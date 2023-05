В США уличили YouTube в продвижении роликов про стрельбу в школах среди детей

Исследователи из США уличили YouTube в продвижении роликов про оружие и стрельбу в школах среди детей

Алгоритмы видеохостинга YouTube рекомендуют детям контент про оружие, стрельбу в школе и серийных убийц. Такое поведение рексервисов обнаружили исследователи Tech Transparency Project, создавшие в целях эксперимента несколько детских аккаунтов на площадке.

Участники опыта разделились на две группы по два человека. Первая создала два профиля детей возрастом 9 лет и просматривала контент про такие игры, как Roblox, Lego Star Wars и Among Us. Вторая же создала аккаунты двух 14-летних подростков, которые часто смотрели видео про Grand Theft Auto V, Red Dead Redemption 2 и The Last of Us, передает Business Insider.

После изначальной настройки профилей исследователи в течение месяца просматривали контент, рекомендуемый алгоритмами YouTube. При этом один из каждой пары участников переходил по каждой ссылке, а второй – не взаимодействовал с рексервисами вовсе. Результат – те, кто по рекомендации платформы смотрел видео с оружием и перестрелками в школах впоследствии получали в 10 раз больше подобного контента.

Помимо этого, каждой контрольной группе рексервисы предложили к просмотру фильм «Мой друг Дамер», который рассказывает историю серийного убийцы. Несмотря на то, что лента имеет рейтинг R (просмотр до 16 лет – только в присутствии родителей), YouTube отметил ее как PG (рекомендуется смотреть с родителями). Исследователи также отметили, что рекомендованные площадкой видео нарушали ее собственные принципы безопасности.

«Видеоигры – одно из самых популярных занятий для детей. Можно играть даже в такие игры, как Call of Duty, не планируя оказаться в оружейном магазине, но YouTube ведет их именно туда. Дело не в видеоиграх, не в детях. Все дело в алгоритмах», – заявила директор Tech Transparency Project Кэти Пол.