Добровольцы #МЫВМЕСТЕ подвели итоги года работы в зоне СВО

С первых дней специальной военной операции добровольцы #МЫВМЕСТЕ старались поддержать мирных жителей, дома которых подвергались постоянным обстрелам со стороны ВСУ, помочь вынужденным переселенцам и российским военнослужащим, сегодня волонтеры подводят итоги работы за год.

В мае прошлого года Федеральное агентство по делам молодежи и Ассоциация волонтерских центров согласно Указу президента Российской Федерации № 247 открыли набор добровольцев для оказания помощи мирным жителям освобожденных территорий. Так был дан старт гуманитарным миссиям #МЫВМЕСТЕ.

«Это был год невероятной сплоченности. Добровольцы России отправлялись на помощь мирным жителям освобожденных территорий, возвращались домой и снова подавали заявки на волонтера гуммиссии, чтобы не оставлять людей, для которых поддержка наших добровольцев жизненно необходима. Волонтеры #МЫВМЕСТЕ – профессионалы разных сфер деятельности – брали отпуска на работе, чтобы помогать нашим людям в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях. Искреннее желание помочь объединило миллионы людей нашей страны», – поделилась Ксения Разуваева, руководитель Росмолодежи.

За год реализовано 200 гуманитарных миссий #МЫВМЕСТЕ по направлениям: гуманитарная помощь, восстановление инфраструктуры, аварийно-спасательные работы, медицинская и психологическая помощь, социализация детей. Волонтеры помогли 700 тыс. жителей новых регионов РФ и спасли более 2 тыс. животных (среди них – львица из Мариупольского зоопарка, тигренок и медведь Гром, конь по кличке Конкурент).

«Вчера ночью в Севастополе завершилась 200-я наша миссия, – комментирует Артем Метелев, председатель Комитета Госдумы по молодежной политике и руководитель Ассоциации волонтерских центров. – Год, в течение которого мы организовываем гуманитарные миссии, связал множество жизней, историй и судеб жителей новых регионов России с волонтерами #МЫВМЕСТЕ. Наши добровольцы участвовали в восстановлении Саур-могилы – кургана в Шахтерском районе ДНР, организовывали спортивные мероприятия и помогали возобновить работу детских спортивных секций в Донецке, оказывали помощь Больнице интенсивного лечения Мариуполя. Почти непрерывно волонтеры проводили операции, занимались с детьми, отстраивали дома, лечили пациентов, помогали животным найти новых хозяев. Волонтеры #МЫВМЕСТЕ – мужественные, сильные, неравнодушные люди. В непростых условиях они готовы помогать тем, кто в этом нуждается, кому очень нужна наша поддержка».

Почти 3 тыс. добровольцев из разных регионов России стали участниками гуманитарных миссий #МЫВМЕСТЕ. Большое внимание они уделяют детям, которых важно поддержать и помочь им встать на правильный путь, поверить в свои мечты. Совместно с Российскими студенческими отрядами и Волонтерами Победы для детей из полных семей, а также для ребят из детских домов провели более 250 мероприятий, в том числе спортивные эстафеты, конкурсы, литературные чтения, патриотические акции в спортивных клубах, культурных центрах, детских санаториях, библиотеках, школах-интернатах и городских парках Луганска, Мариуполя, Донецка. Волонтеры-психологи на базе штабов #МЫВМЕСТЕ в ЛДНР, пунктов временного размещения и социальных центров провели более 1 800 консультаций со взрослыми и детьми, помогая им справляться со страхами и перманентным стрессом.

Силами активистов Народного фронта, Молодой Гвардии Единой России, Всероссийского студенческого корпуса спасателей, Волонтерской Роты Боевого Братства, волонтеров из шефствующих регионов было привезено и распределено более 11 тыс. тонн гуманитарной помощи и 6 тыс. тонн кормов для животных через гуманитарные центры, склады штабов #МЫВМЕСТЕ в ЛНР, ДНР, Херсоне и Запорожье.

Добровольцы медицинского направления, среди которых хирурги, урологи, терапевты, стоматологи, младший и средний медицинский персонал, провели более 600 операций, ухаживали за пациентами и координировали работу медицинских бригад в больницах интенсивного лечения, госпиталях и других медицинских учреждениях ЛНР, ДНР, Херсона и Запорожья.

Десятки волонтеров-учителей оказывали помощь образовательным учреждениям и досуговым центрам ДНР и ЛНР в восстановлении работы и организации обучения по российским стандартам.

«Я как психолог принимала участие в трех гуманитарных миссиях #МЫВМЕСТЕ в Мариуполе. После этого точно знаю, насколько могу быть полезна педагогам, психологам, воспитателями, директорам. Я работаю директором школы в Перми. Понимаю, что коллегам сложно психологически. Мой выбор быть волонтером осознанный. Каждая гуманитарная миссия помогла сотням людей в Харцызске и Мариуполе обрести уверенность в том, что мы вместе. А для меня каждая гуманитарная миссия стала точкой профессионального роста», – рассказала Светлана Козырева, руководитель пермского АНО «Добросердие».