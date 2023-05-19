Патриарх Кирилл обсудил с мусульманами России духовные ценности на форуме «Россия – Исламский мир»

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19 мая, пятница | Последнее обновление — 13:20 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Оппозиция Грузии встретила протестом в аэропорту первый за четыре года рейс из Москвы
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Среди патриотов немало тех, кто преисполнен алармистских и даже пораженческих настроений, разочаровавшись в провале наших военных попыток решить проблему быстро и малой кровью. Но важно понимать, что время работает на нас.
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Вся история со ставшей мегапопулярной психологией очень помогает разобраться, что философия – единственная из наук, которая претендует на создание законченной картины мира и нашего места в ней.
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Отношения с Грецией у России сейчас плохие. Но они совсем не безнадежны. В стране существует большой запрос на их восстановление и развитие. Очень многие факторы подталкивают греческое общество (и даже многих политиков) в российскую сторону. И этим надо воспользоваться, усилив нашу работу на греческом направлении.
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В четверг в Симферопольском районе Крыма, на перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое с рельсов сошли восемь вагонов с зерном. В результате ЧП никто не пострадал. По сообщениям местных жителей, перед аварией прогремел взрыв
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В результате урагана «Мокко», обрушившегося в воскресенье на побережье Бангладеш и Мьянмы, более 700 человек получили ранения, несколько сотен могли погибнуть. Более 700 тыс. человек эвакуированы. Отмечается, что это самый сильный циклон с 2010 года
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На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
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Патриарх Кирилл обсудил с мусульманами России духовные ценности на форуме «Россия – Исламский мир»
Патриарх Кирилл обсудил с лидерами мусульман России и мира духовные ценности на форуме «Россия – Исламский мир» в Казани
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Патриарх Кирилл назвал безбожное секулярное общество главным вызовом XXI века и призвал к объединению христианства и ислама для совместной борьбы с этим вызовом во время выступления на заседании группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» в рамках ХIV Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum 2023» в Казани.
По его словам, христиане и мусульмане должны вместе ясно об этом говорить, это докажет, что обе религии вместе смогут противостоять «трагической тенденции развития человеческой цивилизации», которая вытесняет Бога из человеческой жизни и противопоставляет Богу иное мировоззрение, передает ТАСС.
«Если мы не хотим победы зла и установления всемирного культа греха и эгоизма, то должны дать духовный отпор этому вызову», – подчеркнул патриарх.
Глава Татарстана Рустам Минниханов в свою очередь отметил, что необходимо развивать сотрудничество между Россией и исламским миром в сфере образования, в том числе и религиозного.
«Это будет способствовать лучшему пониманию религиозных ценностей в условиях глобализации и общецивилизационного кризиса. Важно наладить тесный контакт между религиозными и светскими учебными заведениями России и государств организации исламского сотрудничества, включая регулярные студенческие и преподавательские обмены», – заключил Минниханов.
Напомним, ХIV Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: KazanForum 2023» проходит 18–20 мая в МВЦ «Казань экспо». В мероприятиях форума примут участие более 7 тыс. человек из 85 стран мира и 84 регионов России. Всего в рамках форума пройдет порядка 200 мероприятий, ожидается подписание не менее 100 соглашений.
В Армении объявили о прекращении экспорта коньяка «Арарат» в Россию
Министр экономики Армении Ваан Керобян заявил, что Ереванский коньячный завод, который выпускает алкоголь под брендом «Арарат», может прекратить поставки продукции в Россию, он принадлежит французской компании Pernod Ricard.
Пока официальной информации нет, уточнил министр, добавив, что приостановка поставок может создать проблемы, которые повлияют на закупку винограда, передает РИА «Новости».
Ранее Pernod Ricard заявила, что в конце апреля прекратила экспорт продукции всех своих международных брендов в Россию. До этого российские рестораны пожаловались на нехватку алкоголя.
Президента Грузии не выпустили в Брюссель из-за ее антигосударственных заявлений
Власти Грузии не выдали разрешение грузинскому президенту Саломе Зурабишвили на выезд в Брюссель
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Правительство Грузии не дает разрешение на визит президента Саломе Зурабишвили в Брюссель 31 мая, опасаясь ее антигосударственной риторики, заявил председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Мы опасаемся, что ее визит и сделанные во время него заявления повредят нашему стремлению получить статус кандидата в Евросоюз, поэтому лучше ограничить ее ареал», – заявил Кобахидзе журналистам.
