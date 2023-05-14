Собянин анонсировал строительство четырех пожарных депо в ТиНАО

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14 мая, воскресенье | Последнее обновление — 11:24 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Крым решил добиться отмены решения Хрущева о передаче полуострова УССР
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Ветеран Холодной войны американский экс-разведчик Скот Риттер считает, что в текущей ситуации США нужно приложить много усилий, чтобы вновь завоевать доверие России – для того, чтобы новый договор, аналогичный РСМД, стал возможен
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Настороженность в странах Центральной Азии по поводу украинского конфликта здесь соседствует с желанием «по полной» использовать свое выгодное положение в сложившейся геополитической ситуации. Особенно остро эту «раздвоенность» переживает Узбекистан.
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Никто не «отменяет» американцев в России, не требует решительно осудить и отмежеваться, и вообще люди, несмотря на тревожную атмосферу, продолжают жить, как жили раньше. Почему нам (пока, во всяком случае) удалось избежать своего аналога «культуры отмены»?
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На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
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Сменившийся впервые за 70 лет монарх Великобритании, Карл III, был коронован в Вестминстерском аббатстве в Лондоне во время торжественной церемонии, подготовка к которой велась несколько месяцев
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Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики, известные как AM 1214-255. Эти галактики интересны тем, что содержат активные галактические ядра. Чрезвычайная яркость ядер галактик вызвана движением материи в сверхмассивных черных дырах, располагающихся в центре каждой из них. Черная дыра является причиной повышенной интенсивности излучения, особенно в рентгеновском диапазоне. Из ядер таких галактик обычно вырывается релятивистская струя (джет). Отличительной чертой многих активных галактик является переменное (от нескольких дней до нескольких часов) рентгеновское излучение. Есть указания на то, что вращающаяся галактика становится активной периодически, то есть активность — это не свойство галактики, а ее состояние
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
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Собянин анонсировал строительство четырех пожарных депо в ТиНАО
Собянин: До конца года в ТиНАО Москвы построят четыре пожарных депо
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Четыре пожарных депо построят в Новофедоровском, Рязановском Филимонковском и Первомайском поселениях новой Москвы, еще одно депо проектируется, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, в этом году четыре пожарных депо будут построены в Новофедоровском, Рязановском, Филимонковском и Первомайском поселениях, еще одно депо проектируется, передает РИА «Новости».
Собянин добавил, что ко всем объектам будут проложены удобные подъездные дороги, каждое депо будет оборудовано площадкой со скалодромом для тренировок, комнатой отдыха, учебными классами, тренажерным залом, пунктом связи и медкабинетом.
Он уточнил, что за 11 лет в ТиНАО построили 11 пожарных депо и увеличили число пожарных почти в четыре раза.
Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что в поселении Воскресенском в ТиНАО (Троицком и Новомосковском административных округах Москвы) появится Центр инноваций и импортозамещения в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ).
«Коммерсант» сообщил о крушении двух самолетов и двух вертолетов в Брянской области
«Коммерсант»: Два самолета и два вертолета могли быть сбиты в небе над Брянской областью
В Брянской области у границы с Украиной «практически одновременно могли быть сбиты истребитель-бомбардировщик Су-34, истребитель Су-35, а на окраине города Клинцы два вертолета Ми-8», пишет «Коммерсант». Официально информация не подтверждена.
По сведениям газеты «Коммерсант», все они, по предварительной информации, входили в одну авиагруппу.
Истребители, как сообщает издание, должны были нанести ракетно-бомбовый удар по целям на территории Черниговской области Украины. Вертолеты направлялись для подстраховки.
Газета добавляет, что при крушении бортов их экипажи погибли.
Ранее в субботу днем поступили сообщения о крушении вертолета Ми-8 и истребителя Су-34 в Брянской области. Губернатор Брянской области подтвердил крушение в Клинцах одного вертолета.
В США назвали второе после ядерного самое опасное оружие России
Newsweek: Российские подводные лодки являются критической угрозой для стран НАТО
«Критическую угрозу» для стран НАТО представляет российский подводный флот, при этом противолодочные возможности Североатлантического альянса «атрофировались» после холодной войны, пишут американские СМИ.
В статье Newsweek говорится, что эта российская техника считается грозной силой. Вашингтон с союзниками стремится «сравнять счет» в гонке вооружений, поскольку Россия «способна ударить» по любой точке территории Соединенных Штатов, сказано в публикации.
Если оставить ядерное оружие за скобками, российские подводные лодки являются «самой большой угрозой» для НАТО, передает РИА «Новости» выводы автора статьи.
