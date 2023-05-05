Рогов объяснил необходимость вывоза детей и стариков из опасной части Запорожской области

Рогов: Наиболее уязвимые категории жителей Запорожской области будут перемещены на юг региона

В последние дни резко возросла интенсивность обстрелов Запорожской области со стороны ВСУ. Оставлять людей и, главное, детей в опасности было бы преступлением с нашей стороны, сказал газете ВЗГЛЯД председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее врио главы Запорожской области Балицкий объявил о частичном вывозе жителей 18 прифронтовых населенных пунктов.

«Частичный вывоз людей – это вынужденное решение. Дело в том, что интенсивность обстрелов этих территорий резко возросла, вдоль линии боевого соприкосновения ежедневно ВСУ наносят удары по Токмаку, Васильевке, Михайловке, Малой Белозерке, Розовке и другим населенным пунктам», – рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Особняком в списке городов стоит Энергодар. Это, пожалуй, один из самых крупных населенных пунктов. И помимо опасности обстрелов, там на постоянной основе фиксируются попытки высадки десанта ВСУ. Также мы опасаемся возможной аварии, которую пытается устроить противник прорывом дамбы», – пояснил собеседник.

«К сожалению, во всех обозначенных для вывоза населенных пунктах в последние дни выросло и число жертв среди мирного населения. Недавно в Знаменке был прилет по школе, в итоге один сотрудник погиб, еще один пострадал. Чудом не задело детей. В целом несовершеннолетних приходится эвакуировать прямо в момент обстрелов, зачастую они находятся в подвалах. Так больше продолжаться не может», – заявляет эксперт.

«В итоге было принято решение спасать людей как можно скорее. Уже сейчас идет окончательное формирование списков, туда попадут особо уязвимые социальные категории – пожилые люди, инвалиды и родители с детьми. В ближайшее время их увезут из прифронтовой части региона вглубь, на юг области. Подчеркну, никого за пределы Запорожской области вывозить не будут», – акцентирует Рогов.

«Социальные службы у нас в регионе работают оперативно, поэтому определить нуждающихся не составит труда. Всех обеспечат средствами для организованного вывоза, предоставят транспорт, охрану, будет единовременная выплата и горячее питание», – объясняет он.

«По предварительным оценкам, вывезти придется несколько десятков тысяч людей. Когда они смогут вернуться домой, пока сказать сложно, ведь многое зависит от успехов наших ребят на фронте. Примечательно, что уже сейчас украинские паблики начинают раздувать их любимую тему о том, что мы якобы крадем детей. Украина настолько переживает о детях, что ежедневно пытается убить их прицельным огнем», – отметил Рогов.

Ранее врио главы Запорожской области Балицкий объявил о частичном вывозе жителей 18 прифронтовых населенных пунктов. В перечень попали Тимошовка, Смирново, Тарасовка, Орлянское, Молочанск, Куйбышево, Пришиб, Токмак, Малая Белозерка, Васильевка, Великая Белозерка, Днепрорудное, Михайловка, Каменка-Днепровская, Энергодар, Пологи, Конские Раздоры и Розовка.

Он пояснил, что такая мера необходима, так как усилились обстрелы ВСУ населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения. «В связи с этим мною принято решение убрать в первую очередь детей с родителями, пожилых людей, инвалидов, пациентов лечебных учреждений от огневого воздействия противника и переместить с прифронтовых территорий вглубь области», – написал Балицкий в Telegram.

«Дети старшего школьного возраста продолжат обучение в образовательных учреждениях, чтобы закончить учебный год, малыши пройдут оздоровление и отдых в детских лагерях», – указал врио главы региона.

Обстановка в регионе обостряется в преддверии украинского контрнаступления. Так, накануне стало известно о скоплении сил ВСУ на передовой в Запорожской области. По словам Рогова, украинские военные будут придерживаться тактики проведения разведки боем с целью пробить брешь в первой линии российской обороны, после чего бросить основные силы для прорыва и полномасштабного наступления.

Рогов отметил, что о планах ВСУ российское командование знает и ожидает удара по городу Токмаку, однако заверяет, что попытка контрнаступления ВСУ может стать началом конца для всей Украины.

Также сообщалось, что российские силы в результате удара по подконтрольному Киеву городу Запорожье поразили три объекта, используемых ВСУ для ведения боевых действий. По словам Рогова, речь идет об объектах, находящихся выше ДнепроГЭС, на обоих берегах Днепра. В среду также была отражена атака украинских войск в Запорожской области в районе Орехова, противник с потерями отступил на исходные позиции.