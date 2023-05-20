Отели в Грузии назвали «дезиформацией» пребывание у них у них дочери Сергея Лаврова

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20 мая, суббота | Последнее обновление — 14:13 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Минобороны рассказало о боях в западной части Артемовска
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Среди патриотов немало тех, кто преисполнен алармистских и даже пораженческих настроений, разочаровавшись в провале наших военных попыток решить проблему быстро и малой кровью. Но важно понимать, что время работает на нас.
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Вся история со ставшей мегапопулярной психологией очень помогает разобраться, что философия – единственная из наук, которая претендует на создание законченной картины мира и нашего места в ней.
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Отношения с Грецией у России сейчас плохие. Но они совсем не безнадежны. В стране существует большой запрос на их восстановление и развитие. Очень многие факторы подталкивают греческое общество (и даже многих политиков) в российскую сторону. И этим надо воспользоваться, усилив нашу работу на греческом направлении.
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В четверг в Симферопольском районе Крыма, на перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое с рельсов сошли восемь вагонов с зерном. В результате ЧП никто не пострадал. По сообщениям местных жителей, перед аварией прогремел взрыв
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В результате урагана «Мокко», обрушившегося в воскресенье на побережье Бангладеш и Мьянмы, более 700 человек получили ранения, несколько сотен могли погибнуть. Более 700 тыс. человек эвакуированы. Отмечается, что это самый сильный циклон с 2010 года
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На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
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12:42
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Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Отели в Грузии назвали «дезиформацией» пребывание у них у них дочери Сергея Лаврова
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«Дезинформацией» назвали грузинские отели Kvareli Lake Resort и Akhasheni Wine Resort&Spa сведения о пребывании у них дочери главы МИД России Сергея Лаврова, которая якобы прибыла в Грузию с родными и близкими на свадьбу? передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Эти сведения не соответствуют действительности. Это дезинформация, ложь и намеренная провокация. Гостей с такой фамилией у нас нет», – сказано в заявлении отелей.
Согласно сведениям оппозиционных СМИ, в Кварели, в 150 километрах восточнее Тбилиси, в этих отелях идет подготовка к свадьбе брата мужа дочери Лаврова.
После появления этих сообщений, на место организованно направились оппозиционные активисты, которые вступили в противостояние с полицией.
Саакашвилевское «Единое национальное движение» сообщило о 10 задержанных.
Напомним, ранее депутаты парламента Грузии подрались из-за возобновления авиасообщения с Россией.
Президента Грузии не выпустили в Брюссель из-за ее антигосударственных заявлений
Власти Грузии не выдали разрешение грузинскому президенту Саломе Зурабишвили на выезд в Брюссель
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Правительство Грузии не дает разрешение на визит президента Саломе Зурабишвили в Брюссель 31 мая, опасаясь ее антигосударственной риторики, заявил председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Мы опасаемся, что ее визит и сделанные во время него заявления повредят нашему стремлению получить статус кандидата в Евросоюз, поэтому лучше ограничить ее ареал», – заявил Кобахидзе журналистам.
По его словам, «правительство имеет конституционное право не дать согласие на визит президента». Ираклий Кобахидзе отметил, что президент, выступая недавно в парламенте, «сделала заявления, которые напрямую противоречат интересам Грузии получить статус кандидата в декабре».
Саломе Зурабишвили тогда подвергла резкой критике правительство и парламент Грузии, заявив, что те только формально выполняют 12 рекомендаций Брюсселя по получению статуса кандидата в члены ЕС.
Администрация президента отправила в правительство заявку на визит в конце апреля.
Ранее в Тбилиси заподозрили Россию в попытке рассорить Грузию с ЕС прямыми рейсами и отменой виз.
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В Тбилиси решили разорвать контракт с российским «Метровагонмашем»
Мэрия Тбилиси прекращает соглашение с попавшим под санкции российским «Метровагонмашем»
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Мэрия Тбилиси начала процедуру разрыва соглашения с российским «Метровагонмашем», который должен был поставить вагоны Тбилисскому метрополитену, заявили власти мэрии грузинской столицы.
В заявлении мэрии Тбилиси говорится, что из-за введенных США санкций против российского «Метровагонмаша», муниципалитет грузинской столицы прекращает сотрудничество с российской компанией и аннулирует ранее подписанное соглашение, передает ТАСС.
