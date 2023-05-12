Песков: У Путина в графике нет встреч со спецпредставителем КНР Ли Хуэем

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12 мая, пятница | Последнее обновление — 13:49 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Эксперты оценили «информационный шум» вокруг попытки контрнаступления ВСУ
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Никто не «отменяет» американцев в России, не требует решительно осудить и отмежеваться, и вообще люди, несмотря на тревожную атмосферу, продолжают жить, как жили раньше. Почему нам (пока, во всяком случае) удалось избежать своего аналога «культуры отмены»?
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Для меня это была первая поездка в Донбасс. Я ее воспринял не как творческую командировку, а как паломничество. Здесь человеку открывается тот самый смысл жизни, который принято считать сокрытым от нас, а то и вовсе несуществующим.
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Преимущества использования искусственного интеллекта – экономия и скорость – очевидны для любого кинопродюсера: их использование позволяет дешево (за плату держателю ИИ) и почти мгновенно получить сценарий на основе случайно пришедшей с утра в голову мысли.
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На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
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Сменившийся впервые за 70 лет монарх Великобритании, Карл III, был коронован в Вестминстерском аббатстве в Лондоне во время торжественной церемонии, подготовка к которой велась несколько месяцев
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Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики, известные как AM 1214-255. Эти галактики интересны тем, что содержат активные галактические ядра. Чрезвычайная яркость ядер галактик вызвана движением материи в сверхмассивных черных дырах, располагающихся в центре каждой из них. Черная дыра является причиной повышенной интенсивности излучения, особенно в рентгеновском диапазоне. Из ядер таких галактик обычно вырывается релятивистская струя (джет). Отличительной чертой многих активных галактик является переменное (от нескольких дней до нескольких часов) рентгеновское излучение. Есть указания на то, что вращающаяся галактика становится активной периодически, то есть активность — это не свойство галактики, а ее состояние
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
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Песков: У Путина в графике нет встреч со спецпредставителем КНР Ли Хуэем
Песков: У Путина в графике пока нет встречи со спецпредставителем КНР Ли Хуэем
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Встреча со спецпредставителем Китая Ли Хуэем пока не значится в графике российского лидера Владимира Путина, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя информацию о поездке китайского эмиссара в Россию, Германию, Польшу, Францию и на Украину.
По его словам, пока нет такой встречи в графике, по линии дипломатических ведомств это все будет прорабатываться, передает ТАСС.
Ранее официальный представитель правительства Китая сообщил, что КНР направит в Россию и на Украину своего спецпредставителя по евразийским делам Ли Хуэя для урегулирования конфликта, ожидается, что он начнет свою поездку в понедельник.
Юрист: Волков наговорил на пожизненный срок для Навального
Юрист Ремесло: Команда Навального делает все, чтобы он никогда не вышел из тюрьмы
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«Леонид Волков в очередной раз наговорил на хороший отдельный том уголовного дела для своего шефа», – сказал газете ВЗГЛЯД юрист Илья Ремесло. Ранее экс-председатель ФБК* (признан экстремистской организацией) Леонид Волков (признан иноагентом) в ходе интервью признался в организации совместных с украинскими хакерами кибератак на трансляции российских телеканалов.
«То, что сказал Леонид Волков, – прямое признание в совершении преступлений. Они квалифицируются статьями 272 (Неправомерный доступ к компьютерной информации), 273 (Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ) УК РФ», – сказал юрист Илья Ремесло.
«Ранее в прямых эфирах он говорил, что сторонникам ФБК* поручают поджоги военкоматов. Теперь выясняется, что фонд совместно с украинскими специалистами организовывал DDoS-атаки. Речь идет не об отдельной подрывной работе, а о действиях, согласованных с представителями страны, на территории которой у нас ведется спецоперация», – подчеркнул Ремесло. По его мнению, действия Волкова и всех членов организации должны быть квалифицированы как госизмена и экстремизм.
При этом юрист счел «забавным фактом» расхождения в показаниях Волкова. «ФБК** отрицает причастность Навального к этому. Вместе с тем в организации заявляют, что именно он руководил ими из тюрьмы, в частности – присылал пояснения: как поступать, что делать», – указал Ремесло. Он приходит к выводу, что Навального «судят по делу».
