Глава фонда «Защитники Отечества» рассказала об открытии филиала в Магаданской области

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10 мая, среда | Последнее обновление — 21:25 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Бут решил подать в суд на создателей сиквела к фильму «Оружейный барон»
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Почему 9 мая в Москву приехали руководители постсоветских стран? Причем не только приехали, а присутствовали во время достаточно жесткой антизападной речи Путина. И тем самым дали Западу понять, что ни к какой изоляции России они присоединяться не намерены.
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В Сети и в жизни – две параллельные реальности. И происходящее на Украине – война таких реальностей. Где понимание происходящего приходит, только когда видишь лично трупы в воронке от взрыва и свежие могилы у дома.
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В День Победы мы должны особенно отчетливо понимать, что это день, которого может не быть, если мы проиграем. Не будет нам даже «дня Европы», как мечтают тбилисские релоканты и рижская общественность со светлыми лицами.
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На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
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Сменившийся впервые за 70 лет монарх Великобритании, Карл III, был коронован в Вестминстерском аббатстве в Лондоне во время торжественной церемонии, подготовка к которой велась несколько месяцев
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Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики, известные как AM 1214-255. Эти галактики интересны тем, что содержат активные галактические ядра. Чрезвычайная яркость ядер галактик вызвана движением материи в сверхмассивных черных дырах, располагающихся в центре каждой из них. Черная дыра является причиной повышенной интенсивности излучения, особенно в рентгеновском диапазоне. Из ядер таких галактик обычно вырывается релятивистская струя (джет). Отличительной чертой многих активных галактик является переменное (от нескольких дней до нескольких часов) рентгеновское излучение. Есть указания на то, что вращающаяся галактика становится активной периодически, то есть активность — это не свойство галактики, а ее состояние
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
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Глава фонда «Защитники Отечества» рассказала об открытии филиала в Магаданской области
Фонд «Защитники Отечества» откроет филиал в Магаданской области
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Председатель государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева обсудила с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым подготовку к открытию филиала фонда в регионе, оказание помощи ветеранам СВО и семьям погибших бойцов.
В Магадане филиал фонда расположится в центре города, сейчас идет ремонт помещения и обучение сотрудников, сообщила Цивилева в своем Telegram-канале.
Она рассказала, что помимо мер поддержки, действующих в регионе, ветеранам СВО и семьям погибших бойцов оказывается адресная помощь. Каждый вопрос решается в индивидуальном порядке, к этой работе также привлечены волонтеры и некоммерческие организации.
Как рассказал Носов, филиал фонда объединит всю работу по оказанию помощи ветеранам СВО и поддержке семей погибших бойцов на системной основе.
Военный эксперт оценил заявления Пентагона о сбитой на Украине ракете «Кинжал»
Военный эксперт Кнутов: ВСУ не могли сбить ракету «Кинжал» из ЗРК Patriot
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Пентагон умышленно разгоняет фейк о сбитой ракете «Кинжал». Так они пытаются создать видимость сверхвысокой эффективности своих ЗРК, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее в Пентагоне сообщили, что ВСУ якобы сбили российскую ракету «Кинжал» из американского ЗРК Patriot.
«Вооруженные силы Украины не могли сбить гиперзвуковую ракету «Кинжал» из американских систем ЗРК Patriot. Перехватить «Кинжал» в целом практически невозможно, поскольку ракеты умеют во время полета менять свою траекторию. И американский комплекс Patriot не способен стрелять по скоростным маневрирующим целям», – сказал Юрий Кнутов, военный историк, директор Музея войск ПВО.
«Но даже если допустить, что каким-то образом противник собьет ракету, едва ли он извлечет из нее что-то ценное или раскроет наши разработки. Снаряд падает с колоссальной скоростью и при ударе о землю разбивается, а обломки разлетаются на несколько десятков метров. Узнать технологии ее производства по этим фрагментам будет практически невозможно», – полагает собеседник.
«Такая ложь о якобы уничтожении мощнейшего российского оружия нужна Пентагону для того, чтобы продемонстрировать мнимые достижения собственной техники. Одновременно с этим им важно показать, что наше современное вооружение может быть уязвимо, даже если это на самом деле не так», – считает эксперт.
