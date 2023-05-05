Украина создает «вторую Фукусиму» посреди Днепра

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5 мая, пятница  |  Последнее обновление — 21:59  |  vz.ru
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Россияне удивляют туроператоров своим выбором

Новый туристический сезон в России преподносит сюрпризы Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Россияне в этом году выбирают порой абсолютно неожиданные направления для отдыха. Например, резко вырос спрос на отдых в санаториях с лечением, чего никогда не было. А среди российских регионов зажглась новая звездочка там, где мало кто ожидал. Речь про ажиотажный спрос на Дагестан. А вот Крыму и Санкт-Петербургу похвастаться нечем. Что происходит с внутренним туризмом? И как он справится с тем, что россияне снова начали активно летать отдыхать за границу?  Подробности...
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Отношения России с Польшей дошли до предела

Еще недавно польские военные принимали участие в параде Победы, но ностальгировать по такому поздно ИТАР-ТАСС/ Максим Шеметов
В пользу разрыва дипломатических отношений с Варшавой выступило руководство Совбеза РФ и самого российского диппредставительства в Польше. Возможно, эти отношения доживают последние дни – и точку придется ставить сразу после Дня Победы. Но настоящий ответ полякам на их русофобские выходки должен быть иного рода.  Подробности...
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Как России ответить на атаку Киева по Кремлю

Киевский режим атаковал Кремль в преддверии Дня Победы кадр из видео
В ночь на среду Украина атаковала Кремль двумя беспилотниками. Произошедшее квалифицировано как теракт и покушение на президента России. В чем заключаются технические особенности проведенной атаки, какова ее реальная цель и какими вариантами ответа на этот теракт располагает Россия?  Подробности...
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Как арест мэра Одессы связан с глобальным интересом России

Мэр Одессы, возможно, все еще гражданин России president.gov.ua
Переговоры о судьбе зерновой сделки, многомиллиардная торговля России, боевые действия, бизнес Романа Абрамовича, семья его бывшей жены и работа американской агентуры на Украине. Все эти обстоятельства оказались тесно переплетены в одном, на первый взгляд, мелком событии – аресте мэра Одессы Геннадия Труханова. Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Параллельный импорт пришел в Россию надолго

Александр Костров
Александр Костров, генеральный директор компании «Российско-Турецкое торговое партнерство»
Какие товары импортируют в Россию по схемам параллельного импорта через Турцию, ОАЭ, Китай, Казахстан, Беларусь, Армению, Киргизию, Узбекистан? Какие есть альтернативы и когда параллельный импорт невыгоден? Подробности...

Польша хочет освоить Украину без присоединения Галиции

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Польша хочет стать великой державой и «освоить» Украину. Однако присоединять к себе ее западные области она едва ли станет. Разве что на Львов поляки могут позариться. Их главная цель – создать свою сферу влияния на пространстве трех морей и не допустить создания протяженной границы с Россией. Подробности...

Ковид умер, но дело его живет в Бразилии

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
В Бразилии разворачивается прекрасная история про то, как победившие «демократы» собираются посадить экс-президента страны с 200 млн жителей за несоблюдение ковидных правил. Подробности...
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Карл III доразвалит Британскую империю

У Зеленского придумали идеологию для России

Удары беспилотников по Кремлю: главное

Обсуждение: 8 комментариев
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Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики с черными дырами

Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики, известные как AM 1214-255. Эти галактики интересны тем, что содержат активные галактические ядра. Чрезвычайная яркость ядер галактик вызвана движением материи в сверхмассивных черных дырах, располагающихся в центре каждой из них. Черная дыра является причиной повышенной интенсивности излучения, особенно в рентгеновском диапазоне. Из ядер таких галактик обычно вырывается релятивистская струя (джет). Отличительной чертой многих активных галактик является переменное (от нескольких дней до нескольких часов) рентгеновское излучение. Есть указания на то, что вращающаяся галактика становится активной периодически, то есть активность — это не свойство галактики, а ее состояние
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На 60-м году жизни скончался модельер Валентин Юдашкин

2 мая на 60-м году жизни скончался модельер Валентин Юдашкин, в последние годы боровшийся с тяжелой болезнью. Юдашкин был одним из символов российской высокой моды. Он добился успеха в том числе и за рубежом, его показы проходили в ведущих мировых центрах моды
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В Туве открыли крупнейший в России буддийский монастырь

В пятницу в Кызыле открыли крупнейший в России буддийский монастырь «Тубтен Шедруб Линг» – «Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни». Монастырь возведен по инициативе родившегося в Туве главы Минобороны Сергея Шойгу
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Каким должен быть ответ России на атаку беспилотников ВСУ на Кремль?
  • Удары по центрам принятия решений

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Нужно ли в России законодательно исключить возможность смены пола в паспорте и остальных документах?
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    Персонал ЗАЭС готов к любым нештатным ситуациям, но угроза со стороны украинских военных создает неконтролируемые риски
    		  
    5 мая 2023, 21:00
    Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press
    Текст: Андрей Резчиков,
    Евгений Поздняков

    Прорыв дамбы в Каховском водохранилище может помешать нормальной работе Запорожской АЭС (ЗАЭС) и создаст риски для ядерной безопасности. Сейчас уровень воды в водохранилище превышает критическую отметку на 2,5 метра. До 2014 года украинские власти старались не допустить «второго Чернобыля», но сейчас обстрелы ВСУ мешают персоналу станции проводить профилактические меры для недопущения катастрофы. Насколько надежно защищена АЭС от наводнения и как Россия может избежать самого негативного сценария?

