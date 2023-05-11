Эксперты подтвердили готовность системы предварительного голосования «Единой России»

Эксперты ИТ-отрасли подтвердили готовность системы предварительного голосования «Единой России» к проведению процедуры, на участие в ней уже зарегистрировались более 1,5 миллиона человек.

Как отметил замсекретаря Генсовета партии Сергей Перминов, цифровые инструменты в этом году будут применяться на 183 избирательных кампаниях, говорится на сайте партии.

«Для того, чтобы организовать процедуру, партия развернула 25 тыс. счетных участков. В грядущей избирательной кампании будет разыграно более 3,5 тыс. мандатов. В целом в стране в кампании будет замещено 34-35 тыс. мандатов, включая в том числе и новые регионы нашей страны. Для нас процедура отбора кандидатов – это «портал», через который каждый заинтересованный в развитии страны, региона, муниципалитета, может попробовать себя в политике», – сказал Перминов.

По его словам, на предварительное голосование зарегистрировались более 1,5 млн человек. Это более 6,5% от числа избирателей в регионах, где осенью пройдут выборы.

Руководитель ИТ-проектов «Единой России» Вячеслав Сатеев, в свою очередь, сообщил, что число атак на цифровую инфраструктуру «Единой России» за последнее время возросло в разы. Однако персональные данные пользователей надежно защищены.

«Для проведения предварительного голосования партия задействует 40 серверов в четырех дата-центрах. Мы полагаемся на непрерывное тестирование и постоянно работаем с уязвимостями, которые доступны и видны. Для защиты от ддос-атак используем внешние сервисы. Сокрытие результатов голосования гарантируется процедурой разделения ключей блокчейна, в таком же режиме ключи разделяют на ДЭГ», – пояснил он.

Руководитель направления электронного голосования «Лаборатории Касперского» Даниил Капцан отметил, что безопасность платформы предварительного голосования «Единой России» подтверждена.

«Безусловно, интеграция с ЕСИА имеет особое значение. Также есть специальные целевые инфраструктуры, которые помогают противостоять таргетированным атакам», – сказал он.

Директор по цифровизации избирательных процессов ООО РТК ИТ Юрий Сатиров заметил, «Единая Россия» сегодня переводит в «цифру» не только саму процедуру предварительного голосования, но и все сопутствующие процедуры.

«У «Единой России» есть полный цикл – кандидат может самостоятельно регистрироваться, проводить агитацию, приводить на свою страницу своих сторонников. И на этом же сайте проходит сам процесс голосования. И это – передовой опыт», – подчеркнул он.

Также в ходе круглого стола «Единая Россия» объявила конкурс на взлом системы предварительного голосования. Любая киберкоманда или хакер смогут в течение недели попробовать взломать систему на специально созданном ресурсе, который будет использовать подлинные алгоритмы предварительного голосования, и дать подтверждение взлома. Тот, кто сможет взломать систему, получит денежное вознаграждение.

«Номинаций будет две. Первая – успешным результатом участия в конкурсе мы будем считать демонстрацию копии таблицы нашей базы данных, которую человек получил. И вторая – сохранение блокчейна предварительного голосования с корректным голосом, поданным без авторизации или от лица стороннего пользователя. Логи, скриншоты можно прислать на report@er.ru. Через неделю мы расскажем, что получилось», – сообщил Вячеслав Сатеев.

Напомним, электронное предварительное голосование «Единой России» состоится с 22 по 28 мая 2023 года. До 26 мая на сайте PG.ER.RU проходит регистрация избирателей с верификацией через портал «Госуслуги».

По всей стране процедура пройдет по первой, максимально открытой модели, когда голосовать могут все зарегистрированные на территории избиратели. В приграничных районах Белгородской области – по четвертой, когда голосуют избиратели, включенные в утвержденный оргкомитетом процедуры список.

В Единый день голосования в 54 субъектах РФ пройдет 78 избирательных кампаний. Будет замещено более 34 тысяч мандатов. Жители регионов будут выбирать депутатов регионального и местного уровней – 20 заксобраний, 16 городских дум столиц субъектов, а также органов местного самоуправления. В 25 регионах состоятся выборы губернаторов, в Хабаровске – мэра города, в Крыму – депутата Госдумы по одномандатному округу №19.