Возобновлен пропуск судов в порты Украины

ООН: СКЦ в Стамбуле возобновил пропуск судов в порты Украины

Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле впервые с 4 мая одобрил проход трех новых судов в порты Украины, заявил заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

Хак подчеркнул, что три судна отправятся в Одессу и Черноморск, еще три – идут из портов Украины, при этом два корабля будут проверять в Стамбуле. Одно судно стояло в одном из украинских портов с марта 2022 года, но теперь покидает Украину, передает ТАСС.

Представитель генсека ООН призвал стороны обеспечить одобрение прохода судов во все три порта, чтобы полностью использовать потенциал и удовлетворить существующие потребности.

Ранее в МИД России заявили, что «черноморская инициатива» по вывозу украинского продовольствия продлена еще на два месяца, до 17 июля включительно, без внесения каких-либо изменений.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия поддержала продление зерновой сделки на два месяца, потому что они будут решающими.