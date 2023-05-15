Страны G7 собрались ужесточить санкции против энергосектора России

Мирошник: Российские военные вопреки слухам сражаются на Украине до конца

Экс-посол ЛНР Мирошник: Российские военные знают, что боевые товарищи готовы биться до конца

В отличие от украинского командования, наши военные руководители готовы лично отстаивать интересы России. Вопреки слухам, распускаемым противником, мы сражаемся до конца, сказал газете ВЗГЛЯД экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник. Ранее Минобороны заявило о гибели двух полковников ВС России при отражении массовых атак ВСУ под Артемовском.

«Сообщение Минобороны о гибели двух полковников – это подтверждение тому, что два воина, находясь на передовой, сами командовали собственными подразделениями. Они, в отличие от украинского командования, не прятались где-то далеко и были готовы идти до конца», – сказал бывший посол ЛНР в России Родион Мирошник.

«Мы видим, что в рядах российской армии воюют лишь достойные, грамотные и опытные офицеры. Да, к сожалению, некоторые из них гибнут. Но ВС РФ не сдаются и продолжают защищать честь России. Вместе с тем, несмотря на такие неопровержимые доказательства, мы и дальше будем сталкиваться со слухами о якобы бегстве с поля боя наших военных», – добавил собеседник.

«Необходимо осознать и принять – в информационном поле идет настоящая война против России. Грамотный и крайне циничный противник, которых хорошо интегрирован в западную систему влияния на мозги, не сдастся. Попытки сломить боевой дух русского солдата не прекратятся», – подчеркнул он.

«На мой взгляд, такие честные заявления Минобороны РФ в этой информационной войне серьезно помогают нам. Зная о случившемся, российские солдаты лишь еще больше сплотятся. Ведь они будут знать, что их боевые товарищи готовы биться до конца», – заключил Мирошник.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в результате отражения атаки ВСУ в Донецкой народной республике погибли командир 4-й мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров и заместитель командира армейского корпуса по военно-политической работе полковник Евгений Бровко.

В Telegram-канале ведомства говорится, что Вячеслав Макаров, находясь на передовой, лично руководил боем, и две атаки противника были отражены. Отмечается, что военнослужащие бригады поразили три танка, четыре боевые машины пехоты и два украинских бронеавтомобиля. В Минобороны подтвердили гибель командира бригады во время эвакуации с поля боя после полученного тяжелого ранения.

Также сообщается о гибели Евгения Бровко, который руководил действиями личного состава. В пресс-службе уточнили, что во время боя по отражению одной из атак Бровко героически погиб, получив множественные осколочные ранения.

Ранее военные эксперты рассказали газете ВЗГЛЯД, почему президент Украины Владимир Зеленский открыто не объявляет о контрнаступлении ВСУ. По мнению экспертов, информационная кампания вокруг контрнаступления перешла в новую фазу. С одной стороны, официальные лица офиса Зеленского заявляют о том, что атаку надо бы перенести на более поздний срок ввиду недостатка техники. С другой стороны, силы ВСУ проводят небольшие атаки для того, чтобы попытаться вбить клин вглубь российской обороны.