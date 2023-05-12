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В США допустили возможность ослабления санкций против России
CNN: Белый дом допустил возможность ослабления санкций против России ради освобождения американцев из заключения в РФ
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Ради освобождения находящихся в РФ в заключении американцев Белый дом изучает возможность ограниченного ослабления санкций против Москвы и ведет переговоры с союзниками о включении содержащихся в этих странах россиян в сделку по обмену, сообщили источники телеканала CNN в американской администрации.
По имеющимся у источников телеканала сведениям, при ведении переговоров с союзниками США о включении содержащихся в этих странах россиян в сделку по обмену акцент делается на гражданах РФ, которым были предъявлены обвинения в шпионаже, передает ТАСС.
Как указывает телеканал, Соединенные Штаты ставят своей основной целью возвращение арестованного в России за шпионаж корреспондента американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича и осужденного ранее в России по той же статье американца Пола Уилана. В Вашингтоне пытаются понять, какие нестандартные предложения могут заинтересовать Москву.
По словам высокопоставленного представителя американской администрации, переговоры США с союзниками и партнерами ведутся интенсивно уже несколько месяцев, они активизировались после того, как стало ясно, что вернуть Уилана одновременно с Бриттни Грайнер (американской баскетболисткой, осужденной в РФ за контрабанду наркотиков) не получится. Понимание этого факта привело к тому, что правительство США удвоило усилия с целью найти способ вернуть Уилана домой, утверждает источник.
Ранее сообщалось, что в США заметили разрушительный эффект от санкций против России.
Военный эксперт оценил заявления Пентагона о сбитой на Украине ракете «Кинжал»
Военный эксперт Кнутов: ВСУ не могли сбить ракету «Кинжал» из ЗРК Patriot
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Пентагон умышленно разгоняет фейк о сбитой ракете «Кинжал». Так они пытаются создать видимость сверхвысокой эффективности своих ЗРК, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее в Пентагоне сообщили, что ВСУ якобы сбили российскую ракету «Кинжал» из американского ЗРК Patriot.
«Вооруженные силы Украины не могли сбить гиперзвуковую ракету «Кинжал» из американских систем ЗРК Patriot. Перехватить «Кинжал» в целом практически невозможно, поскольку ракеты умеют во время полета менять свою траекторию. И американский комплекс Patriot не способен стрелять по скоростным маневрирующим целям», – сказал Юрий Кнутов, военный историк, директор Музея войск ПВО.
«Но даже если допустить, что каким-то образом противник собьет ракету, едва ли он извлечет из нее что-то ценное или раскроет наши разработки. Снаряд падает с колоссальной скоростью и при ударе о землю разбивается, а обломки разлетаются на несколько десятков метров. Узнать технологии ее производства по этим фрагментам будет практически невозможно», – полагает собеседник.
«Такая ложь о якобы уничтожении мощнейшего российского оружия нужна Пентагону для того, чтобы продемонстрировать мнимые достижения собственной техники. Одновременно с этим им важно показать, что наше современное вооружение может быть уязвимо, даже если это на самом деле не так», – считает эксперт.
«Кроме того, у США провалилась собственная программа по разработке гиперзвуковых ракет, да и практически нет систем подавления такого оружия. Поэтому они считают, что раз не получается самим создать ракеты, то нужно просто убедить всех, что они не представляют из себя ничего особенного и их не нужно бояться», – заключил Кнутов.
Ранее руководитель пресс-службы Пентагона Патрик Райдер выступил с утверждением, что украинские войска, используя ЗРК Patriot, якобы смогли сбить российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал». В ответ на уточняющий вопрос Райдер заявил, что речь идет именно о «Кинжале». За «деталями» он предложил обратиться к украинской стороне.
Напомним, первыми о сбитом «Кинжале» заявили украинские СМИ, но их заявление опроверг представитель воздушных сил ВСУ. Однако позднее уже украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что вооруженные силы Украины якобы сбили гиперзвуковую ракету.
Ранее сообщалось, что в результате удара российских гиперзвуковых ракет «Кинжал» был ликвидирован центр связи украинских военных, при этом там погибли десятки офицеров Североатлантического альянса. Об этом написал греческий портал Pronews.
