ВС России уничтожили в районе Григоровки командно-штабную машину ВСУ

|
11 мая, четверг | Последнее обновление — 07:52 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Трамп призвал республиканцев допустить дефолт по госдолгу США
Разделы
Почему 9 мая в Москву приехали руководители постсоветских стран? Причем не только приехали, а присутствовали во время достаточно жесткой антизападной речи Путина. И тем самым дали Западу понять, что ни к какой изоляции России они присоединяться не намерены.
Подробности...
В Сети и в жизни – две параллельные реальности. И происходящее на Украине – война таких реальностей. Где понимание происходящего приходит, только когда видишь лично трупы в воронке от взрыва и свежие могилы у дома.
Подробности...
В День Победы мы должны особенно отчетливо понимать, что это день, которого может не быть, если мы проиграем. Не будет нам даже «дня Европы», как мечтают тбилисские релоканты и рижская общественность со светлыми лицами.
Подробности...
На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
Подробности...
Сменившийся впервые за 70 лет монарх Великобритании, Карл III, был коронован в Вестминстерском аббатстве в Лондоне во время торжественной церемонии, подготовка к которой велась несколько месяцев
Подробности...
Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики, известные как AM 1214-255. Эти галактики интересны тем, что содержат активные галактические ядра. Чрезвычайная яркость ядер галактик вызвана движением материи в сверхмассивных черных дырах, располагающихся в центре каждой из них. Черная дыра является причиной повышенной интенсивности излучения, особенно в рентгеновском диапазоне. Из ядер таких галактик обычно вырывается релятивистская струя (джет). Отличительной чертой многих активных галактик является переменное (от нескольких дней до нескольких часов) рентгеновское излучение. Есть указания на то, что вращающаяся галактика становится активной периодически, то есть активность — это не свойство галактики, а ее состояние
Подробности...
12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
ВС России уничтожили в районе Григоровки командно-штабную машину ВСУ
Минобороны: ВС России уничтожили в районе Григоровки барражирующим боеприпасом «Ланцет» командно-штабную машину ВСУ
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в Дзен
Военнослужащие группировки «Восток» вблизи Григоровки уничтожили командно-штабную машину Вооруженных сил Украины (ВСУ) барражирующим боеприпасом «Ланцет», сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.
Офицер сообщил, что в районе населенного пункта Григоровка барражирующим боеприпасом «Ланцет» уничтожена командно-штабная машина противника. Он добавил, что расчетом зенитного ракетного комплекса «Тор» был сбит беспилотный летательный аппарат «Лелека», передает ТАСС.
Кроме того, по имеющимся у Гордеева данным, военнослужащие группировки «Восток» расчетом самоходного миномета «Тюльпан» уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в районе населенного пункта Великая Новоселка. Помимо этого, передовыми подразделениями группировки «Восток» на южнодонецком направлении при поддержке артиллерии уничтожена разведгруппа противника.
Офицер также информировал, что на запорожском направлении средствами воздушной разведки был вскрыт и уничтожен расчетами самоходных артиллерийских установок «Акация» пункт временной дислокации противника в районе Гуляй Поле.
Напомним, во вторник российские артиллеристы максимально точно поразили штаб ВСУ у донецкого Нью-Йорка.
Военный эксперт оценил заявления Пентагона о сбитой на Украине ракете «Кинжал»
Военный эксперт Кнутов: ВСУ не могли сбить ракету «Кинжал» из ЗРК Patriot
|
|
Пентагон умышленно разгоняет фейк о сбитой ракете «Кинжал». Так они пытаются создать видимость сверхвысокой эффективности своих ЗРК, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее в Пентагоне сообщили, что ВСУ якобы сбили российскую ракету «Кинжал» из американского ЗРК Patriot.
«Вооруженные силы Украины не могли сбить гиперзвуковую ракету «Кинжал» из американских систем ЗРК Patriot. Перехватить «Кинжал» в целом практически невозможно, поскольку ракеты умеют во время полета менять свою траекторию. И американский комплекс Patriot не способен стрелять по скоростным маневрирующим целям», – сказал Юрий Кнутов, военный историк, директор Музея войск ПВО.
«Но даже если допустить, что каким-то образом противник собьет ракету, едва ли он извлечет из нее что-то ценное или раскроет наши разработки. Снаряд падает с колоссальной скоростью и при ударе о землю разбивается, а обломки разлетаются на несколько десятков метров. Узнать технологии ее производства по этим фрагментам будет практически невозможно», – полагает собеседник.
