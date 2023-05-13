Стало известно о желании ЕС пересмотреть отношения с Китаем

«Коммерсант»: ЕС на фоне миротворческих усилий Пекина принял решение пересмотреть отношения с Китаем

Главы МИДов стран – членов Европейского союза на встрече в Стокгольме в пятницу, 12 мая, помимо российской спецоперации, обсуждали отношения с Китаем и приняли решение пересмотреть их в контексте миротворческих усилий, которые предпринимает Пекин, пишут российские СМИ.

Запад за последний месяц изменил восприятие того, каким должно быть место Пекина в украинском конфликте, пишет «Коммерсант», напоминая, что сначала это были строгие призывы к китайской стороне воздержаться от поставок оружия России, которые трансформировались в выражение осторожных надежд на позитивную роль КНР в урегулировании кризиса.

Согласно плану, подготовленному дипломатической службой Евросоюза, политику ЕС в отношении Китая планируется строить на основе трех понятий: сотрудничество, конкуренция и соперничество. При этом в зависимости от поведения Пекина предполагается пересматривать соотношение этих принципов.

В статье говорится, что, с одной стороны, ЕС хочет координировать свои действия по китайскому направлению с Вашингтоном. С другой, Брюссель выступает против «игры с нулевой суммой, в которой по итогам соревнования США и КНР может быть только один победитель», сказано в публикации.

Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что отношения Евросоюза и Китая могут измениться, если Пекин не убедит Россию прекратить конфликт на Украине.