Ранее в феврале мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что Грузия «оказалась вынужденной» не разрывать контракт с российским «Метровагонмашем» о закупке вагонов для метрополитена, иначе ей грозили финансовые потери.
Напомним, в пятницу стало известно, что США ввели новые санкции против российских оборонных предприятий. Под санкции попала и компания «Метровагонмаш». Российская компания «Метровагонмаш» в декабре 2021 года победила в тендере ЕБРР на поставку 44 вагонов на сумму около 50 млн евро.
Посол США обвинила Россию в «историческом унижении» грузин
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История взаимоотношений России и Грузии «полна нарушенных обещаний и унизительного давления» на грузин, заявила на конференции в Тбилиси посол США в Грузии Келли Дегнан, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
По ее словам, «следует защитить Грузию от последней попытки России вернуть ее в свою тень».
«США и ЕС должны твердо стоять рядом с Грузией, как мы твердо поддерживаем Украину», – сказала она.
Дегнан заявила, что «Россия сеет в Грузии страх и паранойю, но грузинский народ сопротивляется неоимпериалистическим попыткам России».
Посол обвинила Россию в попытках «подорвать отношения США с народом Грузии, который видит себя частью Европы».
Она назвала несколько дат, которые, по ее мнению, отражают «унизительное» отношение России к Грузии.
Это год советизации Грузии – 1921, студенческих митингов в Тбилиси за конституционный статус грузинского языка – 1978, разгона Советской армии мирной демонстрации в Тбилиси, что привело к жертвам, – 1989, войны 2008, а также мартовских выступлений этого года против закона об иностранных агентах.
«Сегодня Грузия близка, как никогда прежде, к цели своей европейской интеграции, – заявила Дегнан. – Мы должны поддержать Грузию против агрессора и вместе с ней победить кампанию российского устрашения».
Пассажиров первого рейса Москва – Тбилиси встретили провокационные вопросы журналистов
Пассажиры первого рейса из России в Грузию столкнулись в аэропорту с представителями грузинской прессы, которые начали задавать россиянам провокационные вопросы, следует из видеозаписи в Сети.
В Telegram-канале газеты ВЗГЛЯД опубликован ряд видеороликов, на которых видно, как россиян встречают в аэропорту журналисты и задают провокационные вопросы, в частности: «Вы не грузин? Тогда зачем вы прилетели?»
Также одной россиянке задали вопрос, признает ли она, что «Россия – оккупант Грузии».
Тем временем в аэропорту Тбилиси после приземления самолета российской авиакомпании «Азимут» началась акция протеста местных оппозиционеров. Особое возмущение у них вызвало высказывание одного из пассажиров – грузина, что «Россия не является оккупантом Грузии».
Полицейские задержали нескольких радикалов.
Грузинский продюсер назвал посла США в Тбилиси «фашисткой»
Грузинский продюсер Лаша Басландзе назвал посла США в Грузии Келли Дегнан «фашисткой» за невыдачу виз грузинским детям, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Как сообщает imedinews.ge, продюсер сообщил, что его дочери Эленико не выдали американскую визу, хотя ее обучение были согласны профинансировать несколько университетов Америки.
При этом ранее дочь продюсера дважды посещала США, в том числе выступала в ООН.
«Но сейчас контора Келли Дегнан решила ее наказать, – заявил Лаша Басландзе. – Надеюсь, скоро покинет нашу страну это фашистка, поддерживающая «националов» (партия экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение»), и приедет кто-то нормальный, чтобы к нам вернулось прежнее представление о посольстве любимой страны!»
Ранее СМИ Грузии сообщили, что грузинский детский ансамбль «Мартве», приглашенный на гастроли в США, не получил визы, возможно, потому что один из его участников – ребенок главы правящей «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе.
Депутаты парламента Грузии подрались из-за возобновления авиасообщения с Россией
TV Pirveli: Депутаты грузинского парламента подрались из-за возобновления авиарейсов с Россией
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Депутаты парламента Грузии подрались во время пленарного заседания, представитель оппозиционной партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе во время выступления раскритиковал решение властей возобновить авиасообщение с Россией, сообщил местный телеканал TV Pirveli.
Отмечается, что участниками драки стали депутат оппозиционной партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе и представитель «Силы народа» Ираклий (Дачи) Берая, передает «Вечерняя Москва» со ссылкой на телеканал.