«Кроме того, у США провалилась собственная программа по разработке гиперзвуковых ракет, да и практически нет систем подавления такого оружия. Поэтому они считают, что раз не получается самим создать ракеты, то нужно просто убедить всех, что они не представляют из себя ничего особенного и их не нужно бояться», – заключил Кнутов.
Ранее руководитель пресс-службы Пентагона Патрик Райдер выступил с утверждением, что украинские войска, используя ЗРК Patriot, якобы смогли сбить российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал». В ответ на уточняющий вопрос Райдер заявил, что речь идет именно о «Кинжале». За «деталями» он предложил обратиться к украинской стороне.
Напомним, первыми о сбитом «Кинжале» заявили украинские СМИ, но их заявление опроверг представитель воздушных сил ВСУ. Однако позднее уже украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что вооруженные силы Украины якобы сбили гиперзвуковую ракету.
Ранее сообщалось, что в результате удара российских гиперзвуковых ракет «Кинжал» был ликвидирован центр связи украинских военных, при этом там погибли десятки офицеров Североатлантического альянса. Об этом написал греческий портал Pronews.
Военный эксперт Алексей Леонков отмечал, что руководство Вооруженных сил Украины боится ударов гиперзвуковых ракет России, в том числе знаменитых «Кинжалов». Эксперт напомнил, что командование ВСУ ранее призналось в неспособности остановить ракеты «Кинжал», запускаемые с истребителей МиГ-31К. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявлял, что гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» в ходе СВО продемонстрировал высокую эффективность и неуязвимость к украинским ПВО.
Советник офиса Зеленского ликвидирован в районе Артемовска
Военкоры сообщили о ликвидации советника офиса Зеленского в районе Артемовска
В ходе специальной военной операции России на Украине ликвидирован советник офиса украинского президента Алексей Титаренко, следует из сообщения главы офиса Андрея Ермака. Военкоры сообщают, что Титаренко был уничтожен в районе Артемовска.
Титаренко был главным консультантом директората по вопросам внутренней и гуманитарной политики, пишет «Российская газета» со ссылкой на украинские СМИ.
Ермак заявил, что Титаренко «погиб на передовой Донбасса», пишет «Московский комсомолец».
По данным «Военкоров Русской Весны», Титаренко ликвидирован в результате артиллерийского удара по району Часова Яра, где «находились высокопоставленные офицеры и несколько политиков киевского режима».
Напомним, Часов Яр расположен к западу от Артемовска. Там находятся украинские силы, которые Киев использует для поддержки своих военных в Артемовске и попыток контратак на данном направлении.
В России может появиться специальный авиационный отряд для уничтожения украинских военных объектов
Среди российских летчиков набирают добровольцев в новое подразделение бомбардировочной авиации специального назначения. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал источник в российских ветеранских организациях.
Размеры подразделения, структура и его конкретные задачи в зоне СВО еще уточняются. Ожидается, что подразделение может быть сформировано в течение нескольких месяцев.
Белый дом заявил о «победе США» во Второй мировой войне
Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер заявила о «победе США и союзнических сил» во Второй мировой войне
Оценивая исход Второй мировой войны, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что победу в ней одержали «США и союзнические силы».
Жан-Пьер сказала, что отмечается годовщина завершения войны в Европе и «победы США и союзнических сил над фашизмом на континенте», передает РИА «Новости».
Напомним, глава российского государства Владимир Путин, выступая с речью на Красной площади, заявил, что в России «отдают должное бойцам союзнических армий США, Великобритании, других государств». Российский посол в США Анатолий Антонов указал, что чем больше проходит времени, тем «наглее становятся попытки переписать историю» и «принизить значение нашей Победы».
Украинские военные насмерть отравились пельменями
Украинские военные сообщили о гибели 40 бойцов ВСУ в результате отравления переданными волонтерами пельменями
Подразделениям вооруженных сил Украины запретили принимать гумпомощь от «непроверенных» волонтеров после того, как 40 бойцов умерли в результате употребления полученных пельменей, сообщают СМИ.
Соответствующие голосовые сообщения были обнаружены в групповом чате в телефоне убитого бойца 70-й аэромобильной бригады ВСУ. Из них следует, что пельмени от «волонтеров» получила 30-я отдельная механизированная бригада ВСУ. Не ясно, отравились ли украинские военные из-за плохого качества продуктов или же военнослужащих отравили намеренно, передает RT.
