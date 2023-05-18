Возобновлен пропуск судов в порты Украины

Взгляд
18 мая, четверг  |  Последнее обновление — 20:32  |  vz.ru
Разделы

Индия защитила российскую нефть от претензий Европы

Максим Слуцкий/ТАСС
Индия жестко и одновременно красиво поставила Евросоюз на место, ответив на обвинения в нарушении нефтяных санкций. Речь идет о том, что Индия продает Европе бензин и дизель, сделанные из дешевой российской нефти. Однако вместо благодарности за то, что европейцам есть на чем ездить, Брюссель по старой схеме пытается запугать Дели. Этот инцидент показывает, что западные политики еще не до конца осознали кардинальные перемены в мире.  Подробности...
Перейти в раздел…

У Байдена не хватило денег на антикитайскую политику

У Австралии, США, Японии и Индии разные причины для того, чтобы быть частью QUAD REUTERS
Австралия отменила саммит QUAD на высшем уровне, поскольку свой визит в Австралию отменил президент США Джо Байден. Ему в прямом смысле слова не хватает времени и денег на все проекты, которые затеяла его администрация в рамках противостояния Китаю и России: Америке угрожает дефолт.  Подробности...
Перейти в раздел…

Как американская ПВО проиграла дуэль с «Кинжалом» в Киеве

«Кинжал» поражает на Украине только самые приоритетные цели Алексей Куденко/РИА Новости
В ходе массированного ракетного удара по Киеву был уничтожен ЗРК Patriot. По мнению экспертов, это нанесло серьезный ущерб создаваемой странами НАТО системе ПВО на Украине. Данный ЗРК считается одной из самых совершенных в мире систем ПВО с мощными РЛС и элементами управления. Как российской ракете «Кинжал» удалось победить в этой дуэли?  Подробности...
Перейти в раздел…

Выбор между Турцией и Украиной оказался сложным для Евросоюза

ЕС будет «мариновать» Украину на предмет членства по аналогии с Турцией ZUMA Press/Global Look Press
Экспансия Евросоюза столкнулась с новой проблемой. Как пишет западная пресса, ЕС придется выбирать между Украиной и Турцией в случае расширения объединения. Однако в экспертной среде усомнились в способности ЕС «переварить» хотя бы одну крупную страну. В чем заключаются ключевые проблемы Евросоюза в его нынешнем виде и на кого нацелены подобные публикации в западных СМИ?  Подробности...
Перейти в раздел…

Захар Прилепин пострадал за Русскую весну

Захар Прилепин смог выжить благодаря счастливой случайности sledcom.ru
В субботу в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина, который получил переломы ног и сотрясение мозга. На месте происшествия погиб его охранник. По счастливой случайности не пострадала дочь Прилепина, которая вышла из машины. По горячим следам задержан первый подозреваемый. Кто может стоять за этим терактом и почему именно Прилепин был выбран для атаки? Подробности...
Перейти в раздел…

России стоит плотнее работать с Грецией

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Отношения с Грецией у России сейчас плохие. Но они совсем не безнадежны. В стране существует большой запрос на их восстановление и развитие. Очень многие факторы подталкивают греческое общество (и даже многих политиков) в российскую сторону. И этим надо воспользоваться, усилив нашу работу на греческом направлении. Подробности...

Зачем нам военкоры

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Нынешние информационные атаки на военкоров контрпродуктивны. Да, военкоры в массе своей являются любителями в деле информационной войны, но они выполняют незаменимую роль в рамках идущей СВО. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев

Не надо делать из маргиналов мучеников

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Уголовное преследование за русофобию придает маргинальным мнениям значение, которого они не заслуживают. Лучше оставить их маргинальными. А для начала проследить за тем, чтобы русофобия не получала государственного финансирования, не проникала в образовательные и культурные учреждения. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
Перейти в раздел…

Боррель угрожает Китаю

НАТО меняет генсека

Выборы в Турции: устоит ли Эрдоган?