Оппозиционер заявил, что «грузинский народ не верит в российский мир».
«Мы хотим мира, гарантированного НАТО и Европейским союзом, мы хотим экономического процветания вместе с Европейским союзом. Сегодня у нас есть шанс присоединиться, и наша страна упускает этот шанс. Это реальность. Нет российским рейсам, нет России в Грузии, вперед в Европу, вперед в НАТО», – заявил Георгий Вашадзе, чем разозлил парламентариев.
После своего выступления Вашадзе услышал оскорбление в свой адрес от Берая, после чего конфликт перешел в драку. Парламентариев разняли, заседание продолжилось.
Ранее пассажиры первого рейса из России в Грузию столкнулись в аэропорту с представителями грузинской прессы, которые начали задавать россиянам провокационные вопросы.
Газета ВЗГЛЯД выясняла, кому больше нужно прямое авиасообщение с Грузией.
Оппозиция Грузии встретила протестом в аэропорту первый за четыре года рейс из Москвы
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Несколько десятков сторонников радикальной оппозиции по инициативе лидера партии «Дроа!» («Настало время») Елены Хоштария свистом, оскорбительными выкриками и плакатами встретили в аэропорту Тбилиси 19 мая первый после четырехлетнего перерыва самолет из Москвы российской авиакомпании «Азимут», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Близко к зданию аэропорта их не пускает полиция во избежание провокаций.
До этого оппозиционеры провели акцию в центре города на площади Республики и автоколонной двинулись в аэропорт. Они размахивали флагами Грузии, США, Украины и ЕС.
«Нет самолетам из России!», «Русский самолет, иди на ...» – написано на их плакатах.
Примечательно, что в СМИ распространилось интервью Хоштария, когда она занимала пост первого заместителя госминистра по европейской и евро-атлантической интеграции в саакашвилевском правительстве. Хоштария говорит, что «приветствует» туристов из России и развитие экономических связей Тбилиси и Москвы.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила 19 мая, что полеты восстановлены «вопреки протестам народа Грузии».
«Рейсы из России нежелательны. Нет полетам из России», – заявила она.
Между тем Агентство гражданской авиации Грузии предоставило также и российской авиакомпании Red Wings разрешение на полеты в Тбилиси и Кутаиси, первые рейсы могут состояться в июне.
В частности, Red Wings может осуществлять рейсы из Сочи в Тбилиси и обратно, а также из Москвы в Кутаиси и обратно. Будут выполняться чартерные рейсы со 2 июня трижды в неделю – по понедельникам, средам и пятницам.
Правительство Грузии согласилось выпустить президента Зурабишвили за границу
Правительство Грузии согласится на визит президента Саломе Зурабишвили в Брюссель 31 мая, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили в пятницу журналистам, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Заявка госпожи Саломе Зурабишвили будет удовлетворена. Технические вопросы согласуют администрации», – заявил Гарибашвили.
При этом он назвал «несерьезным» и «неуместным» вынос администрацией президента этого вопроса на публичное обсуждение.
«Очень неудобно говорить на эту тему, которая не заслуживает такого внимания», – отметил грузинский премьер.
Со своей стороны, председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе в пятницу назвал «фактом» ведение президентом кампании против получения Грузией статуса кандидата в члены Евросоюза.
Накануне сообщалось, что правительство Грузии не дает разрешение на визит президента Саломе Зурабишвили в Брюссель 31 мая, опасаясь ее антигосударственной риторики.
Посол США заявила о «возмущении» народа Грузии из-за рейсов в Россию
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Грузинский народ «возмутился» из-за восстановления прямого авиасообщения с российской стороной, заявила американский посол в Грузии Келли Дегнан. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Грузины хотят знать, «какую цену за это заплатят», заявила Дегнан. По ее словам, в России проживает 130 тыс. грузин, и большинство из них имеет двойное гражданство.
Поэтому, сказала посол, восстановление рейсов больше выгодно «миллиону граждан России, которые хотят приехать в Грузию».
В свою очередь председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе сказал, что «не знает, почему Россия решила восстановить полеты, но также не знает и то, почему США не учреждают с Грузией прямое авиасообщение».
«И есть вопрос: почему США не подписывают Соглашение о свободной торговле с Грузией, не облегчают для граждан Грузии визовый режим», – сказал он.