Военный эксперт Алексей Леонков отмечал, что руководство Вооруженных сил Украины боится ударов гиперзвуковых ракет России, в том числе знаменитых «Кинжалов». Эксперт напомнил, что командование ВСУ ранее призналось в неспособности остановить ракеты «Кинжал», запускаемые с истребителей МиГ-31К. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявлял, что гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» в ходе СВО продемонстрировал высокую эффективность и неуязвимость к украинским ПВО.
Белый дом заявил о «победе США» во Второй мировой войне
Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер заявила о «победе США и союзнических сил» во Второй мировой войне
Оценивая исход Второй мировой войны, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что победу в ней одержали «США и союзнические силы».
Жан-Пьер сказала, что отмечается годовщина завершения войны в Европе и «победы США и союзнических сил над фашизмом на континенте», передает РИА «Новости».
Напомним, глава российского государства Владимир Путин, выступая с речью на Красной площади, заявил, что в России «отдают должное бойцам союзнических армий США, Великобритании, других государств». Российский посол в США Анатолий Антонов указал, что чем больше проходит времени, тем «наглее становятся попытки переписать историю» и «принизить значение нашей Победы».
Пентагон заявил о якобы сбитой Украиной с помощью Patriot ракете «Кинжал»
Глава пресс-службы Пентагона Райдер заявил о якобы сбитой Украиной российской гиперзвуковой ракете «Кинжал»
Руководитель пресс-службы Пентагона Патрик Райдер утверждает, что украинские войска, используя ЗРК Patriot, якобы смогли сбить российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал».
Райдер «подтвердил», что украинские войска «сбили российскую ракету» с помощью ЗРК Patriot. В ответ на уточняющий вопрос Райдер заявил, что речь идет именно о «Кинжале». За «деталями» он предложил обратиться к украинской стороне, передает ТАСС.
Напомним, первыми о сбитом «Кинжале» заявили украинские СМИ, но их заявление опроверг представитель воздушных сил ВСУ. Однако позднее уже украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что вооруженные силы Украины якобы сбили гиперзвуковую ракету.
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявлял, что гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» в ходе СВО продемонстрировал высокую эффективность и неуязвимость к украинским ПВО.
Экс-советник главы Пентагона сказал, как относиться к Москве
Полковник Макгрегор: США должны понимать интересы России и пытаться нормализовать отношения
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Американской администрации Джо Байдена необходимо наладить отношения с Россией для получения взаимной выгоды и сохранения мира, избегая открытого противостояния с Москвой, заявил бывший советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор.
Во время беседы с кандидатом в президенты США адвокатом Робертом Кеннеди-младшим Макгрегор выразил мнение, что администрация Джо Байдена потеряла страх перед разрушительным конфликтом, способным навредить самим Штатам, и это может подтолкнуть к войне с Россией.
Американский военный считает, что США нужно вместе с союзниками вмешаться и провести переговоры без всяких условий. Также экс-советник главы Пентагона призвал выбросить из головы чушь о том, что «русские готовы совершать национальное самоубийство», передает РИА «Новости».
Полковник напомнил, Россия и США успешно совместно боролась с исламистами, а Москва помогала Вашингтону разведданными. Он также считает, что США должны относиться к России как к равному партнеру, и понимать интересы Москвы.
США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия. Москва неоднократно подчеркивала, что это лишь затягивает конфликт. Глава МИД России Сергей Лавров называл шизофренией заявления западных лидеров о невозможности мирных переговоров в нынешних условиях.
США пригрозили Грузии санкциями в случае прямых авиарейсов в Россию
В Госдепе США допустили введение санкций против авиакомпаний Грузии в случае возобновления прямых авиарейсов с Россией
Возобновление прямых авиарейсов между Россией и Грузией вызовет в США обеспокоенность по поводу возможного введения санкций в отношении грузинских авиакомпаний, которые будут обслуживать самолеты, находящиеся под импортным и экспортным контролем, заявили в американском внешнеполитическом ведомстве.
В Госдепе напомнили, что ряд западных государств, включая Соединенные Штаты, запрещают российским самолетам заходить в свое воздушное пространство. В американском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что возобновление прямых авиарейсов между Россией и Грузией вызовет в Госдепе США обеспокоенность по поводу возможного введения санкций в отношении грузинских авиакомпаний, которые будут обслуживать самолеты, находящиеся под импортным и экспортным контролем, передает ИА EADaily.
