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Медведев победил Руне в финале турнира серии «Мастерс» в Риме
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Российский теннисист Даниил Медведев завоевал 20-й в своей карьере титул на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов, став победителем серии «Мастерс» в Риме.
В финале Медведев одержал победу в матче с Хольгером Руне со счетом 7:5, 7:5, игра длилась один час и 42 минуты, передает РИА «Новости».
Турнир «Мастерс» в Риме стал первым грунтовым турниром в карьере Медведева.
В США предсказали судьбу F-16 в случае поставок на Украину
MWM: Россия будет сбивать истребители F-16, если Киев применит их в зоне СВО
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Большие потери в зоне спецоперации понесет авиационный парк, поскольку российские войска начнут массово сбивать истребители F-16, если Украина задействует их в СВО, пишут американские СМИ.
Military Watch Magazine в редакционной статье пишет, что Россия может заполучить образец для исследования технологий F-16, а также есть вероятность того, что авиационный парк может понести значительные потери, как от обстрелов аэродромов, так и в воздушных боях, и это, в свою очередь, нанесет серьезный удар по престижу машины, передает РИА «Новости».
Самолет F-16 – однодвигательный истребитель, разработанный в 1970-х годах как более дешевый и облегченный аналог тяжелого F-15, составлявшего элиту ВВС США. Но, по мнению колумнистов газеты, очень высока вероятность, что его живучесть в дуэлях с российской авиацией будет невысокой из-за отсутствия технологий малозаметности.
Отмечается, что уничтожение F-16 значительно повысит престиж российских ВВС и военно-промышленного комплекса, которые совсем недавно вывели из строя лучший американский зенитно-ракетный комплекс Patriot.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал отличным решение Запада о поставках F-16 Украине.
Напомним, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты и их союзники в ходе обучения украинских пилотов на истребителях F-16 Falcon в ближайшие месяцы решат, кто и в каком количестве поставит эти самолеты Киеву. По его словам, западные страны уже перешли к обсуждению темы укрепления украинских ВВС под эгидой «долгосрочной приверженности самообороне Украины».
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что применение F-16 станет для ВСУ неподъемной задачей.
Появилось видео финала битвы за Артемовск с высоты птичьего полета
Военкоры показали финал битвы за Артемовск, снятый беспилотником.
Бои за последние кварталы на окраинах Артемовска. Артиллерия «Вагнеров» уничтожает засевших в руинах боевиков ВСУ и технику, говорится в пояснении к видео, опубликованному в Telegram-канале «Военкоры Русской весны».
Ранее в субботу штурмовые отряды сообщили о взятии Артемовска под контроль. Блогеры активно отреагировали на это сообщение.
Опубликованы кадры водружения флага России над Артемовском
В соцсетях опубликованы кадры водружения флага России над Артемовском
В соцсетях опубликована видеозапись водружения флагов России и ЧВК «Вагнер» в освобожденном Артемовске.
Видеозаписи опубликовали пресс-служба «Конкорда» – компании Евгения Пригожина, основателя ЧВК «Вагнер» – и военкоры.
Напомним, в субботу штурмовые отряды сообщили о взятии Артемовска под контроль. Блогеры активно отреагировали на это сообщение.
В Крыму ответили на угрозу «физического уничтожения» жителей со стороны Киева
Губернатор Севастополя Развожаев ответил на угрозу «физического уничтожения» жителей Крыма со стороны Украины
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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев прокомментировал слова главы военной разведки Украины Кирилла Буданова о том, что жителей Крыма ждет «физическое уничтожение».
Буданов пригрозил после «победы» Украины посетить «родной город» – Севастополь. Он заявил, что крымчане – это люди с «видоизмененной психикой». По его словам, «справедливой ответственностью» для «определенных людей за их поступки» может быть «только физическое уничтожение».
Развожаев заявил в Telegram, что «шанс приехать у нациста Буданова в Севастополь есть только в одном случае: после нашей Победы если он останется жив и трибунал над укронацистами состоится в Севастополе».
«Любой человек, который хотя бы чуть-чуть знает историю Города-Героя, должен понимать, что уничтожить севастопольцев не получалось ни у кого и никогда», – заявил Развожаев.
Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала Буданова «военным преступником, которого в лучшем случае за его преступные дела ждет военный трибунал, а в худшем – ликвидация». Она выразила уверенность, что крымчане способны за себя постоять и сообща встать на защиту России, передает РИА «Новости».
Напомним, Буданов заявил, что разведка Украины организует теракты в отношении российских граждан, и добавил, что киевский режим будет уничтожать русских по всему миру «до полной победы Украины».