Перейти в раздел…

На железной дороге в Крыму совершена диверсия

В четверг в Симферопольском районе Крыма, на перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое с рельсов сошли восемь вагонов с зерном. В результате ЧП никто не пострадал. По сообщениям местных жителей, перед аварией прогремел взрыв
Подробности...

На Мьянму после изнуряющей жары обрушился ураган «Мокко»

В результате урагана «Мокко», обрушившегося в воскресенье на побережье Бангладеш и Мьянмы, более 700 человек получили ранения, несколько сотен могли погибнуть. Более 700 тыс. человек эвакуированы. Отмечается, что это самый сильный циклон с 2010 года
Подробности...

В Москве прошел парад Победы

На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Икона Андрея Рублева «Троица», возвращенная РПЦ, для вас является в большей степени:
  • Объектом искусства

  • Религиозной святыней

  • И тем, и другим в равной степени

  • Затрудняюсь ответить
У кого больше шансов на победу на президентских выборах в Турции?
  • У Реджепа Тайипа Эрдогана

  • У Кемаля Кылычдароглу

  • Затрудняюсь ответить
Как изменилось ваше отношение к Грузии за последнее время?
  • Улучшилось

  • Ухудшилось

  • Не изменилось

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: МИД назвал условия продления зерновой сделки после 17 июля
    Комбат Ходаковский: В Волновахе зафиксировано применение ВСУ неизвестных ракет СМИ: Россия обрушила планы Зеленского по использованию ЗРК Patriot Лавров объяснил продление Москвой зерновой сделки Собянин объявил карантин по птичьему гриппу в ряде районов Москвы
    НАТО на саммите в Вильнюсе утвердит секретные планы против России Президента Грузии не выпустили в Брюссель из-за ее антигосударственных заявлений Белый дом попросили немедленно разблокировать поставки F-16 Киеву Блогеры заметили исчезновение сериала Слепакова из эфира ТНТ
    ВДВ перешли к активной поддержке штурмовых отрядов в боях в Артемовске Политолог: Провал мирного плана Китая может усилить поддержку Москвы Пекином В Москве и Киеве выразили готовность принять спецпосланников Папы Римского Суд взыскал с Волочковой долг за коммунальные услуги

    Главная тема


    Вместо наступательной операции ВСУ будут вынуждены проводить серию небольших контратак

    «на долгий срок»


    Politico: Вашингтон рассматривает варианты заморозки конфликта на Украине

    подоходный налог


    Минфин назвал ставку НДФЛ для релокантов

    карикатура


    «Контрнаступ» становится пороховой бочкой для Запада и киевского режима

    Видео

    безвозмездное пользование


    Прага потребовала у Москвы деньги за подарки Чехословакии

    вступление в ЕС


    Выбор между Турцией и Украиной оказался сложным для Евросоюза

    нарушение санкций


    Индия защитила российскую нефть от претензий Европы

    саммит QUAD


    У Байдена не хватило денег на антикитайскую политику

    железная дорога в Иране


    Стратегический транспортный коридор решит две задачи России

    преследование за русофобию


    Сергей Худиев: Не надо делать из маргиналов мучеников

    прагматические отношения


    Игорь Виттель: Главное, чтобы в Турции не разразилась гражданская война

    расчетная единица


    Глеб Простаков: Есть ли перспективы у единой валюты БРИКС

    специальный репортаж


    «Выкрал атомную бомбу». Как Жорж Коваль вскрыл ядерные секреты Америки

    Возобновлен пропуск судов в порты Украины

    ООН: СКЦ в Стамбуле возобновил пропуск судов в порты Украины

    18 мая 2023, 20:10

    Текст: Вера Басилая

    Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле впервые с 4 мая одобрил проход трех новых судов в порты Украины, заявил заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

    Хак подчеркнул, что три судна отправятся в Одессу и Черноморск, еще три – идут из портов Украины, при этом два корабля будут проверять в Стамбуле. Одно судно стояло в одном из украинских портов с марта 2022 года, но теперь покидает Украину, передает ТАСС.

    Представитель генсека ООН призвал стороны обеспечить одобрение прохода судов во все три порта, чтобы полностью использовать потенциал и удовлетворить существующие потребности.