В Госдепартаменте США также выразили мнение, что, учитывая конфликт на Украине, для Грузии сейчас якобы не время углублять отношения с Россией. По версии Госдепа США, для грузинского народа якобы предпочтительнее, чтобы Россия вывела свои войска с 20% территории Грузии, которую в Вашингтоне считают оккупированной, чем занималась восстановлением прямого авиасообщения между странами или отменой визового режима.
Ранее глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили приветствовал решение России отменить визовый режим для граждан республики. В свою очередь грузинские радикалы пообещали «физическое противодействие» российским авиакомпаниям в случае возобновления прямого авиасообщения между странами.
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В США заметили разрушительный эффект от санкций против России
Red Pilled TV: Санкции против России уничтожили экономику Украины и полностью изменили положение доллара США в мире
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Введенные для сдерживания России экономические санкции уничтожили экономику Украины и полностью изменили положение доллара США в мире, заявил экс-ведущий телеканала Fox News Клейтон Моррис в размещенном на YouTube-канале Red Pilled TV видео.
Моррис пришел к выводу, что введенные для сдерживания России экономические санкции уничтожили экономику Украины, так как украинские макроэкономические показатели начали стремительно ухудшаться после введения антироссийских санкций. Он также обратил внимание, что показатели ВВП России вернулись к довоенным значениям, назвав это парадоксом, передает РИА «Новости».
Моррис также отметил, что ограничения полностью изменили положение доллара США в мире. Журналист пришел к выводу, что за последний год доля доллара в мировых валютных резервах снижалась в десять раз быстрее, чем в среднем за последние два десятилетия. Так, в период с 2001 по 2022 годы доля мировых валютных резервов, хранящихся в долларах, снизилась с 71 до 55%, а за последний год она сократилась еще на 8%. По мнению Морриса, существующая обстановке в мире заставляет страны использовать другие валюты для торговли, что является опаснейшей угрозой для финансовой системы США.
Ранее в Китае заявили об «охватившей планету дедолларизации» из-за решения США использовать финансовую систему в качестве оружия против России.
Бут решил подать в суд на создателей сиквела к фильму «Оружейный барон»
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Возвращенный из США российский предприниматель Виктор Бут захотел подать в суд на создателей сиквела «Оружейного барона», чьим прототипом называют самого Бута.
Бут узнал о планирующихся съемках второго фильма о нем из СМИ, он выразил недоумение желанию Голливуда снимать продолжение «Оружейного барона», передает ТАСС. По его словам, это выгодно тем, кто в США стоял за всей кампанией клеветы в его адрес и за провокацией в отношении России. Теперь же, по мнению Бута, они намерены повторить «свою грязную пропагандистскую схему».
Бут планирует с помощью своего адвоката в США остановить съемки ленты и взыскать с его авторов материальную компенсацию. Вырученные средства он планирует направить на поддержку семей военнослужащих, погибших в ходе СВО.
В конце 2022 года отбывающего наказание в США Бута обменяли на американку Бриттни Грайнер. В 2008 году его арестовали в Таиланде по запросу США, его обвиняли в незаконной торговле оружием. В 2012 году его осудили на 25 лет тюрьмы.
В январе Бут пояснил, что никогда не занимался оружейным бизнесом, и приписываемый американцами образ «оружейного барона» является выдумкой и пропагандой.
Белый дом назвал возможный дефолт в США подарком для России
Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер назвала возможный дефолт в США подарком для России и Китая
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Если бы в США произошел дефолт по федеральному долгу, это стало бы подарком для России, Китая, а также остальных конкурентов Соединенных Штатов, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Жан-Пьер потребовала от Конгресса США «сделать свою работу и предотвратить дефолт». При этом Жан-Пьер заявила, что в планы Белого дома «не входит» краткосрочное повышение лимита. Она заявила, что при участии Конгресса США искусственно созданную ситуацию с госдолгом удастся «легко разрешить». По ее словам, Байден намерен «ясно дать понять лидерам Конгресса, что они должны действовать и избежать дефолта».
Также Жан-Пьер напомнила о словах директора национальной разведки США Эврил Хейнс, которая указывала, что Россия и Китай могут воспользоваться последствиями дефолта в информационном поле, передает ТАСС.