Georgian Airways решила не пускать на борт президента Грузии
Georgian Airways объявила президента Грузии Зурабишвили персоной нон-грата на своих самолетах
Грузинский национальный авиаперевозчик Georgian Airways решил не пускать на борт своих самолетов президента Грузии Саломе Зурабишвили после того, как она объявила бойкот компании и отказалась от ее услуг, заявил основатель авиакомпании Тамаз Гаиашвили.
В заявлении основателя говорится, что госпожа Саломе объявила бойкот национальной авиакомпании, поэтому Georgian Airways объявляем ее персоной нон-грата. Как уточнил Гаиашвили, пока президент не извинится перед грузинским народом, на борт ее пускать не будут, передает ТАСС.
Накануне грузинский президент Саломе Зурабишвили призвала к бойкоту авиакомпании Georgian Airways, которая возобновила рейсы в России после четырехлетнего перерыва 20 мая.
В США предсказали возвращение Харькова и Одессы в состав России
Экс-советник главы Пентагона Макгрегор выразил уверенность в возвращении Харькова и Одессы в состав России
Не стоит ожидать «блицкрига», но Харьков и Одесса вернутся в состав России, когда та ответит на контрнаступление украинских войск, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Макгрегор в своем блоге на YouTube заявил, что считает практически неизбежным российское наступление, в результате которого Киев потеряет контроль над Харьковом и Одессой, передает РИА «Новости».
Макгрегор счел высокой вероятность того, что вооруженные силы Украины «истратили последние людские и военно-технические резервы». По его мнению, вскоре ВСУ «мало что смогут предпринять в ответ на действия» российских сил.
Как полагает Макгрегор, российские войска «начнут действовать» и «будут делать это обдуманно и осторожно». Макгрегор считает, что Россия станет «максимально использовать высокоточные дальнобойные ракеты» и «превосходство в воздухе».
Напомним, американские СМИ утверждают, что администрация Джо Байдена работает над сценарием по заморозке военной части украинского конфликта на годы, возможно, на десятилетия, как это произошло на Корейском полуострове.
Будапешт потребовал от фон дер Ляйен лично объяснить угрозы безопасности Венгрии
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто попросил фон дер Ляйен ответить на вопрос по поводу угроз безопасности страны
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен должна лично прояснить вопрос, действительно ли Украина получала из Брюсселя рекомендации перекрыть нефтепровод «Дружба», по которому Венгрия получает российскую нефть, заявил глава МИД страны Петер Сийярто.
Он отметил, что в этом случае идет речь о возможной угрозе безопасности и суверенитету Венгрии, передает ТАСС.
Глава ведомства заявил, что от Киева не было объяснений в связи с информацией о том, что чиновники из ЕК советовали заблокировать поставки по нефтепроводу «Дружба», чтобы нанести ущерб России и оказать давление на Венгрию.
Сийярто подчеркнул, что по этому серьезному вопросу председатель Еврокомиссии должна лично дать ответ, так как идет речь о безопасности и суверенитете Венгрии.
«Если кто-то пытается подорвать безопасность энергоснабжения страны, то это может быть расценено как нападение и посягательство на ее суверенитет», – пояснил министр.
Ранее СМИ со ссылкой на документы Пентагона, попавшие в Сеть, писали о предложении Владимира Зеленского взорвать нефтепровод «Дружба».
Военный эксперт назвал Артемовск ключом к большому укрепрайону ВСУ
Военный эксперт Артамонов: Взятие Артемовска стало самым крупным сражением со времен Великой Отечественной
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Взятием Артемовска Россия открыла себе перспективу продвижения до Днепра на этом направлении. Поэтому в западных странах все чаще начинают звучать разговоры о мирном урегулировании конфликта. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военный эксперт Александр Артамонов. Ранее Минобороны России подтвердило освобождение Артемовска.
«Взятие Артемовска стало самым крупным сражением со времен Великой Отечественной войны. Операция длилась более полугода, в сплошном укрепрайоне, и фактически напомнила Сталинградскую битву. В этом плане освобождение Мариуполя было несколько другой войсковой операцией», – сказал Александр Артамонов, военный эксперт, доктор социальных наук Католического университета Франции.
«Установить контроль над городом иначе, чем штурмовыми группами, было нельзя. Вместе с этим борьба за него полностью оправдана, поскольку Артемовск является ключом к большому укрепрайону, в который также входят Краматорск, Славянск, Авдеевка», – добавил он.
«После отступления из Артемовска, ВСУ будет гораздо сложнее защищаться на данном направлении, поскольку теперь осталось минимальное количество укреплений. В свою очередь у нас появляется возможность достаточно быстро взять Дружковку, Константиновку и выйти на Краматорск и Славянск», – полагает эксперт.
