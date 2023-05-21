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Южная Корея пообещала Украине оборудование для разминирования
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Президент Южной Кореи Юн Сок Ель после встречи с главой Украины Владимиром Зеленским пообещал Киеву помощь в виде машин скорой помощи и оборудования для разминирования, сообщила президентская администрация Республики Корея.
Из заявления следует, что президент страны будет работать над оперативным предоставлением Украине предметов, необходимых для разминирования и машин скорой помощи, передает РИА «Новости».
Также отмечалось, что Сеул ценит международный порядок, основанный на солидарности и правилах. Зеленский в ответ поблагодарил за уже оказанную Сеулом гуманитарную помощь.
Появилось видео финала битвы за Артемовск с высоты птичьего полета
Военкоры показали финал битвы за Артемовск, снятый беспилотником.
Бои за последние кварталы на окраинах Артемовска. Артиллерия «Вагнеров» уничтожает засевших в руинах боевиков ВСУ и технику, говорится в пояснении к видео, опубликованному в Telegram-канале «Военкоры Русской весны».
Ранее в субботу штурмовые отряды сообщили о взятии Артемовска под контроль. Блогеры активно отреагировали на это сообщение.
Опубликованы кадры водружения флага России над Артемовском
В соцсетях опубликованы кадры водружения флага России над Артемовском
В соцсетях опубликована видеозапись водружения флагов России и ЧВК «Вагнер» в освобожденном Артемовске.
Видеозаписи опубликовали пресс-служба «Конкорда» – компании Евгения Пригожина, основателя ЧВК «Вагнер» – и военкоры.
Напомним, в субботу штурмовые отряды сообщили о взятии Артемовска под контроль. Блогеры активно отреагировали на это сообщение.
В Крыму ответили на угрозу «физического уничтожения» жителей со стороны Киева
Губернатор Севастополя Развожаев ответил на угрозу «физического уничтожения» жителей Крыма со стороны Украины
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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев прокомментировал слова главы военной разведки Украины Кирилла Буданова о том, что жителей Крыма ждет «физическое уничтожение».
Буданов пригрозил после «победы» Украины посетить «родной город» – Севастополь. Он заявил, что крымчане – это люди с «видоизмененной психикой». По его словам, «справедливой ответственностью» для «определенных людей за их поступки» может быть «только физическое уничтожение».
Развожаев заявил в Telegram, что «шанс приехать у нациста Буданова в Севастополь есть только в одном случае: после нашей Победы если он останется жив и трибунал над укронацистами состоится в Севастополе».
«Любой человек, который хотя бы чуть-чуть знает историю Города-Героя, должен понимать, что уничтожить севастопольцев не получалось ни у кого и никогда», – заявил Развожаев.
Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала Буданова «военным преступником, которого в лучшем случае за его преступные дела ждет военный трибунал, а в худшем – ликвидация». Она выразила уверенность, что крымчане способны за себя постоять и сообща встать на защиту России, передает РИА «Новости».
Напомним, Буданов заявил, что разведка Украины организует теракты в отношении российских граждан, и добавил, что киевский режим будет уничтожать русских по всему миру «до полной победы Украины».
В США предсказали возвращение Харькова и Одессы в состав России
Экс-советник главы Пентагона Макгрегор выразил уверенность в возвращении Харькова и Одессы в состав России
Не стоит ожидать «блицкрига», но Харьков и Одесса вернутся в состав России, когда та ответит на контрнаступление украинских войск, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Макгрегор в своем блоге на YouTube заявил, что считает практически неизбежным российское наступление, в результате которого Киев потеряет контроль над Харьковом и Одессой, передает РИА «Новости».
Макгрегор счел высокой вероятность того, что вооруженные силы Украины «истратили последние людские и военно-технические резервы». По его мнению, вскоре ВСУ «мало что смогут предпринять в ответ на действия» российских сил.
Как полагает Макгрегор, российские войска «начнут действовать» и «будут делать это обдуманно и осторожно». Макгрегор считает, что Россия станет «максимально использовать высокоточные дальнобойные ракеты» и «превосходство в воздухе».