По его словам, «правительство имеет конституционное право не дать согласие на визит президента». Ираклий Кобахидзе отметил, что президент, выступая недавно в парламенте, «сделала заявления, которые напрямую противоречат интересам Грузии получить статус кандидата в декабре».
Саломе Зурабишвили тогда подвергла резкой критике правительство и парламент Грузии, заявив, что те только формально выполняют 12 рекомендаций Брюсселя по получению статуса кандидата в члены ЕС.
Администрация президента отправила в правительство заявку на визит в конце апреля.
Ранее в Тбилиси заподозрили Россию в попытке рассорить Грузию с ЕС прямыми рейсами и отменой виз.
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Комбат Ходаковский: В Волновахе зафиксировано применение ВСУ неизвестных ракет
Командир батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский опубликовал видео последствий обстрела окрестностей Волновахи в ДНР ракетами ВСУ неустановленной модификации, которые не были сбиты системами ПВО.
По его словам, зафиксировано попадание более десятка ракет неизвестной модификации. Они практически не оставляют фрагменты при разрыве, но после них появляются мощные воронки, сообщил Ходаковский в своем Telegram-канале.
Он предположил, что это не самонаводящиеся ракеты.
Ранее появилось видео, как российские снаряды бьют по позициям ВСУ в Артемовске.
Военкоры показали, как «тонны» российских снарядов ударяют по позициям ВСУ в Артемовске
Военкоры опубликовали снятое дроном в Артемовске видео массированных ударов по позициям ВСУ
Российские военкоры опубликовали видео, снятое беспилотником ВСУ в Артемовске (Бахмуте).
В комментарии под видео, размещенном в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны», говорится, что украинский укрепрайон в Артемовске «заваливают тоннами снарядов».
Авторы канала отмечают, что это опровергает «сказочки» о «нехватке байеприпасов» (орфография источника сохранена).
Украинские националисты, как отмечается в сообщении, жалуются, что под такими массированными обстрелами приходится тяжело.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские военные контролируют лишь один район Домино в западной части Артемовска и участок частного сектора.
СМИ: Россия обрушила планы Зеленского по использованию ЗРК Patriot
Sohu: Россия обрушила планы Зеленского по использованию ЗРК Patriot
Российская сторона пресекла планы киевского режима по использованию ЗРК Patriot ударом гиперзвукового комплекса «Кинжал», считает китайское издание Sohu.
Украинский президент Владимир Зеленский давно ждал Patriot и намеревался его применять для перехвата российских ракет, так он планировал заставить Москву потерять лицо, пишет Sohu, передает РИА «Новости».
Но вместо этого российская гиперзвуковая ракета «Кинжал» ударила по переданному от Вашингтона Киеву ЗРК Patriot, что оказало большое влияние на обе стороны конфликта.
Вместе с тем это болезненно повлияло и на сами США, которые производят эти комплексы.
Напомним, российские военные нанесли массированный удар по Киеву, Минобороны России сообщало, что был поражен американский ЗРК Patriot.
Между тем американские СМИ сообщали, что Patriot при ударе не получил значительных повреждений и готов к эксплуатации.
Подразделения ВДВ перешли к активной поддержке штурмовых отрядов в боях в Артемовске
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На Донецком направлении штурмовые отряды продолжили бои по освобождению Артемовска при активной поддержке подразделений ВДВ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Ударами оперативно-тактической и армейской авиации Южной группировки войск нанесено поражение живой силе и технике противника у Часова Яра и Богдановки Донецкой народной республики (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
За сутки авиацией в этом районе совершены семь вылетов самолетов. Артиллерией выполнены 72 огневые задачи.
Общие потери противника на этом направлении составили до 200 военнослужащих и наемников, танк, три бронемашины и две самоходные артустановки «Гвоздика», отчитались в Минобороны.
Ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск на Купянском направлении поражены подразделения противника возле Новомлынска и Котляровки Харьковской области.
В результате действий подразделений 138-й и 27-й мотострелковых бригад пресечены действия двух диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Потери противника за последние сутки на этом направлении составили до 60 военнослужащих, две бронемашины, а также гаубица Д-20, перечислили в Минобороны.
На Краснолиманском направлении оперативно-тактической авиацией группировки войск «Центр» нанесено поражение живой силе и технике ВСУ рядом с Площанкой и Кузьмино Луганской народной республики (ЛНР).
Подразделениями 98-й дивизии ВДВ ликвидированы две ДРГ группы в районе Червоной Дибровы ЛНР.
