Sky News: Британия передаст Украине зенитные ракеты и сотни ударных дронов большой дальности

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15 мая, понедельник | Последнее обновление — 11:31 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Российские силы заняли ключевые высотки в Артемовске
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Крымский мост умудрился воплотить в себе все то, что мы знаем и любим в России – в стране, которая строит, развивает, восстанавливает и упорно создает будущее, о котором мечтает, невзирая на все препятствия. Сегодня ему исполнилось пять лет.
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Панночка-чаровница из загробного мира – из мира мертвых. Она несет смерть. Сейчас это становится ясно не только русским, но и европейцам, никогда не читавшим Гоголя.
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Ветеран холодной войны, американский экс-разведчик Скотт Риттер считает, что в текущей ситуации США нужно приложить много усилий, чтобы вновь завоевать доверие России – для того, чтобы новый договор, аналогичный РСМД, стал возможен.
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На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
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Сменившийся впервые за 70 лет монарх Великобритании, Карл III, был коронован в Вестминстерском аббатстве в Лондоне во время торжественной церемонии, подготовка к которой велась несколько месяцев
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Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики, известные как AM 1214-255. Эти галактики интересны тем, что содержат активные галактические ядра. Чрезвычайная яркость ядер галактик вызвана движением материи в сверхмассивных черных дырах, располагающихся в центре каждой из них. Черная дыра является причиной повышенной интенсивности излучения, особенно в рентгеновском диапазоне. Из ядер таких галактик обычно вырывается релятивистская струя (джет). Отличительной чертой многих активных галактик является переменное (от нескольких дней до нескольких часов) рентгеновское излучение. Есть указания на то, что вращающаяся галактика становится активной периодически, то есть активность — это не свойство галактики, а ее состояние
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12:42
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Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Sky News: Британия передаст Украине зенитные ракеты и сотни ударных дронов большой дальности
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Британский премьер-министр Риши Сунак в скором времени объявит о новом пакете помощи Украине, включающем зенитные ракеты и сотни дронов большой дальности, сообщает телеканал Sky News.
По данным британского правительства, в пакет военпомощи войдут сотни зенитных ракет и сотни новых ударных дронов большой дальности (более 200 километров), передает РИА «Новости».
Ранее британские власти подтвердили передачу Киеву малозаметных крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow. При этом, как отмечала западная пресса, Лондон взял с офиса президента Украины Владимира Зеленского обещание, что это оружие не будет использоваться по целям в России.
До этого глава европейской дипломатии Жозеп Боррель приветствовал поставки Украине оружия большого радиуса действия, отметив, что Россия наносит удары с большого расстояния.
Шольц исключил окончание украинского кризиса на условиях России
На Украине не может быть мира на условиях России, заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает издание Spiegel.
По его словам, Киев готов к миру, но он просит, чтобы при поддержке Запада не было замороженного конфликта и мира, продиктованного Россией, передает РИА «Новости».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для мирного урегулирования Киеву не требуется посредничество Ватикана, также президент Украины отверг идею переговоров с главой российского государства Владимиром Путиным.
Командир одной из бригад ВСУ рассказал о пережитом в Артемовске ужасе
NYT: Командир 24-й мотострелковой бригады ВСУ рассказал о пережитом в Артемовске ужасе и кошмарах о российских танках
Командир 24-й мотострелковой бригады ВСУ рассказал американскому изданию The New York Times о пережитом в Артемовске ужасе и снящихся украинским солдатам кошмарах о российских танках, постоянных артобстрелах, ракетных и авиаударах.
По словам командира 24-й мотострелковой бригады ВСУ, каждый метр Артемовска находится под обстрелом. Он рассказал про не прекращающиеся ни на минуту артиллерийский огонь, ракетные и авиаудары, добавив, что российские танки снятся украинским солдатам в кошмарах. По словам украинского военного, они не могут противостоять российской армии из-за нехватки противотанковых ракетных комплексов типа Javelin, передает РИА «Новости».