«Такая ложь о якобы уничтожении мощнейшего российского оружия нужна Пентагону для того, чтобы продемонстрировать мнимые достижения собственной техники. Одновременно с этим им важно показать, что наше современное вооружение может быть уязвимо, даже если это на самом деле не так», – считает эксперт.
«Кроме того, у США провалилась собственная программа по разработке гиперзвуковых ракет, да и практически нет систем подавления такого оружия. Поэтому они считают, что раз не получается самим создать ракеты, то нужно просто убедить всех, что они не представляют из себя ничего особенного и их не нужно бояться», – заключил Кнутов.
Ранее руководитель пресс-службы Пентагона Патрик Райдер выступил с утверждением, что украинские войска, используя ЗРК Patriot, якобы смогли сбить российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал». В ответ на уточняющий вопрос Райдер заявил, что речь идет именно о «Кинжале». За «деталями» он предложил обратиться к украинской стороне.
Напомним, первыми о сбитом «Кинжале» заявили украинские СМИ, но их заявление опроверг представитель воздушных сил ВСУ. Однако позднее уже украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что вооруженные силы Украины якобы сбили гиперзвуковую ракету.
Ранее сообщалось, что в результате удара российских гиперзвуковых ракет «Кинжал» был ликвидирован центр связи украинских военных, при этом там погибли десятки офицеров Североатлантического альянса. Об этом написал греческий портал Pronews.
Военный эксперт Алексей Леонков отмечал, что руководство Вооруженных сил Украины боится ударов гиперзвуковых ракет России, в том числе знаменитых «Кинжалов». Эксперт напомнил, что командование ВСУ ранее призналось в неспособности остановить ракеты «Кинжал», запускаемые с истребителей МиГ-31К. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявлял, что гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» в ходе СВО продемонстрировал высокую эффективность и неуязвимость к украинским ПВО.
Le Figaro: Россия применила танк «Армата» в ходе спецоперации на Украине
|
|
Западные танки M1 Abrams и Leopard 2 не смогут оказать сопротивления российскому танку Т-14 «Армата» в случае боевых столкновений на Украине, заявил в Le Figaro обозреватель французского издания Шарль Лекурье.
По словам Лекурье, о новом танке ВС России мало данных. Автор обзора напомнил мнение Международного института стратегических исследований о том, что Т-14 «Армата» станет основой в танковых войсках России, говорится в статье Le Figaro.
При этом Лекурье отмечает, что Т-14 обладает рядом особенностей. В частности, экипаж из трех человек не размещается в башне, а находится в бронированной камере в передней части корпуса.
Кроме того, он назвал «Армату» прорывом в сравнении с другой бронетехникой и заявил, что танк уже применили в ходе спецоперации.
Также автор статьи назвал танк прорывом, если говорить о другой бронетехнике РФ. Лекурье напомнил, что данные танки на Украине уже применили для ведения огня по позициям ВСУ.
В Киеве пригрозили ЕС терактами и масштабной войной
Подоляк: В случае прекращения поставок оружия Украине в Европе увеличится число терактов и начнется масштабная война
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк выразил мнение, что в случае прекращения поставок оружия Украине в Европе существенно увеличится количество терактов и начнется масштабная война.
Подоляк заявил в эфире телеканала «Рада», что остановка поставок оружия Украине будет означать резкое масштабирование войны в Европе. По словам советника главы офиса Зеленского, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель должен был заявить, что в случае прекращения предоставления оружия Украине начнется война в других странах, существенно увеличится количество терактов в Европе. Он подчеркнул, что Европе не будут сидеть в ресторанчиках и есть круассаны спокойно, передает РИА «Новости».
Накануне глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Украине без поддержки Запада пришлось бы сдаться в течение нескольких дней.
Стало известно о массированных ударах по позициям ВСУ в Запорожской области
Российские военные наносят массированные артиллерийские и ракетные удары по позициям бойцов ВСУ на Запорожском направлении, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
В своем Telegram-канале он написал, что на Запорожском фронте российские военные наносят массированные удары по украинским позициям, зафиксированы прилеты по опорникам нацистов, командным пунктам, расположениям, складам с оружием, боеприпасами и горюче-смазочным материалом.