Напомним, американские СМИ утверждают, что администрация Джо Байдена работает над сценарием по заморозке военной части украинского конфликта на годы, возможно, на десятилетия, как это произошло на Корейском полуострове.
Будапешт потребовал от фон дер Ляйен лично объяснить угрозы безопасности Венгрии
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто попросил фон дер Ляйен ответить на вопрос по поводу угроз безопасности страны
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен должна лично прояснить вопрос, действительно ли Украина получала из Брюсселя рекомендации перекрыть нефтепровод «Дружба», по которому Венгрия получает российскую нефть, заявил глава МИД страны Петер Сийярто.
Он отметил, что в этом случае идет речь о возможной угрозе безопасности и суверенитету Венгрии, передает ТАСС.
Глава ведомства заявил, что от Киева не было объяснений в связи с информацией о том, что чиновники из ЕК советовали заблокировать поставки по нефтепроводу «Дружба», чтобы нанести ущерб России и оказать давление на Венгрию.
Сийярто подчеркнул, что по этому серьезному вопросу председатель Еврокомиссии должна лично дать ответ, так как идет речь о безопасности и суверенитете Венгрии.
«Если кто-то пытается подорвать безопасность энергоснабжения страны, то это может быть расценено как нападение и посягательство на ее суверенитет», – пояснил министр.
Ранее СМИ со ссылкой на документы Пентагона, попавшие в Сеть, писали о предложении Владимира Зеленского взорвать нефтепровод «Дружба».
Военный эксперт назвал Артемовск ключом к большому укрепрайону ВСУ
Военный эксперт Артамонов: Взятие Артемовска стало самым крупным сражением со времен Великой Отечественной
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Взятием Артемовска Россия открыла себе перспективу продвижения до Днепра на этом направлении. Поэтому в западных странах все чаще начинают звучать разговоры о мирном урегулировании конфликта. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военный эксперт Александр Артамонов. Ранее Минобороны России подтвердило освобождение Артемовска.
«Взятие Артемовска стало самым крупным сражением со времен Великой Отечественной войны. Операция длилась более полугода, в сплошном укрепрайоне, и фактически напомнила Сталинградскую битву. В этом плане освобождение Мариуполя было несколько другой войсковой операцией», – сказал Александр Артамонов, военный эксперт, доктор социальных наук Католического университета Франции.
«Установить контроль над городом иначе, чем штурмовыми группами, было нельзя. Вместе с этим борьба за него полностью оправдана, поскольку Артемовск является ключом к большому укрепрайону, в который также входят Краматорск, Славянск, Авдеевка», – добавил он.
«После отступления из Артемовска, ВСУ будет гораздо сложнее защищаться на данном направлении, поскольку теперь осталось минимальное количество укреплений. В свою очередь у нас появляется возможность достаточно быстро взять Дружковку, Константиновку и выйти на Краматорск и Славянск», – полагает эксперт.
«Безусловно, нам еще нужно закрепиться в Артемовске, это сделает невозможной блиц-атаку ВСУ на освобожденной нами территории в принципе. Кроме того, у нас есть все шансы развить инициативу на данном направлении, и тогда, по сути, можно будет говорить о перспективе выхода к Днепру, поскольку за этим укрепрайоном остаются лишь голые степи», – считает собеседник.
«Перспективы такого развития событий, безусловно, осознают и на Западе. Именно поэтому сейчас вновь появляются попытки настаивания на переговорах. В частности, об этом стал говорить и папа Римский, который создал «мирную миссию» по Украине», – отметил Артамонов.
«Что касается дальнейшего развития ситуации и возможных направлений активности ВСУ, стоит отметить, что в резерве генштаба ВСУ есть шесть отборных, хорошо подготовленных бригад и пять-шесть бригад теробороны. Я предполагаю, что командование противника решит использовать их в районе Кременной и Попасной», – рассуждает он.
«Этот район для противника удобен, во-первых, с точки зрения наличия лесов, в которых можно скрываться от разведывательных БПЛА, а во-вторых, он примыкает вплотную к границам России. Поэтому ВСУ будут сопровождать свою активность работой диверсионных групп и терактами внутри нашей страны», – полагает эксперт.