Newsweek и ранее писал, что Запад опасается угрозы, которая может исходить от российского флота, так как российские подлодки могут нести ракеты с ядерным зарядом и способны достичь целей в США и Европе.
Бастрыкин сообщил о групповых нападениях мигрантов с целью унижения русских
Бастрыкин на сессии «Бесогон и право» сообщил о фактах групповых нападений мигрантов с целью унижения русских
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Отмечаются факты групповых нападений мигрантов с целью унижения русских, мигранты противопоставляют свои традиции русским традициям, сообщил глава СК России Александр Бастрыкин.
Бастрыкин выступил на сессии «Бесогон и право» в рамках XI Петербургского международного юридического форума, сообщает СК в Telegram.
Он рассказал о «некоторых тенденциях в структуре преступности, которые наблюдаются в последнее время и требуют принятия действенных мер». В частности, он отметил рост числа преступлений мигрантов. В 2022 году число тяжких и особо тяжких преступлений мигрантов выросло на 37% (с 11 тыс. до почти 15 тыс.). Число убийств выросло на 18% (с 247 до 291), изнасилований – на 7% (с 257 до 276).
При этом мигранты не желают «интегрироваться в российское общество», они «не изучают русский язык и культуру, пытаются обособиться и противопоставить свои традиции», сообщил глава СК. Также, как сообщает Telegram-канал ведомства, Бастрыкин отметил, факты групповых нападений мигрантов с целью унижения русских.
Также обсуждалась проблема подростковой преступности – в 2022 году число тяжких и особо тяжких деяний, совершенных несовершеннолетними, выросло на 3% (до 9295). Кроме того, возросло «количество проявлений детского экстремизма».
Бастрыкин отметил ряд тенденций: преступность несовершеннолетних молодеет, отмечается жестокость и желание унизить жертву преступления, имеет место рост экстремистских преступлений. По его словам, миграционная преступность также молодеет.
Напомним, Бастрыкин заявил, что в России увеличилось число мигрантов, а вместе с тем и число совершаемых ими преступлений. В СПЧ считают, что основная причина – в росте численности самих гастарбайтеров. В Федерации мигрантов признают, что преступность выросла, но только среди приезжих молодого возраста.
Украинский генерал объяснил, почему Киеву «не победить великую российскую армию»
Украинский генерал Кривонос предрек неудачу Киева в контрнаступлении
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У российских военных есть существенные преимущества, что не позволит Киеву достигнуть целей в контрнаступлении, заявил украинский генерал-майор Сергей Кривонос.
Кривонос назвал Россию мощной страной с сильной экономикой, а российскую армию – великой. «Вопрос стоит не столько в подготовке их бойцов, хотя она тоже высокая, речь идет об их численном превосходстве», – заявил Кривонос телеканалу «Прямой».
Военный призвал трезво смотреть на вещи и выразил мнение, что Киев вряд ли достигнет своих целей в контрнаступлении, а в случае поражения обвинит в этом военных. Кривонос также сообщил, что Киев не получил достаточно вооружения от Запада, что еще больше осложняет положение украинских военных, передает РИА «Новости».
Ранее Кривонос заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и его офис проявляют неуважение к военнослужащим армии, что может стать причиной антиправительственных протестов.
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Истребитель Су-34 разбился в Брянской области
Истребитель Су-34 разбился в Брянской области недалеко от украинской границы
Истребитель Су-34 потерпел крушение в Брянской области, обстоятельства катастрофы уточняются, сообщили в экстренных службах.
Источник ТАСС сообщил, что Су-34 упал недалеко от украинской границы, выясняется судьба находившихся на борту летчиков, а также обстоятельства катастрофы.
Ранее в Брянской области разбился вертолет Ми-8, оба летчика погибли.
Эксперт объяснил применение Украиной крылатых ракет Storm Shadow по Луганску
Военный политолог Перенджиев назвал удар Украины крылатыми ракетами Storm Shadow по Луганску местью России
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Украина давно хотела отомстить России за освобождение Луганской народной республики. Именно поэтому по Луганску нанесен удар крылатыми ракетами Storm Shadow, которые Лондон передал Киеву, сказал газете ВЗГЛЯД военный политолог Александр Перенджиев. О том, что в ходе пятничного обстрела Луганска украинская сторона впервые применила ракеты Storm Shadow, сообщили в ЛНР.
«Если ВСУ практически ежедневно обстреливают Донецк, то Луганск не подвергался обстрелам. После того, как мы объявили летом прошлого года об освобождении Луганской народной республики, Украина хотела отомстить России. Именно поэтому они решили точечно нанести удар по мирным жителям Луганска», – отметил Александр Перенджиев, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России».