Ранее российские военкоры рассказали про уничтожение украинских танков под Артемовском и показали груды уничтоженной техники по дороге в город.
Зеленский на церемонии в Германии уронил награду Карла Великого на пол
Президент Украины Зеленский уронил полученную в Германии награду Карла Великого и обвинил в падении трофея русских
Президент Украины Владимир Зеленский уронил полученную в Германии награду имени Карла Великого на пол и обвинил в падении трофея русских, свидетельствует видео церемонии, трансляцию которой вел YouTube-канал немецкого журнала Der Spiegel.
После падения награды на пол Зеленский прервал свое выступление на торжественной церемонии в городе Аахен, сказав «русские», после чего поднял упавший трофей и вернулся на место, чтобы продолжить речь.
На награждении присутствовали немецкие политики и представители нескольких европейских стран, передает РИА «Новости».
Напомним, Зеленскому в Германии вручили премию Карла Великого.
Политолог: США используют Зеленского по «теории безумца» Никсона
Политолог Ткаченко: США решили вернуться к «теории безумца» на Украине
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Штаты неоднократно во внешней политике прибегали к «теории безумца», которую ранее использовал президент Никсон. Сейчас, вероятно, Вашингтон через Зеленского пытается склонить Россию к заключению мира на Украине на условиях США, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее Washington Post сообщила о предложении Зеленского «занять» российские города и взорвать нефтепровод «Дружба».
«При оценке планов Зеленского в отношении российских регионов и нефтепровода «Дружба» надо рассматривать два варианта. Во-первых, президент Украины мог окончательно сойти с ума. И поэтому он выдвигал опасные и нереализуемые предложения», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».
«Второй вариант – США вновь перешли к так называемой теории безумца президента Никсона. Она получила развитие в 70-х годах прошлого века. Суть заключается в том, что чем более радикальными и безумными являются требования одной из сторон, тем легче будет усадить за стол переговоров оппонента», – продолжает собеседник.
«Когда президент США Никсон приказал разбомбить Ханой, а затем угрожал применением ядерного оружия, стратегия сработала. Штаты еще неоднократно прибегали к «теории безумца». И если исходить из этой логики, то опубликованные в Washington Post планы Зеленского – это попытка принудить Москву согласиться сесть за стол переговоров на условиях Вашингтона», – рассуждает эксперт.
«Также стоит учитывать, что Washington Post очень близка к администрации Байдена и является своего рода рупором демократов. Так что публикация явно появилась неслучайно и преследует определенные цели», – заключил Ткаченко.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на утекшие в Сеть документы Пентагона сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский не оставляет идею ударов по российской территории. Причем речь идет не только о регионах, которые в Киеве и на Западе объявляют «оккупированными». При этом Зеленский хотел бы осуществлять такие удары ракетами дальнего радиуса действия, несмотря на заверения в отказе от использования поставляемого вооружения для ударов по территории России.
Washington Post, ссылаясь на материалы разведки, включающие личную переписку Зеленского с военным командованием, сообщает, что президент Украины в конце января предлагал атаковать Россию и «занять некоторые российские приграничные города».
В конце февраля, встречаясь с главнокомандующим вооруженными силами Украины Валерием Залужным, президент Украины пожаловался на то, что у ВСУ нет ракет, способных долететь до мест дислокации российских войск «внутри страны». Также Зеленский предлагал применять БПЛА для атаки на «места дислокации в Ростове».
Кроме того, в феврале на встрече с вице-премьером Украины Юлией Свириденко он предложил «просто взорвать» нефтепровод «Дружба» и «разрушить промышленность» Венгрии, зависящей от российской нефти. По мнению разведки США, он «проявлял гнев в отношении Венгрии и потому мог высказывать гиперболизированные и бессмысленные угрозы».