«Волков в очередной раз наговорил на хороший отдельный том уголовного дела для своего шефа. Видимо, им поставлена цель сделать так, чтобы Навальный никогда не вышел из тюрьмы, – полагает собеседник. – Волков этому максимально способствует».
По мнению Ремесло, для ФБК выгоднее, чтобы Навальный получил пожизненный срок, «потому что они на нем отрабатывают гранты». «Чем хуже Навальному – тем лучше фонду», – заявил юрист.
Ранее экс-председатель ФБК (признан в РФ экстремистской организацией) Леонид Волков (признан в РФ иноагентом) в ходе интервью признался в организации ряда преступлений против России совместно с украинскими специалистами. В частности, Волков помогал «киберармии» противника в создании DDoS-атаки на серверы «Прямой линии» с Владимиром Путиным.
Это не первый случай, когда данная организация была замечена в связях с украинскими военными. Так, задержанная по подозрению в причастности к убийству Владлена Татарского Дарья Трепова призналась, что состоит в ФБК.
Как пишет RT, у девушки ранее уже были проблемы с законом из-за участия в несанкционированных митингах. Так, в начале 2021 года ее задерживали на акциях в поддержку ФБК. «Известия» со ссылкой на анонимные источники сообщают, что девушка перечисляла экстремистской организации добровольные пожертвования.
Газета ВЗГЛЯД выясняла, как именно сторонники Навального постепенно становятся организаторами терактов.
Бастрыкин упомянул жалобы об атакующих российские тылы мигрантах
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В России увеличилось число мигрантов, а вместе с тем и число совершаемых ими преступлений, заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в ходе XI Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ)
Он рассказал, что в 2021 году тяжких преступлений, совершенных мигрантами, насчитывалось 11 тысяч, в 2022 году их количество увеличилось до 15 тысяч. По словам Бастрыкина, проявляется это в крупных городах, передает «Московский комсомолец».
Глава СК отметил, что читает комментарии в соцсетях, там люди пишут, что «пока русские на фронте, мигранты атакуют наши тылы».
«Люди предлагают, если они граждане России, получили гражданство, пожалуйста, на передовую. Не пошел на передовую, не выполняешь свой гражданский долг, пожалуйста, к себе на родину», – сказал Бастрыкин.
Следственный комитет сообщил о кратном росте числа уголовных дел с участием мигрантов, в том числе по убийствам. В СПЧ считают, что основная причина – в росте численности самих гастарбайтеров. В Федерации мигрантов признают, что преступность выросла, но только среди приезжих молодого возраста.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие изменения в среде мигрантов вызвали рост совершаемых гастарбайтерами преступлений.
В Минобороны объяснили невозможность перехвата «Кинжала» с помощью Patriot
В Минобороны России опровергли информацию о перехвате «Кинжала» Киевом
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Заявления украинской стороны о перехвате ракеты «Кинжал» не соответствуют действительности, поскольку ее перехват с помощью ЗРК Patriot невозможен, заявил высокопоставленный источник в российском Минобороны.
Киевский режим подобными заявлениями пытается выдать желаемое за действительное, заявил собеседник ТАСС.
Скорость полета «Кинжала» выше предельных боевых режимов зенитных ракетных комплексов, которые западные страны поставляют на Украину, догнать ракету не способны и снаряды Patriot, добавил он.
«Кинжал» проводит на финальном отрезке полета противоракетный маневр, после чего производит «практически вертикальный» заход на цель, что исключает перехват ракеты с помощью ЗРК, заключил источник.
О сбитом «Кинжале» сообщала украинская пресса, эти новости опроверг представитель воздушных сил ВСУ. Позднее глава украинского Минобороны Алексей Резников заявил, что ВСУ все же сбили гиперзвуковую ракету.
Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что США специально раздувают фейковую новость о сбитом «Кинжале», пытаясь создать видимость сверхвысокой эффективности своих ЗРК.
Шендеровича в Вильнюсе проукраинские активисты облили кетчупом
Шендеровича на концерте в Вильнюсе атаковали проукраинские активисты и облили кетчупом
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Проукраинские активисты на концерте в Вильнюсе облили кетчупом публициста Виктора Шендеровича (признан иноагентом в России), недавно обвинившего Украину в сотрудничестве с нацистами.
