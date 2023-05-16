В МИД назвали вбросом информацию о возможности ослабления санкций США в обмен на заключенных

Россия не обсуждает с США возможность ослабления санкций. Это вброс, не имеющий ничего общего с гипотетическим обменом американских граждан на находящихся в американских тюрьмах россиян, заявил замглавы МИД Сергей Рябко.

Он объяснил, что Москва не обсуждает вопросы санкционной политики Запада по принципиальным соображениям, передает ТАСС.

Рябков указал, что сотни циклов введения американских санкций не привели к ослаблению экономики России.

Он напомнил, что американские санкции нелегитимны и продиктованы сугубо антироссийской геополитической линией Вашингтона, поэтому «предмета для обсуждения здесь нет вообще».

При этом тему с якобы отменой санкций в обмен на освобождение заключенных «вбрасывают стыдливо».

«То есть они говорят «небольшое ослабление санкций», чтобы, не дай бог, не продешевить. Такой жанр ничего, кроме отторжения, вызвать не может, разумеется, никакого отношения к ситуации с гипотетическим обменом американских граждан на находящихся в американских застенках наших соотечественников не имеет», – сказал Рябков.

Ранее источники в Белом доме заявили CNN, что США изучают возможность ограниченного ослабления санкций против Москвы в целях освобождения находящихся в России в заключении американцев. В Кремле комментировать эту тему отказались.