Мирошник: Российские военные вопреки слухам сражаются на Украине до конца
Экс-посол ЛНР Мирошник: Российские военные знают, что боевые товарищи готовы биться до конца
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В отличие от украинского командования, наши военные руководители готовы лично отстаивать интересы России. Вопреки слухам, распускаемым противником, мы сражаемся до конца, сказал газете ВЗГЛЯД экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник. Ранее Минобороны заявило о гибели двух полковников ВС России при отражении массовых атак ВСУ под Артемовском.
«Сообщение Минобороны о гибели двух полковников – это подтверждение тому, что два воина, находясь на передовой, сами командовали собственными подразделениями. Они, в отличие от украинского командования, не прятались где-то далеко и были готовы идти до конца», – сказал бывший посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«Мы видим, что в рядах российской армии воюют лишь достойные, грамотные и опытные офицеры. Да, к сожалению, некоторые из них гибнут. Но ВС РФ не сдаются и продолжают защищать честь России. Вместе с тем, несмотря на такие неопровержимые доказательства, мы и дальше будем сталкиваться со слухами о якобы бегстве с поля боя наших военных», – добавил собеседник.
«Необходимо осознать и принять – в информационном поле идет настоящая война против России. Грамотный и крайне циничный противник, которых хорошо интегрирован в западную систему влияния на мозги, не сдастся. Попытки сломить боевой дух русского солдата не прекратятся», – подчеркнул он.
«На мой взгляд, такие честные заявления Минобороны РФ в этой информационной войне серьезно помогают нам. Зная о случившемся, российские солдаты лишь еще больше сплотятся. Ведь они будут знать, что их боевые товарищи готовы биться до конца», – заключил Мирошник.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что в результате отражения атаки ВСУ в Донецкой народной республике погибли командир 4-й мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров и заместитель командира армейского корпуса по военно-политической работе полковник Евгений Бровко.
В Telegram-канале ведомства говорится, что Вячеслав Макаров, находясь на передовой, лично руководил боем, и две атаки противника были отражены. Отмечается, что военнослужащие бригады поразили три танка, четыре боевые машины пехоты и два украинских бронеавтомобиля. В Минобороны подтвердили гибель командира бригады во время эвакуации с поля боя после полученного тяжелого ранения.
Также сообщается о гибели Евгения Бровко, который руководил действиями личного состава. В пресс-службе уточнили, что во время боя по отражению одной из атак Бровко героически погиб, получив множественные осколочные ранения.
Ранее военные эксперты рассказали газете ВЗГЛЯД, почему президент Украины Владимир Зеленский открыто не объявляет о контрнаступлении ВСУ. По мнению экспертов, информационная кампания вокруг контрнаступления перешла в новую фазу. С одной стороны, официальные лица офиса Зеленского заявляют о том, что атаку надо бы перенести на более поздний срок ввиду недостатка техники. С другой стороны, силы ВСУ проводят небольшие атаки для того, чтобы попытаться вбить клин вглубь российской обороны.
После удара по складу боеприпасов ВСУ в Хмельницком вырос уровень радиации
SaveEcoBot: Уровень радиации вырос в Хмельницком после удара по складу боеприпасов ВСУ
После удара по складу ВСУ в Хмельницком, где могли храниться боеприпасы с обедненным ураном, в городе зафиксирован рост уровня радиации, сообщает украинский портал SaveEcoBot.
Так, по данным SaveEcoBot, с пятницы, 12 мая, в районе Хмельницкого наблюдается скачок уровня радиации с 80-100 нанозивертов до 140-160 нанозивертов, пишет «Российская газета».
Кроме того, издание «Военное обозрение» сообщило, что после удара по складу ВСУ, где могли храниться боеприпасы с обедненным ураном, в Хмельницком на улицах появились дозиметрические (радиационные) патрули.
Ранее в Сети появилось видео ракетного удара российских ВКС по военным объектам украинской армии в Хмельницком. Сообщалось, что удар был нанесен по заводу по производству промышленной электроники «Катион», где ВСУ хранили боеприпасы. Предполагалось, что там могли храниться боеприпасы с обедненным ураном, которые обещала передать Киеву Великобритания.