    Возможный прорыв дамбы из-за рекордно высокого уровня воды в Каховском водохранилище приведет к затоплению территории Запорожской АЭС. Об этом предупредил советник гендиректора Росэнергоатома Ренат Карчаа. По его словам, «будут затоплены силовые кабельные линии брызгальных бассейнов (устройства для охлаждения воды) и насосные установки», в результате чего возникнут «функциональные проблемы для эксплуатации» АЭС, а также «риски для ядерной безопасности».

    Местные власти сообщали ранее, что уровень воды в Каховском водохранилище поднялся до критической отметки – до 17 м, на 2,5 м выше нормы в районе населенных пунктов Каменка-Днепровская и Великая Знаменка на левом берегу Днепра. Побит антирекорд минувшей зимы. Причина – половодье и неконтролируемый сброс воды с подконтрольных киевским властям ГЭС выше по течению, а также обстрелы украинской стороной Каховской ГЭС.

    Карчаа не исключает затопления не менее трех крупных населенных пунктов: Каменка-Днепровская, Благовещенка и Водяное. По его словам, если украинская сторона не прекратит обстрелы и не позволит ремонтировать поврежденные их артиллерией перекрытия дамбы, придется проводить эвакуацию местных жителей – в указанных населенных пунктах проживает 15–18 тыс. человек.

    Запорожская АЭС перешла под контроль России в первые дни после начала спецоперации на Украине в феврале прошлого года. В октябре 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ о переходе ЗАЭС в российскую юрисдикцию. Теперь станция управляется АО «Росэнергоатом», который намерен полностью перевести ЗАЭС на российские стандарты к 2030 году.

    Станция расположена на берегу Каховского водохранилища на Днепре, недалеко от Энергодара в Запорожской области, которая в сентябре прошлого года вошла в состав России. Сейчас ЗАЭС генерирует энергию для поддержания безаварийного функционирования собственных реакторов. Три из четырех линий электропередачи, по которым энергия поступала в Запорожскую, Николаевскую, Херсонскую и Одесскую области, разрушены.


    Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) придерживается позиции, что ЗАЭС не должна подвергаться атакам, а также использоваться для нанесения ударов по позициям вооруженных сил Украины (ВСУ). В марте глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил о разработке новой концепции защиты Запорожской АЭС. Он неоднократно жаловался на регулярные обстрелы вокруг станции.

    «Текущая ситуация на ЗАЭС вряд ли приведет к ядерной катастрофе. В настоящий момент работа станции заморожена – реакторы остановлены, соответственно, большая часть тепла из них уже вышла. Однако обстановка все равно остается крайне напряженной», – считает Алексей Анпилогов, эксперт в сфере атомной энергетики, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    «Затопление атомного объекта всегда несет ряд опасностей. Если при повышении уровня воды противник предпримет диверсию на линии электропередач, реакторы перестанут охлаждаться. Напомню, по схожему сценарию развивалась трагедия на Фукусиме. Но там для охлаждения станции использовали морскую воду, в нашем случае есть возможность брать воду из Днепра», – отмечает эксперт.

    «В любом случае ситуацию придется исправлять экстренными мерами, в частности за счет использования передвижных насосов. Стоит отметить, что на ЗАЭС есть штатные механизмы защиты: проводятся противопаводковые мероприятия, имеются резервные системы питания. Кроме того, реакторы обладают внешней герметичной оболочкой. Все это позволит свести к минимуму потенциальные последствия от затопления», – заключил Анпилогов.

    «Когда Запорожскую АЭС проектировали, то учитывали все возможные сценарии с наводнениями. Кроме этого, еще до Евромайдана ЗАЭС прошла постфукусимские стресс-тесты, где этот вопрос тоже рассматривался. Поэтому в мирных условиях станция была надежно защищена от такого рода событий. К сожалению, военные действия могут усложнить персоналу борьбу за живучесть станции в экстремальных ситуациях», – добавляет директор АНО «Атоминфо-центр» Александр Уваров.

    По его словам, каждую весну на ЗАЭС проводятся совещания о том, какие меры нужно предпринять в случае сильного паводка и выхода Днепра из берегов. Для этого изучается обстановка вокруг АЭС, определяется фронт возможных работ. «Это стандартная и рутинная операция. А во время стресс-тестов учитывали не только выход Днепра из берегов, но и прорывы плотин», – указал эксперт.

    Собеседник напомнил, что до Евромайдана государственная инспекция ядерного регулирования Украины делала все от нее зависящее, чтобы не допустить в стране «второго Чернобыля», за безопасностью на ЗАЭС и остальных станциях велся пристальный контроль.

    «Но сейчас в госнадзоре у них вообще какой-то клоун сидит, его поставили туда буквально перед началом СВО. Так что черт его знает, что там было в последнее время на Запорожской АЭС. До 2014 года я бы уверенно сказал, что со станцией ничего не произойдет, но сейчас я в этом не совсем уверен. Надеюсь, наши специалисты справятся с любым из вариантов. В мирное время все было хорошо, но действия украинских военных могут усложнить жизнь персоналу ЗАЭС», – предупреждает Уваров.
     
     
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