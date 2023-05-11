В Херсонской области сбит украинский Су-25

|
11 мая, четверг | Последнее обновление — 15:44 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Российские войска за сутки уничтожили 490 украинских военных
Разделы
Для меня это была первая поездка в Донбасс. Я ее воспринял не как творческую командировку, а как паломничество. Здесь человеку открывается тот самый смысл жизни, который принято считать сокрытым от нас, а то и вовсе несуществующим.
Подробности...
Преимущества использования искусственного интеллекта – экономия и скорость – очевидны для любого кинопродюсера: их использование позволяет дешево (за плату держателю ИИ) и почти мгновенно получить сценарий на основе случайно пришедшей с утра в голову мысли.
Подробности...
Поучителен состоявшийся 22 февраля 1946 года в Нюрнберге допрос свидетеля обвинения, директора Эрмитажа академика И. А. Орбели. Давая показания об артобстрелах Зимнего дворца немецкой артиллерией, он встретился с попыткой защиты размазать свидетеля.
Подробности...
На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
Подробности...
Сменившийся впервые за 70 лет монарх Великобритании, Карл III, был коронован в Вестминстерском аббатстве в Лондоне во время торжественной церемонии, подготовка к которой велась несколько месяцев
Подробности...
Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики, известные как AM 1214-255. Эти галактики интересны тем, что содержат активные галактические ядра. Чрезвычайная яркость ядер галактик вызвана движением материи в сверхмассивных черных дырах, располагающихся в центре каждой из них. Черная дыра является причиной повышенной интенсивности излучения, особенно в рентгеновском диапазоне. Из ядер таких галактик обычно вырывается релятивистская струя (джет). Отличительной чертой многих активных галактик является переменное (от нескольких дней до нескольких часов) рентгеновское излучение. Есть указания на то, что вращающаяся галактика становится активной периодически, то есть активность — это не свойство галактики, а ее состояние
Подробности...
12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
В Херсонской области сбит украинский Су-25
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили в Херсонской области самолет Су-25 украинских воздушных сил, сообщили в Минобороны.
Самолет сбит рядом с поселком Червоный Маяк в Херсонской области, также за сутки перехвачено 12 снарядов американской РСЗО HIMARS, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Также уничтожено 12 беспилотников у поселков Белогоровка (ЛНР), Опытное, Валерьяновка, Новобахмутовка (ДНР), Работино, Чубаревка, Новопрокофьевка и Чапаевка (Запорожская область).
С начала СВО уничтожены 421 самолет, 230 вертолетов, 4074 беспилотника, 421 ЗРК, 9069 танков и других боевых бронированных машин, 1098 машин РСЗО, 4787 орудий полевой артиллерии и минометов.
Le Figaro: Россия применила танк «Армата» в ходе спецоперации на Украине
|
|
Западные танки M1 Abrams и Leopard 2 не смогут оказать сопротивления российскому танку Т-14 «Армата» в случае боевых столкновений на Украине, заявил в Le Figaro обозреватель французского издания Шарль Лекурье.
По словам Лекурье, о новом танке ВС России мало данных. Автор обзора напомнил мнение Международного института стратегических исследований о том, что Т-14 «Армата» станет основой в танковых войсках России, говорится в статье Le Figaro.
При этом Лекурье отмечает, что Т-14 обладает рядом особенностей. В частности, экипаж из трех человек не размещается в башне, а находится в бронированной камере в передней части корпуса.
Кроме того, он назвал «Армату» прорывом в сравнении с другой бронетехникой и заявил, что танк уже применили в ходе спецоперации.
Также автор статьи назвал танк прорывом, если говорить о другой бронетехнике РФ. Лекурье напомнил, что данные танки на Украине уже применили для ведения огня по позициям ВСУ.
В Киеве пригрозили ЕС терактами и масштабной войной
Подоляк: В случае прекращения поставок оружия Украине в Европе увеличится число терактов и начнется масштабная война
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк выразил мнение, что в случае прекращения поставок оружия Украине в Европе существенно увеличится количество терактов и начнется масштабная война.
Подоляк заявил в эфире телеканала «Рада», что остановка поставок оружия Украине будет означать резкое масштабирование войны в Европе. По словам советника главы офиса Зеленского, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель должен был заявить, что в случае прекращения предоставления оружия Украине начнется война в других странах, существенно увеличится количество терактов в Европе. Он подчеркнул, что Европе не будут сидеть в ресторанчиках и есть круассаны спокойно, передает РИА «Новости».
Накануне глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Украине без поддержки Запада пришлось бы сдаться в течение нескольких дней.