Глава правящей партии также заявил, что «реально в России проживает от 800 тыс. до 1 млн соотечественников».
«45% денежных переводов поступает в Грузию из России», – сказал Кобахидзе.
Тем временем в аэропорту Тбилиси после приземления российской авиакомпании «Азимут» началась акция протеста местных оппозиционеров. Особое возмущение у них вызвало высказывание одного из пассажиров – грузина, что «Россия не является оккупантом Грузии».
Полицейские задержали нескольких радикалов.
Грузинская авиакомпания установила цены на билеты в Москву выше российской
BM.GE: Самый дешевый билет на рейс Тбилиси – Москва компании Georgian Airways стоит 325 долларов
Грузинские СМИ сравнили цены на рейсы между Москвой и Тбилиси, установленные российскими и грузинскими авиакомпаниями, сообщил корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Самые дешевые билеты на рейс из Тбилиси в Москву авиакомпании Georgian Airways, по данным портала bm.ge, стоят 824 лари (325 долларов). Уточняется, что первый такой рейс запланирован на 20 мая. Осуществляться он будет семь раз в неделю.
При этом российская Azimuth Airlines установила более низкий ценник на тот же рейс – билеты продаются от 675 лари (265 долларов). Российская авиакомпания, как ожидается, начнет осуществлять рейсы с 19 мая, планируется семь перелетов в неделю.
Напомним, прямые билеты из Москвы в Тбилиси уже появились в продаже. Регулярные полеты между двумя странами возобновляются после четырехлетнего перерыва. При этом страны с 2008 года не имеют дипломатических отношений.
Во Внуково открылась регистрация на первый с 2019 года рейс в Тбилиси
В международном аэропорту Внуково открылась регистрация на первый с 2019 года прямой авиарейс из Москвы в Тбилиси
В международном аэропорту Внуково им. А. Н. Туполева открылась регистрация на первый с 2019 года прямой авиарейс из Москвы в Тбилиси.
Как сообщается в Telegram-канале «Путешествуй без стресса», регистрация на первый за четыре года рейс в Тбилиси во Внуково начнется в 5.50 утра.
Россия и Грузия с пятницы возобновляют полеты между странами, остановленные еще в 2019 году: первый рейс из Москвы в Тбилиси выполнит российская авиакомпания «Азимут». Рейсы в столицу Грузии будут выполняться ежедневно на отечественных самолетах SSJ100. Полеты будут осуществляться из московского аэропорта «Внуково». Грузинская авиакомпания Georgian Airways возобновляет полеты в Москву с 20 мая. Зарубежный перевозчик будет летать из Тбилиси во «Внуково» на самолетах Boeing 737, первый за четыре года, передает РИА «Новости».
Напомним, в понедельник российский авиаперевозчик «Азимут» получил разрешение на чартерные рейсы из России в Грузию. В Российском союзе туриндустрии (РСТ) оценили перспективы Тбилиси в качестве транзитного хаба для полетов в другие страны. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кому больше нужно прямое авиасообщение с Грузией.
В РСТ оценили перспективы Тбилиси в качестве транзитного хаба для полетов в другие страны
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В Грузию выполняется большое количество рейсов из разных стран, в том числе бюджетных европейских авиакомпаний. А поэтому столица Грузии может стать транспортным хабом для россиян, направляющихся в третьи страны, сказали газете ВЗГЛЯД в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
«Несмотря на отсутствие дипломатических отношений и отсутствие прямых рейсов, последние четыре года с момента прекращения воздушного сообщения, ежегодно Грузию посещали с различными целями от 800 до 900 тыс. граждан России. В лучшие годы число прилетающих в Грузию со стороны нашей страны было 1 млн 200 тысяч человек в год. В последнем году, например, это было 822 тысячи россиян», – заявили в РСТ.
Но организованные туристические поездки российские туркомпании не могли формировать с 2019 года до 15 мая текущего года. Тогда компании могли предложить либо отдельно бронировать гостиницы, либо отдельное бронирование авиаперелетов через Ереван, Минск или Баку. С 15 мая эти ограничения отменены, а с 19 мая российская авиакомпания будет осуществлять семь регулярных прямых рейсов в неделю на самолетах Superjet, пассажирская вместимость которого 100 человек. С 20 мая также полеты будет осуществлять грузинская сторона. Эксперты туротрасли надеются, что постепенно количество рейсов в Тбилиси будет увеличено и появится рейсы в Батуми и Кутаиси.