«Безусловно, нам еще нужно закрепиться в Артемовске, это сделает невозможной блиц-атаку ВСУ на освобожденной нами территории в принципе. Кроме того, у нас есть все шансы развить инициативу на данном направлении, и тогда, по сути, можно будет говорить о перспективе выхода к Днепру, поскольку за этим укрепрайоном остаются лишь голые степи», – считает собеседник.
«Перспективы такого развития событий, безусловно, осознают и на Западе. Именно поэтому сейчас вновь появляются попытки настаивания на переговорах. В частности, об этом стал говорить и папа Римский, который создал «мирную миссию» по Украине», – отметил Артамонов.
«Что касается дальнейшего развития ситуации и возможных направлений активности ВСУ, стоит отметить, что в резерве генштаба ВСУ есть шесть отборных, хорошо подготовленных бригад и пять-шесть бригад теробороны. Я предполагаю, что командование противника решит использовать их в районе Кременной и Попасной», – рассуждает он.
«Этот район для противника удобен, во-первых, с точки зрения наличия лесов, в которых можно скрываться от разведывательных БПЛА, а во-вторых, он примыкает вплотную к границам России. Поэтому ВСУ будут сопровождать свою активность работой диверсионных групп и терактами внутри нашей страны», – полагает эксперт.
Ранее Минобороны России сообщило, что российскими штурмовыми отрядами завершено освобождение Артемовска. В сообщении ведомства в Telegram-канале указывается, что город был освобожден «вагнеровцами» при «поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск».
Глава российского государства Владимир Путин поздравил штурмовые отряды «Вагнера», а также всех военнослужащих подразделений Вооруженных сил России, которые оказывали им необходимую поддержку и прикрытие флангов, с освобождением Артемовска. Отмечается, что все отличившиеся будут представлены к государственным наградам.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос Reuters, остается ли Артемовск под контролем Украины, ответил, что «нет, сегодня он остается лишь в наших сердцах». В Киеве тут же попытались это опровергнуть. Пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров заявил, что Зеленский не признавал взятие Артемовска российскими силами.
Напомним, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что российские силы в субботу полностью установили контроль над Артемовском. В соцсетях опубликовали видеозапись водружения флагов России и «Вагнера» в освобожденном городе. Также было опубликовано видео финала битвы за Артемовск с высоты птичьего полета.
Спецслужбы США уличили в подготовке провокации с Кораном в Волгограде
Источник: Провокация с сожжением Корана в Волгограде была организована при участии спецслужб США
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Провокация с осквернением Корана в Волгограде была организована при участии американских спецслужб, сообщил источник в российском правоохранительном ведомстве.
Как сообщил источник ТАСС, прослеживается непосредственное участие американских спецслужб в совершении преступления, связанного с осквернением Корана. Источник напомнил, что «украинский режим, включая его спецслужбы, работает под полным контролем американских и британских спецведомств, в том числе по подготовке и осуществлению терактов и диверсий на территории России».
Источник добавил, что поэтому они несут равную ответственность за совершенные преступления.
Между тем в пресс-службе СК России сообщили, что уголовное дело в отношении Никиты Журавеля, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 148 УК РФ, возбужденное в следственном управлении СК России по Волгоградской области, передали для дальнейшего расследования в следственное управление СК России по Чеченской Республике.
Напомним, в субботу житель Волгограда Никита Журавель за 10 тыс. рублей, полученных от спецслужб Украины, снял на видео, как сжигает Коран.
Военкоры показали удары по базам Бахмутской группировки ВСУ
«Военкоры Русской Весны» показали удары по базам Бахмутской группировки ВСУ
Российские войска нанесли удар по базам Бахмутской группировки ВСУ в Краматорске Донецкой народной республики (ДНР), сообщили «Военкоры Русской Весны».
Кадры ударов опубликованы в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны».
Отмечается, что взрывы прогремели в районе аэропорта Краматорска, превращенного в узел снабжения и штабной центр ВСУ, ранее на аэродроме располагался штаб Карательной операции на Донбассе, сейчас также штабы и базы снабжения.
В субботу штурмовые отряды сообщили о взятии под контроль Артемовска.
Ранее военкоры опубликовали видео удара из гаубиц «Первой славянской бригады» 1-го Донецкого армейского корпуса по боевикам ВСУ под Авдеевкой.
Байден выразил неуверенность в успехе контрнаступления ВСУ
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Гарантий успеха возможного контрнаступления Украины нет, поскольку «война – вещь переменчивая», заявил президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам саммита G7 в Хиросиме.