Российский боец сказал, сколько осталось до освобождения Артемовска
Российский боец: До освобождения Артемовска осталось 742 метра
Артемовск в ДНР практически освобожден, по прямой до въезда в город осталось около 740 метров, заявил российский боец.
По словам бойца группы «Вагнер», зачищен квартал вблизи училища, российские военные вплотную подошли к последнему укрепленному району украинских военных в городе. Осталось пройти 742 метра по диагонали на дорогу – пересечение улиц Юбилейная и Леваневского, по которой ВСУ снабжают свой гарнизон, передает РИА «Новости».
Боец отметил, что солдатам ВСУ пришлось отступить за улицу Чайковского, где украинское командование пытается выстроить линию обороны.
Также он добавил, что украинские бойцы оказывают ожесточенное сопротивление и ведут интенсивный артиллерийский обстрел российских позиций.
Ранее российское Министерство обороны рассказало о боях на северо-западной и западной окраинах Артемовска.
В Сети высмеяли перепутавшего «Кинжал» с обычной авиабомбой Кличко
Пользователи Сети высмеяли мэра Киева Кличко, который перепутал «Кинжал» с авиабомбой БетАБ-500ШП
|
|
Пользователи соцсетей высмеяли мэра украинской столицы Виталия Кличко, который представил немецким журналистам обломки якобы сбитой украинской ПВО ракеты «Кинжал». По словам экспертов, киевский градоначальник выдал за «Кинжал» бомбу БетАБ-500ШП.
Корреспондент немецкой газеты Bild Пауль Ронцхаймер опубликовал в Twitter видео с мэром Киева Виталием Кличко, который говорит о якобы сбитых Украиной обломках российских ракет. При этом один из образцов представлен как оболочка боевой части гиперзвуковой ракеты «Кинжал», пишет «Коммерсант».
Однако в Сети усомнились в достоверности этой информации. Так, авторы Telegram-канала Милитарист предположили, что Кличко пал жертвой обмана со стороны украинских вооруженных сил и выдал за «Кинжал» бомбу БетАБ-500ШП.
Военный эксперт, научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Илья Крамник в своем Telegram также написал, что «показанный кусок головной части не принадлежит ни аэробаллистической ракете 9-С-7760 (авиационного ракетного комплекса Х-47М2 «Кинжал»), ни близкородственной ей 9М723 ни в одной из известных версий их оснащения».
Издание Украина.ру в своем Telegram и вовсе высмеяло киевского градоначальника. «Масштаб – москальская выдумка! Арифметика – москальская лженаука! Моск (укр. – мозг) – МОСКальский орган!» – написали авторы канала.
Напомним, первыми о сбитом «Кинжале» заявили украинские СМИ, но это заявление опроверг представитель воздушных сил ВСУ. Однако позже уже украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что вооруженные силы Украины якобы сбили гиперзвуковую ракету. В Пентагоне также заявили, что украинские войска, используя ЗРК Patriot, якобы сбили российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал».
Военный эксперт Юрий Кнутов в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что Пентагон умышленно разгоняет фейк о сбитой ракете «Кинжал», пытаясь создать видимость сверхвысокой эффективности своих ЗРК.
СМИ: Зеленский пойдет на переговоры с Россией, чтобы сохранить лицо
The Hill: Зеленский, вероятно, готов предложить прекращение боевых действий ради сохранения лица
У президента Украины не так много способов сохранить лицо на фоне происходящих событий, одним из вариантов для него остаются переговоры с Россией, считает автор сайта The Hill Джозеф Боско.
Он указывает в статье, что одной из причин для переговоров может быть возможное посредничество Пекина, передает РИА «Новости».
Боско отмечает, что Зеленский, вероятно, готов предложить «прекращение боевых действий ради сохранения лица, а это означает, что Россия сохранит за собой часть территории». При этом он отмечает, что «Крым, похоже, не подлежит обсуждению для обеих сторон».
Также на решение украинского лидера влияет и неготовность президента США Джо Байдена снабжать Киев более современным наступательным оружием.
Ранее в США объяснили, почему Украина не сможет ударить по Крыму.
Зурабишвили потребовала ввести визы для россиян
Президент Грузии Зурабишвили предложила ввести визы для россиян в ответ на возобновление авиасообщения Россией и отмену виз для граждан Грузии
|
|
Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала правительство республики созвать Совет безопасности для рассмотрения возможности введения виз для российских граждан сроком на три месяца.
Зурабишвили заявила, что введение трехмесячных виз необходимо на фоне «внутренних вызовов», которые имеются в Грузии, передает ТАСС.
