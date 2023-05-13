Польского генерала обвинили в халатности после инцидента с ракетой под Быдгощем

Министр обороны Польши Блащак обвинил генерала Пиотровского в халатности после инцидента с падением ракеты под Быдгощем

В инциденте с падением ракеты под Быдгощем оперативный командующий вооруженных сил Польши генерал Томаш Пиотровский проявил халатность, заявил министр национальной обороны страны, вице-премьер Мариуш Блащак.

Ракета упала в декабре, польские военные знали об этом, но премьер Польши Матеуш Моравецкий и президент Анджей Дуда были проинформированы только в конце апреля. Польское министерство сообщило, что Блащак представил им «подробный анализ отчетных документов и заявлений командиров и руководителей служб», передает РИА «Новости».

Блащак предоставил Дуде и Моравецкому доклад с подробным анализом документов, связанных с инцидентом, передает ТАСС.

Подчеркивается, что «выводы доклада наглядно свидетельствуют о халатности оперативного командующего вооруженных сил». Указывается, что в его задачи входит охрана воздушного пространства Польши. Пиотровский «проигнорировал сигналы Центра воздушных операций» о «неопознанном объекте». Он не проинформировал правительственный центр безопасности, генштаб, спецслужбы, военную полицию и другие ведомства.

При этом Пиотровский сообщил начальнику генштаба и министру обороны в оперативном отчете, «что 16 декабря 2022 года не было зафиксировано нарушений воздушного пространства Республики Польша». Он также не осуществил «эффективных действий», чтобы установить обстоятельства «падения неопознанного воздушного объекта». В сообщении указывается, что Пиотровский «не задействовал дежурные силы и средства войск территориальной обороны». Подчеркивается, что для таких мер ему не требовалось разрешение министра.

Напомним, Блащак признал, что ракета, которая в декабре упала на территории Польши, могла прилететь с территории Украины. В ноябре в результате падения украинских ракет в Польше погибли два человека.