Ранее Минобороны России сообщило, что российскими штурмовыми отрядами завершено освобождение Артемовска. В сообщении ведомства в Telegram-канале указывается, что город был освобожден «вагнеровцами» при «поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск».
Глава российского государства Владимир Путин поздравил штурмовые отряды «Вагнера», а также всех военнослужащих подразделений Вооруженных сил России, которые оказывали им необходимую поддержку и прикрытие флангов, с освобождением Артемовска. Отмечается, что все отличившиеся будут представлены к государственным наградам.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос Reuters, остается ли Артемовск под контролем Украины, ответил, что «нет, сегодня он остается лишь в наших сердцах». В Киеве тут же попытались это опровергнуть. Пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров заявил, что Зеленский не признавал взятие Артемовска российскими силами.
Напомним, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что российские силы в субботу полностью установили контроль над Артемовском. В соцсетях опубликовали видеозапись водружения флагов России и «Вагнера» в освобожденном городе. Также было опубликовано видео финала битвы за Артемовск с высоты птичьего полета.
Байден выразил неуверенность в успехе контрнаступления ВСУ
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Гарантий успеха возможного контрнаступления Украины нет, поскольку «война – вещь переменчивая», заявил президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам саммита G7 в Хиросиме.
Как указал Байден, отвечая на вопрос о перспективах возможного контрнаступления Украины, США и союзники по НАТО знают, сколько обучено украинских бригад, и понимают статус этих бригад. По его словам, есть ожидания по поводу того, чего они могут добиться, передает «Интерфакс».
Помимо этого, американский лидер уточнил, что США не знают точно, достигнет ли Украина результатов, а «война – вещь переменчивая».
Байден рассказал, что обсуждал с президентом Украины Владимиром Зеленским дальнейшие действия Украины. Однако озвучивать планы Киева не стал, добавив, что даже если бы и знал в точности подробности намерений Украины, то не раскрыл бы такую информацию.
Ранее американский президент Джо Байден заявил, что наличие истребителей четвертого поколения F-16 не помогло бы ВСУ в Артемовске. Кроме того, он добавил, что не ожидает участия F-16 в боевых действиях в ходе готовящегося наступления ВСУ.
В минобороны Украины заверили, что Залужный «на месте»
Замминистра обороны Украины Маляр заявила о продолжении исполнения Залужным обязанностей главкома ВСУ
Главнокомандующий украинскими вооруженными силами Валерий Залужный «на месте» и продолжает исполнять свои обязанности, заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр.
Маляр заверила, что Залужный «делает свою работу». По ее словам, российская сторона «запустила информационную волну» о его исчезновении, передает ТАСС.
Напомним, Залужный не появлялся на публике уже больше десяти дней. Сообщалось, что в мае Залужный оказался в зоне досягаемости российской артиллерии.
Киев опроверг признание Зеленским потери Артемовска
Пресс-секретарь президента Украины Никифоров заявил, что Зеленский не признавал потерю Артемовска
Президент Украины Владимир Зеленский не признавал взятие Артемовска российскими силами, заявил его пресс-секретарь Сергей Никифоров.
Он в Facebook* (продукт компании Meta*, признана экстремистской и запрещена в РФ) дал разъяснения про ответы «президента Украины на вопросы о Бахмуте». Как указал Никифоров, был задан вопрос: «Россияне заявили, что взяли Бахмут», Зеленский ответил: «Думаю, нет». Таким образом, по его словам, «президент опроверг взятие Бахмута», передает РИА «Новости».
При этом, как следует из опубликованных видеозаписей, слова журналиста состояли из вопроса и утверждения и были следующими: «Бахмут все еще в руках Украины? Русские заявили, что они взяли Бахмут».
Ранее Reuters сообщило, что Владимир Зеленский признал, что украинские войска потеряли Артемовск. Отвечая на вопрос, остается ли Артемовск под контролем Украины, он ответил, что «думаю, нет», добавив, что «сегодня он остается лишь в наших сердцах».