За прошедшие сутки уничтожены более 75 военнослужащих, танк, четыре бронемашины, а также гаубица Д-30.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ под Угледаром. Потери противника составили до 150 военнослужащих убитыми и ранеными, боевая машина ЗРК «Стрела-10», гаубица FH70, а также американская артиллерийская система М777, сообщил Конашенков.
На Херсонском направлении в результате огневого поражения за прошедшие сутки уничтожены более 35 военнослужащих, бронемашина и три автомобиля.
Оперативно-тактической и армейской авиацией группировок войск ВС России за сутки поражены 68 артподразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 97 районах.
В районе пункта Кривая Лука ДНР уничтожена РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, подытожили в оборонном ведомстве.
МИД Сербии объявил стратегической целью развитие сотрудничества с США
Глава МИД Сербии Дачич назвал стратегической целью республики развитие сотрудничества с США
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Сербия считает стратегической задачей развитие сотрудничества с США, заявил первый вице-премьер, министр иностранных дел республики Ивица Дачич в ходе встречи с американским послом Кристофером Хиллом.
Согласно заявлению внешнеполитического ведомства Сербии, первый вице-премьер и министр иностранных дел республики Ивица Дачич подчеркнул, что стратегическим направлением Сербии является развитие сотрудничества с США в областях взаимного интереса, передает ТАСС.
В МИД республики также сообщили, что глава МИД Сербии и американский посол в ходе встречи выразили взаимное стремление к интенсификации политического диалога и обмену визитами высших государственных чиновников.
Как сообщается, в ходе встречи были обсуждены дальнейшие действия, направленные на укрепление партнерских отношений на политическом и экономическом уровнях.
В апреле глава МИД России Сергей Лавров напоминал о призывах президента США Джо Байдена бомбить Сербию.
Минобороны сообщило об уничтожении значительных запасов вооружения и боеприпасов ВСУ
Украинские военные потеряли значительные запасы боеприпасов в результате высокоточных ударов ВС России, нанесенных в ночь на 18 мая, заявили в российском Минобороны.
Групповые удары высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования нанесены в течение ночи, сообщило министерство в своем Telegram-канале.
Удар нанесен по крупным складам вооружения и техники зарубежного производства и по резервам ВСУ. Цель ударов достигнута, все объекты поражены.
В результате этого были уничтожены «значительные запасы» вооружения и боеприпасов, а также пресечен выход резервов ВСУ в районы боевых действий.
Ранее Минобороны заявило, что гиперзвуковая ракета «Кинжал» уничтожила во вторник в Киеве пять пусковых установок и РЛС американского комплекса Patriot.
Дробницкий рассказал о «тонкой тактике» Белого дома в вопросе поставок F-16 Украине
Политолог Дробницкий рассказал о спорах между Белым домом, Конгрессом и Пентагоном из-за F-16 для ВСУ
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В споре о поставках F-16 участвуют три стороны: Белый дом, Конгресс и Пентагон. Между ними имеется компромисс: отправлять Украине столько оружия, сколько потребуется для поддержания конфликта, но дальше есть нюансы. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Ранее группа конгрессменов направила администрации Джо Байдена письмо с просьбой разблокировать поставки ВСУ истребителей F-16.
«Администрация Байдена нацелена на то, чтобы конфликт длился долго. Задача проста: высосать из России побольше ресурсов и заметно ослабить многолетнего противника. При этом Белый дом не хочет переусердствовать, отправляя Украине слишком сильное оружие, вынуждая Москву на жесткие ответные меры», – сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
«Это довольно тонкая тактика. Однако в американской политике имеются и «ястребы». В этот раз отличилась группа из 14 членов Конгресса, которые выступили с просьбой к президенту направить ВСУ истребители F-16. Это политики, руководствующиеся агрессивной риторикой, и от них некуда деться», – отмечает эксперт.
«В принципе, Вашингтон достаточно умело использует подобных представителей высшей власти в своих целях. Их регулярные выступления – элемент давления на Россию. Грубо говоря, с их помощью в отношении Москвы делаются тонкие намеки: мол, поставлено еще не все, и скоро на поле боя окажутся новые модели вооружений», – подчеркивает собеседник.
«Скорее всего, в этот раз инициатором обращения выступила кросс-партийная группа конгрессменов. «Ястребов» хватает как в стане демократов, так и в лагере республиканцев. Еще одной стороной споров о поставке истребителей является Пентагон. Здесь важно понимать, что данная структура давно превратилась в обитель бюрократии», – акцентирует Дробницкий.