Напомним, в феврале сообщалось, что после массового отравления военнослужащим вооруженных сил Украины в Черниговской области было запрещено принимать продукты и воду от местных жителей.
В Тбилиси предсказали «вопли руководства Украины» из-за решения Путина отменить визы для граждан Грузии
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Грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе предположил нормальное отношение жителей Грузии к решению президента России Владимира Путина отменить визы и возобновить полеты, но также предсказал крайне негативную реакцию на это властей Украины, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«В России живут и работают сотни тысяч выходцев из Грузии, которые воспримут эти решения адекватно, – сказал он газете ВЗГЛЯД. – И для тех в Грузии, кто имеют родных и близких в России, в гуманитарном плане это очень хорошо».
Он также напомнил, что российский рынок важен для Грузии, а Грузия – популярное туристическое направление для россиян.
Что касается возможной негативной реакции, Петрэ Мамарадзе предположил «вопли руководства Украины».
«Я принципиально разделяю народ Украины и его руководство, – отметил эксперт. – Уверен, что часть украинской политической элиты взвоет и обвинит Грузию в «пророссийской ориентации», но надо реагировать на это спокойно».
Также, по словам аналитика, радикальная грузинская оппозиция – саакашвилевское «Единое национальное движение» и их лоббисты в Европарламенте «будут кричать об угрозе национальной безопасности Грузии» и о «пророссийском правительстве «Грузинской мечты».
«На деле же именно во время правления экс-президента Михаила Саакашвили российские танки появились в тридцати километрах от столицы Грузии Тбилиси, где находятся и по сей день, а стратегические объекты экономики оказались в руках России», – сказал он.
По его словам, «рациональные западные руководители воспримут решения об отмене виз для граждан Грузии и о возобновлении полетов без особых эмоций».
«Примечательно, что КПП «Верхний Ларс» на границе Грузии и России был отремонтирован и усовершенствован в свое время на миллионы долларов американских налогоплательщиков», – отметил эксперт.
Напомним, авиакомпаниям России президентским указом с 8 июля 2019 года было запрещено осуществлять воздушные перевозки в Грузию. Полеты грузинских авиакомпаний в Россию также были остановлены. Это произошло после 20 июня 2019 года, когда несколько тысяч человек устроили в Тбилиси у здания парламента антироссийский митинг. При этом для россиян в Грузии и ранее действовал безвизовый режим.
В среду президент России Владимир Путин отменил с 15 мая 2023 года визовый режим для граждан Грузии. Позднее МИД отменил рекомендацию для россиян воздержаться от поездок в Грузию.
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Консенсус по зерновой сделке не был достигнут перед решающими переговорами
Источник назвал предстоящие переговоры по зерновой сделке в Стамбуле решающими и указал на отсутствие консенсуса
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Переговоры по зерновой сделке, которые пройдут в Стамбуле 10–11 мая, станут решающими в вопросе ее продления, пока какого-то консенсуса стороны не достигли, сообщил источник.
Источник РИА «Новости» заявил об отсутствии «продвижений». По его словам, «технические делегации» рассмотрели «различные варианты, которые будут обсуждаться уже на высоком уровне». Источник выразил надежду, что переговоры «приведут к консенсусу». По его словам, Россия демонстрирует «вполне конструктивную» позицию и ожидает «выполнения условий по российскому экспорту, которые ранее обговаривались с ООН».
Как полагает источник ТАСС, шансы на продление договоренностей есть, «учитывая активную дипломатию Анкары и возобновление функционирования зернового коридора благодаря инициативам Турции». Предстоит обсудить, в частности, вопросы безопасности функционирования зернового коридора.
Напомним, в пятницу встреча на техническом уровне между Россией, Турцией, ООН и Украиной состоялась в Стамбуле, там обсудили переговоры по зерновой сделке. 24 апреля ночью беспилотные катера были запущены из акватории порта Одессы для атаки на базу Черноморского флота. Район, откуда они направлялись, является частью гуманитарного коридора.
