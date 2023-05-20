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ВВП на душу населения в России приблизился к рекорду
МВФ: ВВП на душу населения России приблизился к рекордным значениям по итогам прошлого года
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ВВП на душу населения в России по итогам прошлого года превысил 15 тыс. долларов, это рекордный показатель уровня 2013 года, следует из анализа данных Международного валютного фонда.
Согласно данным МВФ, ВВП на душу населения по итогам прошлого года составил 15,44 тыс. долларов, увеличившись за год на 2,82 тыс. долларов, приблизившись к рекордным уровням 2013 года –15,93 тыс. долларов, передает РИА «Новости».
В МВФ также отметили, что сильнее всего показатель вырос в Гайане –89,1%, Армении – 40,6%, Грузии – 33,4%, Кувейте – 32,7% и на Сейшельских островах (31%).
Ранее в ЕК спрогнозировали ожидания по валовому внутреннему продукту (ВВП) России в 2023 году в лучшую сторону.
Напомним, Банк России сообщил, что снижение ВВП в первом квартале 2023 года составило 2,3%, однако уже во втором квартале ожидается рост на 4,2%.
Боевик ВСУ: Бахмут пал, не поминайте лихом
Из Артемовска (украинское название Бахмут) начали поступать видеозаписи с деморализованными украинскими военными, они заявляют, что город пал.
«Бахмут пал! Если что – не поминайте лихом», – сказал один из находящихся в Артемовске украинских военных. Запись с его высказыванием опубликовал Telegram-канал российских военкоров «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Отмечается, что многие украинские военные уже смирились с поражением и потерей Артемовска.
Ранее российские штурмовые отряды сообщали, что им осталось взять под контроль 0,6 квадратных километра на юго-западной окраине города, чтобы освободить его.
Арабские страны обозначили свою позицию по Украине
МИД Саудовской Аравии назвал позицию арабских стран по Украине «позитивно нейтральной»
Арабские страны придерживаются принципа «позитивного нейтралитета» в отношении конфликта на Украине, заявил глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд после саммита Лиги арабских государств (ЛАГ), прошедшего в Джидде.
«Арабские страны заняли позицию позитивного нейтралитета в отношении кризиса на Украине», – передает ТАСС слова министра.
По его словам, в равной мере хорошие отношения страна поддерживает и с Россией, и с Украиной. Вместе с тем он добавил, что арабские страны «приветствовали участие Владимира Зеленского» в саммите в Джидде.
Ранее Саудовская Аравия выражала готовность выступить посредником между Россией и Украиной, а также поддержать усилия, направленные на достижение политического урегулирования конфликта.
ВС России уничтожили штаб с офицерами бригады ВСУ «Эдельвейс» под Артемовском
Военкоры сообщили об уничтожении штаба с офицерами бригады «Эдельвейс» под Артемовском
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Российские войска уничтожили штаб бригады «Эдельвейс» ВСУ под Артемовском, ликвидирован командир украинского батальона Головатюк, сообщили российские военкоры.
По информации Telegram-канала «Военкоры Русской весны», после удара ВС России по полевому штабу врага на Украине появились первые некрологи. Так, сообщается, что был ликвидирован командир 8-го батальона 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ «Эдельвейс» полковник Головатюк.
Также отмечается, что российский отряд «Невский» нанес удар по штабу ВСУ у поселка Зализнянского, откуда враг координировал наступление на Соледарском направлении на рубеже Васюковка – Сакко и Ванцетти.
Ранее Минобороны сообщило, что российские отряды за сутки боев в районе Артемовска уничтожили более 70 украинских военных.
Напомним, Владимир Зеленский присвоил украинской 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде наименование «Эдельвейс». Такое же название носила горнопехотная дивизия нацистской Германии.
Эксперт: Пропавший Залужный стал проблемой для Зеленского
Политолог Баширов: Исчезнувшего 10 дней назад Залужного могли ликвидировать по приказу Зеленского
Главнокомандующий украинскими вооруженными силами Валерий Залужный не появлялся на публике уже больше десяти дней, его якобы могли устранить по приказу президента Украины Владимира Зеленского, предположил политолог Марат Баширов.
Ситуация с исчезнувшим со всех экранов Залужным сложилась странная. В случае, если это «какая-то информационная игра», то неясно, для каких целей это ведется, указал Баширов в посте в Telegram.