Британско-французские крылатые ракеты Storm Shadow относятся к классу «воздух-земля», их радиус действия может быть доведен при модернизации с 250 км до 560 км. «В любом случае это опасное оружие. С учетом той дистанции, которую может пролететь самолет, удар может быть произведен и по территории России – непосредственно по старым регионам. Не исключаю, что это может оказаться Белгородская, Курская, Брянская или Ростовская области. Возможно, ВСУ попробуют задеть Калужскую область», – предупреждает собеседник.
Эксперт отмечает, что передачей крылатых ракет Украине Великобритания лишний раз доказала, что «ведет войну против России». «У британцев на нас зуб со времен сирийской операции. Вспомните, сколько было завываний и криков со стороны Лондона, когда мы брали Алеппо. Британцы даже создали фейковую девочку в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ), которая жаловалась на обстрелы. Но самое главное – в Алеппо среди боевиков «Исламского государства*» были взяты в плен британские инструкторы. После этого Лондон развязал против нас дипломатическую войну», – напомнил Перенджиев.
По его словам, Британия конкурирует с США за влияние на украинский кризис и в целом на положение дел в Восточной Европе. Именно поэтому британцы согласились поставить Украине дальнобойные крылатые ракеты. «Британия хотела бы получить свои дивиденды», – отметил эксперт.
О том, что в ходе пятничного обстрела Луганска украинская сторона впервые применила две крылатые ракеты Storm Shadow, сообщило в субботу в Telegram-канале представительство Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Кроме того, ВСУ задействовали одну американскую ракету противодействия ПВО ADM-160B MALD. В субботу утром Киев при обстреле поселка Юбилейный в Луганске вновь использовал ракету Storm Shadow.
Британские власти подтвердили на этой неделе передачу Киеву малозаметных крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow. При этом, как отмечала западная пресса, Лондон взял с офиса президента Владимира Зеленского обещание, что это оружие не будет использоваться по целям в России.
Москва назвала передачу Storm Shadow очередным враждебным шагом Лондона по дальнейшему накачиванию Украины вооружениями. МИД подчеркнул, что Россия оставляет за собой право на принятие мер по нейтрализации угроз от этих ракет.
В США заявили о зависимости от ключевого сырья из России
Newsweek: США зависят от поставок ядерного топлива из России
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Соединенные Штаты по-прежнему зависят от поставок ключевого сырья из России, пишут американские СМИ.
В статье Анны Скиннер, вышедшей в журнале Newsweek, говорится, что Россия «по-прежнему прочно удерживает в руках то, в чем нуждаются многие страны». Речь идет о ядерном топливе, поясняет она.
Автор статьи отмечает, что обогащение урана является узкоспециализированным процессом, «который может осуществляться только в определенных странах, таких как Россия», передает РИА «Новости».
Москва, по словам Скиннер, обладает одними из крупнейших в мире запасов урана.
Американские компании, продолжает автор статьи, дорого платят за ресурсы, необходимые для питания реакторов, что в свою очередь означает, что в период конфликта они финансируют как Россию, так и Украину.
Автор публикации пишет, что в США насчитывается 93 реактора, они обеспечивают пятую часть национальной энергии. При этом от Росатома поступает четверть ядерных ресурсов, необходимых для выработки этой энергии, говорится в статье.
В период, когда мир борется с последствиями изменений климата и растущей тревогой по этому поводу, ядерная энергия переживает возрождение, подчеркивается в статье.
Газета ВЗГЛЯД ранее писала о предложении, озвученном в США, о запрете импорта российского урана.
Появились сообщения об аннулировании виз финнов при попытке въехать в Россию
Helsingin Sanomat: Граждан Финляндии стали лишать виз при попытке въехать в Россию
Российские пограничники с 11 мая начали аннулировать визы гражданам Финляндии, которые едут в Россию за покупками и бензином, пишут финские СМИ.
Чаще всего, как отмечает газета Helsingin Sanomat, такие случаи происходили на пропускном пункте Ваалимаа – Торфяновка. Также визы аннулировались на КПП Нуйямаа – Брусничное. Известно о десятках подобных случаев, сообщает «Газета.Ru».
При этом у обладателей двойного гражданства проблем с пограничниками не возникает, добавляет издание.
Москва ранее подчеркивала, что присоединение Финляндии к НАТО не может не отразиться негативно и на российско-финляндских двусторонних отношениях.
