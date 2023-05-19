Во время «Библионочи» решили провести литературный марафон чтений в режиме онлайн

Главным национальным мероприятием ежегодной просветительской Всероссийской акции «Библионочь» станет литературный марафон чтений, посвященный творчеству русского драматурга Александра Островского в год его 200-летия совместно с всероссийским проектом «Русские чтения».

В рамках акции «Библионочь» запланировано более 4 тыс. событий. Всего по стране в режиме реального времени в мероприятиях примут участие более 6 тыс. учреждений, расположенных в 89 субъектах России.

«Россия многие годы была и по-прежнему остается одной из самых читающих стран. Мы по праву гордимся тем, что самая крупная сеть публичных библиотек в мире – в России. Чтение и сейчас является важнейшим элементом культуры, образа жизни интеллигентного, думающего человека, ответственной личности, уважающей историю своей страны и ее ценности. Именно поэтому «Библионочь-2023» пройдет под слоганом «Читаем вместе», акцентируя важность книг и объединяя граждан в увлекательном процессе чтения», – отметила заместитель министра культуры Российской Федерации Надежда Преподобная.

По словам замглавы ведомства, в этом году Минкультуры России совместно с профессиональным сообществом приняло решение приурочить одно из самых масштабных всероссийских мероприятий «Библионочь-2023» к общероссийскому дню библиотек, который традиционно отмечается 27 мая.

Главным национальным мероприятием станет литературный марафон чтений, посвященный творчеству великого русского драматурга Александра Островского в год его 200-летия совместно с всероссийским проектом «Русские чтения».

«Марафон пройдет по всей стране в режиме реального времени: стартует на Дальнем Востоке, а завершится на официальном старте на площадке Третьего читального зала Ленинки», – подчеркнула руководитель проекта Мария Гусарова.

К проведению акции присоединятся и библиотеки новых регионов. Директор Луганской республиканской универсальной научной библиотеки им. М. Горького Наталья Расторгуева рассказала, в «Библионочь-2023» запланирована целая серия мероприятий в библиотеках в ЛНР. Более 150 библиотек республики проведут марафоны чтения, литературные викторины, театрализованные постановки, исторические экскурсы и тематические экскурсии.