Если же Залужный погиб под Артемовском или ранен, то скрывать это также бессмысленно, поскольку в ВСУ это станет быстро известно, считает эксперт. Есть и еще одна версия – Залужный стал для Зеленского «политической проблемой», отметил Баширов.
«Он набирал популярность, появлялся на первых страницах западных изданий, активно контактировал с военными НАТО, создал свой благотворительный фонд для солдат ВСУ», – указал политолог.
Многими Залужный воспринимался как сменщик Зеленского, что не устраивает действующего главу украинского государства. Зеленский также лично «отрезает» возможность переговоров с российской стороной, выдвигая немыслимые условия, констатировал эксперт.
В качестве возможной замены Зеленского на посту главы государства назывался Залужный при сценариях ликвидации украинского президента.
Баширов допускает, что украинские силовики по приказу Зеленского могли ликвидировать главкома ВСУ, его отсутствие в течение 10 дней деморализует ВСУ.
«Гибель от артиллерии России – это одно. Гибель от рук украинских силовиков – совсем другое и грозит переворотом», – заключил политолог.
Между тем основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в Telegram отметил, что Залужный 10, 11 и 12 мая был в зоне досягаемости артиллерии группы. В то же время было проведено несколько «мероприятий», успешность которых пока еще не установлена, указал он.
ВСУ обстреляли Мариуполь ракетами большой дальности
ВСУ обстреляли Мариуполь ракетами большой дальности накануне годовщины освобождения города
Украинские военные в пятницу вечером обстреляли Мариуполь ракетами большой дальности, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Удар нанесли с северо-западного направления в сторону Мариуполя, всего по городу выпустили четыре ракеты, передает ТАСС со ссылкой на представительство.
Удар был нанесен в 21.20. До этого представитель силовых структур ДНР сообщал, что в районе старого мариупольского аэропорта слышны взрывы.
Напомним, в субботу Мариуполь отмечает первую годовщину освобождения от ВСУ и боевиков нацистских группировок. 20 мая 2022 года министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Мариуполя и завершении операции на заводе «Азовсталь».
Ранее в пятницу ВСУ обстреляли Донецк, по городу выпустили 11 ракет.
Путин посоветовал политэмигрантам продолжать пить пиво за границей
Президент России Владимир Путин дал совет собирающимся в Праге политэмигрантам, которые организовывают форумы по «деколонизации России».
Глава государства предложил им продолжать пить пиво и есть шпикачки, отметив, что России это только на пользу.
Российский сенатор Константин Косачев рассказал президенту об «одиозном сборище политэмигрантов в Праге» – втором «Форуме свободных народов» (деятельность организации признана в России нежелательной), передает РИА «Новости».
Путин переспросил, где они собираются, добавив, что Прага – хороший город.
«Им денег платят достаточно, чтобы они могли пивом побаловаться, шпикачками. <…> Вот пускай собирающиеся там мужчины и злоупотребляют этим легким алкогольным напитком, нас это вполне устраивает. Деньги закончатся, можно им даже еще и подбросить», – сказал президент.
Ранее Путин заявил, что попытки противников «раскачать» страну изнутри будут продолжаться.
В Киеве прогремели более десяти взрывов
В Киеве объявлена воздушная тревога из-за взрывов в ночь на субботу
Более десяти взрывов прогремело в Киеве в ночь на субботу, сработала система ПВО, сообщают очевидцы.
По их словам, в городе очень шумно, прогремело больше десяти взрывов, работает система ПВО, обнаружен пожар на левом берегу Днепра в Днепровском районе, передает ТАСС.
По данным официального ресурса для оповещения населения, в городе объявлена воздушная тревога.
Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Киевской, Николаевской, Хмельницкой и Львовской областях Украины.
США запретили ввозить в Россию телефоны, утюги и тостеры
США запретили ввозить в Россию ряд наименований телефонов, диктофонов и бытовой техники
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США наложили запрет на ввоз в Россию некоторых телефонов, диктофонов, микрофонов и бытовой техники, следует из заявления Минторга страны.