    Ранее в МИД России заявили, что «черноморская инициатива» по вывозу украинского продовольствия продлена еще на два месяца, до 17 июля включительно, без внесения каких-либо изменений.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия поддержала продление зерновой сделки на два месяца, потому что они будут решающими.

    В Минобороны заявили об уничтожении РЛС и пяти пусковых установок Patriot в Киеве
    Минобороны: По достоверно подтвержденным данным комплекс «Кинжал» полностью уничтожил РЛС и пять пусковых установок ЗРК Patriot
    		   
    17 мая 2023, 21:23
    Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
    Текст: Ольга Иванова

    Гиперзвуковая ракета «Кинжал» уничтожила во вторник в Киеве пять пусковых установок и РЛС американского копмлекса Patriot, заявили в Минобороны России.

    В ведомстве заявили, что, по достоверно подтвержденным данным, 16 мая гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» полностью уничтожил многофункциональную радиолокационную станцию, а также пять пусковых установок зенитного ракетного комплекса Patriot, передает ТАСС.

    Напомним, утром вторника российские силы нанесли самый массированный удар по Киеву. Военные объекты в украинской столице атаковали ракетами «Кинжал» и «Калибр». По данным Минобороны, «Кинжалом» был поражен американский зенитно-ракетный комплекс Patriot.

    Коментарии (87)
    Американский полковник: Россия знает места скопления бронетехники НАТО на Украине
    Полковник Макгрегор похвалил действия российской разведки на Украине
    		   
    17 мая 2023, 21:48
    Фото: wikimedia.org
    Текст: Кристина Цыцура

    Сильные взрывы под Киевом во время ракетных ударов могут свидетельствовать о том, что Россия уничтожила важные цели ВСУ, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    По его словам, уничтожение целей под Киевом может говорить о том, что российская разведка работает отлично. ВС России знают о местах скопления бронетехники из Германии, США и Британии, передает РИА «Новости».

    Макгрегор уточнил, что основные удары пришлись на склады хранения боеприпасов и пункты нахождения StormShadow и Patriot. Полковник заявил, что, поражая ЗРК, Москва хочет ослабить противовоздушную оборону Украины для более интенсивной работы авиации.

    Ранее сообщалось, что гиперзвуковая ракета «Кинжал» уничтожила в Киеве РЛС комплекса Patriot.

    Коментарии (22)
    Новые взрывы прозвучали на Украине
    Взрывы прогремели в нескольких регионах Украины
    		   
    18 мая 2023, 06:44
    Фото: кадр из видео
    Текст: Антон Антонов

    В Киеве и Киевской области, а также еще в нескольких регионах Украины прозвучали взрывы, сообщают украинские СМИ.

    Воздушная тревога в ночь на четверг была объявлена на всей территории Украины. Поступили сообщения о взрывах в Кировоградской области, Кременчуге (Полтавская область), Винницкой, Хмельницкой и Житомирской областях, а также в Киеве и Киевской области, передает ТАСС.

    Киевские власти сообщили, что в городе работала система ПВО. По словам мэра города Виталия Кличко, несколько взрывов прозвучали в Дарницком, Днепровском и Деснянском районах Киева. Зафиксировано падение обломков в Дарницком районе.

    Как пишут «Военкоры Русской Весны», украинская сторона утверждает, что в результате падения обломков произошло возгорание нежилого здания в Деснянском районе.

    Утром в четверг воздушная тревога была отменена во всех регионах Украины, а также на контролируемых украинскими войсками частях ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

    Напомним, в Одессе прогремело от пяти до десяти взрывов. Также сообщалось о взрывах в Харькове и Харьковской области.

    Коментарии (7)
    Лукашенко: Украина выкинула в корзину абсолютно невыгодный России проект мирного договора
    Лукашенко: Россия была готова заключить перемирие на невыгодных условиях, но Киев выкинул этот проект мирного договора
    		   
    18 мая 2023, 12:07
    Фото: Henadz Zhinkov/XinHua/Global Look Press
    Текст: Алина Власенко

    Москва была готова заключить договор об урегулировании конфликта с Киевом на невыгодных для себя условиях, но Украина выкинула этот проект мирного договора, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    Лукашенко напомнил, что изначально Москва и Киев пытались договориться мирно: первые три раунда переговоров прошли в Минске, а позже диалог продолжился в Турции.