Позднее спикер Палаты представителей республиканец Кевин Маккарти сообщил, что во вторник Байден и лидеры Конгресса «повторили свои позиции», но не достигли «никакого продвижения». Маккарти «очень ясно дал понять президенту, что остается всего две недели», передает РИА «Новости».
В свою очередь, Байден заявил, что согласился обсудить с лидерами Конгресса приоритеты госрасходов, «но не под угрозой краха». «Я не знаю, что думает Маккарти, спикер Маккарти. Я думаю, что ему видно лучше. И я думаю, он знает, что дефолт станет разрушительным», – заявил Байден, который дал понять, что не исключает никаких шагов, «кроме самого дефолта», например, кратковременного повышения потолка госдолга. Байден допустил, что может остаться в стране и не принять участия в саммите стран G7, который пройдет 19–21 мая в японском городе Хиросима, из-за ситуации с госдолгом.
Напомним, глава американского минфина Джанет Йеллен заявила, что Байден может воспользоваться поправкой в конституции, чтобы избежать дефолта, но тогда страну ждет кризис.
National Interest назвал ЗРК Patriot легкой мишенью для российских ударов
National Interest счел поставку ЗРК Patriot Украине свидетельством «мнимой поддержки» со стороны США
ЗРК станут легкой мишенью для российских ударов, передача их Украине демонстрирует мнимую поддержку США, которая может лишь продлить конфликт, заявил военный аналитик Джефф Ламер.
Ламер пояснил, что Patriot уязвимы, так как их радар «выдает местоположение» ЗРК. По его словам, Patriot не станут «универсальным средством защиты военных объектов Украины», передает РИА «Новости» со ссылкой на National Interest.
Он заявил, что Patriot – первоклассная система с технологической точки зрения, но им требуется поддержка других систем ПВО. Кроме того, он подчеркнул, что Россия использует «весь арсенал ракет и беспилотников», причем последние «варьируются от обычных разведывательных дронов до более совершенных дронов-камикадзе». По его словам, «сомнительно использовать перехватчики стоимостью 3 млн долларов для уничтожения беспилотников, стоимость которых в разы меньше».
Главной опасностью он считает ложное ощущение защищенности, которое может испытать Украина из-за Patriot. Эти ЗРК не «не положат конец» конфликту и «не позволят Киеву вести переговоры для возвращения Крыма или Донбасса», заявил Ламер.
Напомним, Пентагон подтвердил доставку на Украину ЗРК Patriot.
Глава ЕК пообещала Украине меры против обхода антироссийских санкций
Глава ЕК фон дер Ляйен пообещала Украине принять меры против обхода антироссийских санкций ЕС
Еврокомиссия намерена продолжать вводить новые санкции против России, они в том числе будут направлены на преодоление практики обхода уже введенных ограничительных мер, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в ходе поездки в Киев, где она встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Также фон дер Ляйен подтвердила сообщения европейских СМИ о том, что Европейский союз не способен ввести санкции против Росатома. По ее словам, ЕК продолжает оказывать давление на правительства европейских стран, выступающие против этого запрета. В первую очередь речь идет о Франции и Венгрии, передает ТАСС.
По словам фон дер Ляйен, в новый, 11-й по счету, пакет антироссийских санкций будет включать добавление новых товаров в список, запрещенных к транзиту через территорию России, а также новые инструменты по борьбе с обходом санкций.
Так, страны ЕС, по ее словам, могут запретить экспорт ряда товаров в третьи страны в случае подозрения в их участии в обходе санкций против России. Глава ЕК пояснила, что такие меры будут введены теперь, когда стал заметен «подозрительный рост потоков товаров между ЕС и рядом третьих стран», передает РИА «Новости».
Кроме того, глава ЕК пообещала Зеленскому, что Еврокомиссия после 2023 года, когда истечет внеплановая программа гражданского финансирования Киева на уровне 1,5 млрд евро в месяц, приступит к разработке новой программы.
В России не раз заявляли, что страна справляется с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нашу страну несколько лет назад и продолжает усиливать. Президент Владимир Путин подчеркивал, что антироссийские санкции Запада будут длиться долго, поэтому нужно вырабатывать меры суверенного развития России на долгосрочную перспективу. Спад российской экономики был связан с санкциями, однако с июля 2022 года отмечается ее рост, отмечал глава государства.
