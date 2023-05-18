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Возобновлен пропуск судов в порты Украины
ООН: СКЦ в Стамбуле возобновил пропуск судов в порты Украины
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Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле впервые с 4 мая одобрил проход трех новых судов в порты Украины, заявил заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.
Хак подчеркнул, что три судна отправятся в Одессу и Черноморск, еще три – идут из портов Украины, при этом два корабля будут проверять в Стамбуле. Одно судно стояло в одном из украинских портов с марта 2022 года, но теперь покидает Украину, передает ТАСС.
Представитель генсека ООН призвал стороны обеспечить одобрение прохода судов во все три порта, чтобы полностью использовать потенциал и удовлетворить существующие потребности.
Ранее в МИД России заявили, что «черноморская инициатива» по вывозу украинского продовольствия продлена еще на два месяца, до 17 июля включительно, без внесения каких-либо изменений.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия поддержала продление зерновой сделки на два месяца, потому что они будут решающими.
В Минобороны заявили об уничтожении РЛС и пяти пусковых установок Patriot в Киеве
Минобороны: По достоверно подтвержденным данным комплекс «Кинжал» полностью уничтожил РЛС и пять пусковых установок ЗРК Patriot
Гиперзвуковая ракета «Кинжал» уничтожила во вторник в Киеве пять пусковых установок и РЛС американского копмлекса Patriot, заявили в Минобороны России.
В ведомстве заявили, что, по достоверно подтвержденным данным, 16 мая гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» полностью уничтожил многофункциональную радиолокационную станцию, а также пять пусковых установок зенитного ракетного комплекса Patriot, передает ТАСС.
Напомним, утром вторника российские силы нанесли самый массированный удар по Киеву. Военные объекты в украинской столице атаковали ракетами «Кинжал» и «Калибр». По данным Минобороны, «Кинжалом» был поражен американский зенитно-ракетный комплекс Patriot.
Американский полковник: Россия знает места скопления бронетехники НАТО на Украине
Полковник Макгрегор похвалил действия российской разведки на Украине
Сильные взрывы под Киевом во время ракетных ударов могут свидетельствовать о том, что Россия уничтожила важные цели ВСУ, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
По его словам, уничтожение целей под Киевом может говорить о том, что российская разведка работает отлично. ВС России знают о местах скопления бронетехники из Германии, США и Британии, передает РИА «Новости».
Макгрегор уточнил, что основные удары пришлись на склады хранения боеприпасов и пункты нахождения StormShadow и Patriot. Полковник заявил, что, поражая ЗРК, Москва хочет ослабить противовоздушную оборону Украины для более интенсивной работы авиации.
Ранее сообщалось, что гиперзвуковая ракета «Кинжал» уничтожила в Киеве РЛС комплекса Patriot.
Новые взрывы прозвучали на Украине
Взрывы прогремели в нескольких регионах Украины
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В Киеве и Киевской области, а также еще в нескольких регионах Украины прозвучали взрывы, сообщают украинские СМИ.
Воздушная тревога в ночь на четверг была объявлена на всей территории Украины. Поступили сообщения о взрывах в Кировоградской области, Кременчуге (Полтавская область), Винницкой, Хмельницкой и Житомирской областях, а также в Киеве и Киевской области, передает ТАСС.
Киевские власти сообщили, что в городе работала система ПВО. По словам мэра города Виталия Кличко, несколько взрывов прозвучали в Дарницком, Днепровском и Деснянском районах Киева. Зафиксировано падение обломков в Дарницком районе.
Как пишут «Военкоры Русской Весны», украинская сторона утверждает, что в результате падения обломков произошло возгорание нежилого здания в Деснянском районе.
Утром в четверг воздушная тревога была отменена во всех регионах Украины, а также на контролируемых украинскими войсками частях ДНР, Запорожской и Херсонской областей.
Напомним, в Одессе прогремело от пяти до десяти взрывов. Также сообщалось о взрывах в Харькове и Харьковской области.
Лукашенко: Украина выкинула в корзину абсолютно невыгодный России проект мирного договора
Лукашенко: Россия была готова заключить перемирие на невыгодных условиях, но Киев выкинул этот проект мирного договора
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Москва была готова заключить договор об урегулировании конфликта с Киевом на невыгодных для себя условиях, но Украина выкинула этот проект мирного договора, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Лукашенко напомнил, что изначально Москва и Киев пытались договориться мирно: первые три раунда переговоров прошли в Минске, а позже диалог продолжился в Турции.
«На стол положили проект договора. Если бы Россия сейчас его читала, она бы с ума сошла. Он абсолютно был невыгоден России. Но Россия согласилась», – заявил Лукашенко, передает БелТА. При этом, по его словам, после того как Москва дала согласие на мирные инициативы, договор «был выброшен в корзину».
