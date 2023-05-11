Депутат Затулин: Президент Грузии помешана на противостоянии с Россией

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ Затулин заявил, что президент Грузии «помешана на противостоянии с Россией»

Линия поведения президента Грузии Саломе Зурабишвили по вопросу открытия авиасообщения с Россией и отмене визового режима для грузин является «идиотской» и идет вразрез с мнением большинства грузин, выразил мнение первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

По его словам, «госпожа Зурабишвили совершенно искренне ненавидит Россию», она буквально «помешана на противостоянии», более того, ее «идиотское заявление» о том, что открытие авиасообщения является провокацией и идет вразрез с мнением большинства в Грузии, передает «Газета.Ru».

Также парламентарий отметил, что в Минэкономразвития Грузии, напротив, поприветствовали безвизовый режим с Россией. Так, в России большая грузинская диаспора, люди имеют желание торговать и «устраивать свои дела с Россией».

Затулин добавил, что даже события, связанные с грузино-абхазским, грузино-осетинским конфликтами, имеют место быть, однако постепенно зарубцовываются и «возбуждают только откровенных русофобов».

Кроме того, депутат заметил, что открытие авиасообщения России с Грузией может подтолкнуть Абхазию к повышению качества туруслуг.

«В Абхазии ожидают небывалый курортный сезон. Вряд ли ему сильно повредит открытие воздушного сообщения с Грузией. Однако некие отдаленные последствия это должно иметь, в том числе и в позитивном плане. Потому что в Абхазии должны быстрее двигаться по пути экономического возрождения, принимать нужные решения, задумываться о качестве туристических услуг и прочих», – подчеркнул он.

При этом парламентарий не исключил, что в Абхазии могут усмотреть в шагах России по сближению с Грузией угрозу для собственного политического статуса, однако сразу заверил, что жителям республики опасаться не стоит.

«В Абхазии могут быть спокойны, потому что гарантией является официальное признание Абхазии, как и Южной Осетии, со стороны России. И никакое сближение, открытие воздушного пространства и подобные вещи не могут повлиять на это прежде принятое решение», – заключил депутат.

Накануне президент Владимир Путин издал указ, согласно которому российские авиакомпании могут возобновить полеты в Грузию, а туроператоры – продавать туры в эту страну. Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили приветствовал решение России.

Вскоре стало известно, какую гневную реакцию указ Путина вызвал у Зурабишвили, заявившей об «очередной российской провокации». Восстановление прямого авиасообщения, по ее словам, «недопустимо», пока продолжается конфликт на Украине, а также пока Россия «оккупирует» территорию самой Грузии.