Американист Дудаков: США действительно могут прийти к дефолту через 10 лет
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Конгресс и Белый дом уже традиционно угрожают друг другу экономическим коллапсом, но со временем им наверняка удастся договориться. Правда, угрозу дефолта это не отменяет, сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков. Ранее президент Джо Байден пригрозил проблемами всему миру в случае дефолта в США.
«Политическая борьба в США обостряется. Конгресс и Белый дом пытаются использовать тему дефолта, чтобы склонить друг друга к определенному компромиссу. В принципе, это нормальная ситуация для Штатов, и рано или поздно стороны найдут общий знаменатель», – сказал политолог-американист Малек Дудаков.
«Тем не менее проблемы у Штатов действительно имеются. Дефицит бюджета в этом году намечается колоссальный – около 2 трлн долларов. В перспективе, лет через десять, госдолг может стать настолько большим, что обсуждать его будет бессмысленно. Тогда, конечно, дефолт действительно станет возможным», – отмечает собеседник.
«Сейчас же стороны, скорее всего, снова договорятся. В принципе, население США тоже ждет заявлений о найденном компромиссе. Люди хотят увидеть сокращение госрасходов, но политические элиты в Вашингтоне редко интересуются мнением американцев, поэтому Белый дом и Конгресс, вероятно, урежут минимальные суммы, а ближе к июню поднимут потолок госдолга», – резюмирует Дудаков.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что в случае возможного дефолта американская экономика скатится в рецессию, а репутации Соединенных Штатов в мире будет нанесет чрезвычайный ущерб. При этом в возможном дефолте Байден обвинил республиканцев, так как, по его словам, США имеют возможность платить по своим долгам.
После этого лидер Штатов заблудился на мероприятии и не смог самостоятельно покинуть сцену. Во время трансляции, которую вел YouTube-канал PBS NewsHour, Байден попрощался с залом, развернулся и попытался найти выход, однако остановился в нерешительности, после чего к нему подошел помощник и показал дорогу, предложив проследовать вслед за ним.
Позже Дональд Трамп призвал республиканцев в Конгрессе добиваться дефолта по госдолгу США, если американская администрация под руководством Джо Байдена не примет их предложения по бюджету. При этом он выразил мнение, что экономического коллапса не случится, поскольку «демократы дадут слабину». Трамп добавил, что подобное развитие событий никому не нужно, но это лучше того, что происходит сейчас
Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, зачем Соединенные Штаты устраивают драму на фоне проблем с госдолгом и возможным дефолтом, разыгрывая тем самым весь мир.
Пентагон заявил о мобилизации оборонной промышленности США
Пентагон заявил о мобилизации оборонной промышленности США на фоне конфликта на Украине
Вашингтон на фоне спецоперации на Украине активировал работу американского военно-промышленного комплекса, сообщил представитель Пентагона Джефф Юргенсен.
В частности, эксперт в комментарии Financial Times заявил, что Пентагон мобилизовал оборонную промышленную базу «невиданным до этого десятилетиями образом».
Кроме того, сообщил Юргенсен, в январе американское военное ведомство запустило программу, которая облегчает заключение контрактов в оборонной сфере для малого бизнеса, передает ТАСС.
Тем временем бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Киев готов «делать все что угодно», чтобы вовлечь США в военный конфликт с Москвой.
Военный эксперт Скотт Риттер: США должны вернуть доверие России
Автор книги «Гонка разоружения» американец Скотт Риттер назвал способы искоренения русофобии в США
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США должны вернуться к договору РСМД, поскольку в Европе и мире растет экзистенциальная угроза. При этом, чтобы договор начал действовать, США должны заслужить доверие России, сказал американский военный эксперт Скотт Риттер. Ранее в среду он презентовал в Москве свою книгу «Гонка разоружения».
«Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД) стал предшественником гораздо более важного Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений. Вторая принципиальная ценность РСМД была в том, что в конце 1980-х США и СССР начали выстраивать механизмы доверия между собой. Мы уважали друг друга», – рассказал Скотт Риттер, бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США и инспектор ООН по вооружениям в Ираке. «Но затем СССР распался, мы перестали уважать вашу страну. Мы перестали понимать важность договора. Я надеюсь, что Россия снова вступит в отношения с США, подобные тем, что предусмотрены ДРСМД. Но вопрос в том, будет ли Москва снова доверять нам после того, как Вашингтон вышел из этого договора?» – подчеркнул спикер.
