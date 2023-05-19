США запретили ввозить в Россию телефоны, утюги и тостеры

США запретили ввозить в Россию ряд наименований телефонов, диктофонов и бытовой техники

США ввели запрет на ввоз в Россию ряда телефонов, диктофонов, микрофонов и бытовой техники, следует из заявления Минторга США.

В перечень входят электрические проточные или накопительные водонагреватели, электрические утюги, микроволновые печи, кипятильники, электрические кофеварки и тостеры. Также запрещено поставлять в Россию линейные телефонные аппараты, беспроводные телефоны, диктофоны и другие устройства, передает ТАСС.

Кроме того, администрация США ужесточила экспортный контроль в отношении России и Белоруссии в общей сложности на 1 224 наименования товаров.

Как указали в Минторге США, ограничения направлены на дальнейший подрыв российской и белорусской промышленных баз и их способности продолжать поддерживать военную агрессию России на Украине. В ведомстве уточнили, что правительство США производит в том числе «расширение масштабов санкций в отношении сектора российской и белорусской промышленности».

В результате вводимых ограничений поставщики не смогут направлять подпавшим под санкции Минторга США юридическим лицам американские товары без получения перед этим специальной лицензии. При рассмотрении лицензионных заявок будет действовать «презумпция отказа», то есть, скорее всего, такие заявки будут отклоняться.

Ранее вице-премьер – глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что механизм параллельного импорта продолжит действовать в 2024 году по востребованным товарам.

В среду в ФАС предложили ввести режим параллельного импорта для всех категорий товаров.