    «На стол положили проект договора. Если бы Россия сейчас его читала, она бы с ума сошла. Он абсолютно был невыгоден России. Но Россия согласилась», – заявил Лукашенко, передает БелТА. При этом, по его словам, после того как Москва дала согласие на мирные инициативы, договор «был выброшен в корзину».

    Белорусский президент выразил мнение, что сторонам конфликта следует вернуться к диалогу и составить новый план урегулирования, чтобы завершить военные действия.

    Ранее Лукашенко предположил, что заявления Киева о готовящемся контрнаступлении могут быть дезинформацией, поскольку украинская сторона проигрывает российской по численности и технике в пять раз.

    Коментарии (29)
    Подразделения ВДВ перешли к активной поддержке штурмовых отрядов в боях в Артемовске
    		   
    18 мая 2023, 15:12
    Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

    На Донецком направлении штурмовые отряды продолжили бои по освобождению Артемовска при активной поддержке подразделений ВДВ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Ударами оперативно-тактической и армейской авиации Южной группировки войск нанесено поражение живой силе и технике противника у Часова Яра и Богдановки Донецкой народной республики (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За сутки авиацией в этом районе совершены семь вылетов самолетов. Артиллерией выполнены 72 огневые задачи.

    Общие потери противника на этом направлении составили до 200 военнослужащих и наемников, танк, три бронемашины и две самоходные артустановки «Гвоздика», отчитались в Минобороны.

    Ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск на Купянском направлении поражены подразделения противника возле Новомлынска и Котляровки Харьковской области.

    В результате действий подразделений 138-й и 27-й мотострелковых бригад пресечены действия двух диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Потери противника за последние сутки на этом направлении составили до 60 военнослужащих, две бронемашины, а также гаубица Д-20, перечислили в Минобороны.

    На Краснолиманском направлении оперативно-тактической авиацией группировки войск «Центр» нанесено поражение живой силе и технике ВСУ рядом с Площанкой и Кузьмино Луганской народной республики (ЛНР).

    Подразделениями 98-й дивизии ВДВ ликвидированы две ДРГ группы в районе Червоной Дибровы ЛНР.

    За прошедшие сутки уничтожены более 75 военнослужащих, танк, четыре бронемашины, а также гаубица Д-30.

    На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ под Угледаром. Потери противника составили до 150 военнослужащих убитыми и ранеными, боевая машина ЗРК «Стрела-10», гаубица FH70, а также американская артиллерийская система М777, сообщил Конашенков.

    На Херсонском направлении в результате огневого поражения за прошедшие сутки уничтожены более 35 военнослужащих, бронемашина и три автомобиля.

    Оперативно-тактической и армейской авиацией группировок войск ВС России за сутки поражены 68 артподразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 97 районах.

    В районе пункта Кривая Лука ДНР уничтожена РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, подытожили в оборонном ведомстве.

    Коментарии (47)
    Американский эксперт назвал основной признак начала украинского контрнаступления
    Военный эксперт Мэтрик: Главным признаком начала украинского контрнаступления станет концентрация западной техники на передовой

    18 мая 2023, 09:14

    Текст: Алина Власенко

    Главным признаком начала украинского контрнаступления станет концентрация всей западной техники на передовой, заявил Business Insider военный эксперт, сотрудник оборонной программы Центра новой американской безопасности Эндрю Мэтрик.

    Основным признаком наступления украинских войск станет скопление западной техники и ее использование на передовой, заявил Мэтрик в комментарии Business Insider.

    Эксперт также выразил мнение, что официальный Киев объявит о контрнаступлении, когда это станет очевидным. При этом Мэтрик указал, что не может точно сказать, насколько украинский план сработает, сообщает Ura.ru.