Как указал Байден, отвечая на вопрос о перспективах возможного контрнаступления Украины, США и союзники по НАТО знают, сколько обучено украинских бригад, и понимают статус этих бригад. По его словам, есть ожидания по поводу того, чего они могут добиться, передает «Интерфакс».
Помимо этого, американский лидер уточнил, что США не знают точно, достигнет ли Украина результатов, а «война – вещь переменчивая».
Байден рассказал, что обсуждал с президентом Украины Владимиром Зеленским дальнейшие действия Украины. Однако озвучивать планы Киева не стал, добавив, что даже если бы и знал в точности подробности намерений Украины, то не раскрыл бы такую информацию.
Ранее американский президент Джо Байден заявил, что наличие истребителей четвертого поколения F-16 не помогло бы ВСУ в Артемовске. Кроме того, он добавил, что не ожидает участия F-16 в боевых действиях в ходе готовящегося наступления ВСУ.
Медведев предложил Маску посетить Артемовск
Зампред Совбеза России Медведев пригласил Илона Маска посетить Артемовск
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предложил американскому предпринимателю Илону Маску посетить Артемовск, ответив ему на прошлогодний вопрос.
«Вы спрашивали про Бахмут… Приезжайте и посмотрите сами», – написал Медведев в «Twitter» (соцсеть в России заблокирована) в комментариях к их с Маском дискуссии полугодичной давности. Тогда бизнесмен из США задал зампреду Совбеза России вопрос об Артемовске, передает ТАСС.
Напомним, в октябре 2022 года Медведев прокомментировал решение экс-премьера Британии Лиз Трасс уйти в отставку, сделав отсылку к британскому мему* про салат латук. На этот пост отреагировал Маск, оценив чувство юмора Медведева. При этом американский миллиардер поинтересовался, как у России «обстоят дела» в Артемовске, пишет РИА «Новости».
Медведев тогда ответил Маску – «увидимся в Москве на День Победы», а в субботу добавил новый ответ.
В субботу штурмовые отряды сообщили о взятии под контроль Артемовска.
Позднее военкоры показали видео финала битвы за Артемовск с высоты птичьего полета.
Стало известно о тяжелом ранении главкома ВСУ Залужного
Хакерская группа сообщила о тяжелом ранении главкома ВСУ Валерия Залужного
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный получил тяжелое ранение в начале мая во время ракетного удара по украинскому штабу, он может покинуть свой пост, заявил представитель хакерской группы «Джокер ДНР», ссылаясь на свою агентуру в ВСУ.
По словам источника, информация о здоровье Залужного блокируется по заданию западных кураторов, чтобы не подрывать боевой дух армии, передает РИА «Новости».
Напомним, Залужный перестал появляться на публике после нескольких ударов, нанесенных ВС России по военным объектам на территории Украины. Но в Минобороны Украины продолжают утверждать, что Залужный «на месте».
Замминистра науки России скончался по пути из командировки на Кубу
Минобрнауки: Замминистра науки России Петр Кучеренко скончался, возвращаясь из командировки на Кубу
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Статс-секретарь – заместитель министра науки и высшего образования России Петр Кучеренко скончался 20 мая, возвращаясь из рабочей командировки на Кубу, сообщили в Минобрнауки.
По сообщению ведомства, 20 мая скончался статс-секретарь – заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Петр Александрович Кучеренко. В Минобрнауки сообщили, что ему стало плохо в самолете, на котором российская делегация возвращалась из рабочей командировки на Кубу, борт сел в городе Минеральные Воды, где врачи пытались оказать помощь, но спасти Кучеренко не удалось, передает РИА «Новости».
В ведомстве принесли глубокие соболезнования родным и близким Кучеренко.
Кучеренко родился 3 мая 1977 года в городе Дудинке Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа Красноярского края. Возглавлял ряд общественных структур, занимался реализацией проектов общественно-государственного партнерства в социальной и образовательной сферах. Работал руководителем аппарата Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. В 2021 году назначен статс-секретарем – заместителем Министра науки и высшего образования Российской Федерации.
В минобороны Украины заверили, что Залужный «на месте»
Замминистра обороны Украины Маляр заявила о продолжении исполнения Залужным обязанностей главкома ВСУ
Главнокомандующий украинскими вооруженными силами Валерий Залужный «на месте» и продолжает исполнять свои обязанности, заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр.
Маляр заверила, что Залужный «делает свою работу». По ее словам, российская сторона «запустила информационную волну» о его исчезновении, передает ТАСС.
Напомним, Залужный не появлялся на публике уже больше десяти дней. Сообщалось, что в мае Залужный оказался в зоне досягаемости российской артиллерии.