Украина создает «вторую Фукусиму» посреди Днепра

Сильный паводок и обстрелы ВСУ угрожают превращением ЗАЭС во «вторую Фукусиму»

Прорыв дамбы в Каховском водохранилище может помешать нормальной работе Запорожской АЭС (ЗАЭС) и создаст риски для ядерной безопасности. Сейчас уровень воды в водохранилище превышает критическую отметку на 2,5 метра. До 2014 года украинские власти старались не допустить «второго Чернобыля», но сейчас обстрелы ВСУ мешают персоналу станции проводить профилактические меры для недопущения катастрофы. Насколько надежно защищена АЭС от наводнения и как Россия может избежать самого негативного сценария?

Возможный прорыв дамбы из-за рекордно высокого уровня воды в Каховском водохранилище приведет к затоплению территории Запорожской АЭС. Об этом предупредил советник гендиректора Росэнергоатома Ренат Карчаа. По его словам, «будут затоплены силовые кабельные линии брызгальных бассейнов (устройства для охлаждения воды) и насосные установки», в результате чего возникнут «функциональные проблемы для эксплуатации» АЭС, а также «риски для ядерной безопасности».

Местные власти сообщали ранее, что уровень воды в Каховском водохранилище поднялся до критической отметки – до 17 м, на 2,5 м выше нормы в районе населенных пунктов Каменка-Днепровская и Великая Знаменка на левом берегу Днепра. Побит антирекорд минувшей зимы. Причина – половодье и неконтролируемый сброс воды с подконтрольных киевским властям ГЭС выше по течению, а также обстрелы украинской стороной Каховской ГЭС.

Карчаа не исключает затопления не менее трех крупных населенных пунктов: Каменка-Днепровская, Благовещенка и Водяное. По его словам, если украинская сторона не прекратит обстрелы и не позволит ремонтировать поврежденные их артиллерией перекрытия дамбы, придется проводить эвакуацию местных жителей – в указанных населенных пунктах проживает 15–18 тыс. человек.

Запорожская АЭС перешла под контроль России в первые дни после начала спецоперации на Украине в феврале прошлого года. В октябре 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ о переходе ЗАЭС в российскую юрисдикцию. Теперь станция управляется АО «Росэнергоатом», который намерен полностью перевести ЗАЭС на российские стандарты к 2030 году.

Станция расположена на берегу Каховского водохранилища на Днепре, недалеко от Энергодара в Запорожской области, которая в сентябре прошлого года вошла в состав России. Сейчас ЗАЭС генерирует энергию для поддержания безаварийного функционирования собственных реакторов. Три из четырех линий электропередачи, по которым энергия поступала в Запорожскую, Николаевскую, Херсонскую и Одесскую области, разрушены.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) придерживается позиции, что ЗАЭС не должна подвергаться атакам, а также использоваться для нанесения ударов по позициям вооруженных сил Украины (ВСУ). В марте глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил о разработке новой концепции защиты Запорожской АЭС. Он неоднократно жаловался на регулярные обстрелы вокруг станции.

«Текущая ситуация на ЗАЭС вряд ли приведет к ядерной катастрофе. В настоящий момент работа станции заморожена – реакторы остановлены, соответственно, большая часть тепла из них уже вышла. Однако обстановка все равно остается крайне напряженной», – считает Алексей Анпилогов, эксперт в сфере атомной энергетики, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

«Затопление атомного объекта всегда несет ряд опасностей. Если при повышении уровня воды противник предпримет диверсию на линии электропередач, реакторы перестанут охлаждаться. Напомню, по схожему сценарию развивалась трагедия на Фукусиме. Но там для охлаждения станции использовали морскую воду, в нашем случае есть возможность брать воду из Днепра», – отмечает эксперт.

«В любом случае ситуацию придется исправлять экстренными мерами, в частности за счет использования передвижных насосов. Стоит отметить, что на ЗАЭС есть штатные механизмы защиты: проводятся противопаводковые мероприятия, имеются резервные системы питания. Кроме того, реакторы обладают внешней герметичной оболочкой. Все это позволит свести к минимуму потенциальные последствия от затопления», – заключил Анпилогов.

«Когда Запорожскую АЭС проектировали, то учитывали все возможные сценарии с наводнениями. Кроме этого, еще до Евромайдана ЗАЭС прошла постфукусимские стресс-тесты, где этот вопрос тоже рассматривался. Поэтому в мирных условиях станция была надежно защищена от такого рода событий. К сожалению, военные действия могут усложнить персоналу борьбу за живучесть станции в экстремальных ситуациях», – добавляет директор АНО «Атоминфо-центр» Александр Уваров.

На эту тему

По его словам, каждую весну на ЗАЭС проводятся совещания о том, какие меры нужно предпринять в случае сильного паводка и выхода Днепра из берегов. Для этого изучается обстановка вокруг АЭС, определяется фронт возможных работ. «Это стандартная и рутинная операция. А во время стресс-тестов учитывали не только выход Днепра из берегов, но и прорывы плотин», – указал эксперт.

Собеседник напомнил, что до Евромайдана государственная инспекция ядерного регулирования Украины делала все от нее зависящее, чтобы не допустить в стране «второго Чернобыля», за безопасностью на ЗАЭС и остальных станциях велся пристальный контроль.

«Но сейчас в госнадзоре у них вообще какой-то клоун сидит, его поставили туда буквально перед началом СВО. Так что черт его знает, что там было в последнее время на Запорожской АЭС. До 2014 года я бы уверенно сказал, что со станцией ничего не произойдет, но сейчас я в этом не совсем уверен. Надеюсь, наши специалисты справятся с любым из вариантов. В мирное время все было хорошо, но действия украинских военных могут усложнить жизнь персоналу ЗАЭС», – предупреждает Уваров.