Ранее Рогов заявил, что Запорожская область остается приоритетом для нанесения основного удара в ходе возможного контрнаступления украинских националистов. Он сообщил также, что российские военные в Запорожской области находятся в полной боевой готовности, создано несколько линий глубоко эшелонированной обороны.
Зурабишвили потребовала ввести визы для россиян
Президент Грузии Зурабишвили предложила ввести визы для россиян в ответ на возобновление авиасообщения Россией и отмену виз для граждан Грузии
|
|
Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала правительство республики созвать Совет безопасности для рассмотрения возможности введения виз для российских граждан сроком на три месяца.
Зурабишвили заявила, что введение трехмесячных виз необходимо на фоне «внутренних вызовов», которые имеются в Грузии, передает ТАСС.
Президент Грузии заявила также, что отмена визового режима с республикой со стороны России «вызовет напряжение» между политическими силами внутри страны.
Как изменилось ваше отношение к Грузии за последнее время?
При этом она не считает, что в грузинском обществе это вызовет «очень большую реакцию», поскольку «когда Россия предпринимает такие шаги, она это делает исходя из своих интересов».
Ранее она заявила, что упразднение Россией визового режима для грузинских граждан на фоне ситуации на Украине является «неприемлемым».
В среду президент России Владимир Путин принял решение об отмене визового режима для граждан Грузии. Также снят запрет на полеты российских авиакомпаний в республику.
Зурабишвили назвала «провокацией» отмену Россией визового режима с Грузией
|
|
Упразднение Россией визового режима для грузинских граждан на фоне ситуации на Украине является «неприемлемым», заявила президент республики Саломе Зурабишвили. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Зурабишвили на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) написала, что считает действия Москвы «очередной российской провокацией».
Восстановление прямого авиасообщения между двумя странами, по ее словам, является «недопустимым», пока продолжается российская спецоперация на Украине, а также пока Россия «оккупирует» территорию Грузии.
В свою очередь оппозиционный грузинский депутат Хатия Деканоидзе заявила, что решение президента России Владимира Путина является наградой для правительства Грузии. По ее мнению, этот жест российское руководство использует для продвижения своего влияния в стране, передает РИА «Новости».
В среду президент Путин принял решение об отмене визового режима для граждан Грузии. Также глава государства снял запрет на полеты российских авиакомпаний в эту страну. После этого МИД отменил рекомендацию для россиян воздержаться от поездок в Грузию.
Грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе отметил, что жители Грузии отнесутся к решению российских властей нормально. При этом он считает, что стоит ожидать «воплей» украинского руководства.
СМИ: Зеленский пойдет на переговоры с Россией, чтобы сохранить лицо
The Hill: Зеленский, вероятно, готов предложить прекращение боевых действий ради сохранения лица
У президента Украины не так много способов сохранить лицо на фоне происходящих событий, одним из вариантов для него остаются переговоры с Россией, считает автор сайта The Hill Джозеф Боско.
Он указывает в статье, что одной из причин для переговоров может быть возможное посредничество Пекина, передает РИА «Новости».
Боско отмечает, что Зеленский, вероятно, готов предложить «прекращение боевых действий ради сохранения лица, а это означает, что Россия сохранит за собой часть территории». При этом он отмечает, что «Крым, похоже, не подлежит обсуждению для обеих сторон».
Также на решение украинского лидера влияет и неготовность президента США Джо Байдена снабжать Киев более современным наступательным оружием.
Ранее в США объяснили, почему Украина не сможет ударить по Крыму.
Минобороны рассказало о боях на северо-западной и западной окраинах Артемовска
|
|
Штурмовые отряды продолжили наступление в Артемовске с целью взятия под контроль кварталов северо-западной и западной окраин города, сообщили в Минобороны Росси.
Подразделения ВДВ продолжают сковывать действия ВСУ на флангах в ходе боев за город, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Авиация за сутки в этом районе произвела десять вылетов самолетов и два вертолетовылета. Артиллерия Южной группировки войск выполнила 98 огневых задач.
Авиация и артиллерия поразили подразделения 67-й механизированной, 80-й десантно-штурмовой и 5-й штурмовой бригад ВСУ у поселков Красное, Ступочки (ДНР) и западной окраины Артемовска.
