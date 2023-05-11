Синоптик рассказал о предстоящем лете в Москве

Правительство Кировской области подвело итоги первого года губернаторства Соколова

В Кировской области подвели итоги первого года работы губернатора Александра Соколова

В правительстве Кировской области подвели итоги первого года губернаторства Александра Соколова, напомнив о решениях и инициативах главы региона, которые существенно повлияли на развитие разных сфер экономики.

Так, отметили в правительстве региона, по итогам первого квартала 2023 года индекс промышленного производства Кировской области по обрабатывающим отраслям составил 119,1%. По данному показателю регион находится на втором месте в Приволжском федеральном округе. Кроме того, по инициативе Соколова создано региональное Агентство инвестиционного развития для работы с инвесторами по принципу «одного окна», а также создается институт инвестиционных уполномоченных, в районах области работает инвестиционно-предпринимательский десант.

Также по решению Соколова из бюджета области в 2022 году в Госфонд развития промышленности региона направлено 93 млн рублей для поддержки предприятий в виде льготных займов.

Напомним, в апреле Соколов заявил, что одним из решений проблемы привлечения кадров для работы на промышленных предприятиях может стать повышение их социальной ответственности перед сотрудниками, в том числе помощь в решении жилищных вопросов, передает ТАСС. Глава региона также отметил, что необходимо принимать меры как в мотивации при получении профессии, в его дальнейшем росте как профессионала, так и в повышении качества образования.

Наметились перемены и в бизнесе. Так, по инициативе Соколова снижены налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения (УСН) на 2023–2025 годы. За год число работающих в сфере малого и среднего предпринимательства увеличилось на 2,5 тысячи. Сегодня каждый третий работающий житель региона занят в этом сегменте.

Также в 2022 году получен максимальный за последние годы валовой сбор зерна – в 1,4 раза больше, чем в 2021 году. Одновременно Кировская область добилась рекордного урожая зерновых – более 700 тыс. тонн.

Изменения коснулись строительной отрасли: увеличена выдача разрешений на строительство, сокращены сроки рассмотрения документов, внедряются единые требования к комплексному развитию территорий.

Кроме того, разработана пятилетняя программа по развитию дорожной сферы. В программу вошли самые крупные объекты дорожного строительства – мост через Чепцу и тоннель под Транссибом. За пять лет планируется отремонтировать и построить 2 тыс. км дорог и 69 мостов. Для сравнения: за предыдущие пять лет было отремонтировано 1543 км дорог и 19 мостов.

За время губернаторства Соколова также был изменен подход к работе Фонда капитального ремонта. Теперь суммы не копятся на счетах, а направляются на проведение ремонта. Так, если в 2022 году капитальный ремонт был выполнен в 160 многоквартирных домах, то в 2023 будет отремонтировано 629 домов.

Также в рамках нацпроекта «Образование» в регион привлечено 2,8 млрд рублей на создание образовательной инфраструктуры. В течение 2022 года открыто 62 «Точки роста», школьный технопарк Кванториум в городе Кирово-Чепецке, центр цифрового образования детей «IT-куб» в городе Котельниче. Одновременно в Год педагога и наставника в Кировской области повышена заработная плата всем педагогическим работникам на 11% с 1 января 2023 года. Установлены доплаты к окладу в течение первых трех лет работы молодым педагогам.

В апреле Соколов рассказал о низком проценте школьников, сдающих ЕГЭ по техническим предметам, – физике и математике. По поручению губернатора в Кировской области эту проблему уже начали решать, введя стимулирующие выплаты педагогам, чьи выпускники сдадут физику и математику выше среднего балла по региону, передает РИА «Новости». Также губернатор отметил, что нужно усилить работу по ранней профориентации по инженерным специальностям.