ФАС выступил за режим параллельного импорта для всех товаров

ФАС счел необходимым ввести режим параллельного импорта на все товары

Режим параллельного импорта надо ввести для всех категорий товаров, заявил руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский на итоговой коллегии ведомства.

По его словам, ФАС считает правильным разрешить параллельный импорт для всех товаров, кроме тех, чье производство локализовано в России, то есть уже созданы рабочие места и выплачиваются налоги, а производимые товары поступают на внутренний рынок, передает ТАСС.

Шаскольский добавил, что параллельный импорт подразумевает исключительно легально приобретенный оригинальный товар иностранных производителей, необходимо, чтобы качество и безопасность товара могли быть подтверждены.

Ранее вице-премьер – глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что механизм параллельного импорта продолжит действовать в 2024 году по востребованным товарам.