На этом направлении уничтожено за сутки свыше 240 украинских военных и наемников, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля и САУ «Гвоздика».
У поселка Белокузьминовка (ДНР) ликвидирован склад ракетно-артиллерийского вооружения 55-й артиллерийской бригады ВСУ.
На Купянском направлении авиация и артиллерия Западной группировки войск поразили подразделения ВСУ у поселков Тимковка, Синьковка, Загоруйковка и Табаевка (Харьковская область).
Возле Крахмального, Тимковки (Харьковская область) и Стельмаховки (ЛНР) пресечена деятельность пяти украинских ДРГ. За сутки ВСУ потеряли на этом направлении до 50 военнослужащих, две бронемашины и одну САУ «Акация».
На Краснолиманском направлении поражены украинские подразделения у поселков Старый Караван, Терны (ДНР), Невское и Червоная Диброва (ЛНР).
За сутки на этом направлении ВСУ потеряли до 60 бойцов, две бронемашины, САУ «Акация» и гаубицу Д-20.
Ранее военные корреспонденты публиковали видео «дороги смерти» на Артемовск с уничтоженной украинской техникой.
Главком ВСУ отказался от встречи с начальниками генштабов НАТО
Главком ВС Украины Залужный отказался от встречи с начальниками генштабов НАТО из-за «напряженной ситуации»
Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр сообщил об отказе главнокомандующего вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного принять участие в заседании Военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов «даже в формате видеоконференции».
Бауэр сообщил, что в полученном им письме украинского командующего Залужного говорится, что тот не сможет принять участие в заседании из-за «напряженной оперативной ситуации на земле», передает ТАСС.
Глава военного комитета НАТО добавил, что о подготовке наступления ВСУ страны Североатлантического альянса проинформирует военный представитель Украины в Брюсселе.
Ранее военкор Юрий Котенок сообщил, что ВСУ подготовились к попытке совершить «прорыв сразу на нескольких направлениях».
Киев рассказал о планах на случай провала контрнаступления ВСУ
Украинский министр Кулеба: В случае неудачи контрнаступления ВСУ организуют еще одно
|
|
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал не рассматривать ожидаемое контрнаступление ВСУ как последнее. По его словам, в случае неудачи первой попытки Киев может организовать вторую.
Кулеба в интервью Bild отметил, что на Украине пока не знают, что получится в результате контрнаступления, которое готовят украинские националисты. В случае неудачи, по его словам, нужно будет готовиться к следующему контрнаступлению, передает ТАСС.
В очередной раз глава украинского внешнеполитического ведомства потребовал от Берлина нарастить военную помощь Киеву. Он заявил, что для «победы в войне» ВСУ нуждаются в «оружии, оружии и еще раз оружии». У Германии, считает украинский министр, «его достаточно». Кулеба подчеркнул, что от Германии «зависит многое».
Тема возможного украинского контрнаступления обсуждается в СМИ уже несколько месяцев. Назывались разные сроки его начала. В среду военкор Юрий Котенок сообщил, что ВСУ подготовились к попытке совершить «прорыв сразу на нескольких направлениях».
Между тем Москва подчеркивала, что открытые рассуждения стран Запада о грядущем украинском контрнаступлении подтверждают их непосредственную вовлеченность в конфликт.
В Европе рассказали о страхе перед вернувшимися с Украины наемниками
Журналист Кларенберг: Европейцы опасаются вернувшихся с Украины наемников из-за их нацистских взглядов
Граждане европейских стран опасаются наемников, которые после возвращения с Украины продолжают транслировать свои нацистские взгляды, пишет журналист Кит Кларенберг на сайте Grayzone.
Многие французские неонацисты, взгляды которых не находили поддержки на Родине, участвовали в конфликте на Украине на стороне ВСУ, пишет ФАН.
Вернувшись во Францию, они стали пропагандировать взгляды и идеологии активнее, чем прежде. При этом у них еще остались оружие и патроны, что значительно увеличивает угрозу неонацистского террора в Европе, пишет Кларенберг на сайте Grayzone.
Тем временем генерал американских ВВС в отставке, бывший Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Филип Бридлав заявил, что страны Запада не заинтересованы в победе Украины на поле боя, поскольку опасаются, что это спровоцирует расширение зоны конфликта на страны Европы.
