потери ВСУ «самым страшным секретом» Зеленского Журналист Valeurs Actuelles Раффрей назвал потери ВСУ самым страшным секретом украинского президента Зеленского

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Число погибших бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) является самым страшным секретом украинского президента Владимира Зеленского, на связь не выходят от 40 до 60% обучавшихся во Франции солдат ВСУ, сообщил французский журнал Valeurs Actuelles. Как считает обозреватель издания Мериадек Раффрей, число погибших остается самым страшным секретом президента Украины Владимира Зеленского, хотя, судя по всем внешним данным, нет сомнений в том, что с конца лета число погибших и раненых резко возросло, передает РИА «Новости». По словам обозревателя издания, киевские власти крайне недовольны вопросами французских инструкторов о потерях ВСУ. Автор отметил, что, по информации источника, от 40 до 60% обучавшихся на территории Франции солдат ВСУ не выходят на связь. Источник издания отметил, что они, вероятнее всего, уже погибли в бою. Раффрей считает, что у Киева есть от 2,5 до 3 тыс. солдат для проведения контрнаступления, однако эти цифры далеки от стандартов НАТО, по которым их численность должна составлять от 5 до 8 тыс. человек. Кроме того, подчеркнул журналист, баланс сил явно складывается в сторону армии России. Так, например, по данным французских военных, у России в три раза больше артиллерии, чем у Украины, не говоря уже о личном составе. Накануне в Минобороны сообщали, что на одном только Донецком направлении за сутки уничтожено до 270 украинских военнослужащих. Новости СМИ2 В Госдуме предложили меры в связи с антироссийской политикой Польши В Госдуму внесен проект обращения к правительству РФ с призывом запретить поездки по России польским автоперевозчикам

Фото: Pawel Supernak/EPA/ТАСС

Текст: Антон Никитин

В Госдуму внесен проект обращения к правительству с призывом запретить выполнение перевозок по России польскими автоперевозчиками и исключить заправку польских транспортных средств топливом по российским розничным ценам в связи с антироссийской политикой Варшавы, следует из документа. В проекте обращения, который появился в электронной базе нижней палаты парламента, депутаты предложили правительству исключить выполнение перевозок польскими автомобильными перевозчиками по территории России, допустив перемещение их транспортных средств от госграницы до ближайших таможенных терминалов в целях перецепки прицепов, либо перегрузки товаров на транспорт российских перевозчиков, передает РИА «Новости». Из проекта обращения следует, что парламентарии также хотели бы исключить возможность заправки топливом польских транспортных средств по российским розничным ценам, установив для них стоимость топлива на уровне цен в странах ЕС. В минувшее воскресенье спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал запретить Польше наживаться на России.