«Поэтому военные думают о деньгах. В тот момент, когда им кажется, что они могут получить новые F-16, они выступают за поставки Украине. Задача ведомства – поддерживать величину своего бюджета, следить за тем, чтобы его не ужали. Грубо говоря, есть намеченная цифра, которая уже прошла по всем планам, и ее нужно освоить», – считает эксперт.
«В принципе, все указанные стороны сошлись на шатком компромиссе, который заключается в том, что Украине необходимо регулярно поставлять вооружения, которые будут способствовать продолжению конфликта. Вокруг этого тезиса и крутится весь диалог. Таким образом, главным в вопросе о предоставлении ВСУ новой техники является внешнеполитический фактор», – подчеркивает собеседник.
«В частности, речь идет о позиции России. Если Москва будет жестко отвечать на каждую партию западного вооружения, то подобная дилемма вообще не будет стоять на повестке в США. Сейчас американцы видят, что их действия по сути остаются без ответа, соответственно, они ничего менять не станут», – резюмирует Дробницкий.
Ранее группа из 14 членов Конгресса направила администрации президента США Джо Байдена письмо с просьбой немедленно разблокировать поставки Украине истребителей F-16. Об этом сообщает издание The New York Times. Подчеркивается, что необходимость передачи подобных вооружений диктуется важностью завершения конфликта «на справедливых условиях».
«Как мы все успели убедиться, из-за первоначальной нерешительности наших союзников в отношении предоставления танков Украине, лидерство США имеет решающее значение для получения ВСУ дополнительных ресурсов и новых возможностей», – заявили политики в письме, составление которого координировал конгрессмен Джаред Голден, демократ из штата Мэн.
До этого в Пентагоне заявили, что ведомство не станет возражать против передачи другими странами Украине истребителей F-16. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на анонимного представителя организации. Подчеркивается, что ранее в министерстве обороны не раз высказывали сомнения в том, что сейчас ВСУ необходимы именно самолеты.
В свою очередь помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, когда его спросили о позиции администрации Байдена по поводу отказа Штатов передавать Украине истребители, заявил: «У меня нет сегодня новостей касательно F-16». Источник в Белом доме считает, что на отправку самолетов у Вашингтона уйдет слишком много средств из военного бюджета. Кроме того, в данных моделях имеются засекреченные системы.
Напомним, британский премьер Риши Сунак заявил, что Лондон и Амстердам договорились о создании коалиции по закупке истребителей F-16 для нужд киевского режима.
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МИД назвал условия продления зерновой сделки после 17 июля
МИД: Зерновая сделка будет прекращена 17 июля в случае невыполнения требований России
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Россия подтверждает продление «черноморской инициативы» по вывозу украинского продовольствия еще на два месяца, до 17 июля включительно, без внесения каких-либо изменений, заявил МИД РФ.
В заявлении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства, говорится, что соглашение будет действовать до конца 120-дневного цикла, а в целом после подписания 22 июля 2022 года в Стамбуле меморандума между Россией и ООН, направленного на нормализацию отечественного сельхозэкспорта, пройдет ровно год.
При этом Москва сохраняет принципиальные оценки реализации Стамбульских соглашений: до сих пор выполняется только «черноморская инициатива» за исключением экспорта аммиака. Конкретный прогресс по Меморандуму Россия – ООН отсутствует, констатирует внешнеполитическое ведомство.
МИД сообщил также, что с заявленной гуманитарной составляющей «сделки» есть «явные проблемы». Украинское зерно, по информации российской стороны, вывозится по морскому коридору преимущественно в государства с высоким уровнем доходов и выше среднего, включая «сытые» европейские рынки. Подчеркивается, что нуждающиеся страны получают «абсолютный мизер» – 2,5% (722 тыс. тонн) от общего числа в 30 млн тонн, вывезенных из украинских портов за девять месяцев.
Блокируются поставки российской продукции, даже безвозмездная передача удобрений беднейшим странам, сказано в заявлении. Вместе с тем Запад продолжает много и громко заявлять о глобальной продовольственной безопасности и угрозах голода, отмечает Москва.
Российское внешнеполитическое ведомство вновь напомнило, в первую очередь Соединенным Штатам, ЕС и Британии, которые так «пекутся» о продовольственной безопасности, о необходимости реального изъятия российских удобрений и продовольствия из-под односторонних санкций. Системными задачами, как подчеркивает МИД, является переподключение «Россельхозбанка» к системе SWIFT, поставки запчастей, разблокирование транспортной логистики и страхования, реанимирование аммиакопровода «Тольятти – Одесса» и «разморозка» активов российских компаний.