В Ватикане заявили о «конфиденциальных новостях» по украинскому конфликту
У Ватикана есть «конфиденциальные новости» по вопросу урегулирования украинского конфликта, заявил госсекретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин, сообщает Vatican News.
Он отметил, что движение вперед будет продолжаться. Также госсекретарь отметил, что со стороны Москвы и Киева на план Ватикана не было «опровержений», передает РИА «Новости».
Ранее в Кремле заявили, что не знают, что Папа Римский Франциск думает о шагах для разрешения украинского конфликта, однако конкретных действий пока не предлагал.
Папа Римский Франциск сообщил о «мирной миссии» Ватикана по Украине, не раскрыв деталей. Как сообщил поддерживающий переписку с понтификом председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, папа римский призвал Украину отказаться от наступления.
У задержанного в Запорожской области террориста нашли список будущих жертв
Рогов: Задержанный в Запорожской области террорист планировал еще ряд покушений
Гражданин Украины, задержанный за покушение на начальника отдела полиции в Запорожской области, планировал по приказу украинской разведки совершить еще ряд преступлений, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявил, что задержанный приехал в Запорожскую область под видом мирного жителя, однако на деле мужчина был завербован украинской разведкой и у него был целый список людей, которых он планировал убить.
Кроме того, украинская разведка передала мужчине данные о схроне, где хранились компоненты бомбы, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что покушение на начальника отдела полиции поселка городского типа Кирилловка было предотвращено в Запорожской области, диверсант при задержании был обезоружен.
Атака дронов на военный объект отбита в Воронежской области
Утром среды на военном объекте в Воронежской области пресечена попытка атаки двумя вражескими беспилотными летательными аппаратами, сообщил глава региона Александр Гусев.
Гусев сообщил в своем Telegram-канале, что в результате один из дронов отклонился от курса и упал, второй был уничтожен огневым поражением.
Аналогичный случай в Воронежской области произошел 4 мая, когда силы ПВО сбили над регионом БПЛА, обошлось без жертв и разрушений.
Напомним, 7 мая ФСБ совместно с МВД пресекли попытку диверсии, планировавшейся украинской разведкой, на аэродроме в Ивановской области с применением дронов.
Песков: За год СВО достигнуты определенные цели
Пресс-секретарь президента РФ Песков: За год СВО достигнуты определенные цели
Определенные цели были достигнуты за год специальной военной операции (СВО), но продолжаются обстрелы системами залпового огня, бомбардировки Донецка, противника нужно отодвинуть на значительные расстояния, поэтому операция будет продолжаться, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Специальная военная операция продолжается. Это очень сложная операция, и, конечно, за год достигнуты определенные цели», – сказал представитель Кремля в интервью телеканалу ATV (Республика Сербская в составе Боснии и Герцеговины), передает ТАСС.
Он напомнил, что еще 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин говорил о необходимости в первую очередь обеспечить безопасность жителей Донбасса – тех людей, которые на протяжении долгих восьми лет фактически жили под бомбежками своей собственной страны, под теми бомбежками, которые предпочитали абсолютно не замечать на Западе.
Представитель Кремля указал, что частично эту задачу удалось решить, но пока еще мы далеки от того, чтобы ее полностью выполнить, так как продолжаются обстрелы системами залпового огня, бомбардировки Донецка, других населенных пунктов, поэтому противника нужно отодвинуть на значительные расстояния и операция будет еще продолжаться.
Тем не менее, добавил пресс-секретарь президента, «освобождены от неонацистов значительные территории в Донбассе», «на этих территориях состоялись референдумы, и люди, которые проживали на этих территориях, проголосовали за то, чтобы войти в состав России, это один из очень существенных и важных итогов».
Он также отметил, что «удалось изрядно потрепать военную машину Украины», «с помощью высокоточных российских ракет удалось разрушить очень много военных производств, ликвидировать запасы вооружения». Песков напомнил, что «демилитаризация Украины тоже (помимо защиты Донбасса) была заявлена как очень важная цель СВО». Представитель Кремля заверил, что эта работа будет продолжаться.
Песков согласился, что сопоставить военный потенциал Украины и России, конечно, очень сложно. Он подчеркнул, что русские «так медленно действуют», потому что не ведут войну. Представитель Кремля отметил, что вести войну означает полное уничтожение инфраструктуры, городов, чего Россия не делает, Россия пытается сохранять инфраструктуру и человеческие жизни.
|
|