Проукраинские активисты на концерте в Вильнюсе атаковали Шендеровича и облили кетчупом. В ответ публицист назвал окружившую его группу людей с украинскими флагами «довольно ограниченными людьми».
Поводом для атаки послужили недавние высказывания Шендеровича (признан иноагентом в России) о всплесках нацизма на Украине, после чего публициста внесли базу скандально известного украинского сайта «Миротворец» (запрещен в РФ решением суда).
Позднее в соцсетях опознали нападавшего. В облившем Шендеровича кетчупом узнали эмигрировавшего из России в Литву в прошлом году Владислава Шипицына. Он отметился поддержкой радикальных украинских националистических движений и призывами собирать деньги на снаряды для ВСУ.
Напомним, 1 мая Шендеровича (признан иноагентом в России) внесли в базу скандально известного украинского сайта «Миротворец» (запрещен в РФ решением суда). Ранее публициста обвинил Украину в сотрудничестве с нацистами.
Бастрыкин назвал организаторов покушения на Прилепина
Глава СКР Бастрыкин: За покушением на Прилепина стоят украинские спецслужбы
Украинские спецслужбы стоят за покушением на писателя Захара Прилепина, заявил председатель СК России Александр Бастрыкин на площадке Петербургского международного юридического форума.
По словам Бастрыкина, спецоперация украинских спецслужб была подготовлена мощно и технически, и организационно, передает ТАСС.
Сегодня Бастрыкин также заявил, что у исполнителя покушения были сообщники, их сейчас ищут.
Ранее задержанный за подрыв автомобиля писателя Захара Прилепина Александр Пермяков признался, что долгое время работал по заказу спецслужб Украины, и рассказал, как совершил теракт. Подозреваемому в покушении на писателя Захара Прилепина предъявлено обвинение в терроризме.
Напомним, автомобиль Захара Прилепина подорвали на трассе в Нижегородской области. Писатель получил ранения. Позже Прилепин рассказал, как выжил после взрыва.
Минобороны опровергло сообщения о «прорывах обороны» силами ВСУ
Минобороны России опровергло заявления о «прорывах обороны» на различных участках линии боевого соприкосновения с ВСУ
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Распространенные в Сети заявления о «прорывах обороны» на различных участках линии соприкосновения не соответствуют действительности, на херсонском, запорожском и купянском направлениях активные боевые действия не ведутся, обстановка в районе СВО находится под контролем, сообщили в Минобороны.
Ведомство сообщило в своем Telegram-канале, что распространенные отдельными Telegram-каналами заявления о «прорывах обороны» на различных участках линии боевого соприкосновения не соответствуют действительности.
В Минобороны информировали, что, по состоянию на 22.00, на купянском направлении активные действия не ведутся, однако в течение дня Западной группировкой войск были пресечены действия трех диверсионно-разведывательных групп противника.
В ведомстве также сообщили, что на запорожском и херсонском направлениях активные боевые действия не ведутся, общая обстановка в районе проведения специальной военной операции находится под контролем.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что начала контрнаступления ВСУ в Запорожской области не наблюдается, обстановка на линии боевого соприкосновения в регионе остается спокойной. Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев призвал не верить слухам о технике ВСУ на Днепре. В Росэнергоатоме также опровергли утверждения о якобы идущем наступлении ВСУ в районе Запорожской АЭС.
Боррель заявил о выгоде Китая от «поражения» России на Украине
Глава дипломатии ЕС Боррель: Китай сможет извлечь выгоду в случае «поражения» России на Украине
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В случае возможного поражения России в спецоперации с Украиной Китай сможет извлечь из этого геополитическую выгоду, написал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в письме, адресованном главам МИД стран – членов ЕС.
«Проблема со стороны Китая гораздо серьезнее, чем проблема со стороны России. Пекин явно стремится построить новый мировой порядок с Китаем во главе. … Поражение России на Украине не изменит цели Пекина. Китай сможет извлечь из этого геополитическую выгоду», – написал Боррелль в частном письме министрам иностранных дел ЕС, которое попало в распоряжение газеты Financial Times.