Грузия может стать крупнейшим и важным транспортом хабом для россиян, считают в РСТ. С учетом ограниченности международного сообщения между Россией и другими странами, аэропорты Кутаиси и Тбилиси могут быть востребованы для пассажиров, которые следуют, например, в страны Европы, так как в Грузию выполняется достаточное количество полетов, в том числе бюджетных европейских авиакомпаний.Напомним, президент России Владимир Путин отменил с 15 мая визовый режим с Грузией и снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну. Исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев в беседе с газетой ВЗГЛЯД предположил, что в будущем рейсы в Грузию будут выполняться не только из Москвы, но и из других российских городов.
В понедельник стало известно, что с российской стороны полеты из Москвы в Тбилиси будет осуществлять авиакомпания «Азимут». Первый рейс состоится уже 19 мая на воздушных судах отечественного производства. Цены на билеты варьируется от 17 148 до 62 798 рублей.
Со стороны Грузии будет совершать регулярные рейсы авиакомпания Georgian Airways. С 20 мая она будет семь раз в неделю осуществлять полеты по маршруту Тбилиси – Москва – Тбилиси.
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Посольство США отказало в визе ребенку главы правящей партии Грузии
Грузинский детский ансамбль «Мартве», приглашенный на гастроли в США, не получил визы, причиной, как предположили грузинские СМИ, стало то, что один из его участников – ребенок главы правящей «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Если это правда, и из-за моего ребенка не поставили визы 49 остальным участникам детского ансамбля, то это катастрофа», – заявил Ираклий Кобахидзе, который в последнее время, как и другие лидеры Грузии, часто критикует посла США в Грузии Келли Дегнан.
Председатель правящей партии отметил, что в прошлом году американские дипломаты в Тбилиси выдали визы только 37% обратившимся за ними.
«Аналогичный показатель в соседних с Грузией странах колеблется в пределах от 63 до 88%», – сказал он.
По его словам, нередко также отказы получают студенты из Грузии, которые поступили в вузы США.
Кобахидзе призвал посла заинтересоваться «абсолютно непонятными» отказами в визах.
«Почему наказывают граждан Грузии, почему такой дискриминационный подход?» – задался вопросом глава «Грузинской мечты».
Посол Дегнан со своей стороны заявила, что эти претензии необоснованы.
По ее словам, визы получают все те, кто обращаются за ними в установленном порядке.
Накануне депутат парламента Грузии от лояльного властям движения «Сила народа» Гурам Мачарашвили предложил США отказаться от «угрожающего тона» в разговоре с Тбилиси по поводу возобновления прямых рейсов с Россией.
«Мы надеемся, что в США есть силы, которые уважают партнерские отношения с Грузией», – заявил парламентарий.
Премьер Грузии назвал условие восстановления железнодорожного сообщения с Россией
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, комментируя сообщения о якобы планах восстановления железнодорожного сообщения с Россией, заявил, что «в случае объединения страны можно много чего обсудить», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
При этом он подчеркнул, что распространяется «лживая информация» о планах восстановить железнодорожное сообщение сейчас – вслед за возобновлением прямых авиарейсов, прерванных четыре года назад.
«Ничего сейчас не происходит», – сказал он по вопросу железной дороги, движение по которой прервано после войны в Абхазии 1992–1993 годов.
Касаясь восстановления рейсов, Гарибашвили заявил, что «правительство пытается защитить страну и национальные интересы».
Red Wings получила разрешение на полеты в Грузию
Российская авиакомпания Red Wings получила разрешение на полеты в Грузию
Агентство гражданской авиации Грузии предоставило российской авиакомпании Red Wings разрешение на полеты в Тбилиси и Кутаиси, первые рейсы могут состояться в июне.
В частности, Red Wings может осуществлять рейсы из Сочи в Тбилиси и обратно, а также из Москвы в Кутаиси и обратно, передает ТАСС. Будут выполняться чартерные рейсы со 2 июня трижды в неделю – по понедельникам, средам и пятницам.
Тем временем утром в пятницу в международном аэропорту Внуково им. А. Н. Туполева открылась регистрация на первый с 2019 года прямой авиарейс из Москвы в Тбилиси.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кому больше нужно прямое авиасообщение с Грузией.
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