Президент Грузии заявила также, что отмена визового режима с республикой со стороны России «вызовет напряжение» между политическими силами внутри страны.
Как изменилось ваше отношение к Грузии за последнее время?
При этом она не считает, что в грузинском обществе это вызовет «очень большую реакцию», поскольку «когда Россия предпринимает такие шаги, она это делает исходя из своих интересов».
Ранее она заявила, что упразднение Россией визового режима для грузинских граждан на фоне ситуации на Украине является «неприемлемым».
В среду президент России Владимир Путин принял решение об отмене визового режима для граждан Грузии. Также снят запрет на полеты российских авиакомпаний в республику.
Российская ПВО отбила все атаки дронов ВСУ на Москву 9 мая
Генерал Липовой: Все атаки дронов ВСУ на Москву 9 мая были отражены
|
|
Украинские дроны совершали попытки атак на Москву 9 мая, все беспилотники были обезврежены, заявил генерал-майор авиации, Герой России, председатель президиума «Офицеров России» Сергей Липовой.
По его словам, в День Победы было зафиксировано около ста атак беспилотников, которые были запущены с территории Украины и Московской области, с целью добраться до Красной площади и нанести какой-либо ущерб, однако все дроны были перехвачены и уничтожены российской ПВО, передает РИА «Новости».
Генерал уточнил, что впервые применялись дроны американской разработки с максимальным радиусом действия до 800 км, которые используются в разведывательных и ударных целях.
По словам Липового, БПЛА были сбиты в Белгородской области, несколько беспилотников были обезврежены на территории Курской области, на территории Воронежа и на территории Калужской области.
Также генерал заявил, что запущенный с территории Московской области ударный беспилотник был начинен взрывчаткой, однако в результате действий кремлевской охраны и Федеральной службы охраны все БПЛА были обезврежены.
Накануне в Московской области сообщили, что за последние два дня обнаружили два упавших беспилотных летательных аппарата.
В Кремле ранее заявили, что попытка Киева атаковать Кремль при помощи беспилотников является возмутительным шагом, который приравнивает Украину к государствам – спонсорам терроризма.
Напомним, в Москве и Подмосковье запретили полеты всех беспилотников, такое же решение приняли в руководстве Петербурга.
Военкоры показали уничтоженную технику НАТО в одном из дворов Артемовска
Военкоры показали разнообразную уничтоженную технику стран НАТО в одном из дворов Артемовска
Военкоры показали снятое военным ВСУ видео уничтоженной техники из разных стран НАТО в одном из дворов Артемовска.
Украинский военный снял, как всего лишь в одном дворе Артемовска находятся уничтоженные американский HMMWV (Humvee), канадский бронеавтомобиль Senator, там же найдена подбитая турецкая бронемашина BMC Kirpi.
Он также снял БМП-2 и другую технику, которая не опознана, отмечают военкоры в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что военкоры заметили особый знак на американских боевых машинах на Украине.
Мирошник: Украина выдумывает проблемы России в Артемовске
Экс-посол ЛНР Мирошник: Солдаты ВС РФ в районе Артемовска морально и физически готовы дать отпор ВСУ
|
|
ВС РФ своевременно решают проблемы координации военных подразделений. Фронт постепенно выравнивается, наши бойцы панике не поддаются. Мы хорошо изучили противника, поэтому готовы дать отпор ВСУ. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экс-посол ЛНР Родион Мирошник, комментируя ситуацию в Артемовске.
«В Сети появилась информация о том, что у наших военных есть проблемы на флангах под Артемовском. Однако эти слухи намеренно распространяются ВСУ. Украина хочет хоть как-то разбавить негативный информационный фон. Местные СМИ пишут только об ожидании контрнаступления, ведь реальных побед не имеется», – сказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«Их журналистам и политикам приходится буквально выдумывать в Сети несуществующие проблемы России. В реальности все вопросы координации действий воинских подразделений постепенно решаются. Фронт выровнялся: на проблемные участки перебрасываются необходимые силы. Ни о какой панике и речи быть не может», – отмечает эксперт.
«Нам хорошо известны планы офиса Зеленского. О том, что ВСУ могут предпринять попытку отрезать наши формирования в Артемовске от основных воинских частей, слухи уже были. Мы готовы ко всему: морально и физически», – подчеркивает собеседник.
«Кроме того, противник нами изучен. Россия прекрасно осведомлена о численности ВСУ, о количестве имеющейся у них техники. Даже возможные направления прорыва в Артемовске известны. В общем, если хотят испытать судьбу, пусть попробуют сунуться», – резюмирует Мирошник.