Российские силы заняли ключевые высотки в Артемовске
Врио главы ДНР Пушилин: Российские силы заняли ключевые высотки в Артемовске и продвигаются вперед
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Российские силы в Артемовске (украинское название – Бахмут), несмотря на сложности, продолжают продвигаться вперед и заняли важные высотки в западном секторе, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
По его словам, в настоящее время все внимание сфокусировано на ситуации внутри Артемовска, где российские силы продвигаются вперед, несмотря на все сложности. «Заняты определенные высотки, которые считались украинским режимом ключевыми», – рассказал Пушилин, передает ТАСС.
Он добавил, что бойцы группы «Вагнер» в Артемовске также продвигаются вперед и доводят до логического завершения освобождение города.
Пушилин также отметил, что позиции российских военных улучшаются на Авдеевском и Марьинском направлениях. При этом он указал, что на Марьинском направлении ВСУ в последнее время пытались выбить из последних занятых позиций наши подразделения, но не смогли этого сделать.
В целом, добавил Пушилин, украинские военные активизировались по всей линии соприкосновения, но это еще не контрнаступление. «Противник пытается прощупать наши позиции, пытается вести разведку боем. … В целом ситуация под контролем», – сказал Пушилин, передает РИА «Новости».
Ранее командир 24-й мотострелковой бригады ВСУ рассказал о пережитом в Артемовске ужасе и снящихся украинским солдатам кошмарах о российских танках.
Forbes: Россия наносит жесткие удары по артиллерии НАТО на Украине
Forbes: Россия наносит жесткие удары по переданной Киеву артиллерии НАТО
Российские силы активно уничтожают украинскую артиллерию, в том числе ту, что Киеву передали страны Запада, пишет Forbes.
«Уровень потерь Украины невероятно жесткий. Из 152 больших 155-миллиметровых буксируемых гаубиц M777, которые «официально» были переданы Украине, более трети уже повреждены или ликвидированы», пишет Forbes.
Кроме того, пишет издание, российскими силами уничтожена и часть самоходной артиллерии, особенно пострадали британские AHS Krab и американские M109. Коэффициент потерь колеблется от 18% до 21%. Из более чем 180 единиц поставленной техники по меньшей мере 36 были повреждены или уничтожены.
Тем временем Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники пишет, что НАТО на саммите в Вильнюсе может предложить Украине помощь, но не членство в альянсе.
Франция пообещала оснастить несколько батальонов ВСУ колесными танками
Лидеры Франции Макрон и Украины Зеленский договорились об оснащении нескольких батальонов ВСУ колесными танками AMX-10RC
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Франция в ближайшие недели оснастит несколько батальонов ВСУ десятками единиц бронетехники, в том числе легкими колесными танками AMX-10RC, говорится в совместном заявлении президентов Франции и Украины по итогам воскресной встречи в Елисейском дворце, распространенном французской стороной.
Согласно договоренностям Макрона и Зеленского, военная поддержка Францией Украины продолжится, готовятся новые поставки с учетом самых срочных потребностей Украины. В ближайшие недели Франция обучит и оснастит несколько батальонов десятками бронемашин и легких танков, включая AMX-10RC, передает ТАСС.
В Париже пообещали и дальше оказывать поддержку Киеву в области ПВО, а также напомнили о готовности продолжать обучение украинских военных для противостояния ВС России. Кроме того, во Франции пообещали продолжить фокусироваться на немедленной поддержке Украины в рамках НАТО.
Напомним, в начале апреля Минобороны сообщало о создании спецгрупп по борьбе с натовскими танками.
Зеленскому в Германии вручили премию Карла Великого
Президента Украины Владимира Зеленского наградили премией имени Карла Великого в Ахене, вступительную речь произнес канцлер Германии Олаф Шольц.
По словам Шольца, Европа многим обязана Зеленскому, так как украинский президент внес большой вклад в европейское единство, передает РИА «Новости».
Премия Карла Великого присуждается ежегодно за вклад в объединение Европы. Ранее ее получали папа Римский Франциск, президент Франции Эммануэль Макрон и генсек ООН Антониу Гутерреш.