    Пока неясно, сколько именно западной бронетехники Украина уже получила, так как некоторые учения еще продолжаются, а ряд систем все еще находятся в стадии поставки. Однако генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в конце апреля заявил, что Киеву было поставлено более 1,5 тыс. единиц бронетехники, 230 танков и «огромное количество боеприпасов».

    Тем временем подполковник американской армии Дэниел Дэвис заявил, что вооруженные силы Украины не смогут вытеснить российские войска с занятых позиций, несмотря на заявления президента республики Владимира Зеленского.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (11)
    FT: У Киева осталось пять месяцев на попытки переломить ситуацию в конфликте
    Financial Times: В США считают, что следующие пять месяцев станут для Украины решающими в конфликте с Россией

    18 мая 2023, 10:52

    Текст: Алина Власенко

    Вашингтон рассчитывает, что у Киева осталось пять месяцев на то, чтобы переломить ситуацию в конфликте с Россией в свою пользу, пишет Financial Times.

    Вашингтон рассматривает следующие пять месяцев как решающие для исхода конфликта на Украине. По мнению США, после этого у Киева не останется реальных шансов изменить ситуацию, пишет Financial Times со ссылкой на близкие к американским властям источники.

    Причиной для таких опасений украинских союзников служит то, что уровень поддержки Киева почти достиг своего максимума. Кроме того, высокопоставленные европейские чиновники все больше обеспокоены поставками в следующем году, поскольку в США стартует вызывающая разногласия президентская кампания. Европейские союзники сомневаются, что США смогут выполнить одобренный в 2022 году пакет помощи в 48 млрд долларов, особенно потому, что это требует очередного голосования в Конгрессе этой осенью на фоне более пристрастных дебатов о войне, отмечает издание.

    Судя по предварительным договоренностям, Киеву хватит военной техники и вооружения именно на пять месяцев. Еще один из американских чиновников предположил, что текущий уровень поддержки Украины не продержится больше одного года или двух лет. «Мы не можем вечно поддерживать один и тот же уровень помощи», – заявил он, передает телеканал «360».

    Ранее источник сообщал, что если к началу осени Киев не продемонстрирует каких-либо успехов в ходе конфликта с Москвой, международное сообщество начнет оказывать на Запад серьезное давление, чтобы усадить Россию и Украину за стол переговоров.

    Коментарии (13)
    Группировки российских войск «Центр» и «Запад» рассказали об ударах по ВСУ
    Начальники пресс-центров группировок российских войск Савчук и Зыбинский рассказали об ударах по ВСУ

    18 мая 2023, 06:58

    Текст: Антон Антонов

    Нанесены удары по сосредоточению личного состава вооруженных сил Украины на Краснолиманском и Купянском направлениях, сообщили начальники пресс-центров группировок российских войск «Центр» и «Запад» Александр Савчук и Сергей Зыбинский.

    На Краснолиманском направлении поражены командные наблюдательные пункты противника, уничтожены гаубица «Мста-Б» и расчет миномета ВСУ. У Серебрянского лесничества авиация нанесла удар по перемещавшейся штурмовой группе 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Также было вскрыто перемещение личного состава и техники 66-й механизированной бригады ВСУ. Российская ПВО сбила БПЛА «Фурия», «Лелека-100» и «Валькирия», передает ТАСС.

    На Купянском направлении российская авиация атаковала 14-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ и подразделения территориальной обороны. Артиллерия уничтожила минометный расчет у Синьковки, а также склад с боеприпасами в районе населенных пунктов Берестовое и Кисловка. ПВО России уничтожила три «Фурии» ВСУ, передает РИА «Новости».

    Напомним, официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что на Купянском направлении потери противника составили порядка 115 военнослужащих за сутки, на Краснолиманском направлении – более 70.


    Коментарии (10)
    Спецпредставитель Китая разъяснил Киеву позицию Пекина по украинскому кризису
    Спецпредставитель Китая Ли Хуэй в Киеве разъяснил позицию Пекина по урегулированию украинского кризиса
    		   
    18 мая 2023, 07:41
    Фото: Xinhua/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    В ходе визита в Киев спецпредставитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй изложил украинским властям позицию Пекина по поводу политического урегулирования кризиса на Украине, сообщил МИД Китая.

