СБУ завела дело против экс-руководителя охраны Януковича Зеневского за сотрудничество с Россией

Уголовное дело завели на Украине против экс-руководителя охраны бывшего президента страны Виктора Януковича Вячеслава Зеневского за то, что он «консультировал российских военных» относительно тактики ведения боев с украинскими военными, сообщили в СБУ.

Согласно сообщению ведомства, СБУ сообщила о подозрении бывшему руководителю охраны Януковича Вячеславу Заневскому по ст.111-2 Уголовного кодекса Украины, передает РИА «Новости».

По информации СБУ, Заневский якобы летом 2022 года помогал выявлять «украинских патриотов, в том числе участников антитеррористической операции и ветеранов ВСУ» в Николаевской области и Херсоне, а также консультировал российских военных по тактике ведения боевых действий против ВСУ.

Ранее СБУ сообщила о задержании экс-начальника вокзала города Херсона за сотрудничество с Россией.

Напомним, в ноябре СБУ заявила о задержании владельца станции катеров в Херсоне, на которых жители переправлялись на левый берег Днепра во время эвакуации.