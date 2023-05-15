В Совфеде сочли политической игрой идею Молдавии выйти из МПА СНГ

Глава международного комитета Совфеда Карасин назвал политической игрой идею Молдавии выйти из МПА СНГ

Позиция Молдавии выйти из МПА СНГ является политической игрой под названием «присягну на верность Западу», заявил глава международного комитета Совфеда, член международной комиссии МПА СНГ Григорий Карасин.

По его словам, представители Молдавии решили сыграть в политическую игру под условным названием «присягну на верность Западу», от руководства страны можно ждать чего угодно, передает РИА «Новости».

Карасин добавил, что Молдавия не присылала своего представителя на мероприятия МПА СНГ уже полгода, так же как и на недавнем заседании – представителя Молдавии не было не ассамблее в Санкт-Петербурге.

Как отметил глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников, в случае, если Молдавия выйдет из МПА СНГ, то нанесет себе экономический ущерб.

«Если они сейча сэто сделают, они сами себя высекут, нанесут себе ущерб, экономический в том числе. И нанесут ущерб себе и своим гражданам», – заключил он.

Ранее председатель парламента республики Игорь Гроссу заявил о решении инициировать процесс выхода Молдавии из соглашения о Межпарламентской ассамблеи СНГ, поскольку считает структуры СНГ «бесполезными» для республики.

Напомним, в апреле Молдавия начала денонсацию нескольких соглашений в рамках Содружества Независимых Государств, заявило молдавское министерство иностранных дел.