В перечень вошли электрические проточные или накопительные водонагреватели, электрические утюги, микроволновые печи, кипятильники, электрические кофеварки и тостеры. В ведомстве указали, что в санкционый список добавлены также линейные телефонные аппараты, беспроводные телефоны, диктофоны и другие устройства, передает ТАСС.
Кроме того, администрация США ужесточила экспортный контроль против России и Белоруссии более чем на 1200 наименования товаров.
Как указали в Минторге страны, ограничения направлены на дальнейший подрыв промышленных баз РФ и Белоруссии, и их способности продолжать поддерживать военную агрессию России на Украине. По данным ведомства, американское правительство производит в том числе «расширение масштабов санкций в отношении сектора российской и белорусской промышленности».
Отмечается, что из-за вводимых ограничений поставщики не смогут направлять подпавшим под санкции Минторга США юридическим лицам американские товары без получения перед этим специальной лицензии.
Ранее вице-премьер – глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что механизм параллельного импорта продолжит действовать в 2024 году по востребованным товарам.
В среду в ФАС предложили ввести режим параллельного импорта для всех категорий товаров.
NBC: США и союзники решили передать Украине истребители F-16
Вашингтон и союзники США планируют передать Киеву истребители F-16, сообщил американский телеканал NBC со ссылкой на источник.
При этом неизвестно, когда будут поставлены самолеты, также нет информации о том, какие именно страны их поставят и в каком количестве, передает ТАСС.
Источник телеканала уточнил, что решение об этом будет принято в ближайшие месяцы.
При этом NBC поясняет, что F-16, которые планируется передать Киеву, «не будут использованы в готовящемся контрнаступлении» ВСУ. Истребители будут переданы в рамках «долгосрочной программы укрепления безопасности».
Ранее политолог-американист Дмитрий Дробницкий рассказал газете ВЗГЛЯД о «тонкой тактике» Белого дома в вопросе поставок F-16 Украине.
Певец Макаревич пообещал больше не выступать в России
Уехавший в Израиль лидер «Машины времени» Андрей Макаревич (признан иноагентом) оскорбил российских граждан, поддерживающих спецоперацию на Украине, и пообещал больше не выступать на Родине.
Проживающий сейчас в Израиле Макаревич в интервью с Татьяной Лазаревой (признана иноагентом в РФ) заявил, что в ближайшее время не планирует возвращаться на родину с концертами, и отметил, что для «подтявкивающих» россиян, которые поддерживают власть, петь не будет. Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале журналистки Олеси Лосевой.
Он заявил, что не поедет с концертами в Россию и в будущем, ни при каких условиях.
Ранее сообщалось, что солист группы «Машина времени» Андрей Макаревич включен в реестр из-за высказываний в Telegram-канале и иностранных СМИ. Позже стало известно, что Андрей Макаревич решил в суде оспорить решение Минюста о присвоении им статуса иностранных агентов.
Политолог: Затмить Асада на саммите Лиги арабских государств решили Зеленским
Политолог Корнилов предположил причину приглашения Зеленского на саммит Лиги арабских государств
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Западу нужен был противовес на саммите Лиги арабских государств, чтобы смазать для мировой общественности триумфальное возвращение в ЛАГ главы Сирии Башара Асада. Этим противовесом стал президент Украины Владимир Зеленский, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов.
«Я допускаю, что идея пригласить Зеленского возникла в самой Лиге арабских государств. Когда США и весь Запад дружно набросились на ЛАГ за то, что позвали Башара Асада, то там вполне могла родиться идея: а давайте-ка мы «уравновесим ситуацию» и пригласим того, кого Запад очень любит», – сказал эксперт.
«В принципе, как мы видим, он пытается проникнуть на любое массовое мероприятие – не только на встречу в верхах «Большой семерки», но даже на песенные конкурсы вроде Сан-Ремо или Евровидения. Кроме того, сейчас киевский режим старается проникнуть на все площадки Глобального Юга, о чем прямо недавно говорил глава МИДа Кулеба», – отметил Корнилов.
Он отметил, что вряд ли Зеленский еще месяц назад планировал побывать на саммите ЛАГ, ведь в Киеве же он назначил на апрель-май свое «грандиозное контрнаступление» и, похоже, сам в него верил. «Теперь главная цель этих визитов – везде просить оружие и оправдываться, почему этот «контрнаступ» не состоялся, несмотря на огромные потоки этого самого оружия», – заключил политолог.