В субботу основатель «Вагнера» Евгений Пригожин заявил, что российские силы полностью установили контроль над Артемовском. Минобороны России подтвердило освобождение Артемовска.
Путин поздравил российских военных с освобождением Артемовска
Путин поздравил штурмовые отряды «Вагнер» и других военных с освобождением Артемовска
Глава российского государства Владимир Путин поздравил штурмовые отряды «Вагнер», а также всех военнослужащих подразделений Вооруженных сил России, которые оказывали им необходимую поддержку и прикрытие флангов, с освобождением Артемовска, сообщила пресс-служба Кремля.
Указывается, что все отличившиеся будут представлены к государственным наградам, передает ТАСС.
Напомним, основатель «Вагнера» Евгений Пригожин сообщил, что российские силы в субботу полностью установили контроль над Артемовском. Минобороны России подтвердило освобождение Артемовска.
Минобороны объявило об освобождении Артемовска отрядами «Вагнер»
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Штурмовые отряды «Вагнер» при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск завершили освобождение города Артемовска, заявили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства говорится, что за прошедшие сутки в районе города Артемовска авиацией совершено шесть самолетовылетов, а также артиллерией группировки выполнены 69 огневых задач.
В Минобороны отметили, что в районе населенного пункта Красное уничтожен автомобильный мост, по которому в Артемовск перебрасывались подкрепления ВСУ, а также склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ.
По данным ведомства, на Артемовском тактическом направлении, а также на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях уничтожено более 365 украинских военнослужащих.
Также в районе населенного пункта Калинина ДНР уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Кроме того, в пресс-службе добавили, что на Купянском направлении ВС РФ поразили подразделения противника в районах населенных пунктов Молчаново, Загоруйковка и Табаевка Харьковской области.
Минобороны заявило, что в Харьковской области и в населенном пункте Стельмаховка Луганской народной республики ликвидированы пять диверсионно-разведывательных групп.
Отмечается, что на Краснолиманском направлении российские войска поразили подразделения противника в ЛНР и ДНР, также была пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп. В ведомстве добавили, что в районе населенного пункта Новоегоровка ЛНР уничтожен склад украинских боеприпасов.
Минобороны подчеркнуло, что на Донецком направлении за прошедшие сутки российские силы поразили один танк, две боевые машины пехоты, семь автомобилей, артиллерийскую систему М777 производства США, самоходную артиллерийскую установку М109 производства США и гаубицы Д-20 и Д-30, а в районе населенного пункта Краматорск ДНР уничтожен склад боеприпасов 67-й механизированной украинской бригады.
В субботу основатель «Вагнера» Евгений Пригожин заявил, что российские силы полностью установили контроль над Артемовском. Минобороны России подтвердило освобождение Артемовска.
Стало известно о тяжелом ранении главкома ВСУ Залужного
Хакерская группа сообщила о тяжелом ранении главкома ВСУ Валерия Залужного
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный получил тяжелое ранение в начале мая во время ракетного удара по украинскому штабу, он может покинуть свой пост, заявил представитель хакерской группы «Джокер ДНР», ссылаясь на свою агентуру в ВСУ.
По словам источника, информация о здоровье Залужного блокируется по заданию западных кураторов, чтобы не подрывать боевой дух армии, передает РИА «Новости».
Напомним, Залужный перестал появляться на публике после нескольких ударов, нанесенных ВС России по военным объектам на территории Украины. Но в Минобороны Украины продолжают утверждать, что Залужный «на месте».
Зеленский принял участие в рабочей сессии G7 по Украине в Хиросиме
Рабочая сессия по Украине в рамках саммита стран G7 состоялась в Хиросиме с участием Зеленского
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Украинский президент Владимир Зеленский принял участие в рабочей сессии по Украине в рамках саммита стран G7 в Хиросиме, сообщают информационные агентства.
Лидеры стран G7, руководство Евросовета и Еврокомиссии, а также Зеленский сделали совместное фото. Президента Украины поставили слева от стоящего в центре главы правительства Японии Фумио Кисиды, передает ТАСС.