Ранее Зеленский сообщил, что прибыл в Берлин. 13 мая Зеленский неожиданно прибыл в Рим. После встречи в Риме с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром Джорджей Мелони Зеленский прибыл в Ватикан на аудиенцию к папе Римскому Франциску.
Стала известна страна, которую Зеленский посетит после Германии
Вечером в воскресенье президент Украины Владимир Зеленский должен прибыть во Францию, сообщил телеканал BFMTV.
Зеленский должен прибыть в Париж во второй половине дня. Там он встретится с премьер-министром Элизабет Борн и министром иностранных дел Катрин Колонна. После этих встреч Зеленский отправится на переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает РИА «Новости».
Ранее Зеленский сообщил, что прибыл в Берлин. По данным СМИ, он также посетит Ахен, где ему собираются вручить премию имени Карла Великого.
Напомним, 13 мая Зеленский неожиданно прибыл в Рим. После встречи в Риме с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром Джорджей Мелони Зеленский прибыл в Ватикан на аудиенцию к папе Римскому Франциску.
Названы темы переговоров Макрона и Зеленского
Президенты Франции и Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский обсудят срочные военные и гуманитарные потребности Киева, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец.
Кроме того, Макрон планирует напомнить о поддержке Францией и Европой Украины в плане восстановления ее законных прав и фундаментальных интересов, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что вечером в воскресенье Зеленский должен прибыть во Францию.
Зеленский заявил о плане убедить Берлин поставлять Киеву истребители
Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что намерен попросить Берлин участвовать в коалиции стран по поддержке Киева истребителями.
Зеленский на конференции также заявил, что некоторые страны работают над созданием «коалиции по истребителям», передает РИА «Новости».
По словам украинского президента, вопрос об этом обсуждался во время его визитов в европейские государства, поэтому с просьбой о подобной поддержке Зеленский намерен обратиться и к Берлину.
Ранее в воскресенье СМИ сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский и немецкий коллега Франк-Вальтер Штайнмайер проводят встречу в Берлине.
WSJ: НАТО хочет предложить Киеву немедленную помощь, но не членство
WSJ: НАТО хочет предложить Киеву немедленную помощь, но не членство
НАТО на саммите в Вильнюсе может предложить Украине помощь, но не членство в альянсе, пишет Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
При этом издание сообщает, что чиновники НАТО намерены дать понять, что в будущем Киев может стать членом альянса, передает РИА «Новости».
Источники газеты уточнили, что предложение о помощи будет озвучено на саммите НАТО в Литве в июле.
Ранее бывший посол Украины в Берлине Алексей Мельник обвинил канцлера Германии Олафа Шольца в промедлении с вопросом вступления Киева в Североатлантический альянс.
Отступавшие из Артемовска ВСУ подожгли многоэтажку с людьми
Украинские военные при отступлении из Артемовска подожгли многоэтажку с людьми
Отступавшие из Артемовска (украинское название – Бахмут) украинские военные подожгли многоэтажный дом, в подвале которого прятались мирные жители, рассказал эвакуированный из зоны боев житель города Олег Корнеев.
По словам жителя города, украинские военные перед отступлением из-за приближающихся бойцов группы «Вагнер» подожгли многоэтажный дом и не выпускали людей, прятавшихся в подвалах. По его словам, украинские военные заминировали вход и стреляли по людям, которые пытались подняться наверх.
«Все подъезды с первого по пятый этаж – все горели. Мы сидели в подвале, выйти не могли», – рассказал Корнеев, передает РИА «Новости».
Он также рассказал, что позже бойцы «Вагнера» вывели людей из заминированного подвала, подорвав стену, противоположную входу, где украинские военные заложили мину.
Ранее командир 24-й мотострелковой бригады ВСУ рассказал американскому изданию The New York Times о пережитом в Артемовске ужасе и снящихся украинским солдатам кошмарах о российских танках, постоянных артобстрелах, ракетных и авиаударах.
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