Российские истребители сбили ударивший по Луганску ракетами Storm Shadow украинский Су-24
МО: Российские истребители сбили украинский Су-24, который ударил по Луганску ракетами Storm Shadow
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Истребительная авиация ВКС России в пятницу сбила украинский Су-24, который нанес удар по Луганску крылатой ракетой Storm Shadow англо-французского производства. Также был сбит прикрывавший Су-24 истребитель Миг-29, сообщили в Минобороны.
В пятницу, 12 мая, украинские ВВС нанесли ракетный удар по предприятию полимерных изделий «Полипак» и мясоперерабатывающему комбинату «Милам» в Луганске. В Telegram Минобороны подтвердили, что удар был нанесен поставленными Великобританией авиационными ракетами Storm Shadow. При этом в военном ведомстве напомнили об обещаниях Лондона, что данные вооружения не будут применяться по гражданским объектам.
В Минобороны добавили, что в результате удара повреждены не только предприятий пищевой и химической промышленности, но и ближайшие жилые дома. Пострадали мирные жители, в том числе шесть детей.
При этом российские истребители сбили наносивший ракетный удар украинский самолет Су-24 и прикрывавший его истребитель Миг-29.
Напомним, Киев 12 мая также обстрелял ЛНР двумя крылатыми ракетами Storm Shadow англо-французского производства. ВСУ также применили одну ракету противодействия ПВО ADM-160B MALD производства США. В субботу, 13 мая Киев вновь ударил по Луганску крылатой ракетой Storm Shadow.
Газета ВЗГЛЯД писала о ракетах Storm Shadow и о том, какую угрозу они могут представлять российским войскам.
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Бастрыкин предложил национализировать основные отрасли экономики
Председатель СК Бастрыкин предложил национализировать основные отрасли российской экономики
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин в ходе выступления на Петербургском международном юридическом форуме предложил национализировать основные отрасли экономики России.
Бастрыкин уточнил, что речь идет об экономической безопасности «в условиях войны». «А дальше следующая ступень: давайте пойдем по пути национализации основных отраслей нашей экономики», - приводит его слова РИА «Новости».
Ранее председатель Следственного комитета предложил Минюсту вернуть отмененную в 2003 году конфискацию имущества в качестве уголовного наказания за преступления. Бастрыкин уточнил, что отсутствие такой меры наказания порой делает бессмысленными расследование и судебные приговоры.
Ранее на Петербургском международном юридическом форуме Бастрыкин заявил, что корпорации в России в ходе выполнения оборонзаказа в тяжелое для страны время допускают факты коррупции и воровства.
Журналист показал исправленный американцами стикер про Украину
Журналист Лоффредо показал стикер, через который американцы призвали «остановить» Украину и «вооружить» Путина
Американский журналист Джереми Лоффредо опубликовал фотографию стикера в поддержку Украины, приклеенного к столбу на улице Нью-Йорка и исправленного американцами.
Снимок опубликован в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ).
Местные жители отредактировали надпись, переклеив слова и придав стикеру антироссийской направленности прямо противоположный смысл. В результате получились призывы «отправить оружие [президенту России Владимиру] Путину» и «остановить Украину», передает РИА «Новости».
Подписчикам журналиста шутка понравилась.
Ведущий Майк Криспи в этой связи отметил, что «не все герои носят плащи».
Еще один читатель пообещал угостить выпивкой того, кто отредактировал надпись.
Газета ВЗГЛЯД ранее анализировала результаты опроса YouGov, согласно которому 40% американцев против поддержки Украины, а около 20% поддерживают Владимира Путина.
Появилось видео взрыва склада боеприпасов после удара «Геранью» в Хмельницком
В Сети появилось видео взрыва склада боеприпасов после удара «Геранью» в Хмельницком
Снятые местные жителями кадры подтвердили уничтожение «Геранью» военного объекта ВСУ с десятками тонн боеприпасов близ Хмельницкого на Украине.
Во второй половине дня в Сети появились видео, новые свидетельства поражения ВС России одного из объектов ВСУ близ Хмельницкого, передает «Военное обозрение».
СМИ сообщали, что дрон-камикадзе ВС России поразил топливное хранилище, позже появились свидетельства о мощной детонации на объекте, которая продолжалась несколько минут. Местные жители уверены, что был уничтожен крупный склад боеприпасов и место хранение военной техники с хранилищем ГСМ для нее в Хмельницком.
В комментарии одного из очевидцев, говорится о том, что через несколько секунд после начала горения, стали разлетаться осколки. Высота столба дыма и огня составляла несколько сотен метров.
Известно о том, что объект, по которому сегодня утром был нанесён удар, уничтожен полностью, также сообщается об уничтожении подразделения нацгвардии Украины, охранявшей объект.