Позднее к обсуждению присоединились лидеры других приглашенных стран: Австралии, Бразилии, Вьетнама, Индии, Индонезии, Островов Кука, Союза Коморских Островов, Южной Кореи – передает РИА «Новости».
Кисида во вступительном слове заявил, что лидеры стран собрались, «чтобы более подробно обсудить, как реагировать на вызовы миру и стабильности, с которыми сталкивается международное сообщество, в первую очередь ситуацию вокруг Украины».
Лидеры приглашенных стран также посетили Парк мира в Хиросиме и почтили память жертв американской атомной бомбардировки. Зеленского с ними не было.
Напомним, украинский президент должен был принимать участие в работе саммита в режиме онлайн, но, как сообщила Япония, «выразил сильное желание лично участвовать в саммите».
Артиллерия и авиация России нанесли удары по складам боеприпасов ВСУ
Главы пресс-центров группировок российских войск «Запад» и «Центр» Зыбинский и Савчук сообщили об ударах по складам ВСУ
Начальники пресс-центров группировок российских войск «Запад» и «Центр» Сергей Зыбинский и Александр Савчук сообщили об ударах артиллерии и авиации по складам боеприпасов вооруженных сил Украины.
Зыбинский сообщил, что артиллерийский расчет гаубицы «Мста-С» боеприпасом «Краснополь» уничтожила склад артиллерийских боеприпасов в Тищенковке. Кроме того, авиация нанесла удары по сосредоточению личного состава, вооружению и военной техники 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ и подразделениям украинской территориальной обороны, передает ТАСС.
Савчук рассказал об авиаударах по складам боеприпасов, опорным пунктам и пунктам временной дислокации у населенных пунктов Ямполовка, Кременная, Червоная Диброва, передает РИА «Новости».
Кроме того, на купянском направлении уничтожены три минометных расчета ВСУ и пикап с украинскими военным у Бугаевки, Молчаново и Вишнево. У Кисловки, Новоселовского и Вишневой уничтожено шесть наблюдательных постов ВСУ, а также украинский БПЛА.
На «невском участке», а также у Серебрянского лесничества ВСУ «понесли значительные потери в личном составе и технике», когда российские войска «вскрыли» их перемещение. На краснолиманском направлении удары по ВСУ были нанесены из РСЗО «Смерч». Российская артиллерия подавила позиции украинской, говорится в сообщении.
Напомним, последние несколько дней Россия наносит массированные ракетные удары по украинским складам с боеприпасами и военной техникой.
Макрон призвал G7 использовать Китай для давления на Россию по СВО
Макрон призвал G7 договориться о необходимости убедить Китай оказать давление на Россию по украинскому вопросу
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Лидеры стран G7 должны договориться о том, что Китай «обязан повлиять» на Россию в вопросе проведения специальной военной операции на Украине, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Он призывает Европу не присоединяться к конфронтационному подходу США к Китаю.
Макрон считает, что Китай должен оказать давление на Россию, чтобы «остановить» СВО. По его словам, G7 хочет, чтобы Китай «исполнил обязанности», соответствуя стандартам и ценностям Европы, передает РЕН ТВ со ссылкой на Le Point.
Как заявили обозреватели издания, Франция желает, чтобы ее «маленькая музыка была услышана на позиции по отношению к Пекину». Указывается, что Париж убеждает Европу «не присоединяться к конфронтационному подходу, который ласкает Вашингтон».
Президент Франции хочет, чтобы западные державы занимали «одновременно привлекательную и требовательную» позицию по отношению к КНР, пишет «Звезда».
В кулуарах мероприятия в Хиросиме Макрон назвал саммит G7 в Японии возможностью повлиять на позиции развивающихся стран, в том числе Индии и Бразилии, по Украине, передает ТАСС.
Напомним, Макрон после визита в Китай уже заявлял, что Европе не нужно конфликтовать с Пекином и лезть в тайваньское противостояние. Также Макрон заявил, что Россия якобы геополитически проиграла конфликт против Украины, став «зависимой» от Китая. Министр иностранных дел Сергей Лавров объяснил слова Макрона тем, что сам президент Франции ощущает себя вассалом США.