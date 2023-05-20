Отели в Грузии назвали «дезиформацией» пребывание у них у них дочери Сергея Лаврова

«Дезинформацией» назвали грузинские отели Kvareli Lake Resort и Akhasheni Wine Resort&Spa сведения о пребывании у них дочери главы МИД России Сергея Лаврова, которая якобы прибыла в Грузию с родными и близкими на свадьбу? передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Эти сведения не соответствуют действительности. Это дезинформация, ложь и намеренная провокация. Гостей с такой фамилией у нас нет», – сказано в заявлении отелей.

Согласно сведениям оппозиционных СМИ, в Кварели, в 150 километрах восточнее Тбилиси, в этих отелях идет подготовка к свадьбе брата мужа дочери Лаврова.

После появления этих сообщений, на место организованно направились оппозиционные активисты, которые вступили в противостояние с полицией.

Саакашвилевское «Единое национальное движение» сообщило о 10 задержанных.

Напомним, ранее депутаты парламента Грузии подрались из-за возобновления авиасообщения с Россией.