Зерновая сделка будет прекращена после 17 июля, если данные требования не будут выполнены, заключил МИД России.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия поддержала продление зерновой сделки на два месяца, потому что они будут решающими.
Соавтор программы «Уральские пельмени» Игорь Истомин погиб в зоне СВО
Один из авторов песен и текстов юмористической программы «Уральские пельмени» Игорь Истомин погиб в зоне проведения специальной военной операции, пишут СМИ со ссылкой на знакомую погибшего музыканта Лейлу Расулову.
Расулова сообщила, что Истомин отправился на спецоперацию добровольцем год назад. Жене и близким сказал, что уезжает на заработки, пишет RT со ссылкой на издание «Екатеринбург онлайн».
Сообщается, что спустя некоторое время артист перестал выходить на связь. Его объявили без вести пропавшим.
Семье стало известно о смерти 51-летнего барда спустя почти год.
Похоронили Истомина в Екатеринбурге с воинскими почестями.
Ранее сообщалось, что при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине погиб сын бывшего министра спорта Крыма Георгия Шестака Денис Шестак.
В Пентагоне сообщили о восстановлении ЗРК Patriot на Украине
Пентагон заявил, что поврежденный на Украине ЗРК Patriot отремонтировали и вернули в рабочее состояние
Зенитный ракетный комплекс Patriot удалось полностью отремонтировать после того, как по нему был нанесен удар, сообщила пресс-секретарь Министерства обороны США Сабрина Сингх.
По ее словам, была повреждена одна система ПВО, но ее удалось отремонтировать, сейчас она полностью вернулась в рабочее состояние, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что ВС России ударом гиперзвуковой ракеты «Кинжал» поразили в Киеве комплекс Patriot. Сейчас Киев располагает двумя ЗРК Patriot.
Умер актер «Глухаря» Рустам Уразаев
Российский и узбекский актер и режиссер, член Союза кинематографистов России Рустам Уразаев умер в возрасте 65 лет.
О его смерти стало известно 18 мая, о причинах смерти не сообщается, передает ТАСС со ссылкой на «Российскую газету».
Уразаев снимался в фильмах «Глухарь», «Знахарь», «Рок-н-ролл для принцесс», а также выступал в качестве режиссера в сериалах «След», «Меч», «Женские истории» и других.
Ранее сообщалось о смерти советского актера Владимира Кузнецова.
Еврокомиссия выступила против равноправных переговоров России и Украины
Глава ЕК фон дер Ляйен выступила против равноправных переговоров России и Украины
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на полях саммите «Большой семерки» в Японии призвала не признавать любые мирные инициативы, предусматривающие равноправные переговоры России и Украины.
Фон дер Ляйен, в частности, высказалась в поддержку «мирной формулы» украинского президента Владимира Зеленского и призвала отвергать любое уравнивание Москвы и Киева за столом переговоров, передает РИА «Новости».
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва была готова заключить договор об урегулировании конфликта с Киевом на невыгодных для себя условиях, но Украина выкинула в корзину этот проект мирного договора.
Посол США обвинила Россию в «историческом унижении» грузин
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История взаимоотношений России и Грузии «полна нарушенных обещаний и унизительного давления» на грузин, заявила на конференции в Тбилиси посол США в Грузии Келли Дегнан, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
По ее словам, «следует защитить Грузию от последней попытки России вернуть ее в свою тень».
«США и ЕС должны твердо стоять рядом с Грузией, как мы твердо поддерживаем Украину», – сказала она.
Дегнан заявила, что «Россия сеет в Грузии страх и паранойю, но грузинский народ сопротивляется неоимпериалистическим попыткам России».
Посол обвинила Россию в попытках «подорвать отношения США с народом Грузии, который видит себя частью Европы».
Она назвала несколько дат, которые, по ее мнению, отражают «унизительное» отношение России к Грузии.
Это год советизации Грузии – 1921, студенческих митингов в Тбилиси за конституционный статус грузинского языка – 1978, разгона Советской армии мирной демонстрации в Тбилиси, что привело к жертвам, – 1989, войны 2008, а также мартовских выступлений этого года против закона об иностранных агентах.
«Сегодня Грузия близка, как никогда прежде, к цели своей европейской интеграции, – заявила Дегнан. – Мы должны поддержать Грузию против агрессора и вместе с ней победить кампанию российского устрашения».
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