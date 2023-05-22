Российские города запустили федеральную акцию по очистке берегов «Марафон рек»

В России стартовала федеральная акция по очистке берегов «Марафон рек»: масштабная инициатива реализуется в поддержку национального проекта «Экология» и продлится до 4 июня.

Акция объединит участников по всей стране – от Сахалина до Калининграда: представителей власти, корпоративных волонтеров и всех неравнодушных к экологии россиян. Одними из первых старт Марафону дали три города – Нижний Новгород, Самара и Ярославль, следом подключатся другие субъекты. Свое участие в масштабном экологическом флешмобе уже подтвердили более 20 регионов.

Участники первого дня «Марафона рек» провели уборку на участках берегов Оки и Волги в Нижнем Новгороде, Самаре и Ярославле. Федеральная акция прошла в формате масштабного экосубботника, где местные жители вместе с семьями пришли внести свой вклад в благоустройство своего города.

Ключевая задача проекта – вовлечь россиян в экологическую повестку и сподвигнуть каждого к культуре раздельного сбора отходов. В числе участников – корпоративные волонтеры – представители крупного бизнеса, для которых «зеленая» повестка в приоритете. В каждом из регионов к акции присоседились представители власти и профильных ведомств.

О том, насколько важна для каждого россиянина экологическая инициатива, рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко. Она подчеркнула, что проведение масштабной федеральной акции по очистке берегов водных артерий страны находится на контроле у правительства и президента России Владимира Путина. На важность работ по оздоровлению рек и озер он указал в своем послании Федеральному собранию.

«Сегодня даем старт масштабной федеральной акции по очистке берегов водных артерий России «Марафон рек», которая продлится до 4 июня. Начинаем в Нижнем Новгороде, Самаре, Ярославле, затем мероприятия пройдут более чем в 20 регионах страны от Сахалина до Калининграда. Тысячи волонтеров выйдут на очистку берегов Волги, Оки, Дона, Камы, Иртыша, Урала и крупных водоемов. Уверена, «Марафон рек» объединит людей разных возрастов и профессий, любящих свою страну и малую родину и неравнодушных к проблемам экологии», – сказала она.

«Отрадно, что за последние годы экологические проекты находят поддержку не только у общества и государства, но и у представителей бизнеса. Партнерами проекта стали многие крупные российские корпорации, для которых забота об экологии региона уже стала обязательным пунктом своей профессиональной репутации. Я призываю всех присоединиться к акции «Марафон рек». Экология – это не просто основа госполитики, это вклад каждого человека в сбережение природы, от которой зависит качество жизни всех граждан России», – добавила Абрамченко.

Формально акция началась еще до официального страта в самой восточной точке страны – на Сахалине: корпоративные волонтеры Группы компаний «Росводоканала» провели работы по очистке берегов озера Хвалисекое – одного из так называемых Теплых озер. Далее эстафету примут сотрудники из восьми регионов присутствия компании, в том числе в Омской области: в рамках акции корпоративные волонтеры присоединятся к очистке берега реки Иртыш.

Центральной площадкой «Марафона» в Нижнем Новгороде стал берег реки Оки около нижегородского Планетария им. Гречко. Ключевым партнером мероприятия выступил ГК Росатом, сотрудники подготовил мастер-класс по раздельному сбору отходов для самых маленьких участников: в игровой форме детям рассказали, как заботиться об экологии. Участники получили призы и подарки. Вместе с корпоративными волонтерами и местными жителями на уборку вышел министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров.

В Самаре местные жители и волонтеры провели генеральную уборку участка от 3-й просеки до Центрального парка культуры и отдыха им. М. Горького. В рамках «Марафона рек» здесь прошел экологический квест, мастер-класс для детей и викторина. К мероприятию присоединились именитые спортсмены: трехкратная чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике Ксения Полякова, мастер спорта по фехтованию, серебряные призеры Токио Антон и Кирилл Бородачевы. Вместе с ними в акции участие приняли корпоративные волонтеры.

В Ярославле старт экологическому «Марафону рек» дали волонтеры и местные жители, которые провели уборку по очистке берега Волги на Тверицкой набережной. Здесь, так же как и в остальных регионах, Федеральная акция прошла в формате эковыходного на свежем воздухе для всей семьи. Партнером выступи ПСБ, подготовил памятные призы и подарки для всех участников. К акции присоединились игроки футбольного клуба «Шинник». Футболисты и тренерский штаб активно поддерживают экологические инициативы и участвуют в программах по раздельному сбору отходов. В числе ключевых спикеров – мэр Ярославля Артем Молчанов.

В фокусе внимания российских субъектов – стратегические цели и принципы государственной политики в области экологического развития страны. Уже сейчас свое участие в «Марафоне рек» подтвердили более 20 регионов. Практически сразу после старта к федеральной экологической акции присоединятся Тверская, Костромская, Вологодская, Белгородская, Курская, Мурманская, Ленинградская, Саратовская, Омская, Сахалинская, Воронежская, Оренбургская, Архангельская, Липецкая области, Алтайский, Краснодарский, Пермский край. Уборка в них будет проходить до 4 июня, а уже 5 июня, в День эколога, организаторы федерального проекта подведут итоги.