В письме Боррель также заявил, что Евросоюз приветствует позитивные шаги со стороны Пекина, направленные на поиск решения конфликта на Украине. Он также подчеркнул готовность Брюсселя взаимодействовать с Китаем по этому вопросу, несмотря на поддержку Пекином Москвы.
Кроме того, Боррелль упомянул, что Евросоюзу не следует «блокировать растущую мощь развивающихся стран», намекая на нежелание государств – членов ЕС принять более жесткий подход США к Китаю. Также политик призвал Брюссель учитывать влияние Пекина при работе со странами с низким уровнем дохода, предостерегая от ожидания, что эти страны «примут ту или иную сторону».
«ЕС должен осознавать, что многие страны рассматривают геополитическое влияние Китая как противовес Западу и, следовательно, Европе. Они будут стремиться усилить собственное пространство для маневра, не выбирая чью-либо сторону», – написал Боррель.
Ранее Боррель заявил, что Украине без поддержки Запада пришлось бы сдаться в течение нескольких дней, поэтому поддержка Киеву будет оказываться и дальше. Между тем страны и организации Европейского союза уже суммарно предоставили Киеву помощь на 16 млрд евро.
Солист группы «Би-2» резко высказался о возвращении в Россию
Солист группы «Би-2» Бортник заявил фанатам, что не собирается возвращаться в Россию
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Уехавший из России солист рок-группы «Би-2» Егор Бортник, известный как Лева «Би-2», заявил в соцсетях, что не вернется в Россию, резко отреагировав на поздравления фанатов с Днем Победы.
Бортник вступил в перепалку с фанатами после поздравления одного из пользователей с Днем Победы. Музыкант заявил, что «Россия перечеркнула все свои достижения. Да и достижения были общими и с Украиной, и с Европой». Он также написал, что не вернется в Россию.
Фанаты возмутились высказываниям Левы «Би-2», передает радио Sputnik.
«Ты, не задумываясь, от всех отрекся», «От вас уже большая часть поклонников отвернулась», «Я была вашей поклонницей, но я теперь полностью разочарована», «Чтоб быть борцом за справедливость, не обязательно продавать память предков», – написали пользователи под комментарием Бортника.
Ранее концерт российской рок-группы «Би-2» отменили в латвийской столице из-за запрета на въезд всем россиянам с шенгенскими визами.
Напомним, в Петербурге болельщики освистали группу «Би-2» после завершения матча за Суперкубок России между петербургской футбольной командой «Зенит» и московским ФК «Спартак». С первых минут появления музыкантов на поле «Газпром Арены» фанаты петербургского клуба «Зенит» начали освистывать артистов. Болельщики выкрикивали «пошли вон», «домой», а также скандировали ряд нецензурных выражений.
До этого «Би-2» 28 апреля отменила концерт в Омске. По данным Om1.ru, причиной стал баннер в поддержку президента, который не сняли со сцены перед концертом.
Смольянинов и Арестович попали в список террористов и экстремистов
Российский актер Артур Смольянинов (иноагент) и бывший советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович внесены в список террористов и экстремистов, сообщил Росфинмониторинг.
В перечне ведомства теперь значатся Арестович Алексей Николаевич, 03.08.1975 года рождения, и Смольянинов Артур Сергеевич, 27.10.1983 года рождения, передает ТАСС.
Смольянинов заявлял о готовности воевать на украинской стороне и грозился убить другого актера Сослана Фидарова, участвующего в СВО на стороне России.
Арестович в середине января ушел в отставку с поста советника главы офиса украинского лидера после скандального заявления об обрушении дома в Днепропетровске из-за упавшей на него сбитой украинскими ПВО ракеты.
Российские войска отразили восемь атак ВСУ под Донецком
Минобороны: ВС России под Донецком отразили восемь атак ВСУ и пресекли три попытки провести разведку боем
Вооруженные силы России под Донецком пресекли три попытки противника провести разведку боем и успешно отразили восемь атак украинских вооруженных сил (ВСУ) на позиции российских войск, сообщили в российском военном ведомстве.
Ведомство сообщило в своем Telegram-канале, что в четверг под Донецком были пресечены три попытки противника провести разведку боем, а также успешно отражены восемь атак украинских вооруженных сил на позиции российских войск.