Белорусский президент выразил мнение, что сторонам конфликта следует вернуться к диалогу и составить новый план урегулирования, чтобы завершить военные действия.
Ранее Лукашенко предположил, что заявления Киева о готовящемся контрнаступлении могут быть дезинформацией, поскольку украинская сторона проигрывает российской по численности и технике в пять раз.
Подразделения ВДВ перешли к активной поддержке штурмовых отрядов в боях в Артемовске
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На Донецком направлении штурмовые отряды продолжили бои по освобождению Артемовска при активной поддержке подразделений ВДВ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Ударами оперативно-тактической и армейской авиации Южной группировки войск нанесено поражение живой силе и технике противника у Часова Яра и Богдановки Донецкой народной республики (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
За сутки авиацией в этом районе совершены семь вылетов самолетов. Артиллерией выполнены 72 огневые задачи.
Общие потери противника на этом направлении составили до 200 военнослужащих и наемников, танк, три бронемашины и две самоходные артустановки «Гвоздика», отчитались в Минобороны.
Ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск на Купянском направлении поражены подразделения противника возле Новомлынска и Котляровки Харьковской области.
В результате действий подразделений 138-й и 27-й мотострелковых бригад пресечены действия двух диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Потери противника за последние сутки на этом направлении составили до 60 военнослужащих, две бронемашины, а также гаубица Д-20, перечислили в Минобороны.
На Краснолиманском направлении оперативно-тактической авиацией группировки войск «Центр» нанесено поражение живой силе и технике ВСУ рядом с Площанкой и Кузьмино Луганской народной республики (ЛНР).
Подразделениями 98-й дивизии ВДВ ликвидированы две ДРГ группы в районе Червоной Дибровы ЛНР.
За прошедшие сутки уничтожены более 75 военнослужащих, танк, четыре бронемашины, а также гаубица Д-30.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ под Угледаром. Потери противника составили до 150 военнослужащих убитыми и ранеными, боевая машина ЗРК «Стрела-10», гаубица FH70, а также американская артиллерийская система М777, сообщил Конашенков.
На Херсонском направлении в результате огневого поражения за прошедшие сутки уничтожены более 35 военнослужащих, бронемашина и три автомобиля.
Оперативно-тактической и армейской авиацией группировок войск ВС России за сутки поражены 68 артподразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 97 районах.
В районе пункта Кривая Лука ДНР уничтожена РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, подытожили в оборонном ведомстве.
Американский эксперт назвал основной признак начала украинского контрнаступления
Военный эксперт Мэтрик: Главным признаком начала украинского контрнаступления станет концентрация западной техники на передовой
Главным признаком начала украинского контрнаступления станет концентрация всей западной техники на передовой, заявил Business Insider военный эксперт, сотрудник оборонной программы Центра новой американской безопасности Эндрю Мэтрик.
Основным признаком наступления украинских войск станет скопление западной техники и ее использование на передовой, заявил Мэтрик в комментарии Business Insider.
Эксперт также выразил мнение, что официальный Киев объявит о контрнаступлении, когда это станет очевидным. При этом Мэтрик указал, что не может точно сказать, насколько украинский план сработает, сообщает Ura.ru.
Пока неясно, сколько именно западной бронетехники Украина уже получила, так как некоторые учения еще продолжаются, а ряд систем все еще находятся в стадии поставки. Однако генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в конце апреля заявил, что Киеву было поставлено более 1,5 тыс. единиц бронетехники, 230 танков и «огромное количество боеприпасов».
Тем временем подполковник американской армии Дэниел Дэвис заявил, что вооруженные силы Украины не смогут вытеснить российские войска с занятых позиций, несмотря на заявления президента республики Владимира Зеленского.
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FT: У Киева осталось пять месяцев на попытки переломить ситуацию в конфликте
Financial Times: В США считают, что следующие пять месяцев станут для Украины решающими в конфликте с Россией
Вашингтон рассчитывает, что у Киева осталось пять месяцев на то, чтобы переломить ситуацию в конфликте с Россией в свою пользу, пишет Financial Times.
Вашингтон рассматривает следующие пять месяцев как решающие для исхода конфликта на Украине. По мнению США, после этого у Киева не останется реальных шансов изменить ситуацию, пишет Financial Times со ссылкой на близкие к американским властям источники.
Причиной для таких опасений украинских союзников служит то, что уровень поддержки Киева почти достиг своего максимума. Кроме того, высокопоставленные европейские чиновники все больше обеспокоены поставками в следующем году, поскольку в США стартует вызывающая разногласия президентская кампания. Европейские союзники сомневаются, что США смогут выполнить одобренный в 2022 году пакет помощи в 48 млрд долларов, особенно потому, что это требует очередного голосования в Конгрессе этой осенью на фоне более пристрастных дебатов о войне, отмечает издание.
