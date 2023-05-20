ВВП на душу населения в России приблизился к рекорду

МВФ: ВВП на душу населения России приблизился к рекордным значениям по итогам прошлого года

ВВП на душу населения в России по итогам прошлого года превысил 15 тыс. долларов, это рекордный показатель уровня 2013 года, следует из анализа данных Международного валютного фонда.

Согласно данным МВФ, ВВП на душу населения по итогам прошлого года составил 15,44 тыс. долларов, увеличившись за год на 2,82 тыс. долларов, приблизившись к рекордным уровням 2013 года –15,93 тыс. долларов, передает РИА «Новости».

В МВФ также отметили, что сильнее всего показатель вырос в Гайане –89,1%, Армении – 40,6%, Грузии – 33,4%, Кувейте – 32,7% и на Сейшельских островах (31%).

Ранее в ЕК спрогнозировали ожидания по валовому внутреннему продукту (ВВП) России в 2023 году в лучшую сторону.

Напомним, Банк России сообщил, что снижение ВВП в первом квартале 2023 года составило 2,3%, однако уже во втором квартале ожидается рост на 4,2%.