Боррель заявил об увеличении военных расходов ЕС на 30% с 2014 года

Глава европейской дипломатии Боррель: ЕС с 2014 года увеличил военные расходы н 30%

Расходы Евросоюза в военной сфере с 2014 года выросли на 30%, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на форуме ЕС – АТР.

Глава европейской дипломатии заявил, что глобальная атмосфера безопасности в мире продолжает ухудшаться, а доверие между ключевыми игроками снижается. На этом фоне военные расходы Евросоюза выросли на 30% с 2014 года, а в странах Индо-Тихоокеанского региона – на 40%, передает ТАСС.



Кроме того, по словам Борреля, мировые военные расходы в 2022 году выросли до рекордного уровня в 2,2 трлн долларов. Однако н не уточнил, что свыше половины этой суммы – 1,232 трлн долларов пришлись на США и страны Североатлантического альянса, по данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ).

Формально форум ЕС – АТР посвящен зеленому инклюзивному развитию, однако по факту на него приглашен глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, который намерен попросить поддержки стран азиатского региона. Примечательно, что после завершения неформальной встречи глав МИД ЕС в Стокгольме на форум остались только 14 из 27 министров, и представитель Китая не в их числе.

Тем временем немецкие власти согласовали передачу Украине крупнейшего пакета военной помощи на сумму около 2,7 млрд евро. В него войдут БМП Marder, 30 танков Leopard 1 и около 200 разведывательных беспилотников.

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