В Минобороны РФ также информировали, что продолжается освобождение западной части Артемовска штурмовыми отрядами при поддержке авиации и артиллерии ВС России. Тем временем подразделения «Южной» группировки войск ведут активные действия по блокированию Авдеевки и овладению Марьинки.
Ранее российское оборонное ведомство опровергло заявления о «прорывах обороны» на различных участках линии боевого соприкосновения с ВСУ.
Военный эксперт: ВСУ применят британские ракеты Storm Shadow для атаки на Крым
Военный эксперт Козюлин: Западные страны активно готовят Украину к началу контрнаступления в Приазовье
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Поставкой ракет Storm Shadow Лондон пытается подтолкнуть США к передаче офису Зеленского и ВСУ дальнобойных ракет. Это ставит под угрозу территории России, непризнанные странами НАТО, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин.
«Storm Shadow представляют собой ракеты воздушного базирования, что довольно любопытно, поскольку украинской авиации приходится крайне нелегко. Российские системы ПВО эффективно противодействуют украинской авиации. Насколько успешно противник сможет использовать подобные ракеты – пока не очень понятно», – сказал Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.
«Ключевой параметр ракет – дальность поражения цели. Здесь стоит иметь в виду, что полет модернизированных Storm Shadow может быть доведен с 250 км до 560 км. Данный факт необходимо держать в голове и крайне осторожно подходить к подобным поставкам ВСУ. В принципе, с передачей подобных снарядов можно говорить о новом витке эскалации со стороны западных стран», – считает эксперт.
«В том, что организатором поставки стала именно Британия, нет ничего удивительного. Исторически это одна из наиболее русофобских стран, которая всегда пытается быть на шаг впереди других «партнеров» в деятельности против Москвы. Лондон использует тактику провокации США: если они передали ракеты, то в следующий раз Вашингтону станет сложнее отказывать Украине», – подчеркивает собеседник.
«В принципе, ВСУ могут использовать Storm Shadow для поражения военных объектов, логистических путей и уничтожения объектов энергетической инфраструктуры. При этом офис Зеленского заверил Британию в том, что ударов по территории России наноситься не будет. Однако Крым и новые регионы РФ признаются западными странами землями Украины», – акцентирует Козюлин.
«Поэтому, я думаю, ВСУ будут атаковать именно эти регионы. При этом во всех новостях говорится о том, что Лондон передал «несколько» ракет. Это крайне расплывчатая формулировка, которая может вводить нас в заблуждение», – уточняет эксперт.
«Украину действительно готовят к контрнаступлению и ударам по Крыму, и нам необходимо относиться к этому со всей серьезностью. Мы в состоянии противостоять Storm Shadow – наши системы ПВО к подобным вызовам готовы», – резюмирует Козюлин.
Ранее Великобритания передала Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. Об этом сообщает издание CNN. При этом Лондон взял с офиса Зеленского обещание, что снаряды не будут использоваться по целям в России.
Таким образом, отмечается в материале, ВСУ предоставлен «новый ударный потенциал по нанесению ударов дальнего радиуса действия в преддверии долгожданного контрнаступления». По данным источника, подобное вооружение «по-настоящему меняет правила игры», Украина получила возможности, о которых ВСУ просили с начала конфликта.
Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские военные адекватно ответят на поставку Британией подобных боеприпасов. По его словам, Кремль «весьма негативно» отнесся к передаче данного вооружения Украине.
В Британии раскрыли причину поражения Запада в войне санкций с Россией
Spectator: Санкционная война Запада с Россией провалилась из-за нежелания остальных стран вести противостояние
Запад начал войну санкций с завышенной оценкой собственного влияния и намерением добиться капитуляции России и в итоге потерпел поражение из-за нежелания остальных стран вести экономическое противостояние с Москвой, считает автор публикации, опубликованной в британском журнале The Spectator.
Как отметил автор публикации, после начала санкционной войны Запада против России выяснилось, что у остальных стран нет желания вводить санкции ни против Москвы, ни против российских «олигархов». Более того, вопреки надеждам Запада на капитуляцию России, готовность остальных стран сотрудничать с ней нарушила эти планы, передает РИА «Новости».