Стало известно о массированных ударах по позициям ВСУ в Запорожской области
Российские военные наносят массированные артиллерийские и ракетные удары по позициям бойцов ВСУ на Запорожском направлении, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
В своем Telegram-канале он написал, что на Запорожском фронте российские военные наносят массированные удары по украинским позициям, зафиксированы прилеты по опорникам нацистов, командным пунктам, расположениям, складам с оружием, боеприпасами и горюче-смазочным материалом.
Ранее Рогов заявил, что Запорожская область остается приоритетом для нанесения основного удара в ходе возможного контрнаступления украинских националистов. Он сообщил также, что российские военные в Запорожской области находятся в полной боевой готовности, создано несколько линий глубоко эшелонированной обороны.
Пентагон заявил о якобы сбитой Украиной с помощью Patriot ракете «Кинжал»
Глава пресс-службы Пентагона Райдер заявил о якобы сбитой Украиной российской гиперзвуковой ракете «Кинжал»
Руководитель пресс-службы Пентагона Патрик Райдер утверждает, что украинские войска, используя ЗРК Patriot, якобы смогли сбить российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал».
Райдер «подтвердил», что украинские войска «сбили российскую ракету» с помощью ЗРК Patriot. В ответ на уточняющий вопрос Райдер заявил, что речь идет именно о «Кинжале». За «деталями» он предложил обратиться к украинской стороне, передает ТАСС.
Напомним, первыми о сбитом «Кинжале» заявили украинские СМИ, но их заявление опроверг представитель воздушных сил ВСУ. Однако позднее уже украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что вооруженные силы Украины якобы сбили гиперзвуковую ракету.
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявлял, что гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» в ходе СВО продемонстрировал высокую эффективность и неуязвимость к украинским ПВО.
В США объяснили, почему Украина не сможет ударить по Крыму
MWМ назвал мощную систему ПВО полуострова защитой от атаки Украины по Крыму
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Ракеты ВСУ «Гром-2» не смогли успешно ударить по Крыму из-за неспособности обойти российские С-400, пишет американский журнал Military Watch Magazine (MWМ).
По данным издания, «Гром-2» является стандартной баллистической ракетой для 21-го века, которая лишена особенностей, которыми оснащен российский «Искандер», передает РИА «Новости».
Military Watch утверждает, что ракеты ВСУ уязвимы перед современными российскими средствами ПВО, так как в Киев не смогли разработать более мощное оружие.
Касательно российских единиц С-400 в журнале высказано мнение, что эти зенитные ракетные системы большой дальности способны обеспечить более полудюжины уровней обороны с использованием нескольких взаимодополняющих классов ракет с различными дальностями и характеристиками.
Кроме того, издание подчеркивает, что причина не только в мощной оснащенности полуострова единицами С-400, но еще и в поддержке системы С-300ПМ и «Панцирь», а также баллистическими ракетами «Искандер», крылатыми ракетами «Бастион» и тремя полками истребительной авиации.
Ранее издание сообщало, что ракетные удары России уничтожили запасы украинской армии и резко снизили шансы на успех контрудара.
Зурабишвили назвала «провокацией» отмену Россией визового режима с Грузией
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Упразднение Россией визового режима для грузинских граждан на фоне ситуации на Украине является «неприемлемым», заявила президент республики Саломе Зурабишвили. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Зурабишвили на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) написала, что считает действия Москвы «очередной российской провокацией».
Восстановление прямого авиасообщения между двумя странами, по ее словам, является «недопустимым», пока продолжается российская спецоперация на Украине, а также пока Россия «оккупирует» территорию Грузии.
В свою очередь оппозиционный грузинский депутат Хатия Деканоидзе заявила, что решение президента России Владимира Путина является наградой для правительства Грузии. По ее мнению, этот жест российское руководство использует для продвижения своего влияния в стране, передает РИА «Новости».
В среду президент Путин принял решение об отмене визового режима для граждан Грузии. Также глава государства снял запрет на полеты российских авиакомпаний в эту страну. После этого МИД отменил рекомендацию для россиян воздержаться от поездок в Грузию.
Грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе отметил, что жители Грузии отнесутся к решению российских властей нормально. При этом он считает, что стоит ожидать «воплей» украинского руководства.