Ранее в подконтрольной Киеву Хмельницкой областной военной администрации заявили о повреждении объекта критической инфраструктуры после взрыва, прогремевший за пределами населенных пунктов.
Также сообщалось, что за минувшие сутки на Украине повреждено 175 объектов инфраструктуры.
Михалков призвал закрыть «Ельцин-центр»
Режиссер Никита Михалков высказался за закрытие «Ельцин-центра»
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Необходимо закрыть «Ельцин-центр» и сделать там музей современной истории, но честный, без мерзости и вранья, заявил режиссер, председатель союза кинематографистов России Никита Михалков.
Михалков на сессии «Бесогон и право» в рамках XI Петербургского международного юридического форума раскритиковал деятельность «Ельцин-центра». Он заявил, что там показывают маленьким детям ужасающий исторический мультфильм об истории нашей страны, где все грязь, мерзость, а спаситель – единственный человек, передает РИА «Новости».
При этом режиссер не против того, чтобы в России существовал музей первого президента, но призвал не «делать в перчатках катаракту глаза».
«Не заставляйте меня, как посетителя музея, поверить, что вся история моей страны – «мерзость и дерьмо» и только святые 90-е сделали меня таким счастливым», – подчеркнул Михалков.
Кроме того, режиссер высказался за закрытие «Ельцин-центра». По его словам, создан культурный фонд и пусть они выполнят одну задачу – закрыть «Ельцин – центр», и сделают музей современной истории, но честный.
Ранее издание Ura.ru сообщало, что сенатор Пушков и актриса Шукшина поддержали идею о закрытии Ельцин-центра. «За пять минут я получил более 100 знаков одобрения этого предложения», – отметил сенатор.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков оставил без ответа вопрос прессы о предложении Культурного фронта России закрыть центр.
Блогеры обратили внимание на символические подарки папы Римского и Зеленского
В Сети обратили внимание на «воинственный» подарок президента Украины Владимира Зеленского в ответ на сувенир папы Римского, символизирующий мир.
«Папа Франциск подарил Зеленскому бронзовую скульптуру, представляющую оливковую ветвь, символ мира. В ответ Зеленский подарил ему картину с сюжетом об убийстве детей и икону, написанную на бронежилете», – отметила в Telegram-канале Небожена.
Между тем, президент Украины Владимир Зеленский, комментируя в субботу инициативы Ватикана по урегулированию, заявил, что его страна не нуждается в посредниках. Он заявил, что переговоры могут быть только по его «мирной формуле». Также Зеленский заявил, что с Путиным говорить «не о чем», передает ТАСС.
В то же время Владимир Зеленский заявил, что пригласил папу Римского Франциска к реализации украинской «формулы мира», как единственном действенном алгоритме достижения справедливости, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что украинский президент Владимир Зеленский после встречи в Риме с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром Джорджей Мелони прибыл в Ватикан на аудиенцию к папе Римскому Франциску.
Напомним, папа Римский Франциск сообщил о «мирной миссии» Ватикана по Украине, не раскрыв деталей. Как сообщил поддерживающий переписку с понтификом председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, папа римский призвал Украину отказаться от наступления.
МИД не исключил выхода России из Арктического совета
Посол по особым поручениям МИДа Корчунов не исключил выхода России из Арктического совета
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Если права России в Арктическом совете будут нарушаться, она может покинуть эту организацию, сообщил посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов.
Корчунов заявил, что отсутствие приглашения российских представителей на мероприятия Арктического совета Москва будет считать нарушением прав России как члена организации. В таком случае, заявил Корчунов, «продолжение участия нашей страны в деятельности этой организации вряд ли будет возможным», передает ТАСС.
Россия, которая председательствовала в Арктическом совете с 2021 по 2023 год, передала полномочия Норвегии. Как отметили в МИДе, сейчас будущее совета зависит от Осло и «поддержки коллективных подходов, на которых всегда строилась работа совета, остальными его странами-членами».
МИД указал, что из-за действий Запада эффективность работы Арктического совета снизилась, Москве приходится вести «активный диалог в различных форматах с другими странами и организациями» по «арктической повестке».
Корчунов отметил, что Россия «является крупнейшей арктической страной, а мандат Арктического совета включает ограниченный спектр сфер взаимодействия». В связи с этим Москва намерена руководствоваться многовекторностью внешней политики и продвигать взаимодействие «с конструктивно настроенными партнерами как в двустороннем, так и многостороннем форматах».
Напомним, глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что, если страны-участницы смогут найти возможность для продолжения диалога, можно будет говорить о дальнейшем существовании Арктического совета.
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