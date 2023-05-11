Куйвашев опроверг слухи о поджигающих леса диверсантах

Куйвашев опроверг слухи о поджигающих леса в Свердловской области диверсантах

Сообщения о якобы поджоге лесов в Свердловской области диверсантами не соответствуют действительности, заявил глава региона Евгений Куйвашев.

Слухи о том, что леса в регионе поджигают диверсанты, – «это чушь», пожары начинаются из-за банальных бытовых ситуаций и неосторожного обращения с огнем, заявил губернатор, передает РИА «Новости» со ссылкой на департамент информационной политики Свердловской области.

В 2023 году ситуацию усугубила погода, отметил глава региона. Он попросил всех быть осторожнее с огнем на природе и напомнил об ответственности граждан за то, что происходит в лесах.

Куйвашев подчеркнул, что больше половины возгораний уже локализовали, и выразил благодарность спасателям и волонтерам.

К утру четверга на территории Свердловской области, по данным ГУ МЧС региона, фиксировались 59 природных пожаров, ликвидировано 16 пожаров на площади 34,8 тыс. гектаров, 30 – локализованы.

Ранее в начале мая Куйвашев оценивал ситуацию с пожарами в регионе как критическую.