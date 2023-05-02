Решившего покурить на рельсах в метро Москвы мужчину задержали

Полиция задержала спрыгнувшего на рельсы в московском метро мужчину, решившего покурить в тоннеле

Полицейские задержали в Москве 31-летнего мужчину, который ночью спрыгнул на рельсы на станции метро «ВДНХ» Калужско-Рижской линии, чтобы выкурить сигарету.

Мужчина спустился с платформы и проник в тоннель, после чего сработала сигнализация, говорится в сообщении Telegram-канале «МВД Медиа».

Сотрудники патрульно-постовой службы УВД на Московском метрополитене задержали нарушителя. Он объяснил, что спрыгнул на рельсы, чтобы покурить.

Задержанного привлекли к ответственности за нарушение требований в области транспортной безопасности, ему грозит арест на семь суток.

Ранее в Москве в метро правоохранители задержали гулявшего по рельсам мужчину в буденовке и форме красноармейца.