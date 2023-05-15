Подведены итоги интеграции новых регионов России за апрель

Стали известны результаты интеграции новых регионов России за апрель

Новые регионы продолжают успешно интегрироваться в социально-экономическое и правовое пространства России: восстанавливается и развивается территория, утверждена программа социально-экономического развития регионов, проводится социальная поддержка населения.

За последний месяц проделана масштабная работа. Унифицировано административно-территориальное устройство, вступили в силу законы об интеграции в судебную систему России. Идет процесс утверждения новой структуры исполнительной власти и администраций глав регионов. Для новых регионов правительство утвердило программы социально-экономического развития, предусматривающие комплексный план мероприятий на 2023-2025 годы с целевыми показателями до 2030 года. Законодательно закреплен переход новых регионов на московское время.



В рамках восстановления инфраструктуры в новых регионах России уже реконструировали сотни километров газопроводов, а в Запорожской области создана независимая от Украины система газоснабжения. Также подходит к концу строительство водовода «Дон – Северский Донец – Донбасс», в апреле канал запущен в тестовом режиме. С начала года восстановлено более 390 тыс. кв. м жилья. Президент Владимир Путин 2 мая дал старт движению трамваев в Мариуполе.

Правительство реализует в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях новые меры поддержки предпринимателей. Так, в апреле были запущены программы льготного лизинга оборудования для малых и средних предприятий. Прорабатываются возможности запуска высокотехнологичных производств, в том числе на базе Луганского авиационного ремонтного завода и Стахановского вагоностроительного завода. Одновременно инициированы новые партнерские проекты межрегионального и международного уровня. Так, совместно с Нижегородской областью прорабатывается возможность запуска в Мариуполе и Донецке производства трамвая под брендом «Спутник Z».

Кроме того, повышена доступность и перечень госуслуг. Московская область направила в ДНР четыре передвижных МФЦ с оборудованием, Омская область окажет помощь подшефному городу Стаханов в ЛНР в открытии двух МФЦ. Часть услуг уже доступна в электронной форме.

В апреле в Луганске начали тестовый запуск мобильного интернета, позже планируется поэтапно подключать другие города и районы республики. Также с 1 мая для жителей ЛНР снизилась стоимость телефонных звонков в Россию, а «Промсвязьбанк», единственный федеральный банк в новых регионах, выпустил более 750 тыс. зарплатных карт для жителей Луганской и Донецкой народных республик.

На постоянном контроле региональных и федеральных властей находятся цены на социально значимые товары. В частности, первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко посетил Мариуполь, где ознакомился с ценами и ассортиментом в аптеках. В ДНР запущен мониторинг цен на жизненно необходимые лекарства.

Идет строительство и восстановление объектов медицинской сферы, а Минобрнауки распределило более 36 тыс. бюджетных мест в вузы новых регионов. Школы переходят на российские образовательные стандарты.

Новые регионы становятся площадкой для аккумулирования лучших управленческих практик – сокращается дистанция между гражданами и властью, создаются площадки для интеграции инициативной молодежи в том числе из других регионов России, расширяются межрегиональные экономические связи. В копилку эффективных решений вносят вклад как федеральные инструменты, так и опыт регионов.

«Мы в ЭИСИ следим за процессом интеграции новых регионов, выпускаем еженедельные дайджесты важных событий. Главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей выделяются яркими и успешными управленческими практиками. В первую очередь, в сфере организации коммуникации с жителями. Прямой диалог остается для них одним из приоритетов даже в близости к боевым действиям. Кроме того, следует отметить усилия руководства регионов по созданию комфортных условий жизни и высокие темпы социальной интеграции», – заявила директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына.

В апреле президент Владимир Путин заявил, что российскому руководству необходимо максимально быстро интегрировать новые регионы в единое правовое пространство со всей страной.