Судя по предварительным договоренностям, Киеву хватит военной техники и вооружения именно на пять месяцев. Еще один из американских чиновников предположил, что текущий уровень поддержки Украины не продержится больше одного года или двух лет. «Мы не можем вечно поддерживать один и тот же уровень помощи», – заявил он, передает телеканал «360».
Ранее источник сообщал, что если к началу осени Киев не продемонстрирует каких-либо успехов в ходе конфликта с Москвой, международное сообщество начнет оказывать на Запад серьезное давление, чтобы усадить Россию и Украину за стол переговоров.
Группировки российских войск «Центр» и «Запад» рассказали об ударах по ВСУ
Начальники пресс-центров группировок российских войск Савчук и Зыбинский рассказали об ударах по ВСУ
Нанесены удары по сосредоточению личного состава вооруженных сил Украины на Краснолиманском и Купянском направлениях, сообщили начальники пресс-центров группировок российских войск «Центр» и «Запад» Александр Савчук и Сергей Зыбинский.
На Краснолиманском направлении поражены командные наблюдательные пункты противника, уничтожены гаубица «Мста-Б» и расчет миномета ВСУ. У Серебрянского лесничества авиация нанесла удар по перемещавшейся штурмовой группе 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Также было вскрыто перемещение личного состава и техники 66-й механизированной бригады ВСУ. Российская ПВО сбила БПЛА «Фурия», «Лелека-100» и «Валькирия», передает ТАСС.
На Купянском направлении российская авиация атаковала 14-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ и подразделения территориальной обороны. Артиллерия уничтожила минометный расчет у Синьковки, а также склад с боеприпасами в районе населенных пунктов Берестовое и Кисловка. ПВО России уничтожила три «Фурии» ВСУ, передает РИА «Новости».
Напомним, официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что на Купянском направлении потери противника составили порядка 115 военнослужащих за сутки, на Краснолиманском направлении – более 70.
Спецпредставитель Китая разъяснил Киеву позицию Пекина по украинскому кризису
Спецпредставитель Китая Ли Хуэй в Киеве разъяснил позицию Пекина по урегулированию украинского кризиса
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В ходе визита в Киев спецпредставитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй изложил украинским властям позицию Пекина по поводу политического урегулирования кризиса на Украине, сообщил МИД Китая.
Ли Хуэй встретился с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком и руководителем МИД Украины Дмитрием Кулебой. Визит проходил 16–17 мая, передает ТАСС.
Как сообщает МИД Китая, Ли Хуэй заявил, что для урегулирования ситуации нет «панацеи», сторонам конфликта необходимо «накапливать взаимное доверие и создавать условия для мирных переговоров», передает РИА «Новости».
Пекин выразил готовность оказать помощь международному сообществу в формировании «наибольшего общего знаменателя» для урегулирования на основе позиции Китая, представленной ранее. Кроме того, Пекин готов прилагать собственные усилия для восстановления мира. Китайский МИД заявил, что «при урегулировании сложившегося гуманитарного кризиса Китай будет неизменно играть конструктивную роль, действуя по-своему».
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что положения мирного плана Китая могут быть взяты за основу урегулирования на Украине, когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве.
Серия сильных взрывов прогремела в Одессе
Не менее пяти сильных взрывов прогремели в Одессе
В нескольких регионах Украины объявлена воздушная тревога, как минимум пять сильных взрывов прогремели в Одессе, сообщают украинские СМИ.
Сообщения как минимум о пяти взрывах в Одессе поступили в течение 20 минут, передает ТАСС.
Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщает, что взрывов было около десяти.
Воздушная тревога была объявлена в Одесской, Николаевской, Харьковской областях Украины, а также на остающейся под контролем украинских войск части Херсонской области, передает РИА «Новости».
Напомним, в Сети опубликовано видео, на котором запечатлены кадры удара крылатыми ракетами Вооруженных сил России по украинскому складу боеприпасов в Николаеве.
Лукашенко назвал «контрнаступ» ВСУ безумством и дезинформацией
Президент Белоруссии Лукашенко назвал «контрнаступ» ВСУ безумством и дезинформацией
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко предположил, что заявления Киева о готовящемся контрнаступлении могут быть дезинформацией, поскольку украинская сторона проигрывает российской по численности и технике в пять раз.
«Много сейчас говорят: «Контрнаступ, контрнаступ!» – заявил Лукашенко, предположив, что в данном случае может иметь место дезинформация. По его словам, «никакого «контрнаступа» … нет и быть не может. Это просто безумство».
Белорусский президент, в частности, заявил, что украинские войска проигрывают российским по численности и технике в пять раз. Однако, уверен Лукашенко, Киев продолжает нагнетать ситуацию и вводит своих граждан в заблуждение, пишет БелТА.