    Ли Хуэй встретился с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком и руководителем МИД Украины Дмитрием Кулебой. Визит проходил 16–17 мая, передает ТАСС.

    Как сообщает МИД Китая, Ли Хуэй заявил, что для урегулирования ситуации нет «панацеи», сторонам конфликта необходимо «накапливать взаимное доверие и создавать условия для мирных переговоров», передает РИА «Новости».

    Пекин выразил готовность оказать помощь международному сообществу в формировании «наибольшего общего знаменателя» для урегулирования на основе позиции Китая, представленной ранее. Кроме того, Пекин готов прилагать собственные усилия для восстановления мира. Китайский МИД заявил, что «при урегулировании сложившегося гуманитарного кризиса Китай будет неизменно играть конструктивную роль, действуя по-своему».

    Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что положения мирного плана Китая могут быть взяты за основу урегулирования на Украине, когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве.

    Коментарии (7)
    Серия сильных взрывов прогремела в Одессе
    Не менее пяти сильных взрывов прогремели в Одессе

    17 мая 2023, 22:41

    Текст: Антон Антонов

    В нескольких регионах Украины объявлена воздушная тревога, как минимум пять сильных взрывов прогремели в Одессе, сообщают украинские СМИ.

    Сообщения как минимум о пяти взрывах в Одессе поступили в течение 20 минут, передает ТАСС.

    Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщает, что взрывов было около десяти.

    Воздушная тревога была объявлена в Одесской, Николаевской, Харьковской областях Украины, а также на остающейся под контролем украинских войск части Херсонской области, передает РИА «Новости».

    Напомним, в Сети опубликовано видео, на котором запечатлены кадры удара крылатыми ракетами Вооруженных сил России по украинскому складу боеприпасов в Николаеве.

    Коментарии (5)
    Лукашенко назвал «контрнаступ» ВСУ безумством и дезинформацией
    Президент Белоруссии Лукашенко назвал «контрнаступ» ВСУ безумством и дезинформацией
    		   
    18 мая 2023, 11:56
    Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
    Текст: Алина Власенко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко предположил, что заявления Киева о готовящемся контрнаступлении могут быть дезинформацией, поскольку украинская сторона проигрывает российской по численности и технике в пять раз.

    «Много сейчас говорят: «Контрнаступ, контрнаступ!» – заявил Лукашенко, предположив, что в данном случае может иметь место дезинформация. По его словам, «никакого «контрнаступа» … нет и быть не может. Это просто безумство».

    Белорусский президент, в частности, заявил, что украинские войска проигрывают российским по численности и технике в пять раз. Однако, уверен Лукашенко, Киев продолжает нагнетать ситуацию и вводит своих граждан в заблуждение, пишет БелТА.

    Он добавил, что сторонам конфликта следует начать вести диалог, однако этого не происходит из-за позиции Киева, который выдвигает предварительные условия, чтобы «не допустить никаких переговоров».

    Ранее военный эксперт, сотрудник оборонной программы Центра новой американской безопасности Эндрю Мэтрик заявил, что главным признаком начала украинского контрнаступления станет концентрация всей западной техники на передовой.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (8)
    Советник главы ДНР подчеркнул отсутствие значимых прорывов ВСУ
    Советник главы ДНР Гагин указал на отсутствие значимых прорывов ВСУ на линии боевого соприкосновения

    18 мая 2023, 05:28

    Текст: Антон Антонов

    На линии боевого соприкосновения нет значимых прорывов российской обороны вооруженными силами Украины, ВСУ нигде не добились «существенного результата», заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

    Гагин отметил, что «колоссальных прорывов, обещанных украинской стороной, нет», но не следует недооценивать Киев. Подчеркивается, что Украина получила технику для контрнаступления, которое «в любом случае состоится». По мнению Гагина, сейчас Украина «прощупывает линию фронта и ищет слабые места», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 1».

