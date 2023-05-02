Байден попросил гостя Белого дома «заткнуться»

Байден в ответ на попытку рассказать о судье-мусульманине предложил гостю Белого дома «заткнуться»

В ходе приема в честь конца Рамадана один из гостей Белого дома попытался рассказать Джо Байдену о первом федеральном судье-мусульманине, но президент США велел ему «заткнуться».

«Хочешь выйти сюда и сказать речь? Заткнись, мальчик. Как бы сказала моя мама», – заявил Байден. Судью он при этом поприветствовал, передает РИА «Новости».

Кроме того, на прием отказались пустить мэра городка Проспект-Парк Мухамеда Хайрулу. Секретная служба заявила, что такое решение принято в связи с требованиями безопасности, но не дала пояснений.

Напомним, поведение Байдена уже не раз вызывало недовольство американцев.