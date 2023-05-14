Грузинские гиды вышли на пикет против конкурентов из России

Пикет против проведения в Грузии экскурсий гидами-иностранцами, особенно россиянами, провели в воскресенье у здания Национальной администрации туризма в Тбилиси несколько десятков грузинских гидов, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Они заявили, что, во-первых, теряют работу, а во-вторых иностранные гиды искажают историю Грузии.

«Гиды должны быть только гражданами Грузии и знать грузинский язык», – заявили участники акции.

По их словам, эти требования должны быть утверждены законодательно.

«Часто гиды из России рассказывают, например, что Грузия – чуть ли не российская губерния, – отметила одна из гидов. – Да и вообще они не могут знать о нашей родине то, что в деталях знаем мы. То есть речь о престиже профессии!».

В интервью газете ВЗГЛЯД одна из экскурсоводов, член Ассоциации гидов Грузии, пожелавшая остаться неназванной, подтвердила, что «в связи с наплывом россиян увеличивается конкуренция, и это негативно сказывается на нашей работе».

«Граждане России, переехавшие в Грузию за последний год, занимаются разными видами бизнеса, в том числе туристическим. Они очень активны в соцсетях, ориентируясь на своих соотечественников. Надо урегулировать законом этот вопрос. Закон Грузии должен защищать нас от такого засилья иностранцев», – отметила она.

Согласно официальным данным, в Грузии находятся постоянно 60 тыс. россиян, а еще десятки тысяч приезжают как туристы.

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