    Комментируя уничтожение американских ЗРК Patriot в Киеве, Гагин указал, что «это выявило некоторые минусы в работе самой системы Patriot». Он отметил, что ЗРК «был уничтожен достаточно несложно». Гагин предположил, что ВКС «смогут повторить этот успех». Он полагает, что «это, скорее всего, скажется на возможных поставках других таких же систем из стран НАТО для Украины», а также «в принципе на поставках вооружений».

    Особенно потеря Patriot должна сказаться на поставках «новейших высокоточных» вооружений, поскольку Украина их «ежедневно теряет», причем не только в бою – российские войска «захватывают целиком подобные изделия, а это уже влечет за собой возможности потери технологий», сказал Гагин.

    Напомним, сообщалось, что ВСУ начали «ползучее контрнаступление», маскируя главный удар серией мелких.

    Коментарии (10)
    Россия потребовала от ООН отреагировать на слова Буданова об убийстве россиян
    Постпредство России потребовало от ООН должным образом отреагировать на слова Буданова об убийстве россиян

    18 мая 2023, 01:20

    Текст: Антон Антонов

    Руководству структур и информационным службам ООН необходимо должным образом отреагировать на призывы главы украинской военной разведки Кирилла Буданова к убийствам российских граждан, заявило постпредство России при ООН.

    Как указало постпредство в Telegram, «руководство ООН, по сути, никак не отреагировало на высказывания» Буданова. Россия обвинила офис генсека в попытках «прикрыться общими словами о недопустимости любых терактов» и «поставить под вопрос подлинность преступных заявлений». В связи с такой позицией в постпредстве усомнились в профессионализме сотрудников секретариата ООН, а также указали на их «политическую ангажированность». Постпредство призвало ООН «воздержаться от двойных стандартов в своих политических оценках».

    Напомним, российская сторона распространила в Совбезе ООН письменное заявление в связи со словами главы ГУР украинского Минобороны Кирилла Буданова об убийстве россиян по всему миру. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя признания Буданова в причастности Украины к терактам, заявил, что «не видел цитату», но выступил с осуждением любых террористических актов.

    Коментарии (9)
    «Панцирь» доработали с учетом опыта СВО
    «Высокоточные комплексы» сообщили о доработке «Панциря» с учетом опыта СВО и борьбы с HIMARS

    18 мая 2023, 06:28

    Текст: Антон Антонов

    ЗРПК «Панцирь» доработан с учетом опыта эксплуатации в ходе специальной военной операции на Украине, сообщили в холдинге «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех) на выставке Milex 2023.

    В ответ на вопрос о доработке ЗРПК для перехвата снарядов РСЗО HIMARS и других получаемых Украиной ракет в холдинге заявили, что «все необходимые доработки внедрены» с учетом «боевой эксплуатации».

    Минобороны России сообщало, что расчеты «Панцирей», участвующие в СВО, каждую смену обнаруживают и уничтожают в небе по несколько целей, передает ТАСС.

    Напомним, сообщалось об усилении российской системы противовоздушной обороны в зоне спецоперации на Украине новейшими способными сбивать ракеты HIMARS комплексами «Панцирь-СМ».


    Коментарии (0)
    Стало известно о запрете украинским офицерам посещать передовые позиции
    Эксперт Марочко: Офицерам ВСУ в целях безопасности запретили посещать передовые позиции

    18 мая 2023, 08:38

    Текст: Алина Власенко

    Офицерскому составу вооруженных сил Украины с целью сохранения командного состава запретили посещать зону активных боевых действий, сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    Так, сообщил Марочко со ссылкой на данные российской разведки, на передовых позициях украинских формирований почти нет представителей офицерского состава. Офицерам среднего и старшего звена ВСУ запретили находиться в так называемой красной зоне из соображений безопасности, передает ТАСС.

    По словам эксперта, украинские офицеры могут посещать передовые позиции только в исключительных случаях и по разрешению вышестоящего руководства.

    Ранее Марочко сообщил, что украинские вооруженные силы применяют тактику «кочующих минометов» на Краснолиманском направлении в Донбассе.

    Коментарии (3)
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •