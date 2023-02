Пожилых супругов зарезали на Ленинском проспекте в Москве В ТиНАО решили создать Центр инноваций и импортозамещения Заммэра Москвы Ефимов: В ТиНАО появится около 230 рабочих мест по программе стимулирования создания МПТ 6 февраля 2023, 12:59 Текст: Антон Никитин

В поселении Воскресенском в ТиНАО (Троицком и Новомосковском административных округах Москвы) появится Центр инноваций и импортозамещения в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Ефимов сказал «Вечерней Москве», что подобный объект в рамках программы по стимулированию создания мест приложения труда возведут впервые. По его данным, объем инвестиций в реализацию проекта превысит 1 млрд рублей. Соглашение о строительстве было заключено в конце прошлого года. Строительство Центра создаст 230 новых рабочих мест. Арендаторами площадок центра смогут стать высокотехнологичные компании из отрасли электроники, автомобиле- и машиностроения, а также IT-сектора. Как уточнил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, объект займет площадь свыше 14 тыс. кв. метров. Строительство, как ожидается, завершится через два с половиной года. Данная площадка, по словам Овчинского, даст бизнесу качественные условия для ведения исследовательской деятельности и разработки продукции. Помимо этого, на территории центра разместят парковку для грузового и легкового транспорта. Руководитель проекта по строительству объекта Кирилл Кондратенко заключил, что там также планируется разместить небольшие блоки административно-бытовых помещений. В конце января Ефимов сообщал, что за первые 11 месяцев 2022 года столичные компании увеличили объем производства строительных материалов на 31%. Залужный раскрыл США потери Украины в конфликте с Россией Экс-советник Пентагона: Залужный тайно сообщил США о потере 257 тыс. человек ВСУ 5 февраля 2023, 22:09

5 февраля 2023, 22:09

5 февраля 2023, 19:22

Натянутые отношения Израиля и США, а также слабость правящей израильской коалиции привели к тому, что экс-премьер Беннет не побоялся обвинить Запад в прерывании переговоров по Украине, сказал газете ВЗГЛЯД израильский эксперт Саймон Ципис. Ранее Нафтали Беннет дал откровенное интервью про Путина, Запад и Украину. «Нафтали Беннет спросил у Путина по поводу устранения Зеленского явно по просьбе Запада. Думаю, США боятся такого развития событий, но не хотели показать это Москве. Поэтому Вашингтон решил узнать это через посредника», – пояснил сотрудник Института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета Саймон Ципис. Собеседник также рассказал о том, что Беннет решил придать огласке такие откровения именно сейчас, поскольку момент завязан на кризисную внутриполитическую ситуацию в самом Израиле. «Правительство неустойчиво, оно очень праворадикальное, там постоянно происходят конфликты, оно на грани распада. По оценкам экспертов и политиков, коалиция не продержится двух лет. Зная это, Беннет собирается выставить кандидатуру на потенциальных выборах и сейчас зарабатывает себе политические очки как человек, находящийся в курсе украинского вопроса», – отметил эксперт. «Я также склонен верить Беннету и в том, что именно Запад прервал переговоры Москвы и Киева по урегулированию конфликта. США заинтересованы не в поддержке Украины как таковой, а в ослаблении России любой ценой. Это, кстати, развязывает руки и самому Израилю, который более активно атакует Иран», – заметил он. «Примечательно и то, что Беннет не испугался реакции Запада на свои откровения. Наши отношения сейчас очень натянуты, что, судя по всему, и заставило экс-премьера отказаться играть на стороне Вашингтона в украинском вопросе. К тому же в самих США среди еврейства тоже раскол: одни ратуют за поддержку Израиля, другие недовольны тем, что Вашингтон отправляет американских солдат на Ближний Восток ради израильских интересов», – напомнил аналитик. Переговоры Москвы и Киева по урегулированию конфликта прервали страны Запада, заявил бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, выполнявший роль посредника между Россией и Украиной в начале спецоперации. Беннет в интервью журналисту Ханоху Дауму, опубликованном на YouTube-канале, отметил, что все его действия были согласованы до мельчайших деталей и с США, и с Германией, и с Францией. По его словам, именно эти две страны прервали переговоры. Как утверждает бывший премьер, Запад в какой-то момент принял решение «громить Путина, а не договариваться». Беннет также добавил, что перед тем, как Запад прервал российско-украинские переговоры, было подготовлено не менее 17 черновиков соглашения между сторонами, ни один из которых не был обнародован. Вспоминая в интервью с о своей поездке 5 марта 2022 года в Москву, где в Кремле у него состоялась встреча с Путиным, Беннет, заявил, что знал о том, что скрывавшийся в бункере Зеленский находится под угрозой и спросил Путина, не собирается ли он его убить. На что президент России, по словам израильского политика, ответил: «Я не убью Зеленского». После встречи в Кремле, Беннет, по его словам, позвонил Зеленскому и сообщил, что тот в безопасности, после чего президент Украины записал видео, в котором заявил, что ничего не боится.

5 февраля 2023, 15:20

Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки уничтожили более 400 украинских военных на нескольких направлениях, а также артиллерийский склад в районе Угледара, заявили в Минобороны России. В Telegram-канале ведомства говорится, что на Купянском направлении огнем артиллерии Западной группировки войск нанесено огневое поражение подразделениям 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское ЛНР. Кроме того, отмечается, что в районах населенных пунктов Гряниковка, Лиман Первый, Котляровка Харьковской области, а также Лес Попов в ЛНР, пресечена деятельность шести диверсионно-разведывательных групп ВСУ. Уничтожено до 35 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля. В Минобороны добавили, что на Краснолиманском направлении в результате огня артиллерии и успешных наступательных действий подразделений группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям 25-й воздушно-десантной, 71-й егерской, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 27-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новосадовое, Ямполовка ДНР, Стельмаховка, Червоная Диброва ЛНР, а также Серебрянского лесничества. Потери противника за сутки на данном направлении составили свыше 120 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты и три боевые бронированные машины, указали в ведомстве. На Донецком направлении в ходе наступательных действий подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. За сутки уничтожено свыше 115 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты, четыре автомобиля, а также гаубицы Д-20 и Д-30 в районах населенных пунктов Яснобродовка и Победа ДНР. В ведомстве сообщили, что на Южно-Донецком и Запорожском направлениях в результате огня артиллерии и активных действий подразделений группировки войск «Восток» за сутки уничтожено более 130 украинских военнослужащих 72-й механизированной бригады ВСУ и 110-й бригады территориальной обороны. Кроме того, на данных направлениях уничтожены два танка, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная гаубица «Гвоздика», а также гаубицы Д-30 и Д-20 в районах населенных пунктов Гуляйполе Запорожской области и Водяное ДНР. В районе населенного пункта Угледар уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ, уточнили в пресс-службе. «На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены гаубица Д-30 и самоходная гаубица «Акация» в районах населенных пунктов Качкаровка и Днепровское Херсонской области», – говорится в сообщении. В Минобороны заявили, что ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) ВС РФ за сутки нанесено поражение 111 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 142 районах. В ведомстве также отметили, что средствами противовоздушной обороны уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Егоровка ДНР и Алешки Херсонской области. Кроме того, за сутки сбито 11 реактивных снарядов систем залпового огня «Ураган» и HIMARS в районах населенных пунктов Волноваха ДНР и Токмак Запорожской области. «Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 382 самолета, 206 вертолетов, 3023 беспилотных летательных аппарата, 403 зенитных ракетных комплекса, 7750 танков и других боевых бронированных машин, 1007 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4003 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 8272 единицы специальной военной автомобильной техники», – говорится в сообщении. Ранее Минобороны заявило, что российские военные в ходе СВО на Украине впервые уничтожили ЗРК NASAMS производства Норвегии.

5 февраля 2023, 15:30

Титул международного конкурса красоты для замужних женщин «Миссис Вселенная – 2022» получила жительница Удмуртии Елена Максимова. Финал конкурса прошел 4 февраля в Софии, передает ТАСС. В финал конкурса вышли 120 женщин из разных стран – Китая, Таиланда, Филиппин, Японии, Индии, Белоруссии, Украины, Германии, Испании, США и других. Впервые в истории конкурса, который проводится с 2007 года, первое место получила представительница России. Елена Максимова родилась в деревне Гыя Удмуртской Республики. Сейчас она руководит сетью языковых центров в Ижевске, воспитывает двоих детей, любит путешествовать и посетила уже 34 страны. Ранее титул «третья вице-бабушка Вселенной» в международном конкурсе красоты «Бабушка Вселенной 2023» получила 46-летняя жительница Санкт-Петербурга Алена Сибиева.

5 февраля 2023, 16:50

Экс-премьер Израиля Нафтали Беннет рассказал в интервью, как встречался с президентом России Владимиром Путиным в 2021 году в Сочи. По его воспоминаниям, российский лидер был учтив, гостеприимен и удивил приглашением отведать водки в резиденции. По словам Беннета, встреча проходила пять-шесть часов, они с Путиным разговаривали «на самые разные и просто интересные темы», передает ТАСС. «Под конец беседы он предложил мне прогуляться по берегу. Мы вышли из его великолепного дворца в Сочи (резиденция Бочаров Ручей), это курортный город... Он сказал мне: «Я никогда никого не приглашаю в свои личные покои, но вас я хочу пригласить». Я не могу вам точно сказать, приглашал он кого-то или нет», – рассказал экс-премьер. Беннет рассказал

Тяжелый атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения проекта 941 «Дмитрий Донской» выведен из боевого состава Военно-морского флота (ВМФ) России, корабль утилизируют, сообщил глава общероссийского Движения поддержки флота Владимир Мальцев. По его словам, «Дмитрий Донской» ждет утилизация на военно-морской базе в Северодвинске вместе с двумя другими такими же субмаринами. При этом Мальцев отметил, что название «Дмитрий Донской передадут другому проекту, который строится на заводе «Севмаш», передает ТАСС. В сентябре 2022 года подлодка успешно решала задачи по обеспечению испытаний многоцелевой АПЛ «Красноярск» и атомного подводного крейсера стратегического назначения «Генералиссимус Суворов». Ранее главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов заявил, что «Дмитрий Донской» проекта 941 (шифр «Акула») прослужит в составе ВМФ России еще несколько лет. Новости СМИ2 В Москве задержали четырех мужчин за стрельбу из автомата На западе Москвы полиция задержала четырех мужчин из-за стрельбы из охолощенного автомата 5 февраля 2023, 16:43 Текст: Валентина Григоренко

На западе Москвы полиция задержала четырех нетрезвых молодых людей за стрельбу из охолощенного автомата, в результате инцидента пострадавших нет, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД. Как рассказали в главке, инцидент произошел накануне ночью на Мичуринском проспекте в районе дома 2, передает РИА «Новости». Источник сообщил, что сотрудники полиции задержали четырех молодых людей за нарушение общественного порядка, которые, предположительно, из охолощенного автомата произвели несколько выстрелов. Пострадавших нет. По его словам, дебоширов доставили в отдел. Проводится проверка. В свою очередь осведомленный источник уточнил, что молодые люди были пьяны. Ранее дорожный конфликт закончился стрельбой на Шоссе Энтузиастов в Москве, один водитель ранен, второй задержан. СМИ: Поставки западных танков на Украину оказались под угрозой срыва Обозреватель Lidovky: Западные танки не доедут до Украины проблем с логистикой 6 февраля 2023, 01:54 Текст: Вера Басилая

Танки, которые Запад пообещал Вооруженным силам Украины (ВСУ), столкнутся со значительными логистическими проблемами, они могут не доехать до пункта назначения, сообщил чешский военный журналист Томаш Влах. В статье для чешского издания Lidovky Влах пишет, что обещанные Украине танки нужно в тайне от России поставить на поле боя, что вряд ли сможет ВСУ, таким образом, они могут так и не доехать до места назначения, передает Ura.ru. «Нужно учитывать, что внедрение западной бронетехники на украинском фронте будет сопровождаться другой, не менее важной, логистической «битвой» за быстроту поставок и бесперебойное снабжение боеприпасами, топливом и запчастями», – подчеркнул Влах. Кроме того, для обеспечения логистики западной техники необходимо больше людей, чем воюют против российских войск. Ранее в Германии пожаловались на молчание в ЕС после согласия ФРГ поставить танки на Украину. Газета ВЗГЛЯД выяснила, как поставки западных танков Украине изменят ситуацию на фронте. Новости СМИ2 Стало известно о продаже дома Скрипалей в Солсбери The Mirror: Дом Скрипаля в Солсбери продали за 260 тыс. фунтов 5 февраля 2023, 15:45

В британском Солсбери продали дом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, недвижимость приобрел местный житель, сообщили СМИ. Как пишет газета The Mirror, соседи хотели снести дом, но Скрипали продали его в сентябре 2019 года за 260 тыс. фунтов. Приобрел жилье местный житель в совместное владение, передает RT. Издание сообщает, что ремонт в доме завершат в июне, после чего новый владелец заселится. Напомним, в декабре 2019 года на тот момент посол Великобритании в Москве Лори Бристоу заявил, что отравленные в Солсбери Сергей и Юлия Скрипали живы, они находятся под защитой британского правительства и не хотят встречаться с российскими дипломатами. Стало известно о дезертирстве в ВСУ в районе Кременной Марочко: ВСУ дезертируют из-за наступления российских войск в районе Кременной 6 февраля 2023, 08:32 Текст: Антон Никитин

Часть украинских военнослужащих дезертируют в районе города Кременная в Луганской народной республике (ЛНР), где сейчас ведется наступление российских сил, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Он сообщил, что в районе Кременной отмечено «самовольное оставление позиций украинскими военнослужащими». Российские военные, по его словам, отмечают на Кременском направлении низкий уровень морально-психологического состояния в рядах ВФУ, передает РИА «Новости». Марочко уточнил, что некоторые военные не оказывают существенного сопротивления и оставляют позиции. Переброшенные Киевом для сдерживания собственных войск националистические подразделения выполнить поставленную задачу не могут, добавил он. Накануне ВСУ обстреляли Кременную, в результате ранены семь мирных жителей, девять жилых домов повреждены. Новости СМИ2 Финансист Рубини предсказал закат доллара как основной резервной валюты Financial Times: Американский финансист Рубини допустил закат доллара в качестве резервной валюты в течение 10 лет 6 февраля 2023, 09:25

Лауреат Нобелевской премии по экономике Нуриэль Рубини, который предсказал мировой экономический кризис 2008 года, допустил закат доллара как резервной валюты в течение десяти лет, сообщили СМИ. Как передает слова Рубини Financial Times, в течение следующего десятилетия произойдет закат доллара США как основной резервной валюты из-за усиливающегося геополитического соперничества между Вашингтоном и Пекином и неизбежным появлением двух конкурирующих мировых резервных валют, передает ТАСС. По его словам, Китай и Саудовская Аравия уже провели свою первую транзакцию в юанях, и этому примеру могут последовать другие страны. Как уточнил экономист, доминированию доллара также угрожают цифровые валюты и платежные системы Alipay и WeChat Pay. Ранее глава МИД КНР Цинь Ган заявил, что Пекин призвал Эр-Рияд расширять торгово-экономическое сотрудничество и создать зону свободной торговли между Китаем и странами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Напомним, в октябре минувшего года президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса сообщил, что Саудовская Аравия хочет присоединиться к группе БРИКС. ЕС пригрозил Грузии санкциями в случае восстановления авиасообщения с Россией 5 февраля 2023, 18:58 Текст: Ольга Иванова

Евросоюз пригрозил Грузии санкциям, если она возобновит прямое авиасообщение с Россией, заявил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано, передает портал netgazeti. Он подчеркнул, что в ЕС знают о недавних дискуссиях о возможном восстановлении авиасообщения между Россией и Грузией. Также он призвал Грузию присоединиться к санкциям, введенным ЕС и другими странами против России в авиационной сфере, передает РИА «Новости». Стано добавил, что Брюссель может пойти на дополнительные шаги в отношении государств, помогающих обходить европейские санкции, наложенные на Россию. Ранее депутат от правящей «Грузинской мечты» Ираклий Заркуа выразил «большое сожаление» в связи с прозвучавшими накануне обвинениями президента Украины Владимира Зеленского о том, что правительство Грузии якобы «убивает» и «пытает» в тюрьме бывшего президента Грузии, гражданина Украины Михаила Саакашвили. Новости СМИ2 Россия вышла на четвертое место в мире по золотовалютным резервам Россия по итогам 2022 года заняла четвертое место в мире по золотовалютным резервам 6 февраля 2023, 08:46 Текст: Антон Никитин

Китай 17-й год подряд становится владельцем крупнейших золотовалютных резервов в мире. Россия по итогам 2022 года заняла четвертое место по этому показателю. На конец декабря 2022 года ЗВР у Китая составляли 3,31 трлн доллара. Япония с резервами в 1,27 трлн долларов заняла вторую строчку, а Швейцария – на третьем месте с активами в 924 млрд долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные национальных центральных банков 100 экономик мира, которые на начало февраля опубликовали данные за 2022 год. Россия в первой половине 2022 года уступила Индии четвертое место среди стран с крупнейшими резервами, однако летом вернула позиции. Год завершился четвертым местом с активами в 582 млрд долларов. Индия осталась пятой с резервами в размере 563 млрд долларов. Саудовская Аравия (460 млрд долларов) поднялась на две позиции – на шестое место, сместив Гонконг (424 млрд долларов) на седьмую позицию, а Южную Корею (424 млрд долларов) – на восьмую. Сингапур, занимавший в 2021 году девятую строчку, выпал из топ-10. В итоге Бразилия (325 млрд долларов) поднялась на девятую позицию, а Германия (295 млрд долларов) – на десятую. В январе сообщалось, что международные резервы России составили 594,6 млрд долларов. Россия предупредила о подготовке украинскими спецслужбами масштабной провокации в Краматорске 5 февраля 2023, 18:10

По подтвержденной несколькими независимыми источниками информации, украинские спецслужбы намерены в ближайшее время осуществить масштабную провокацию для обвинения России в совершении якобы «военных преступлений», заявили в Минобороны России. В ведомстве заявили, что для этого киевским режимом спланирован в городе Краматорске управляемый подрыв зданий местных наркологического и онкологического диспансеров, а также первой городской больницы с целью обвинения России в якобы «преднамеренном ударе» по гражданским объектам, утверждается в Telegram-канале Минобороны. «В сопровождении сотрудников СБУ в город Краматорск уже прибыли журналисты западных СМИ, которые сейчас заселены в гостинице «Сапфир». При этом персонал медицинских учреждений в настоящее время эвакуирован. Все сотрудники до особых указаний переведены на удаленный формат работы», – говорится в сообщении. Отмечается, что в западных СМИ подрыв медицинских учреждений Краматорска будет представлен как очередное «злодеяние» российских войск, требующее ответной реакции мирового сообщества и ускорения поставок Киеву дальнобойных ракет для ударов по территории России. Новости СМИ2 Пекин сделал Вашингтону представление за уничтожение аэростата Китай сделал США серьезное представление из-за уничтожения аэростата 6 февраля 2023, 05:48 Текст: Вера Басилая

Китайские власти сделали Вашингтону серьезное представление за уничтожение китайского аэростата в воздушном пространстве Соединенных Штатов, сообщил в МИД КНР. В заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства, говорится, что заместитель министра иностранных дел Китая Се Фэн от имени правительства КНР сделал серьезное представление ответственному лицу посольства США за применение оружия американской стороной для нанесения удара по китайскому аэростату гражданского назначения, передает ТАСС. В нем подчеркивается, что Соединенные Штаты подобными действиям нанесли серьезный удар по усилиям, нацеленным на стабилизацию китайско-американских отношений после встречи на Бали. Ранее Китай выразил США протест против нападения на гражданский аэростат. Напомним, ВС США сбили над Атлантикой китайский аэростат, который вошел в воздушное пространство Соединенных Штатов 28 января в районе Аляски. Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что зонд уничтожили по приказу американского президента Джо Байдена. Газета ВЗГЛЯД писала, как китайский шар вскрыл проблемы ПВО США.