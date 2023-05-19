Украинские силы начали обстрел Энергодара

Глава движения «Мы вместе с Россией» Рогов: ВСУ с утра ведут обстрел Энергодара

Украинские военные с утра пятницы обстреливают город Энергодар Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Как уточнил Рогов в Telegram, с 6.00 украинские силы наносятся удары по Энергодару из тяжелых видов вооружений. Зафиксировано не менее пяти прилетов снарядов: два попадания в черте Энергодара, три – за его пределами.



Один из снарядов попал в КПП на въезде в город. Осколки попали в автомобиль местных жителей.

В Энергодаре находится Запорожская АЭС. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, прорыв дамбы в Каховском водохранилище может помешать ее нормальной работе и создаст риски для ядерной безопасности. Сейчас уровень воды в водохранилище превышает критическую отметку на 2,5 метра. До 2014 года украинские власти старались не допустить «второго Чернобыля», но сейчас обстрелы ВСУ мешают персоналу станции проводить профилактические меры для недопущения катастрофы.