Ранее стало известно, что Артемовск в ДНР был практически освобожден ВС РФ – по прямой до въезда в город осталось около 740 метров. По словам бойца группы «Вагнер», зачищен квартал вблизи училища, а российские бойцы вплотную подошли к последнему укрепрайону ВСУ в городе. Осталось лишь выйти на дорогу-пересечение улиц Юбилейная и Леваневского, по которой Украина снабжает свой гарнизон.
Напомним, ВС РФ приступили к штурму последней цитадели противника. Как сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны» со ссылкой на украинских аналитиков и военных, продолжаются бои вдоль участка улицы Медведева на севере «серой» зоны города, а в районе Ивановского ВСУ пытаются контратаковать и отодвинуть российских бойцов. Между тем ЧВК «Вагнер» подтянула резервы и с новой силой пошла на штурм.
Зеленский заявил о переносе начала контрнаступления ВСУ
Зеленский: Для начала контрнаступления ВСУ потребуется еще немного времени
|
|
Вооруженным силам Украины потребуется еще немного времени, чтобы подготовиться к контрнаступлению, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью европейским СМИ.
По словам украинского президента, войска его страны могут начать наступление уже сейчас, но это приведет к большим потерям в войсках. Зеленский назвал это неприемлемым. «Поэтому нам нужно еще немного подождать», – добавил он, передает ТАСС.
При этом украинский президент заявил, что, хотя войска полностью готовы к боевым действиям, ВСУ все еще испытывают нехватку «в некоторых вещах». В том числе Киеву не хватает западной бронетехники, которая поступает на Украину партиями.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал не рассматривать ожидаемое контрнаступление ВСУ как последнее. По его словам, в случае неудачи первой попытки Киев может организовать вторую. Между тем глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что возможное контрнаступление ВСУ в Запорожской области плохо закончится для президента Украины Владимира Зеленского.
Кремль дал оценку поставке Британией Украине ракет большой дальности
Российские военные адекватно ответят на поставку Британией Киеву ракет большой дальности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, Кремль «весьма негативно» отнесся к этим поставкам, передает ТАСС.
Песков подчеркнул, что российские военные «с военной точки зрения будут принимать соответствующие решения на этом фоне», – сказал он.
Напомним, Великобритания передала Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. С Киева взяли обещание, что ракеты не будут использоваться против гражданских объектов в России.
Песков: За год СВО достигнуты определенные цели
Пресс-секретарь президента РФ Песков: За год СВО достигнуты определенные цели
Определенные цели были достигнуты за год специальной военной операции (СВО), но продолжаются обстрелы системами залпового огня, бомбардировки Донецка, противника нужно отодвинуть на значительные расстояния, поэтому операция будет продолжаться, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Специальная военная операция продолжается. Это очень сложная операция, и, конечно, за год достигнуты определенные цели», – сказал представитель Кремля в интервью телеканалу ATV (Республика Сербская в составе Боснии и Герцеговины), передает ТАСС.
Он напомнил, что еще 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин говорил о необходимости в первую очередь обеспечить безопасность жителей Донбасса – тех людей, которые на протяжении долгих восьми лет фактически жили под бомбежками своей собственной страны, под теми бомбежками, которые предпочитали абсолютно не замечать на Западе.
Представитель Кремля указал, что частично эту задачу удалось решить, но пока еще мы далеки от того, чтобы ее полностью выполнить, так как продолжаются обстрелы системами залпового огня, бомбардировки Донецка, других населенных пунктов, поэтому противника нужно отодвинуть на значительные расстояния и операция будет еще продолжаться.
Тем не менее, добавил пресс-секретарь президента, «освобождены от неонацистов значительные территории в Донбассе», «на этих территориях состоялись референдумы, и люди, которые проживали на этих территориях, проголосовали за то, чтобы войти в состав России, это один из очень существенных и важных итогов».
Он также отметил, что «удалось изрядно потрепать военную машину Украины», «с помощью высокоточных российских ракет удалось разрушить очень много военных производств, ликвидировать запасы вооружения». Песков напомнил, что «демилитаризация Украины тоже (помимо защиты Донбасса) была заявлена как очень важная цель СВО». Представитель Кремля заверил, что эта работа будет продолжаться.
Песков согласился, что сопоставить военный потенциал Украины и России, конечно, очень сложно. Он подчеркнул, что русские «так медленно действуют», потому что не ведут войну. Представитель Кремля отметил, что вести войну означает полное уничтожение инфраструктуры, городов, чего Россия не делает, Россия пытается сохранять инфраструктуру и человеческие жизни.