Напомним, Зеленский в пятницу прибыл в Саудовскую Аравию для участия в саммите Лиги арабских государств, куда также пригласили Асада. Это первый раз за последние 13 лет, когда Асад примет участие во встрече на высшем уровне, передает «Московский комсомолец». Аналитики назвали этот визит Асада «концом изоляции» Сирии.
Медведев назвал количество принятых в армию в 2023 году контрактников и добровольцев
Медведев: В 2023 году добровольцами и на контракт с ВС России принято 117 тыс. человек
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев на совещании по вопросам набора на военную службу по контракту озвучил число принятых в 2023 году в Вооруженные силы России контрактников и добровольцев.
С 1 января по 19 мая в ряды ВС России приняты на контракт и в рамках добровольных формирований 117 400 человек, заявил Медведев, передает РИА «Новости».
Ранее президент Владимир Путин подписал указ, упрощающий условия получения российского гражданства в упрощенном порядке для проходящих службу в армии по контракту иностранцев.
Медведев: Переговоры с Украиной сейчас не нужны
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В переговорах между российским и украинским руководством нет нужды, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Медведев в своем Telegram-канале обратил внимание на высказывание главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о том, что нельзя признавать любые мирные инициативы, предусматривающие равноправные переговоры Москвы и Киева.
«Какие могут быть равные переговоры с нацистским государством, находящимся в стадии полураспада под внешним управлением?» – констатировал он.
Медведев указал, что переговоры могут быть только с хозяевами киевского режима, то есть с Вашингтоном, так как «других собеседников просто нет».
При этом переговоры должны вестись только об условиях послевоенного мироустройства, но об этом еще рано говорить.
«Поэтому никакие переговоры сейчас вообще не нужны», – заключил зампред Совбеза.
Ранее фон дер Ляйен заявила, что нельзя признавать любые предложения о мире, которые предусматривают равноправие на переговорах России и Украины.
Украинская теннисистка объяснила, почему не пожала руку сопернице из России
Украинская теннисистка Калинина объяснила, почему не пожала руку сопернице из России
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Украинская теннисистка Ангелина Калинина после победы в полуфинальном матче турнира WTA-1000 в Риме не стала пожимать руку сопернице из России Веронике Кудерметовой по завершении матча.
По ее словам, дело в том, что спортсменка – россиянка, несмотря на то, что это спорт, все же «это также и политическая вещь», в такой ситуации это неприемлемо, передает «Чемпион.com».
«Так что здесь нет ничего личного», – добавила Калинина.
Отмечается, что после победного розыгрыша украинская спортсменка сразу отправилась пожимать руку судье матча, после чего ушла на свою половину корта, к скамейке с вещами.
Напомним, в марте россиянка Варвара Грачева и украинка Марта Костюк отказались от рукопожатий по итогам финального матча турнира WTA в Остине (США).
До этого события участница конкурса красоты «Мисс Вселенная», представляющая Украину, Виктория Апанасенко отказалась стоять рядом с обладательницей титула «Мисс Россия – 2022» Анной Линниковой.
В Тбилиси решили разорвать контракт с российским «Метровагонмашем»
Мэрия Тбилиси прекращает соглашение с попавшим под санкции российским «Метровагонмашем»
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Мэрия Тбилиси начала процедуру разрыва соглашения с российским «Метровагонмашем», который должен был поставить вагоны Тбилисскому метрополитену, заявили власти мэрии грузинской столицы.
В заявлении мэрии Тбилиси говорится, что из-за введенных США санкций против российского «Метровагонмаша», муниципалитет грузинской столицы прекращает сотрудничество с российской компанией и аннулирует ранее подписанное соглашение, передает ТАСС.
Ранее в феврале мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что Грузия «оказалась вынужденной» не разрывать контракт с российским «Метровагонмашем» о закупке вагонов для метрополитена, иначе ей грозили финансовые потери.
Напомним, в пятницу стало известно, что США ввели новые санкции против российских оборонных предприятий. Под санкции попала и компания «Метровагонмаш». Российская компания «Метровагонмаш» в декабре 2021 года победила в тендере ЕБРР на поставку 44 вагонов на сумму около 50 млн евро.