Он добавил, что сторонам конфликта следует начать вести диалог, однако этого не происходит из-за позиции Киева, который выдвигает предварительные условия, чтобы «не допустить никаких переговоров».
Ранее военный эксперт, сотрудник оборонной программы Центра новой американской безопасности Эндрю Мэтрик заявил, что главным признаком начала украинского контрнаступления станет концентрация всей западной техники на передовой.
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Советник главы ДНР подчеркнул отсутствие значимых прорывов ВСУ
Советник главы ДНР Гагин указал на отсутствие значимых прорывов ВСУ на линии боевого соприкосновения
На линии боевого соприкосновения нет значимых прорывов российской обороны вооруженными силами Украины, ВСУ нигде не добились «существенного результата», заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.
Гагин отметил, что «колоссальных прорывов, обещанных украинской стороной, нет», но не следует недооценивать Киев. Подчеркивается, что Украина получила технику для контрнаступления, которое «в любом случае состоится». По мнению Гагина, сейчас Украина «прощупывает линию фронта и ищет слабые места», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 1».
Комментируя уничтожение американских ЗРК Patriot в Киеве, Гагин указал, что «это выявило некоторые минусы в работе самой системы Patriot». Он отметил, что ЗРК «был уничтожен достаточно несложно». Гагин предположил, что ВКС «смогут повторить этот успех». Он полагает, что «это, скорее всего, скажется на возможных поставках других таких же систем из стран НАТО для Украины», а также «в принципе на поставках вооружений».
Особенно потеря Patriot должна сказаться на поставках «новейших высокоточных» вооружений, поскольку Украина их «ежедневно теряет», причем не только в бою – российские войска «захватывают целиком подобные изделия, а это уже влечет за собой возможности потери технологий», сказал Гагин.
Напомним, сообщалось, что ВСУ начали «ползучее контрнаступление», маскируя главный удар серией мелких.
Россия потребовала от ООН отреагировать на слова Буданова об убийстве россиян
Постпредство России потребовало от ООН должным образом отреагировать на слова Буданова об убийстве россиян
Руководству структур и информационным службам ООН необходимо должным образом отреагировать на призывы главы украинской военной разведки Кирилла Буданова к убийствам российских граждан, заявило постпредство России при ООН.
Как указало постпредство в Telegram, «руководство ООН, по сути, никак не отреагировало на высказывания» Буданова. Россия обвинила офис генсека в попытках «прикрыться общими словами о недопустимости любых терактов» и «поставить под вопрос подлинность преступных заявлений». В связи с такой позицией в постпредстве усомнились в профессионализме сотрудников секретариата ООН, а также указали на их «политическую ангажированность». Постпредство призвало ООН «воздержаться от двойных стандартов в своих политических оценках».
Напомним, российская сторона распространила в Совбезе ООН письменное заявление в связи со словами главы ГУР украинского Минобороны Кирилла Буданова об убийстве россиян по всему миру. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя признания Буданова в причастности Украины к терактам, заявил, что «не видел цитату», но выступил с осуждением любых террористических актов.
«Панцирь» доработали с учетом опыта СВО
«Высокоточные комплексы» сообщили о доработке «Панциря» с учетом опыта СВО и борьбы с HIMARS
ЗРПК «Панцирь» доработан с учетом опыта эксплуатации в ходе специальной военной операции на Украине, сообщили в холдинге «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех) на выставке Milex 2023.
В ответ на вопрос о доработке ЗРПК для перехвата снарядов РСЗО HIMARS и других получаемых Украиной ракет в холдинге заявили, что «все необходимые доработки внедрены» с учетом «боевой эксплуатации».
Минобороны России сообщало, что расчеты «Панцирей», участвующие в СВО, каждую смену обнаруживают и уничтожают в небе по несколько целей, передает ТАСС.
Напомним, сообщалось об усилении российской системы противовоздушной обороны в зоне спецоперации на Украине новейшими способными сбивать ракеты HIMARS комплексами «Панцирь-СМ».
Стало известно о запрете украинским офицерам посещать передовые позиции
Эксперт Марочко: Офицерам ВСУ в целях безопасности запретили посещать передовые позиции
Офицерскому составу вооруженных сил Украины с целью сохранения командного состава запретили посещать зону активных боевых действий, сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Так, сообщил Марочко со ссылкой на данные российской разведки, на передовых позициях украинских формирований почти нет представителей офицерского состава. Офицерам среднего и старшего звена ВСУ запретили находиться в так называемой красной зоне из соображений безопасности, передает ТАСС.
По словам эксперта, украинские офицеры могут посещать передовые позиции только в исключительных случаях и по разрешению вышестоящего руководства.
Ранее Марочко сообщил, что украинские вооруженные силы применяют тактику «кочующих минометов» на Краснолиманском направлении в Донбассе.