«Как говорил Рональд Рейган по-русски: «Доверяй, но проверяй». То есть в случае возобновления ДРСМД, стандарты и требования по обоюдной верификации сильно возрастут. Потому что, к сожалению, пока США вашего доверия не заслужили», – отметил он.
«Мы подписали договор, потому что эти ракеты создавали экзистенциальную угрозу для Европы и всего мира. ДРСМД отлично выполнял свои задачи. Но в какой-то момент США сочли договор неудобным для себя и подумали, что угроза миновала, и вышли из него. При этом Вашингтон обвинял Москву в том, что делал сам. Сейчас экзистенциальная угроза для Европы и всего мира возвращается, потому мы снова должны войти в ДРСМД», – заверил Риттер.
Также он коснулся того, как в США можно искоренить русофобию. «Это не произойдет в одночасье, это длительный марафон, в котором должны будут участвовать миллионы людей. Мы должны открыть Россию для американского общества. И кто-то должен сделать первый шаг, я – один из таких инициативных людей. Надеюсь, присутствующие в этом зале пойдут со мной. В конце концов, нас может быть уже несколько миллионов, и тогда, надеюсь, мы весьма продвинемся в установлении хороших отношений между нашими странами», – заявил писатель в ходе презентации.
В среду Скотт Риттер представил в Московском доме книги свою книгу «Гонка разоружения» и пообщался с российскими читателями. Риттер регулярно выступает с критикой в адрес США и НАТО, западных поставок оружия на Украину и дальнейшего разжигания украинского кризиса.
Книга «Гонка разоружения» повествует об истории заключения и исполнения обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД) в конце 1980-х. На страницах книги автор показывает отношение американского правительства к вопросам разоружения и контроля ядерного оружия, делится воспоминаниями о работе инспекторов по контролю вооружений со стороны США на Воткинском заводе, рассказывает о жизни американцев в сердце Удмуртии и своих впечатлениях об СССР.
ДРСМД был подписан генсеком ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года. По нему стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней и меньшей дальности, а также не производить, не испытывать и не развертывать такие ракеты в будущем. 2 августа 2019 года США вышли из договора.
Генерал ВВС США объяснил незаинтересованность Запада в победе Украины
Американский генерал Бридлав объяснил, что Запад не хочет победы Украины из-за опасений эскалации
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Страны Запада не заинтересованы в победе Украины на поле боя, поскольку опасаются, что это спровоцирует расширение зоны конфликта на страны Европы, заявил генерал американских ВВС в отставке, бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Филип Бридлав.
В частности, Бридлав заявил, что Запад дает Украине достаточно поддержки, чтобы она не потерпела поражение на поле боя, но не оказывает Киеву помощь том в объеме, который мог бы решить исход конфликта. По словам военного, дело в том, что Запад боится эскалации конфликта. Так, руководство Североатлантического альянса официально запретило Украине использовать поставленное оружие для ударов по территории России, таким образом защитив Москву, заявил Бридлав на телеканале ABC Action News.
«Мы на Западе боимся победы Украины. … Боимся ядерной экспансии и опасаемся распространения этого конфликта на территорию Европы», – заявил Бридлав, добавив, что Москва якобы неоднократно предупреждала, что в случае поражения Россия применит ядерное оружие, передает канал «360».
Ранее бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Украина готова «делать все что угодно», чтобы вовлечь США в военный конфликт с Россией на своей стороне.
В Пентагоне пояснили задержку поставок танков Abrams Украине
В Пентагоне рассказали, когда США могут поставить танки Abrams Украине
США сейчас делают все необходимое, чтобы ускорить передачу Киеву танков Abrams, их могут поставить в начале осени, сообщил министр обороны США Ллойд Остин.
По его словам, танки передадут Киеву, когда украинские военные научатся обращаться с ними, это произойдет осенью, сейчас они обучаются в Европе, процесс идет небыстро, сообщает ТАСС.
Изначально планировалась передача танков летом. «И мы создаем инфраструктуру, предназначенную для того, чтобы поддерживать и обслуживать эти средства», – сказал шеф Пентагона.
Ранее сообщалось, что танки Abrams были переданы в Германию, чтобы украинские военные прошли на них обучение.