Как отмечает издание, вскоре стало ясно, что в то время как Запад был заинтересован в экономической войне, остальной мир этого не хотел. Так, после сокращения экспорта российских нефти и газа в Европу Россия быстро увеличила экспорт в Китай и Индию.
Подтверждением неэффективности санкционной политики Запада авторы материала считают прогнозы МВФ по росту российской экономики. В итоге авторы материала пришли к выводу, что российская экономика не разрушена, она просто была реструктурирована и переориентирована с Запада на Восток и Юг.
Напомним, ЦБ спрогнозировал рост ВВП России во втором квартале 2023 года на 4,2%.
Военкоры объяснили активность ВСУ желанием замаскировать попытку наступления
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Вооруженные силы Украины начали «ползучее контрнаступление», маскируя главный удар серией мелких, сообщают российские военкоры.
Сейчас на линии боевого соприкосновения фиксируется серия немасштабных атак без задействования сил главного удара с западной бронетехникой, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны». По данным авторов канала, ВСУ провели серию контратак на флангах Бахмута, на южном фронте затишье.
В сообщении отмечается, что Киев готовит свои удары на Запорожском и, вероятно, Херсонском участках фронта. «Возможно какие-то удары будут ложные», – отмечают авторы публикации.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал не рассматривать ожидаемое контрнаступление ВСУ как последнее. По его словам, в случае неудачи первой попытки Киев может организовать вторую. Между тем глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что возможное контрнаступление ВСУ в Запорожской области плохо закончится для президента Украины Владимира Зеленского.
Молдавская оппозиция призвала Россию и Китай защитить страну от геноцида
Лидер молдавской оппозиционной партии Шор призвал глав пяти государств защитить народ Молдавии от геноцида
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Молдавский оппозиционный политик Илан Шор попросил глав России, Китая, Турции, Индии и Бразилии прислать наблюдателей на выборы в Гагаузию, а также защитить молдаван от геноцида.
По его словам, в Молдавии происходит геноцид при поддержке Запада: население обрекают на голод и нищету, отменяют родной язык, преследуют оппозицию, передает RT.
Политик обратился к руководителям России, Турции, Индии, Китая и Бразилии с просьбой поднять этот вопрос в Совбезе ООН и направить своих наблюдателей на выборы главы Гагаузской автономии Молдавии.
Ранее парламент Молдавии одобрил лишение депутатского мандата лидера оппозиционной партии «Шор» Илана Шора в связи с постановлением Апелляционной палаты Кишинева о заочном приговоре к 15 годам тюрьмы из-за мошенничества.
До этого президент Молдавии Майя Санду в очередной раз обвинила оппозицию в связях с Россией и в дестабилизации ситуации в стране.
Газета ВЗГЛЯД писала, что президент Молдавии Майя Санду может отменить итоги голосования в Гагаузии, а ее сторонники требуют ограничить автономию региона.
В МИД назвали возможный срок завершения зерновой сделки
Замглавы МИД Вершинин рассказал о судьбе зерновой сделки, если стороны не смогут договориться к 18 мая
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Зерновая сделка прекратит свое существование, если договоренности по черноморской инициативе не будут достигнуты к 18 мая, заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин.
Он отметил, что обсуждаются разные варианты продления сроков сделки, передает РИА «Новости».
«Инициатива, приносящая односторонние выгоды, вряд ли может быть признана и подтверждена всеми», – сказал Вершинин.
Он подчеркнул, что в первую очередь представители России на переговорах о судьбе сделки в Стамбуле защищают национальные интересы, российских сельхозпроизводителей, производителей удобрений.
«И в конечном счете, естественно, мы это делаем и с учетом общей обстановки на мировом продовольственном рынке – она довольно волатильна», – сказал представитель МИД.
Он пояснил, что сейчас исходят из того, что было решение о продлении на 60 дней. Эти 60 дней истекают 18 мая.
«Работа, контакты продолжаются, тем не менее все другие сроки и пожелания сторон могут только рассматриваться, но в пику или вопреки нашим интересам действовать не собираемся», – пояснил дипломат.
Ранее источник в Стамбуле сообщил, что с большой долей вероятности зерновая сделка может быть продлена на два месяца.
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