Зурабишвили потребовала ввести визы для россиян
Президент Грузии Зурабишвили предложила ввести визы для россиян в ответ на возобновление авиасообщения Россией и отмену виз для граждан Грузии
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Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала правительство республики созвать Совет безопасности для рассмотрения возможности введения виз для российских граждан сроком на три месяца.
Зурабишвили заявила, что введение трехмесячных виз необходимо на фоне «внутренних вызовов», которые имеются в Грузии, передает ТАСС.
Президент Грузии заявила также, что отмена визового режима с республикой со стороны России «вызовет напряжение» между политическими силами внутри страны.
Как изменилось ваше отношение к Грузии за последнее время?
При этом она не считает, что в грузинском обществе это вызовет «очень большую реакцию», поскольку «когда Россия предпринимает такие шаги, она это делает исходя из своих интересов».
Ранее она заявила, что упразднение Россией визового режима для грузинских граждан на фоне ситуации на Украине является «неприемлемым».
В среду президент России Владимир Путин принял решение об отмене визового режима для граждан Грузии. Также снят запрет на полеты российских авиакомпаний в республику.
В Екатеринбурге произошла массовая драка после салюта 9 мая
E1.RU: Жители Екатеринбурга устроили массовую драку после салюта 9 мая
Жители Екатеринбурга устроили массовую драку вечером 9 мая, после салюта в День Победы. Инцидент произошел на проспекте Ленина в районе Плотинки.
Изначально конфликт произошел между двумя девушками, затем к потасовке присоединились мужчины, сообщает местное издание E1.RU.
Отмечается, что участников драки пытались разнять прохожие, однако безуспешно. Издание добавляет, что ни одна из сторон конфликта в полицию или за медицинской помощью не обращались.
В начале мая полиция Волгограда начала проверку после массовой драки в Советском и Ворошиловском районах города, где пострадали два человека.
Бастрыкин заявил, что российские детективы невозможно смотреть
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Детективы на российском телевидении «невозможно смотреть», заявил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
Российские детективы «смотреть невозможно», поскольку все сводится к тому, что оперативный сотрудник «бьет первым», заявил глава ведомства на пленарной сессии молодежного Петербургского международного юридического форума, передает ТАСС.
По его мнению, это «американизм», который заполняет телеэфир.
Также он раскритиковал современный художественный фильм о Великой Отечественной. Название ленты он не указал, но отметил, что там изображена не война, а «американский блокбастер».
По мнению главы СКР, сцены насилия заполняют телевизионное вещание, и подростки начинают «копировать деструктивное поведение». После этого следователи сталкиваются с этим насилием на практике, в ходе расследований.
Бастрыкин привел в пример типичную сцену насилия, которая повторяется в реальной жизни – «когда пять девочек ногами избивают свою одноклассницу». Это жестокий и унизительный поступок, видео с ним после этого публикуют в Сети и «ловят удовольствие не только от факта избиения, но и унижения».
Также председатель СКР раскритиковал Минкультуры. По мнению Бастрыкина, министерству есть над чем работать, «особенно в московских театрах».
«Как можно ставить пьесу Островского в полуголом состоянии», – заключил он.
Песков счел граничащим с безумием решение Польши переименовать Калининград
Песков назвал граничащим с безумием решение Польши переименовать Калининград в «Крулевец»
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Решение властей Польши о переименовании российского Калининграда в «Крулевец» является «уже не русофобией», а процессом, который граничит с безумием, заявил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля напомнил, что на протяжении всей истории Польша время от времени скатывается «в это безумие своей ненависти к русским». События повторяются на протяжении столетий – с XVI-XVII веков, а то и раньше, передает ТАСС слова Пескова.
Так Песков прокомментировал решение польской комиссии по стандартизации географических названий, которая официально переименовала российский Калининград, дав городу польское название «Крулевец». В комиссии отметили, что в Польше «эмоционально» и «негативно» реагируют на названный в честь Михаила Ивановича Калинина большой город вблизи своих границ.
Как заявил РИА «Новости» руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков, у города есть имя, официальный топоним – Калининград, а все остальное – просто инсинуации. С таким же успехом Республику Польша можно переименовать в «Царство Польское», а Гданьск называть Данцигом, отметил он.
Он добавил, что городские власти придерживаются официальных топонимов и того же самого требуют от других.
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