Могилу погибшего под Артемовском бойца «Вагнера» разрушили в Приморье
Могилу погибшего под Артемовском бойца «Вагнера» осквернили в Приморье в День Победы
Вандалы, разрушившие могилу участника спецоперации в городе Большой Камень Приморского края, ответят по закону, заявил представитель группы «Вагнер» во Владивостоке с позывным Марс.
Он подтвердил, что в Большом Камне осквернили могилу бойца ЧВК «Вагнер», погибшего весной под Артемовском.
Представитель группы уточнил, что в ситуации в настоящее время разбираются правоохранители, и добавил, что виновные ответят по закону, передает РИА «Новости».
Ранее издание Deita.ru сообщило, что в День Победы, 9 мая, на могиле участника спецоперации на кладбище в Большом Камне Приморского края вандалы разрезали российский флаг и сломали крест. Известно, что погибший служил в группе «Вагнер».
Бастрыкин: ВСУ готовили нападение на Донбасс с выходом на границы России в марте 2022 года
Председатель СК Бастрыкин: ВСУ готовили нападение на Донбасс с выходом на границы России в марте 2022 года
В Москве есть документальные подтверждения подготовки киевским режимом нападения на Донбасс в марте 2022 года с выходом на российские границы, сообщил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
По его словам, была проведена большая следственная работа на территориях Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, есть документальные подтверждения подготовки киевским режимом спецоперации по нападению на Донбасс с последующим выходом на российские границы в марте 2022 года, передает ТАСС.
По информации Следственного комитета, были завербованы для участия в военных действиях в рядах ВСУ наемники из более 70 стран, в основном Европы и США.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что в настоящее время киевский режим демонстрирует неприятие любых здравых инициатив, направленных на политико-дипломатическое урегулирование украинского кризиса.
Военный летчик объяснил необходимость создания нового летного отряда в России
Военный летчик Попов: Новый летный отряд сможет выполнять ряд важнейших задач в зоне СВО
|
|
Количество боевых задач для ВКС России неуклонно растет. В связи с этим необходимо привлекать к работе ранее уволенных представителей ВС, которые имеют боевой опыт в других кампаниях. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный летчик Владимир Попов. Ранее источники сообщили о планах создания специального авиационного отряда для уничтожения украинских военных объектов.
«Необходимость создания подобного подразделения диктуется тем фактом, что количество задач для бомбардировочной авиации в рамках СВО неуклонно растет, ВПК активно наращивает производство самолетов и боеприпасов. Тем не менее подготовить необходимое число кадров в столь короткий срок невозможно», – сказал заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор в отставке Владимир Попов.
«Поэтому идея о привлечении на добровольных началах летчиков, которые были уволены в 1990-е годы или позже, кажется достаточно актуальной. Это уже подготовленные бойцы, которые имеют колоссальный опыт. Конечно, им потребуется освежить знания, пройти переподготовку, но натренировать закаленного бойца проще, чем обучить курсанта с нуля», – отмечает эксперт.
«Думаю, что многие летчики, услышав призыв Минобороны через СМИ или информирование военкоматов, будут согласны еще раз послужить своей стране в нынешних условиях. Да и в целом, на мой взгляд, мы нуждаемся в увеличении численности армии», – подчеркивает собеседник.
«Кроме того, подобное подразделение может выполнять широкий спектр задач. В первую очередь речь идет об уничтожении военных объектов, баз противника, мест скопления живой силы. Также важно своевременно поражать заводы, на которых ВСУ производят снаряды и вооружения. Нельзя забывать и о логистических целях – железных дорогах или мостах», – резюмирует Попов.
Ранее источники газеты ВЗГЛЯД сообщили, что среди российских летчиков набирают добровольцев в новое подразделение бомбардировочной авиации специального назначения. Размеры формирования, структура и его конкретные задачи в зоне СВО еще уточняются. Ожидается, что оно может быть сформировано в течение нескольких месяцев.
Напомним, министр обороны РФ Сергей Шойгу анонсировал масштабные изменения в армии, которые будут произведены с 2023 по 2026 год. По словам главы военного ведомства, изменения состава ВС, увеличение их численности, изменение военно-административного деления России потребуют от всех главнокомандующих видами Вооруженных Сил, командующих войсками военных округов, Северным флотом и родами войск Вооруженных Сил принятия соответствующих компетентных решений, пишет Telegram-канал Минобороны.
Шойгу также напомнил о решении Владимира Путина об увеличении численности Вооруженных Сил до 1,5 млн военнослужащих. Все мероприятия по данному направлению должны быть согласованы со сроками поставки вооружений по гособоронзаказу, строительством инфраструктуры для размещения войск (сил) и обеспеченные соответствующими ресурсами, подчеркнул глава Минобороны.
|
|